"Van a tardar 14 meses en darme los resultados de unas pruebas médicas"

Voz 1

00:23

entonces ya me hacen unos análisis a finales de abril Primero de Mayo m remiten a Oviedo al Hospital Central heló opta me hace unas pruebas donde me paso una semana sin comer sin tal bueno unas pruebas un poco de orillas y me dicen que bueno ahora me remiten otra vez a a Gijón para saber el resultado el resultado me lo Lago a finales de junio del XIX te empecé a visitar en el digestivo en abril del dieciocho unos catorce entre catorce y quince meses tardan en darme el primer día el primer diagnóstico el primer a ver lo que dicen yo soy una persona de una cierta edad más no me puedo permitir el lujo de ir a sitios privados porque soy una persona que tiene una pensión no contributiva he puesto dos reclamaciones la Administración no cedía me han contestado