Joan Tardà: "El Gobierno se ha dejado arrastrar por la derecha para no dialogar en Cataluña"

Voz 0947

02:39

yo no me perdone legalmente legalmente no lo sí sí artículo IV artículo ocho de la Fiscalía lejos puede instar a la Fiscalía a actuar otra cosa es que no quieran hacerlo cosa que tiene todo derecho no hacerlo pero por qué no dicen no queremos hacerlo tienen que recurrir a decir que esto lo se puede hacer es que acaso nosotros somos tontos es que acaso suelen sabemos moderno las leyes pero aún así tan sólo hemos dicho dilate semanas y creo que nadie de acusarme a mí mismo como portavoz del grupo parlamentario Esquerra cada que haya hayamos cambiado de opinan que para nosotros lo más importante lo más importante era construir la yo estoy algo de financiación y pedíamos pues cosas buenas que el ámbito de el ámbito judicial hizo un proceso hacía yo creo que esto creo que eso es evidente que este juicio es ese dado el juicio una vergüenza es una verdadera farsa una a Iker ámbito político a establecer una mesa de diálogo pirateado entre los unos y los otros afines