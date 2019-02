La voz de Iñaki | 05/02/2019 | En el banquillo, con la batuta

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos Esquerra Republicana de Catalunya anunció ayer que presentará enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado si el Gobierno no hace gestos hacia el soberanismo inicia conversaciones sobre la autodeterminación estas enmiendas el día trece es decir el jueves que viene el día anterior el miércoles comienza el juicio contra los líderes del proceso así pues a ocho días de estas fechas límite el presidente está colgado del presupuesto el presupuesto está colgado de los independentistas los independentistas están colgados del Supremo irá vida ciudadana toda ella colgada de las estratagemas de los partidos Esquerra chantajea Sánchez si te suelto caes Sánchez Santa Gea Esquerra si caigo pueden llegar las derechas con ellas el ciento cincuenta y cinco sine die de forma que a esta hora la subida del Salario Mínimo depende del reconocimiento del derecho a decidir la reforma del bono social eléctrico de la calificación de unos presuntos delitos por parte del fiscal general del Estado etc etc un desorden como de zapatos despejados que va a ir a más porque al juicios el bache de encima la campaña de las elecciones municipales autonómicas y europeas del día veintiséis de mayo seguramente luego después del verano por octubre tendremos las generales pero volviendo la situación ahora mismo si la amenaza de Esquerra se consuma nos vamos a encontrar con un cuadro tiene lista el doce Comienza el juicio el trece Ezquerra tumbe el presupuesto y deja al Gobierno sin respiración asistida lo desconecta es decir lo deja a punto de extremaunción la imagen resultante el independentismo desde el banquillo lleva la batuta en el concierto o desconcierto de la política nacional un mensaje de