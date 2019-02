Flash deportes SER de las 10:00 horas (05/02/2019)

todos pendientes de Messi el argentino sigue siendo duda ayer no pudo entrenarse todavía con molestias por su contractura en el muslo derecho y esta tarde aprobará definitivamente para ver si puede estar en el clásico de mañana del Camp Nou el jueves el otro partido de ida el Betis Valencia anoche pasaban por el larguero un jugador de equipo por el Betis canales sobre sus posibilidades

pero a veces bastante cómo está rodada atractiva muy buena jugadores pues que digan encima el año pasado la oposición una temporada muy buena ahí está recuperando toda la confianza no bueno eso sabemos que hace muy complicado pero bueno confirmamos también en nuestras posibilidades si digamos que no ha pues a Gica

jugar contra el Real Madrid o el Barcelona siempre es más complicado que va a ser fácil no va a ser fácil pero bueno yo creo que tanto ellos como nosotros si hubiesen elegido puede jugar una final pues yo creo que que no hemos selección nosotros

Voz 1161

00:57

en cuanto a la liga se completa anoche la jornada vendidos en Primera con el Rayo Vallecano uno Leganés dos victoria que vale cuatro puntos para los de Pellegrino los tres para el Lega y el que deberían conseguir demás los de Michel en un posible empate a final de temporada por haber perdido los dos enfrentamientos ligueros ante los pepineros y eso que el Leganés jugó algo más de treinta minutos con un jugador menos por la expulsión de Nyom con esto el Leganés sube la décimo tercera plaza pero sólo con tres puntos sobre el descenso que sigue marcando el Rayo y es que entre los de Vallecas en el puesto dieciocho y el Eibar que es décimo sólo hay seis puntos de diferencia también se completaba la jornada veinticuatro en Segunda con el Las Palmas uno Zaragoza uno que deja los canarios un décimos y al Zaragoza décimo quintos del resto en fútbol sala a las siete de la tarde tenemos amistoso en Madrid España Brasil Carlos Ortiz alcanzará los ciento ochenta partidos igualando el récord de Quique Bonet como el jugador que más veces ha vestido la roja en baloncesto a las siete menos cuarto Estrella Roja Unicaja de la jornada seis en el Top dieciséis de la Eurocup también Jornada catorce en la Champions FIBA a las ocho y media UCAM Murcia van Beat it PAOK Tenerife y en la NBA duelo entre españoles en el Detroit ciento veintinueve Denver ciento tres poca aportación de Calderón y seis puntos de Juancho Hernangómez derrota en New Orleans ciento siete ciento nueve con Indiana sin Mirotic también derrotada de Pau Gasol en el Sacramento ciento veintisiete San Antonio ciento doce con dos puntos y un rebote de Pau sin españoles desde Atlanta Houston y mil Walking más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo hoy en todas las emisoras de la Cadena SER cabe dignas