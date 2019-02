Miguel Ángel Aguilar: "Sin la capacidad de interrogar peligraría la democracia"

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 1995 00:12 buenos días buenos días qué velocidad tiene todo hemos tiempos revueltos marcados por la urgencia es que las seis que se suceden vertiginosamente con la pretensión además de querer pasar todas ellas a la historia son tantas se superponen a la vez y a tal velocidad que a veces no sabemos distinguir bien cuál de ellas merece el privilegio de ocupar un lugar destacado nuestras preocupaciones y cuáles son sin embargo o cuáles deben ser reducidas al olvido lo tienes la sensación de que todo es muy importante pero nada es importante aves

Voz 3 00:45 yo yo yo creo que cuando todo es importante

Voz 4 00:48 la importancia se escapa todo pierden importancia no es inevitable no

Voz 1995 00:55 es que tienes que elegidas que que con qué te preocupas cada día bueno por eso esta mañana hemos invitado a una persona que las últimas décadas ha sido testigo directo de algunos en los más grandes acontecimientos además tiene buen olfato para saber qué sera de todo lo que conocemos lo que realmente se consolide la historia

Voz 5 01:12 a a Miguel Ángel Aguilar lo conocemos bien en esta casa lo conoce bien nuestros oyentes especialistas es veterano colaborador de la Cadena SER y entre otras cosas es secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos señor Aguilar buenos días muy buenos días

Voz 1995 01:26 me gustaría apoyarme a ver cómo lo hacemos me gustaría viernes experiencia no sé qué le parecerá me gustaría hacer algo así como

Voz 4 01:33 la quiniela de la Historia

Voz 1995 01:36 sí yo le vale yo le voy a proponer parejas de noticias incluso personajes protagonistas esa noticia Si esté me dije vamos a hacerlo como el fútbol uno X dos el uno pues este Grec que que va a pasar a la historia es el primero un dos el segundo y la X o bien los dos o bien ninguno esa esa va a ser la excepción es nuestra quiniela de la historia vamos a probar primera puesta uno X dos Brexit

Voz 6 02:09 lo el conflicto catalán

Voz 1995 02:15 entonces es esto no los hayamos Stoner están segunda puede está la cantante Rosalía

Voz 7 02:21 no

Voz 1995 02:24 la operación

Voz 8 02:26 no

Voz 1995 02:28 está usted siendo muy casero pero el momento apoya al equipo de esa vale el tercera porque está el Madrid de Solari Madrid favorito siempre en Madrid compite contra la España de Luis Enrique

Voz 9 02:38 muy contento de la actitud de los jugadores que para mí es clave tal lectura

Voz 1551 02:43 bueno entre el seleccionador español

Voz 1995 02:46 en la final del Barça con gran éxito además lo que lo que ha sido un empate se quiere decir pues de conocimiento vale vamos a la cuarta puesta tenemos a uf estás buena de recuerdo estamos apostando quién va a pasar a la historia con Miguel Ángel Aguilar tenemos a Mariano Rajoy que ha llegado el momento de poner el punto final a esta ETA Pedro Sánchez como conciencia el honor x dos

Voz 3 03:15 pues el uno digo no el dos el dos osea el primero es Mariano primero el marqués pues uno no pasa desde luego al infierno de la historia pero

Voz 1995 03:26 bien está siendo muy casero quinta puesta poco a poco haremos que setenta y dos

Voz 10 03:34 es una Maduro uno X dos

Voz 1995 03:42 estás muy buena Sexta Íñigo Errejón se llama hay que hacer primarias en esa primera se tiene que presentar clínicamente Pablo Iglesias

Voz 10 03:50 imagine que aún cuando deberíamos estar celebrando

Voz 1995 03:53 nos da un giro postulando al equipo que séptima puesta Vox seremos denunciar la cercanía al terrorismo callejero de muchas de las cosas que casado y ya me parece de mal gusto tener que explicarlo dos dos ahora se ha vuelto conservar de repente ya para el pleno al quince aunque es el Penal ocho realmente tenemos el taxi

Voz 1551 04:25 esto iba a pasar a la historia que estaban ya a medida de los taxistas tienen

Voz 1995 04:30 claro está el una apostamos por el uno pero claro en este sentido de pasar a la historia tiene tiene doble connotación bueno Miguel Ángel que viene a hablarnos de su libro en silla de pista en el repasa sus vivencias periodísticas a lo largo de las últimas cinco décadas echando la vista atrás la primera pregunta debería ser relacionada con nuestra profesión el periodismo pero vamos a esperar a que esta mesa sienten dos cuales periodistas a Nacho Carretero ya Gonzo para compartir con el esas reflexiones en los segundos mientras Rosa Márquez buenos días

Voz 1995 05:05 diez y trece minutos una hora menos en Canarias llega el momento de ampliar este el foco de la actualidad con dos de las miradas más audaces del periodismo de este país Gonzo y Nacho Carretero

Voz 11 05:19 ese toque de batería y escombrera preguntado por qué después de nuestra separación siempre tocas o la entrada de los payasos decir si claro está mucho más asociada broma mala

Voz 1995 05:29 sí que sea es un momento precioso detención el entonces una música la gira expectativa con lo que sea porque es cargado existe este momento tan radiofónica es tarea la gallega que ponerse también las tienes aquí le pondrías ese rollo de batería después de presentar a Miguel Ángel Aguilar sí sea realmente si lo que pasa es que hemos decidido apostar a una Mila me me ha sorprendido ha sido señor Aguilar que no supe no sepa usted quién es Luis Enrique aunque solamente sea por aquella frase había Monica yo creo que forma parte de nuestro perdido porque no fue seleccionador nacional es el el actual el actual yo estoy cuando estuvo muy poco tiempo no no lleva unos meses hijo aquel que en el partido contra

Voz 0577 06:12 Italia en el Mundial del noventa y cuatro le rompieron la nariz

Voz 1551 06:15 la memoria es semejante dándose deseando estaría no pero yo hubo duró muy poco España sean esta vez en el muy poco con el no fue el escándalo

Voz 1995 06:27 qué te eso es Madrid querido Hierro sea usted cuando llega el periódico la página de deportes su mente se ha no no no no no yo

Voz 1551 06:36 paso todas las páginas incluye a los de deporte y además bueno interés fuerte no tengo pero siempre hay cosas esquirlas que me interesan cosas me acuerdo que me contó alguna vez un director de un programa deportivo lo que había lo que había visto el que estaba le había invitado Florentino a ir con él de visita de obras se a lo que estaba haciendo ACS la empresa de Florentino entonces pasan por allí y hay un tipo descamisado cuarenta grados en Madrid cuarenta y tantos con una hormigonera y pasa Florentino con el casco viene Aire de gentleman y de dice el hombre n'était presi dale al chico lo que pide está negociando el contrato con un galáctico estos ya había una diferencia pues no sé de diez millones de euros presi dar al chico lo que pudo ser rico ha engullido a la miseria ha destrozado cuarenta grados al sol y lo que le preocupaba era el al que no le daban al chico millones

Voz 1995 07:53 solidaridad de clase no pido para mí bueno estamos con con tres buenos periodistas vosotros os acordáis tenéis la sensación a menos de cuál ha sido la pregunta más importante que habéis hecho en Bolsa vida porque vivir de hacer preguntas básicamente porque negociar doce estén preguntas me decide cuál es la pregunta más importante que habéis hecho yo no tengo conciencia de cuál es la pregunta es importante que he hecho

Voz 0577 08:14 sé que a veces cuando algún reportaje va una entrevista sí soy consciente

Voz 1551 08:17 de que hay preguntas clave eso preguntas que define

Voz 0577 08:19 en todo el resto el reportaje au o van a dar la clave pero esa pregunta que nos haces es tan amplio y tan complicada que yo no sé no sé si Gonzo pasaron a hacer algo

Voz 11 08:29 no no no recuerdo apunta no recuerdo preguntas así destacables y recuerdo alguna respuesta importante porque al final las preguntas las hace para sacar respuestas así graciosas y una que es fuera de todo protocolo periodísticos recuerdo como una trampa Baltar al presidente de la Diputación de Ourense que una de las cosas que le criticaban es que él colaba gente en los hospitales de funcionarios y entonces le pregunté oiga yo tengo un par de familiares aquí en Ourense me los puede colarse en la lista de espera y tal y el tú me dijo su sí por supuesto manda él con los nombres que lo hacemos reconoció en todo su esplendor que efectivamente estaba acostumbrado a eso es más que no veía que haya ningún problema porque el presidente de la Diputación se dedique a meter a gente en las listas de espera

Voz 1995 09:12 vale es que lo de las preguntas y las respuestas tiene valor tiene mucho valor ayer por ejemplo descubrimos una una pregunta con una mala respuesta vale

Voz 12 09:25 cinco millones y medio de euros qué país comparte número de prefijo telefónico noventa y uno con la provincia de Madrid

Voz 1995 09:32 qué país comparte el prefijo telefónico noventa y uno con el Madrid no me extraña que valga cinco millones de euros no esta pregunta ayer en un en Antena3 Bangladesh van a misa

Voz 10 09:49 vamos a conocer la respuesta

Voz 11 09:55 menos mal que no estaba imagínate estar tan cerca pero si no eres ya es un poco una provincia de la India lo voy a discutir de calma se complica la verdad es que creo que es haber dicho Bangladesh Bangladesh no era parte de India sí está completamente un país completamente rodeado por ahí como para les está haciendo Moro también para que no salgan de allí

Voz 1995 10:17 bueno no te hubiese acertado no es una cuestión

Voz 11 10:20 oye esto es como esto es como la lotería de Navidad cuando te toca cuando tienes el previo el posterior al gordo tocó y es que todo eso

Voz 1995 10:28 ésta dice gol dice quiero quiero lo mío señor Garre pero esto demostraría lo importante de de de lo importante no son las preguntas por fin después de toda una vida haciéndolas sino la respuesta señor Aguilar

Voz 1551 10:39 ya pero es que las respuestas por lo general tienen algo que ver con las preguntas es decir lo que lo que vemos es lo que percibimos es que no conocemos eso me gusta a mí mucho yo creo insisto mucho en el libro este lo que lo que lo que conocemos no es la realidad conocemos la realidad sometida a nuestro modo de interrogarla la misma realidad según quién la interrogue da da respuesta es completamente distinto

Voz 1995 11:17 o sea que en España CIS concretamente ahí no pero no quiero decirte

Voz 1551 11:26 que que está digamos está demostrado en la en la física cuántica que se produce una interacción entre el fenómeno ir observador que no no es que solamente el observador está digamos tomando nota de las magnitudes del del objeto que observa del fenómeno que observa es que también es está interaccionando con el Camp o sea la manera de preguntar altera la realidad por ejemplo una vez preguntó Mariano blindar sobre lo que estaba pasando con con Rumasa y lo pregunto de tal manera que produjo la el desencadenó la nacionalización de Rumasa quizá hay momentos que una pregunta no es solamente averiguación sino que es interferencia en el fenómeno o en la realidad que se observa

Voz 1995 12:38 porque se describe bueno hay que mire usted en la física cuántica Le faltaba añadir el gato de esa respuesta en el fondo Usted iba para para físico usted lo del periodismo Le pilla un poco de lado en qué momento se torció todo señora

Voz 1551 12:51 pues se torció todo cuando la cosa en la universidad se empezó a calentar mucho yo empecé a estudiar Ciencias Físicas siendo muy jovencito había terminado a los dieciséis años el bachillerato yo por universitarios entonces año mil novecientos cincuenta y nueve En seguida la tensión se instaló en la universidad y en particular en la Universidad Complutense que era la única que había en Madrid en aquel anterior con el que algunos dicen que es que esto que hay ahora es lo mismo créeme no tiene lo que ahora no tiene nada que ver con aquello pues tenía dos bancos de prueba se dirimía la cuestión en dos lugares la Universidad los estudiantes ir en la ahí Comisiones Obreras los en fin a la protesta la protesta obrera eso eran los dos sitios donde se hacía la verdadera oposición al régimen eso se fue calentando mucho la digamos la batalla contra el el Sindicato Español Universitario Seu que eran los sindicatos falangista que había sabido en fin decorando poquito pero eso era bastante impresentable como dijo una vez el presidente de aquel sindicato bueno yo ya sé cuando decís de mí que que no representan los estudiantes sino que soy la mano represora del Gobierno pues cuando acepté este puesto ya sabía que esos iba a decir de mí pero los que tienen muy mala intención porque habíamos hecho un panfleto contra él es que digáis que hay ocasiones en que no sigo a las consigue las del Gobierno porque claro yo después de ser presidente nacional del SEO pues tendría que ser otra cosa exime indies ponéis con el Gobierno en eso es letal para mí y bueno pues ahí cuando se cuando hay que tomamos cuando yo que nunca fui a mí me hace mucha gracia estos que siempre siempre han sido de nuevo más radicales que suelen ser los que están más a la derecha luego no lo ha porque yo cuando estuve en Bandera Roja cuando estuve a no ser que bueno pues yo no está ninguno de esos sitios te lo digo para tu tranquilidad yo he sido siempre una persona muy moderada pero en la contradicción en la que he vivido es estar en la casi en la clandestinidad al servicio de la moderación entonces me comprometo bastante en todas esas luchas Yesa pasión me lleva finalmente a pensar que tengo algo que caiga algo que hacer para acabar con esta situación y que desde la física cuántica pues había poco margen Ia cabo digamos contagiando me del virus del periodismo me matriculó en Periodismo después de haber terminado

Voz 1995 15:47 ciencias físicas siempre al servicio de la moderación hecho pero es que además es muy interesante

Voz 0577 15:53 ahora el periodismo lo de que registra la realidad y la realidad es inmutable simplemente la registramos no es así todo es relativo ya lo sabemos y me parece muy interesante un ejercicio periodístico interesante ayer precisamente hubo antes de ayer hubo un debate en TV3 entre Antonio escotado y Antonio Baños Antonio es contable hizo una pregunta clave para mí en un momento y que además resume mucho de esto de lo que estamos hablando que les decía usted de de esta realidad de la que me está hablando de la que aspira de la que defiende que era el anti Capitalismo una una decía una una realidad más más abierta una vida más abierta decía eh ejemplos me puede poner común podemos comparar que es mejor que ejemplo usted me puede poner para para para poder defenderlo y el otro hombre se quedó callado porque no tenía ningún ejemplo decía no dudo que aspire a esto pero le hacía ver que eso estaba en su cabeza es que esa realidad relativa no existió nunca existió y por tanto no tenía demasiado sentido defenderla o compararla mientras no fuera empírica y entonces a mí me me me vino a la cabeza ahora justo con lo que lo que está usted diciendo que de todas formas el yo creo que ha aplicado al periodismo lo que hay que tener muy en cuenta es que vivimos en la era de la sobre información de la sobre dimensión de lo que de lo que hablamos y que vivimos título dice

Voz 11 17:14 Estonia veces cada día una jornada histórica

Voz 0577 17:16 claro pero menos que sopa reacción también sí

Voz 11 17:19 en realidad la intensidad en el libro de una de las cosas que de las que más podemos tomar nota los periodistas en el tiempo en el que vivimos es que Miguel Ángel L usted destaca la las posturas opuestas de la prensa de la época de la prensa de hoy la boca me refiero la transición ya lo ustedes a moderación creo que lo que dice lo expresan el iba diciendo en aquella época hacíamos una prensa centrífuga Centrica PETA donde queríamos que todo el mundo estuviesen lo hemos puestos moderados había editoriales conjuntas de todos los periódicos y dice que ahora la prensa es centrífuga que quiere llevar las opiniones a los extremos por qué ha cambiado España en cuarenta años ha ido a mejor insigne embargó la prensa nos quiere llevar o queremos llevar a la sociedad a una idea de que esto es peor

Voz 1551 18:08 bueno es que yo creo que hay que hay que examinar muchos factores entre otros como quiénes son los propietarios de la prensa qué tipo de en qué en qué situación de precariedad se encuentra ahora en los medios de comunicación en una parte muy como su papel ha sido suplantado en muchas ocasiones por el de las redes sociales qué influencia están teniendo las redes sociales sobre el comportamiento de los medios convencionales es decir hay hay muchas cosas y después pues ha parecido bueno siempre lo sabido pero ahora yo creo que tienen más preponderancia los insolventes es decir la gente que dice que cualquier iba a decir cualquier chorrada pero con con solemnidad y cuál es el impactantes pero lo importante si sí entonces todo eso alta alterado el el la función de los medios yo creo de todas maneras que los medios convencionales en los que llamaríamos medios convencionales ahora tienen un papel que si dejan de cumplirlo y eso tendrá consecuencias muy negativas para la democracia tal como la conocemos es decir en esquema Toni sin libertad sin libertades no hay prensa que merezca ser llamada prensa lo que hay es propaganda yo eso lo desconocido en el régimen anterior pero lo que ahora estamos examinando es si desaparecieran los medios convencionales que quedaría de la prensa que quedaría de la libertad que queda día de la democracia sea que es esto tan relevante la capacidad de emplazar a los poderes que tenía que tenían los medios de comunicación es eso era tan decisivo para su comportamiento que si eso desaparece que si esa capacidad de interrogar críticamente al al lo ya al poder político sino a todos los poderes se viniera abajo eso sería con gran daño para la democracia yp para las libertades

Voz 1995 20:31 cuando el caso es que Miguel Ángel Aguilar durante muchos años ha vivido en una silla de pista en este gran circo que hemos dado en llamar España hacemos una pequeña pausa y enseguida seguimos en la

Voz 1995 21:10 diez y treinta y cuatro minutos una hora menos en Canarias señoras y señores pasen y vean este es el fantástico mundo del circo en silla de pista tenemos un jefe de vista sensacional nada más y nada menos que el gran

Voz 12 21:24 ve el único el extraordinario Miguel Ángel Aguilar

Voz 1995 21:30 no no estoy siendo poco excesivos que no lo al

Voz 1551 21:33 está muy bien

Voz 1995 21:34 cuentos tiene muy bien sí sí sí es la imagen que todo el mundo tiene usted jefe de pista cuando usted una deuda muy divertida el libro qué pasó con los informativos en televisión cuando quisieron ponerse serios cambiar esa imagen de por ejemplo Telecinco mi asociada a las Mama Chicho

Voz 10 21:54 todos lo festivo desde Palma con amor que yo iba

Voz 1995 21:57 a ver ese programa Palma de Mallorca ir a la revolución era una cosa maravillosa el momento en que quisieron ponerse serias las televisiones cuenta usted que en fin quisieron mostrar la redacción de de los informativos pero allí no había muchos periodistas que pasaba entonces

Voz 1551 22:12 claro es es acogido modelo CNN que estaban dando los informativos y se veía por detrás del del presentador que pasaban los redactores y estaba hecho sobre la sobre la redacción y eso lo hacían en en Telecinco pero lo que pasaba era que los da has de Diario pues de actores pero cuando yo estaba dirigiendo los informativos de fin de semana pues estábamos cuatro o ponían ahí a una chica en un en un pódium sobre una silla no se veía pasar a nadie porque que era el desierto aquello entonces eso de les pareció que no quedaba bien que daba una sensación de pobreza quisieron bueno vamos a poner aquí este asunto en condiciones Lazarov que era el consejero delegado de aquellos pues hizo una cosa muy atrevida muy que que fue contratar gente en grandes cantidades yo llegue aquella mañana del sábado digo pero que ha pasado a que hay un personal impresionante y me dirigía uno de ellos para pedirle que bajara al archivo a Euskal no sé qué dicen oye perdona yo estoy aquí haciendo el crucigrama diga nosotros hemos venido de extras contra todo extras para dar la sensación de que había periodistas y seríamos los mismos tres que estábamos siempre entonces yo yo le llamé a a Lazarov le hombre Valerio pero si es que estarían como locos en cualquier facultad define la información de demandante gente de los últimos cursos y bueno habría bofetadas por ir aunque no te costaría nada porque estarían encantados simplemente por estar cerca de donde se hacen las cosas dice ese sí pero los estos periodistas o gente que va a terminar periodismo no le convienen porque luego enseguida él ser fijos ya hice eso les doy un bocadillo y los trae un autobús y no plantean ningún problema así que sea debatido con extras

Voz 1995 24:18 también en eso Lázaro fue una adelantada a la imagen el alta hacia la de gente sin ir a ningún sitio simplemente moviéndose por una reacción con unos papeles con cierta sensación de urgencia eso discrimine del en las realidades de hoy de los medios de muchos medios de comunicación donde hay gente que no sabe a dónde va pero lo hace con mucha urgencia sí

Voz 1551 24:38 sí bueno eso se decía siempre de de servicio militar de decir el sitio donde no se hace nada pero más deprisa justicia la milicia sello yo dice bueno muy importante la milicia aérea universitaria hoy suena hay además qué tal Fall un año se hubiera ido al año anterior pues hubiera salido como piloto elemental pero ya ese año ya no había vuelo a no se volaba todo

Voz 11 25:07 el periodismo claro

Voz 1551 25:09 no es que España ha perdido un gran piloto Pedro lo ha ganado salidas con cuarenta horas de vuelo y eso pero luego te servía yo creo que el club o cosas de ésas pero era el momento que existiera ese sistema de ventaja para los universitarios que cuando el servicio militar era obligatorio pero ellos podían hacerlo de una manera más en fin más más beneficiosa no porque lo hacían sólo en verano mientras que el servicio militar obligatorio eran trece meses no me acuerdo cuántos todo seguido no y eso era pues aprovechando las vacaciones de verano y además pues salías como oficial en el Ejército del Aire si como alférez de alférez de complemento de la del Ejército del Aire

Voz 0577 26:00 a mí no me aquí de esta mesa hito

Voz 1995 26:03 no no no era obligatorio pero si es así estamos aquí estamos déjeme deberá que no quiero parecer impertinente pero para quién escribe usted este libro en silla de pista a quién se dirige este libro

Voz 1551 26:19 qué buena pregunta pues yo creo que es un descargo de conciencia que dice me parece que fue Pedro Laín Entralgo y es escribe un vado yo no he escrito hacen algo así pero es una especie de exorcismo no son cosas bueno primero por insistencia de alguna gente de hombre deja alguna cosa de estas por escrito que sólo se pierden por todas partes y luego pues con ánimo de explicarme las cosas a mí mismo y ir ir luego con otra cosa más que es que lo que yo no quería creo que espero haberlo conseguido no quería de ninguna manera hacer ajustes de cuentas tomar venganzas que ya es una actitud en la que venían poco perseverando desde tiempo atrás porque porque es que es muy cansado ser rencoroso al final llevas detrás o promulgue una amnistía había días que decía yo al salir de casa o promulgue una amnistía o no puede salir de casa es lo que te han hecho que hacía imputadas que que al final pues buena amnistiados de Ciudad de la baje

Voz 1995 27:40 es como si no hubiera pasado nada vamos a eso me la noto eh esos días habrá que promulgar la amnistía antes de salir de casa sino uno uno no sale en sí el Aguilar ha vivido en los últimos cuarenta años en la en la primera línea en cómo se llama el suelo esto es la barrera Barbera

Voz 1551 28:00 un barbero en el burladero de

Voz 1995 28:06 de la política de estos cuarenta años cuál es para usted el acontecimiento realmente que cambia este país el que supone un un inicio a a lo que ahora es España guste más os guste menos

Voz 1551 28:19 hombre yo creo que lo que cambia sea lo que en medio de todas las incertidumbres lo que da una señal de que vamos a salir del pozo es es la aparición de Suárez en la política española hizo su primer discurso dice que va vamos Claver una Constitución no lo dice exactamente esas palabras pero si lo dice no entonces y ahí porque claro muere muere Franco y nos quedamos con Carlos Arias Navarro que aquel colega del que yo hablo bastante en el libro El Cuco Cerecedo hizo una serie de biografías que se reunieron en un libro figuras de la Fiesta Nacional donde se ocupaba de los líderes de la Transición hilos sube gracias en términos taurinos no Icon un apodo taurino Carlos Arias Navarro coma Carnicer hito de Málaga porque éste había sido un verdadero energúmeno en la represión en Málaga no entonces este es el que nos queda no haya Navarro que venía de ser director general de Seguridad no entonces pues cuando Bin la la luz digamos empieza a tener ya cierta intensidad no de que vamos a salir es contra todo pronóstico porque Suárez como recordadas otro lo cuento fue recibido con una salva de descalificaciones absolutas no incluso el periódico y entonces más en punta que era el país pues es un personaje verdaderamente nefasto pero que escribía ahí y de la Cierva Ricardo de la Cierva pues le dedica la columna de salutación Se llama Qué error qué inmenso error y no cabe duda que que fue un acierto vamos porque su compromiso su ambición y sus condiciones personales fueron muy importantes para que se diera la vuelta a la situación

Voz 1995 30:35 el exorcismo personal de Miguel Ángel Aguilar se llama en silla de pista cuenta cuarenta años de momentos muy muy interesantes los que la vida es una pena que nos acompañe usted en el siguiente tema pero tengo que despedir vamos alarde Lorena Bobby gran documental que sitúa en la Historia aquel acontecimiento que los noventa que llegó a Telecinco por ciento llegó más a meterse en una máquina de la verdad en aquella televisión que utilizaba figurantes por periodistas con bocadillos así señor Aguilar esta es su casa no hace falta que les recuerde pero por si acaso muchísimas gracias

Voz 1551 31:06 la semanas y no faltarán

Voz 13 31:08 tenía que ver con Marcus y todavía queda la Cavero de piloto e todavía le queda

