Carmen Calvo: "No hacen falta mediadores para estar dentro de la ley practicando el diálogo"

00:00

no no hacen falta mediadores ni para el Gobierno ni para el Partido Socialista si acaso a alguien que pueda tomar nota que pueda convocar que nos pueda coordinar porque es evidentemente diferentes partidos pero no hacen falta mediadores para estar dentro de la ley practicando constantemente el diálogo en democracia que es casi una forma de estar y de hacer política obligatoria para todos la figura pues nada alguien que sea capaz de decir Nos convocamos tomo nota de lo que vais hablando un poco ayudar en lo que hace un relator por ejemplo en un congreso alguien que entiende de política obviamente no vamos a sentar a nadie que esté ajeno a la situación de Cataluña en España pero un poco por por cooperar en el ámbito de partidos pues mi partido evidentemente tiene que está estar representado una manera muy importante por el PSC que es que