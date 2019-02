Inaugurado el Museo del Hermitage

Voz 1626

el Museo del Ermitage de San Petersburgo ahora es eso museo pero nació como colección privada para ser contempladas sólo por zares harinas y amiguetes hasta que el día cinco de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos el Zar Nicolás I declaró el Ermitage museo estatal y abrió la puerta al público ojos sólo podían entrar nobles la plebe no para que los muertos de hambre no entienden de arte Si algo había en San Petersburgo era hambre además mejor que no entraran porque si un pobre llega a haber un bodegón de Rembrandt se lo come la primera que comenzó a coleccionar arte a golpe de talonario fue Catalina la Grande coleccionaba arte con el mismo desparpajo que coleccionaba amantes ella iba de ilustrada por la vida quiso llenar el Palacio de Invierno de San Petersburgo su residencia sobretodo de pinturas y lo hizo eh sólo en el comedor colgó noventa y dos quads las pinturas las compraba a granel venga obras de Rafael ponme cuatro de da Vinci dos de Murillo de Ruben un siete u ocho de Velázquez pagaba los rusos luego comenzó a interesarse por las antigüedades griegas romanas renacentistas y así tacita a tacita Se fue decorando la choza sus sucesores continuaron con la costumbre hasta que a mediados del XIX se puso de moda en Europa la creación de Museos Estatales Rusia que no quería ir a la zaga de la modernidad europea también quiso presumir de uno nació el Museo del Ermitage que fue ampliándose durante la Revolución Rusa porque lo nacionalizar On todo yp pieza que pillaba pieza que salía camino del museo