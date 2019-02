"Tinder solo fomenta el aquí y ahora"

Voz 0313 00:00 Luz Sánchez Mellado esta tarde cuando venía a asomarse a la ventana no estaba especialmente preocupada por Venezuela ni tampoco por la soflama que me he salido a mi delfín por razones que no vienen al caso pero sí que revela un cierto hartazgo de esta forma de hacer política en nuestro país ella venía preocupada ya desde el domingo dime algo por algo que nos comentase es la última respuesta que te dio la persona que entrevistadas en la contra la persona joven está haciendo posiciones que está tratando de labrarse un futuro y que en un momento dado dice el tema personal sentimental no sé qué bueno

Voz 1362 00:31 calidad me me sorprendió muchísimo porque

Voz 1 00:33 sí porque bueno la invitada de la contra de El País del domingo eh

Voz 1362 00:38 era un personaje atípico en el sentido de que no es una celebridad a una una chica una chica de la calle de aquí y ahora de veintitrés años y bueno era es una de las últimas suscriptores de del país el papel lo cual ya tiene su mérito porque no hay muchos jóvenes que suscriban al país y menos en en papel Illa ultima pregunta era un poco redundante dado que estamos en una sociedad hace bueno pues privilegiada si los comparamos con con con el exterior y demás le preguntaba cuál era uno de los problemas del Primer Mundo que que tenía aunque reconocía yo pensaba que me iba a hablar pues no sé de las prisas del estrés de de la precariedad laboral que también me salió por por por por algo personal que me dejó no sé si preocupada pero sí un poco fascinada y es que bueno pues parece que los jóvenes también tienen dificultades para para encontrar pareja en según qué ámbitos ya según qué edades me dejó me dejó bastante

Voz 1 01:30 qué fascinada es esa esa idea de que de que en el

Voz 1362 01:35 de la juventud en la flor de la edad a los veintitrés años pues puede haber dificultades para encontrar gente afín

Voz 0313 01:41 pero problemas en fin eso no no estaba la entrevista pero igual lo comentase pero problemas

Voz 2 01:45 de de de de tiene tiempo problemas de tiempo problemas de espacio problemas de de de dedicarle

Voz 1362 01:52 tiempo a las relaciones no en una en una sociedad en la que nos movemos por las prisas y en las que todo puede ser virtual pues encontrar relaciones reales con gente real que esté dispuesto a invertir tiempo esfuerzo y pasión valga la redundancia en en en encontrar pues gente afín entre las cuales elegir pareja no es tan fácil yo creo que si resulta que no utilizar Tinder es tiempo esfuerzo y pasión tu crees

Voz 2 02:16 o o depende no las redes sociales para encontrar pareja

Voz 1362 02:21 o en el imaginario

Voz 3 02:23 de nuestra generación pues tendremos apenas

Voz 1362 02:26 es que son que son sí bueno pues ya digamos en el segundo en el segundo tramo de la de la edad de la pensar que eso es un es una forma de conocer gente para gente ocupada eh que segundas oportunidades

Voz 0313 02:38 claro es que no tiene tiempo

Voz 1362 02:40 que que digamos que que sus pares ya están colocados en sentido metafórico que ya tienen sus parejas sus vidas hechas pues no resulta que la gente joven también nuestra amiga a mí me también me sorprendió en nuestra amiga pues resulta que no no les no es ajeno a esta a estas páginas de contactos Eugenia

Voz 0313 02:59 Castilla buenas tardes buenas tardes hola bienvenida La ventana cómo estás qué tal muchas gracias muy bien qué tal oye pues nosotros formamos parte de esa generación del capítulo II tirando al tres ya que acaba de describir luz y efectivamente además te reproduzca una conversación que esta mañana ha surgido en la reunión de equipo de La ventana donde hay gente de tu edad gente de la nuestra donde nosotros mostramos sorpresa por eso que ha pero entonces la gente es también claro claro es es otra vía tú tú tú lo vives así como otra vía más normal como para para relacionarse para conocer gente y demás

Voz 0909 03:35 sí supongo que ya para nuestra generación las redes sociales es otro método de socializar no de ponerte en contacto con personas mayores de edad

Voz 0313 03:45 pero tú lo contaba salud que lo que utilizas y tampoco te acabo de convencer no

Voz 0909 03:49 no me gusto lo ellos se pero un máximo de dos semanas Si indie supongo que estando en una cultura de de Ustari tirano como decimos en mi estamos acostumbrados a quererlo todo aquí y ahora imponer ningún esfuerzo y creo que Tim de otras aplicaciones de es para conocer gente sólo fomentan esa esta faceta

Voz 1826 04:09 pero a lo mejor es que Tinder precisamente es la que más incide lo que está subrayando tú no en el aquí y ahora el inmediato que hay otro tipo de redes que a lo mejor requieren de un poco más de conocimiento aunque sea virtual antes del encuentro

Voz 0909 04:22 por supuesto pero supongo que Tinder es la que usa más Mi generación con cuál es más serias que utilizan más los adultos pero para la gente joven Tinder es la norma horas

Voz 1362 04:32 pero claro pues eso es lo que me sorprendió que fuera la norma porque él también uno tiende a pensar que bueno pues en los espacios de socialización de la juventud las facultades los bares y los pubs a todos los trabajos los exactamente el espacio físico es bueno pues seguía siendo digamos el campo de juego el campo de juego en este caso sentimental amoroso de ligues pero no sé en en este sentido no es más difícil encontrar gente a encontrar gente afín

Voz 0909 05:00 creo que es difícil encontrar gente afín porque realmente lo único que veces pica zonas como Tinder como ya decía son fotos que publica esa persona un cinco frases sobre sí misma entonces te está vendiendo un producto que luego realmente puede será si la persona o no entonces estás tomando unas decisiones sobre si quieres conocer al ya de forma muy muy superficial de persona así un compromiso real no sé que no no es la forma de conocer algo

Voz 0827 05:28 yo Eugenia pero en el en el cara a cara en la relación personal también pasa un poco lo mismo las cinco primeras frases están muy preparadas y estamos vendiendo un producto y además solemos salir muy clarito si muy bien pintado eso pintadas es decir mostramos lo mejor de nosotros mismos no se suele mostrar en una en un primer contacto lo peor no

Voz 0909 05:47 sí también es cierto pero cuando conoces a alguien persona su atención de atención que te está prestando por así decirlo está no está dividida mientras que en Tinder como la gente a la vez la gente responde no reforme gente escribe no te escriben que es distinto

Voz 1826 06:04 es funciona las feromonas que eso no lo tenemos del todo me diga para entre otras cosas si la química claro claro

Voz 0313 06:11 Eugenia Castilla tiene veintitrés años está ahora mismo opositado a técnicos de la Administración del Estado Ismael López que que no es el cantante tiene veintitrés años también esto yo Comunicación Audiovisual está opositado ahora vive en Santiago de Compostela ahora mismo la Ventana salvas tardes buenas tardes qué tal hola buenas tardes quiero quiero que seas comprensivo con con la con la sorpresa que nos ha generado en unos cuantos días cierta edad el comprobar que bueno que que que los veinteañeros y las veinte horas utilizan Tinder como una cosa normal y con una cierta frecuencia y sobre todo con mucha naturalidad estamos escuchando la la visión y la experiencia de de Eugenia En la tuya cuales Xoel y sobre todo en tu círculo de gente afín conocida

Voz 4 06:51 tal de verdad es patrón de conducta es no

Voz 0313 06:53 habitual lo de Tinder

Voz 5 06:55 sí efectivamente lo creo y de hecho pues como tú dices Roy mi círculo cercano pues es algo muy casi no tiene no somos tiene aquí un poco en lo que me está dando pensarlo lote lo que ustedes comentó que es que al final estamos comer un poco en anécdota todo es decir el hecho de que era una alegación para pues no queda pues un poco acceso yo ya yo creo que si se acaba convirtiendo pues es un poco como en una excusa para de ahora tanto voy a buscar el amor para buscar un supuesto bueno lo que sea sino paramos que comete con amigos que ya mira a esta persona que a mí me han salido más de una excusa para socializar o una vía para socializar que no para buscar un pues eso un poco estamos

Voz 0313 07:49 no no no no no es una vía de desesperación digamos

Voz 5 07:53 yo no lo veo de esa forma te digo también te digo sobre todo porque si yo como usuario si hiciera conocí dice esa esa no estaría en la radio pero bueno

Voz 1362 08:06 yo creo que tiene también que ver con lo que dice que lo quiero lo quiero y lo quiero ya lo hemos hablado tantas veces no sea el tema de además Tinder creo que GEO paliza a la a la o hay algunas aplicación este Geo localizan a la a la pareja entonces un viernes por la noche que no tienen no tienes nada qué hacer no estoy hablando solamente de contactos digamos meramente sexuales que para eso ya hay otras aplicaciones seguramente pero simplemente para salir para salir con gente para salir con alguien de del sexo opuesto del género opuesto o del mismo no son poco estoy solo me aburro no tengo no tengo compañía esta noche quién está cerca no sé si se se también se aborda bajo el punto de vista

Voz 5 08:47 sí yo me lo creí que no

Voz 0313 08:49 Eugenia di di tú ahora de Ojeda

Voz 0909 08:51 no no que totalmente yo creo que es más muchas conversaciones yo también he pecado de ello esas encara que que la gente no muestren interés pero luego realmente lo que está haciendo tú mismo es entretenerse no es otra forma de entretenimiento como ver una sería una película pero manteniendo conversaciones eh

Voz 1362 09:07 sí porque al fin y al cabo lo que lo que se trata es de es un muestrario tú ves fotos éste sí éste no estoy pero no lo que está claro

Voz 0313 09:14 la diciendo que es una forma de entretenimiento pero bueno eso puede ocurrir así o no porque vamos a contarles un caso una historia de alguien que se va a casar muy prontito en en septiembre con una chica a la que conoció a través de Tinder Rubén Hernández buenas tardes hola

Voz 6 09:30 hola buenas tardes al Rubén cómo estás amigo muy venga aquí descansando qué tal oye tú tienes veintinueve años verdad te casas en septiembre con con María con María con María oye

Voz 0313 09:43 tampoco queremos escarbar en nada que no pueda tal pero pero como cómo cómo nace

Voz 6 09:46 eso en en en en Tinder común normal de decir eso de sí

Voz 5 09:52 hacía entiende que dos personas que si tiene bueno es una aplicación lo que vamos a hablar y las tres semanas de hablar más o menos con unos amigos a a Logroño bueno yo soy de Bilbao Logroño Ankara vivos en Zaragoza supo todo asegura fuimos a amigos allí a Logroño con la excusa de que era eso Mateos ya de paso pues para conocerla a ella pues eh quedábamos tuvimos me gusto hemos la semana siguiente oí pues hasta hoy

Voz 0313 10:26 pero tú cuando contraste entender tampoco tenías la idea o no te imaginabas que esta evolución no o vamos y buscamos casarte cuando entró

Voz 5 10:35 no no estoy por pues ya ves que no buscaba pero no sé si sigue buscaba una manera de relacionarme un poquito de buscar una pareja llegamos porque el final por mi profesión de médico de hostelería temas que tenemos un poco más acotado a en especiales porque no te tiempo entonces pues sí que lo veía alguna oportunidad de conocer gente fuera de es ambiente anualmente en las parejas reconocen ya que yo no podía acceder entre comillas buena situación

Voz 1362 11:03 claro es que estamos hablando sobre todo del tiempo no sea bien pues eso ya estaba prevista para el ocio eh que hace falta tiempo pero yo no

Voz 0827 11:09 creo que sea solamente cuestión de tiempo yo es que creo que que bueno se ha abierto una nueva discoteca virtual por decirlo de alguna manera sí quiero decir que ahora mismo la gente a través de las redes sociales busca trabajo busca casa si antes íbamos al Rastro y hito ahora en Wall puedes encontrar oye la la preciosidad que a lo mejor es esta Rabassa años en encontrar la verdad es decir estamos para todo en las redes sociales como no vamos a estar también para relacionarlos para lo que surgen en algunas ciudades hasta AVT fe ya

Voz 1362 11:34 también a mí lo que me quedo del tiempo que que que tendemos a asociar

Voz 7 11:39 lo pues no se a gente más más

Voz 1362 11:42 Mayor pero claro es que estamos hablando de de gente de menor menos de treinta años que se supone que sus espacios de socialización están en la calle no sé a lo mejor es que es una es una complejo viejo

Voz 0827 11:51 pero yo no me imagino a Rubén solamente relacionados a través de Internet obviamente tendrá sus amigos sus amigas sus conocidos habrá andar por un lado y por otro también a través de Tinder podía haber encontrado a María Un día tomando un vino ha encontrado en Tinder bueno pues fenomenal formará parte de su lo que hacía que no podrá formar parte de la nuestra porque nosotros a esa edad no te llamo es Tinder pero si lo hubiéramos tenido pues vete a saber a lo mejor las relaciones que hemos tenido si hubieran establecido a través de tienden yo es que no sé

Voz 1362 12:18 no pero lo estamos calificando yo yo por lo menos yo ya no estén calificando todo lo aprendiendo mi sorpresa no sabía mi sorpresa vino desde el punto de vista ese no sé qué se tiende a pensar que la gente muy joven como el caso de de Eugenia por ejemplo veintitrés años pues no se las salidas nocturnas con la con las amigas con los amigos no sé que los entornos que todavía permanecía el más analógicos para para esos Mena

Voz 0827 12:41 no sólo son incompatibles si no absoluta las dos el problema es que es entorno se ha abierto es una realidad evidente que es entorno sea abierto abierto para todo para todo desde para encontrar trabajo o para encontrar una persona con la que tomarte un vino como si a los dos les apetece