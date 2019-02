Paquí Pallá, cada día te quiero más

Voz 0684 00:00 nuestra patria españoles y Balbino que la inmensa mayoría de españoles donde el Partido Popular ya uno de los bleus soy yo tu problema

Voz 2 00:42 con esta decisión la infanta Elena dijo a través de un comunicado que está dispuesta a que la imputen igual que su hermana una de las dos yo no quiero saber nada de verdad

Voz 4 00:55 así que ahí lo pasamos ayer en el diario El País sí señor sí señor es lo máximo que agua

Voz 5 01:03 el diario sobrevive osea que suele tiene tiene mérito también

Voz 0470 01:07 Toni Martínez Especialistas secundarios se hubieran Marina García José Antonio Páramo a Juanma López Iturriaga gran desafío

Voz 6 01:14 no hizo triunfadoras de los Goya una de las Dionisio has de los Goya Pilar

Voz 4 01:25 el juego de Broncano SGAE no

Voz 8 01:30 así si hiciera Idea guión eso es gran

Voz 9 01:32 debate pos gala así fue largo o corto

Voz 8 01:36 en en ese gap pero se sabía que no parecía parecía claro

Voz 10 01:42 está pidiendo este todo por la radio que cambiemos el ordeno a la lo lógico es que yo sé

Voz 1220 01:46 el número de timarnos a ya me da un poco de hasta deportes vemos colgaron colgado

Voz 0230 01:57 mucho tiempo ya venga Toni vamos y qué suerte tendrá Iturriaga si sale era un ejemplo de lo que es la acción de lo que es la acción diplomática sostiene Josep Borrell respecto de Venezuela barajamos lo que haya que ver en función de lo que ocurra

Voz 1606 02:14 el Farrar desembolsa Ronid AP

Voz 0230 02:17 curiosamente el ministro añade no puedo añadir nada más no soy adivino de escuchamos

Voz 11 02:22 barajamos euro lo que haya que ver pero en función de lo que ocurra pero no les puedo adelantar más no soy adivino

Voz 0230 02:30 así es la vida del diplomático barajamos lo que haya que ver en función de lo que ocurra eso lo podemos aplicar al Brexit a la lesión de Messi a los concursantes de la voz a cualquier cosa lo mejor del día nos lo trae nuestro compañero Miguel Ángel Campos investigaciones de la Guardia Civil muestran que el Partido Popular pagaba sus cenas de Navidades blancas con dinero negro subvenciones abonadas a Fundescam

Voz 1552 02:52 fueron falseadas ilícitamente desviadas para abonar un congreso del PP un acto de Nuevas Generaciones ya está la cena de Navidad del PP en Madrid la

Voz 0230 03:11 es bonito esto de pagar las Navidades blancas con dinero negro

Voz 1552 03:14 también promovió la utilización de sociedades tapadera para enmascarar el trasiego y ocultación de facturas una de ellas se llamaba cómo se movía el dinero aquí Payá

Voz 0230 03:24 esa esa ese esto todavía es mejor es mejor una de las empresas con las que el PP desviada lo una de las empresas pantalla que se utilizaban para mover el dinero que llevaba aquí Payá SL diez años de El Mundo Today se celebraban ayer para conmemorar lo la Guardia Civil ha hecho pública esta noticia como escuchar otra vez la la empresa con la que el PP movía el dinero se llamaba Paqui Payá SL también promovió

Voz 1552 03:56 la utilización de sociedades tapadera para enmascarar el trasiego y ocultación de facturas una de ellas se llamaba cómo se movía el dinero aquí Payá

Voz 4 04:06 vaya vaya

Voz 12 04:07 un hongo

Voz 0230 04:11 aquí Payá SL podría haberse llamado robando voy SL así probando voy robando por el camino además con ese inicio que tiene la canción que podría ser un grito de declaración de intenciones robando fáciles

Voz 4 04:33 no hay un modelo mejor

Voz 0230 04:35 a lo mejor de canción que debemos a la colaboración de dos compañeros en Hora catorce José Antonio Marcos no podía creer el nombre de esta empresa y la pronunciaba así aquí Payá todavía con más asombro en una segunda ocasión aquí ya por sugerencia sugerí decía el gran Isaías leemos acompañado de esta canción

Voz 14 05:02 aquí aquí aquí aquí aquí aquí aquí aquí para allá

Voz 4 05:30 a un día

Voz 0230 05:32 un día nos dirán que todo esto fue un sueño iremos qué lástima de años perdidos pero y lo que nos hemos reído

Voz 1606 05:45 twiterías aquí empezamos la acería Scholl John Náxara que se hace una pregunta cinéfila Cómo entrenar a tu dragón para que no estaré entrenando para ingeniero agrónomo

Voz 17 06:03 para tener éxito en una cita es básico saber adaptarse a las circunstancias el tuit desde que Red Bull

Voz 1606 06:08 yo soy un chico diferente no busco un rollo de una noche apoyó si yo yo yo

Voz 17 06:14 pocas profesiones hay que ser sincero poca profesiones tienen una jerga tan sugestiva como era de jardinero tuit de Alma Delia Murillo

Voz 1606 06:21 mientras tuve un horas el jardinero me pregunta si tengo bien a la base de mi orquídea

Voz 17 06:27 vamos ahora con fotón que tendría una entrevista de trabajo que va bastante donde

Voz 1606 06:30 en su currículo Messi increíble así que pone

Voz 17 06:36 y acabamos con un tuit bíblico de estilo Iturriaga sí sí a cargo del

Voz 1606 06:42 yo marciano si Jesucristo hubiese tenido un gemelo habrían sido los dos clavados

Voz 19 06:59 de esta manera si esto a pie

Voz 0230 07:23 entre las cosas locas que se están barajando en la política española es que entre el gobierno catalán y el Gobierno español o entre partidos que apoyan al Gobierno catalán y el Gobierno español o entre partidos que apoyan al Gobierno español y al Gobierno catalán o entre personas haya una persona que tome nota de las cosas que se hablan ahora se está discutiendo el nombre de la cosa como se llamará este señor o señora si se le llamará mediador el notario fedatarios figura notarial coordinador la vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho esta tarde que podría llamarse relator aunque lo más probable es que sea quién sea opte por una actitud escéptica o el yo creo voy a sacarle el primer secretario de los socialistas catalanes Miquel Iceta ha sido quién ha lanzado esta idea esta mañana en TV3 ha dicho que sería posible esa figura a partir de ese momento han empezado a hablarse de posibles nombres para esa figura ya veremos habrá todo hay que leerlo entre líneas por eso seguimos el blog de poesía japonesa que tiene discreta que dice El haiku de hoy marina de la hierba de estío en las puntas de las hojas la sangre se oscureciendo sí claro pero vale vale también vale para cualquier cosa eh pero la sangre oscureciendo pues esto pinta mal entre otras cosas habrá cada Abrantes que pasan desapercibidas mogollón de noticias declaraciones toda clase de inputs recibimos yo si estamos tenemos el muy interesante y imputa del juicio a Rodrigo Rato en la Audiencia Nacional entorno a la salida a Bolsa de Bankia has visto Struth El ex presidente de de Bankia Rodrigo Rato ex vicepresidente del Gobierno actualmente en la cárcel por haber gastado fuera de control con una tarjeta de crédito con dinero negro te antes de acabar la frase está siendo juzgado por presunto fraude en la salida a Bolsa de Bankia y él está explicando cómo fue el rescate de Bankia

Voz 20 09:30 cuando estoy solo en mi casa tengo con quiere jugar arriba la cama me gusta un hermanas va a poder jugar con ella hasta luego

Voz 0230 09:41 este era Espinete es sombrío bien personaje inolvidable entrañable con los pelos algo izados que es como se nos ponen los pelos a todos escuchando el relato que hace Rodrigo Rato porque sólo con que sea aproximadamente verdad resulta habrá cada vehemente cuenta Rodrigo Rato que le invitaron a dimitir de Bankia con el argumento de que no era conveniente que un banco que tenía que ser rescatado con dinero público estuviera presidido por alguien del PP y quién se lo dijo así fue el presidente de otro banco del BBVA entonces era Francisco González poco perejil de todas las salsas y estaba en el despacho del ministro de Economía de entonces Luis de Guindos junto con los presidentes de otros bancos el Santander y La Caixa

Voz 1606 10:24 te contaremos hasta bien no

Voz 0230 10:27 o sea que el rescate de Bankia fue una merienda de negros pero según Rodrigo Rato fue una merienda de bancos escuchemos a Rodrigo Rato durante treinta y tres segundos la banca privada se reúne con el ministro y un banquero le pide a otro que dimita el ministro está de acuerdo

Voz 1832 10:40 primero el presidente del BBVA después el ministro presidente del BBVA les tiene que dimite delante de los otros dos presidentes del ministro y ministro del ministro dice pocos minutos más tarde me me ratifica que él es de la misma opinión eso fue el cinco de mayo eso fue el cinco de mayo en las oficinas del Ministerio de Economía en la Castellana al lado de Cuzco en el

Voz 0230 11:07 la sala de reuniones de despacho circula que está enfrente de España

Voz 1832 11:11 el ministro se conocerá el bien

Voz 0230 11:14 claro antes de ser presidente de estaba en ese despacho las razones por las que le piden la dimisión presidentes de bancos participando en decisiones políticas con razones políticas ante el poder político

Voz 1832 11:24 porque era mejor que dimitiera el presidente Lula ha dicho que habiendo sido ministro del PP no era bueno que estuviera del presidente de un banco ahí pidió al presidente del Gobierno porque me parecía de todo esto era un poco excesivo y me ratifico que subir él estaba de acuerdo con lo que me había pedido al ministro

Voz 0230 11:45 sí es decir que presidente del Gobierno estaba de acuerdo con lo que había pedido el presidente del BBVA todo esto sucedía en el mes de mayo del año dos mil doce en aquellas semanas en las que el ministro de Economía Luis de Guindos mucha gente no se acordará lo explicaba Hungría que Bankia necesitaba un poco de dinero pues en entornos siete mil siete mil quinientos millones de enjundia de euros una semana después cambio de criterio al alza lo dijo más bajito quince mil millones en el momento decisivo la cifra cambia un poco

Voz 1606 12:11 me millones finalmente bueno en cuarenta y cinco mil mil

Voz 0230 12:14 es una cifra que claro es complicada de de de de entender pero para poder hacernos una idea este año se dice que los Presupuestos Generales del Estado suponen una enorme inversión en Cataluña que si los catalanes no se rinden ya con estos presupuestos que son puro cabezota porque hay una inversión de cuatro mil millones de euros cuatro mil Otro ejemplo entrena Extremadura pero vamos vamos a hacer un tren algo así no damos acaban igual en cada que no más cada kilómetro de AVE cuesta cuarenta millones de euros podríamos poner AVE Madrid Badajoz que no saldría por unos dieciséis mil millones

Voz 21 12:50 podríamos poner otra línea independiente totalmente

Voz 0230 12:53 independiente Madrid Cáceres que no saldría por unos doce mil millones ya hasta una tercera línea Madrid Mérida por trece mil millones tres líneas de AVE tres líneas sumamos dieciséis doce trece no sale cuarenta y uno cuarenta y cinco todavía nos quedan cuatro mil millones para Cataluña

Voz 4 13:09 no no no

Voz 0230 13:15 hola a todo esto se decidía según el relato de Rodrigo Rato en el despacho del ministro de Economía con los presidentes de los bancos más cosas abra cada antes el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira argumenta que los tribunales catalanes no clima de serenidad necesario para juzgar con imparcialidad casos relacionados con Intel el independentismo mira que mi melena la calidad del sonido de lo que vamos a escucharnos muy buena el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira cuestiona la imparcialidad de los tribunales catalanes

Voz 22 13:47 pues la de imparcialidad serenidad si se manda a la rebelión y la seducción a Cataluña entonces piensa deshacer dudas pueda haber esa imparcialidad

Voz 0230 14:01 la Fiscalía ha hecho público un comunicado lo hemos escuchado en el boletín de las cinco de la tarde diciendo que en realidad se refería al clima de crispación que hay en Cataluña que como todo el mundo sabe la política en España es un ejemplo de no crispación en cualquier caso no hay imparcialidad en Cataluña porque no hay serenidad suero siento interesante considere cada cual lo que considere por qué es exactamente el mismo que utilizan los independentistas respecto de los tribunales españoles es increíble la cantidad de veces que se repiten argumentos idénticos pero sea lo que sea lo que considere cada cual el resultado es que hay unos españoles residentes en Cataluña que no creen en la imparcialidad de algunos tribunales hay otros españoles residentes fuera de Cataluña que no creen en la imparcialidad de otros tribunales si lo sumamos a todos hay muchos españoles que no creen en los tribunales españoles

Voz 21 14:53 acuestan que así que no viniesen hablando de todo un poco Juan guardó

Voz 0230 14:59 hablando a través de un micro de la Ser ya es clavado a Nico Castellano pero es que ya no hay es que le ha entrevistado Ana Terradillos Aguado no canónico pero le ha entrevistado al pasar su voz por nuestros micros que ya no hay duda es Nico

Voz 23 15:11 en la salíamos era fijamos los venezolanos lo importante parte de la construcción de años de sacrificio de contrucción y eso no ha sido construir mayoría tener respaldo absoluto el pueblo de Venezuela

Voz 0230 15:24 vamos a escuchar que ha ido dice que convocará enseguida elecciones en tres meses seis meses un año todo esto cuando se materialice el efectivo dominio del país porque por ahora Why do expresidente imaginario es una presión diplomática pero si el da una orden no se no se cumple

Voz 23 15:41 todavía vivimos en una dictadura en Venezuela dando pasión para tener las instituciones reconstruida que nos permite tener una lección realmente libre ahora que puedan ser nueve meses ese mes un año esperemos lo más pronto posible porque ese par de nuestro mandato como presidente interino

Voz 0230 15:56 la posición española en este conflicto es la posición europea o de la Unión Europea toda la Unión Europea está intentando acompasar sus decisiones en España hay un debate curioso del que se queja a Pedro Sánchez

Voz 21 16:06 ah yo pertenecemos a tres familias políticas europeas distintas los tres nos hemos puesto de acuerdo en una posición sobre Venezuela porque no que es posible en Europa no es posible en España es que Alba

Voz 4 16:20 Royal era si además del derrame

Voz 0230 16:23 claro que me da tanta rabia que has que has sacado un libro cada libro Pedro Sánchez para publicar un libro el diecinueve de febrero bueno el vasca Albert Rivera tiene una visión distinta de las cosas Rivera piensa que Sánchez ha reconocido agua ido gracias a Ciudadanos

Voz 24 16:40 la población española en la sociedad española el pueblo venezolano también desde Ciudadanos en definitiva la inmensa mayoría el que hablo español

Voz 0230 16:48 ha obligado a Sánchez a rectificado pero bueno eso es tener la autoestima alta sí sin desmerecer a nadie no sin desmerecer eh pero no es descartable que el peso de la Administración de Estados Unidos haya influido más en la Unión Europea que Albert Rivera nuestro ministro de Exteriores Josep Borrell y sostiene que la intervención armada está excluido

Voz 25 17:06 para nosotros para la Unión Europea para España en particular gracias a intervenciones armadas están eh

Voz 1832 17:12 excluidas sin que en ningún caso

Voz 26 17:15 lo apoyaríamos en este caso el problema

Voz 0230 17:18 no es que la intervención armada la excluya España nadie está pensando en la posibilidad de que España invadir Venezuela como ha dicho el propio Borrell barajamos lo que haya que ver en función de lo que ocurra

Voz 11 17:28 barajamos lo que haya que ver en función de lo que ocurra pero no les puedo adelantar más no soy adivino

Voz 0230 17:35 una última cosa la ministra de Hacienda María Jesús Montero dice que los datos del paro de enero que conocimos ayer son un mal dato aislado un mal dato aislado y al mismo tiempo dice que si eliminamos la de ese estacionalidad el calendario si lo comparamos en términos homogéneos no es un mal dato una frase que supone una interesante manera es decir una cosa y la contraria en quince segundos

Voz 27 17:55 creo que por supuesto un dato aislado en dónde hay que ver el calendario que se ha producido en este mes de enero que si se comparan en términos homogéneo quitando la de ese estado finalización y el calendario estamos hablando de que se ha comportado en términos homogéneos mejor

Voz 1606 18:09 campaña anterior mucho mejor que suena

Voz 21 18:12 pasar vamos suelo pasar si a los datos malos le quitas lo que no te conviene sacaba quedando un dato bueno

Voz 0230 18:24 Especialistas secundarios

Voz 17 18:26 bueno pues hoy hemos invitado a nuestro digamos Historiador de cabecera St que te acuerdes claro Josete es un historiador amateur ya es no esto biografía

Voz 0230 18:36 Thomas que les hablaba de grafismos

Voz 17 18:38 sí no tengo ni papas historia inventada decir yo pues yo creo que Isaías sí que va a admitir la palabra biografía porque hace unos unas semanas hiciste de Isaías se lo come todo ahora e Isaías en el bolsillo bueno pues hoy hemos llamado Josete para que nos haga la biografía de uno de los colaboradores de los martes de uno de los dos colaboradores de los martes en la radio me hubiera gustado hacerlo sobre Pilar normal porque es la que tiene historia tú me vino que han lo sobre mi abraza no

Voz 1606 19:13 pero pero bueno así será un in crescendo de de Iturriaga otro Marbella arena

Voz 17 19:19 de menos a más no bueno pues vamos con la biografía de Juanma López Iturriaga que realizado nuestro biografía hasta amateur Josete

Voz 28 19:31 Juanma López

Voz 1606 19:34 Juanma López Iturriaga nació en Bilbao un cuatro de febrero del cincuenta y nueve en la misma sala de partos recién nacido cogió las casas que había utilizado la comadrona hizo una bola con ellas y las lanzó a papelera desde seis veinticinco evidentemente falló el tiro en ese momento ya supo que se iba a dedicar al baloncesto que Michael Jordan Le pintará a la cara el colegio bueno Juanma tuvo una infancia muy feliz enseguida se desarrolló a lo alto a los ocho años para un vasco edad adulta medía ya dos metros sesenta a partir de ese momento empezó a menguar no ha parado de hacerlo en la actualidad mide unos setenta y cuatro Si se moja unos setenta

Voz 29 20:23 baloncesto vamos a salvar

Voz 1606 20:26 venga si iban en Bilbao es fácil enseguida destacó como hilo fichó el Real Madrid para jugar a baloncesto pero sobre todo para entretener con anécdotas vascas a los demás jugadores ejercía una gran influencia sobre ellos de hecho hay quienes Segura que Checho Basilio Cobb ruso de Moscú estuvo a punto de dejar el baloncesto pacense tronco Lari

Voz 30 20:49 bueno bueno bueno llegamos al hueso del Oliva amigo así sí podríamos decir sí

Voz 1606 20:55 temor a equivocarnos que el cénit de su carrera deportiva fueron las Olimpiadas de Los Ángeles en el ochenta y cuatro donde atención Juanma quizá jugará con alguien más pero eso no tiene importancia alguna

Voz 0230 21:06 Juan Costa pringados consiguió la medalla de plata

Voz 1606 21:08 sí señores sólo si esto de la medalla de plata no sólo ha contado nunca nadie no le gusta recordarlo cuando le preguntan oye como que hace Los Ángeles siempre ese secreto me lo llevo a la tumba

Voz 30 21:24 hoy como militantes pero bueno

Voz 1606 21:28 bueno cuando deje el baloncesto demasiado tarde vive Dios se pasó al mundo de la farándula gracias a su gracejo carisma y simpatía a trabajar un montón de programa de tele es por ello que algunos lo conocen ya como el Juan y Medio vasco otros como el Iñaki Gabilondo vasco aunque en general se le conoce como el MIT el y el Mikel Iturriaga menos guapo bueno aquí en la radio tenéis la suerte y el honor de disfrutarlo los martes con su gran desafío es un concurso de actualidad y conocimientos así en general un espacio bien trabajado vale sin embargo hay gente que piensan atención a eso piensa que el guión con las respuestas se lo hace Mariló Montero Menotti era total mentira Juanma es un profesional que contrata talar expuestas durante horas a veces incluso en Wikipedia

Voz 28 22:25 ya para acabar decir

Voz 1606 22:26 que bueno destacar que Juanma siempre ha llevado barba destacar esto

Voz 1220 22:30 también es nuestro

Voz 1606 22:32 ahora que es mayor is el afeita casi esta hacerla desaparecer lo que no sabe Juanma es que su barba es como el bigote de Aznar aunque no es célula demás lo seguimos viendo fuerte aplauso para Juan metió

Voz 7 22:43 no

Voz 31 22:54 acá

Voz 0230 22:57 hoy tenemos tele a las seis con Mariola Cubells compañía perdona Marta Estévez tras un aperitivo mañana sabéis que es día clásico al ver Lasa verdad mañana termina antes La Ventana que coincide porque empiezas desde el carrusel cómo quedó el último plazo todo demagogo bueno mañana veremos ayer Sergio Ramos

Voz 32 23:15 el paso por El hormiguero y lo peto un veinte por ciento casi un veinte por ciento de lo que se traduce en tres millones setecientos mil espectadores récord de temporada con un minuto de oro que rozó los cinco millones de espectadores habló de fútbol de su familia de sus aficiones de arte y hasta tocó la guitarra con Pablo Motos

Voz 7 23:35 y

Voz 4 23:53 bueno pero es él

Voz 0230 23:58 cómo están tocando los dos si me aguanto vale vale

Voz 4 24:02 lo rollito bajo pena

Voz 1606 24:20 la Ventana con Carles Francino

Voz 0470 24:32 en todo en todo por la radio en Todo por la radio en La ventana asoma la patita José Antonio Páramo

Voz 33 24:38 patita claro que sí otra ventana sería otra cosa que si nada que otras veces han cobrado en la factura de las firmas eso no no hace falta silencio han dicho

Voz 1552 24:51 a ver el contrato de alquiler y las dudas la letra pequeña que quiere ser una reclamación en la jornada quieres conocer tus derechos esos momentos en los que sientes el poder de

Voz 4 25:00 su abogado ha abogado claro

Voz 1552 25:03 momentos legal y Thaçi es que legalizadas tú y los tuyos tenéis consultas limitadas con abogados expertos para asuntos de vuestro ámbito familiar para temas del día a día reclamaciones de facturas también para temas más complejos las herencias los divorcios por sólo quince euros al mes vamos que tienes que apuntar el teléfono que es la llamada gratis no

Voz 5 25:20 vientos cien seis seis tres novecientos se seis tres

Voz 1552 25:27 informa T ilegalizadas

Voz 0230 25:32 bueno

Voz 34 25:34 cientos de estrés

Voz 0230 25:38 Irán de Francisco triunfadora comisionista

Voz 9 25:40 su faceta de corresponsal de ellos venga realmente

Voz 35 25:43 de la verdadera telonera Iturriaga eso es lo otro fue reina por digo que esto es realmente mi vocación norma de me lo dicen mucho a también bueno

Voz 8 25:55 los youtubers ahí voy a hablar de eso de sueños de ambiciones gente humilde que tiene grandes grandes sueños por ejemplo los proyectos de Jorge este canal Nos daba un tutorial muy práctico se llama construir una casa paso a paso porqué no por qué no es Jorge bueno es albañil entonces él nos enseña a eso a construir una casa paso a paso que es lo que pasa cuando ves al revés un capítulo hermano mayor aquello vuelve

Voz 9 26:20 otra de proyecto poco a poco va avanzando estamos muy contentos y asombrados con los progresos conseguidos

Voz 36 26:27 es el momento de empezar a trabajar en las fachadas kilos voy a forrar con piedra natural la fuerza de que hay que desarrollar examinan las piedras no y la secuela que no se tenga que explicar varias veces

Voz 9 26:38 el agotamiento al final de la jornada os aseguro que es total es imposible hacer más de un metro cuadrado perdía todo el día te lo pasas dando porrazos temer

Voz 37 26:50 saludos bueno a ver a ver está muy bien

Voz 8 26:55 yo recomiendo más vale ya planes de eso Faymann Tita que también mezclar en rally era mezclar cemento te calienta malos cursos así más sueños de conocer a Leo Messi esto lo ha hecho Coco desde el tiene millón y medio de seguidores es un loco del jugador argentino

Voz 1832 27:12 si os quedáis hasta el final del vídeo veréis como finalmente pude conocer a Leo Messi no os miento cuando digo que me puse feliz

Voz 24 27:24 ese interés no

Voz 1832 27:35 os juro y prometo que casi yo de verdad

Voz 0230 27:38 hombre está llorando patear se eh

Voz 8 27:42 bueno Coco ha tenido mucha suerte de encontrarse con Messi la misma suerte que tendrá mañana de no encontrarse lo en Madrid pero más sueños vamos a youtuber Toni en si él lo que hace muchos youtubers cuando tiene éxito fundar su propia empresa pero no son sitios como cualquier otro te quiero decir en la recepción te ofrece un Red Bull el jefe de departamento pues se llama El Flaco hiciera en un mueble inmueble exclusivo que sólo sirve para salsas mexicanas para es mucha

Voz 26 28:11 aquí tenemos las jaulas que llamamos con juegos retro vale que aquí se sienta Patrick aquí está flaco que es bueno autor de grandes éxitos no de una pizarra mágica tenemos aquí este inmueble que es lo que viene pues una una cómodas sillas una como Villa una como específicamente diseñado para dejar salsa de los Barquillo esto madrileño y además tenemos eh el Random Rando Soto que es una vez a la semana los viernes antes de irnos sobre el número que sale unos tiene que tomó ocho pisos quizás muy pronto tendremos Brown hago ambos si bien su estado

Voz 8 28:48 debido todo un Random ronda chupitos con tu jefe de esas armas si ganan sólo uno

Voz 17 28:54 la edad para disfrutarlo sitios eh

Voz 8 28:57 sí a esto mirarle quitarlo juego los chupitos y selfies Iker la oficina de la SER lo pasábamos igual antítesis de este señor la arquitecta Youtube está youtuber tiene más de trescientos mil seguidores iré pequeñitas no le gustaba nada la escuela la odiaba de hecho ella hacía huelga japonesa estudiaba muchísimo

Voz 0187 29:18 a mí de pequeña la asignatura de Historia se me hacía claro nunca era Historia de la Ciencia ni de la psicología ni de la orfebrería en de los materiales ni de las construcciones las cosas que a mí me gustaban de eso no era historia de los países las guerras las conquistas del da cuenta sobre no os penséis que es acabamos las notas de todo lo contrario de mi estrategia cuando era pequeña era memorizar lo todo sacar diez es constantemente para que nunca nadie me pudiera echar la bronca y todo el mundo me dejaremos paz

Voz 4 29:46 bueno nos vemos muy pronto ha sido guardaría una táctica ha sido muy es claro claro le funciona lejos

Voz 8 30:00 suena Ter y Antonio de la Torre Anthony Latorre trabajamos mucho para luego le dejan hacer lo que les da la gana que es a Chiquito la calzada hace agradeció lo el valle dice mira yo gente profunda de More dejan

Voz 1606 30:12 el disco

Voz 8 30:16 bueno lo grande si te echo saca un libro sí sí es totalmente cierto va más con la gran momento de los Goya ese gran vídeo es viral tendencia en Youtube desde el sábado por la noche momento tuna bueno

Voz 1220 30:32 ah sí

Voz 8 30:34 pero en casa la bronca bueno comenta Rosalía es tendencia desde el sábado noche reacciones de youtubers rusos chilenos todo el mundo está viendo esta actuación os voy a poner la crítica unánime Youtube que es es

Voz 38 30:48 yo creo que no se de ningún atrás trama mente afirma rollo un bolso

Voz 4 30:56 bueno ha quedado atrás

Voz 8 31:02 es unánime como Carlos oye pero si eso coincide Joni m Carlos Boyero unánime

Voz 1220 31:12 vamos que saludamos a nuestro campeón bueno campeón es verdad cambios en las últimas semanas después de varias semanas peleando ahí con el mismo adversario Pablo Cavero Pablo buenas tardes

Voz 4 31:28 hola Pablo todo bien

Voz 0230 31:31 sí pero esto es así

Voz 4 31:35 sí sí sí

Voz 1220 31:43 no sabe si es el cumpleaños del aspirante de esta semana Rubén boato hola Rubén buenas tardes

Voz 40 31:51 buenas tardes al con mi nombre

Voz 41 31:54 bueno se vive perdedor

Voz 1220 31:59 ven vive el hombre en Cambre es banca dio insiste que lo confundamos con un banquero seamos darle como si fuese un banquero que es bancario

Voz 0230 32:06 no se van que no lo que un bancario es una cosa muy distinta de Juan

Voz 1220 32:13 sí y más de entonces quieres que te confundamos no

Voz 0230 32:15 pero vamos no no no por supuesto

Voz 1220 32:18 que no vale es el ex banquero entonces la venga Rubén vamos conteo con quién quieres jugar

Voz 0230 32:26 que conmigo

Voz 1220 32:28 bueno hola Pablo aquí en pleno baile Gavà de muy bien pues venga a primera tanda de diez vamos a ver hasta dónde llegamos hoy empezamos con Rubén menos una fácil para empezar de comienza el mes de febrero en dos mil diecinueve años que no va a ser bisiesto como a todos sabemos la pregunta es cuál es el siguiente bisiesto te la doy las dos opciones dos mil veinte o dos mil veintidós

Voz 0230 32:55 el dos mil veinte corre y todo muy bien pregunta si dos mil veinte es bisiesto dos mil cien será bisiesto

Voz 1220 33:09 sí esto es lo lógico porque si tú vas sumando cuatro cuatro pues llegas al dos mil cien pero no no va a ser por qué porque hay una hay una regla esto yo desconocía igual vosotros si el ajuste cada año nos pasamos cinco horas y pico vale entonces por eso cada cuatro años es sumamos un día pero el ajuste no es exacto

Voz 0230 33:31 con lo cual el año ha acabado en doble cero

Voz 1220 33:36 ha sido un año centenario es visible por cuatro cientos entonces no es bisiesto aunque le tocaría Service si esto vale claro que tenga pensarlo mientras seguimos más bueno

Voz 4 33:49 en febrero se llama he cagado mira que no saber eso se ha venido arriba primero

Voz 41 33:56 he he célebre

Voz 1220 33:58 pero espera no sé si pero bueno

Voz 0230 34:06 la querella eficaces

Voz 1220 34:09 a cuatro Enciso es cuando no indivisible

Voz 42 34:12 cuatro claro entre cuatro es cuando entonces no existe

Voz 1220 34:15 no lo hacía aunque es que final Rubén ha fallado no exacta me te has vaya pero yo les explicaba una vez más al revés febrero se llama febrero porque viene de las fetua fe Buruaga que era un festival en la antigua Roma pero un festival de Ezker Rubén tres opciones un festival de celebración celebraba las victorias que consiguen en combate Un festival de purificación porque Federer es un mes lluvioso y entonces te purifica has o Un una celebración de

Voz 0230 34:44 correr delante de unos toros el dos de febrero

Voz 1220 34:47 dice la canción

Voz 0230 34:49 la segunda la purificación correcto

Voz 1220 34:51 la segunda acción en febrero de donde sale la lagartija es un refrán la garantía del de de lo correcto del agujero cumpleaños

Voz 0684 35:02 pregunta

Voz 13 35:04 para

Voz 1220 35:06 en el cumpleaños de hoy vamos a poner un poco de música que es lo que tenemos

Voz 0230 35:11 Rice Pepi porque hoy cumple años Name

Voz 4 35:15 si se cumple el iba

Voz 0230 35:20 cuántos años cumple Neymar Rubén te voy a dar uno coma cinco años por arriba

Voz 1220 35:25 trabajo

Voz 1606 35:26 uno coma cinco yo lo sabré

Voz 4 35:29 sí cinco

Voz 1220 35:31 a los veintisiete llenen lo celebra e insiste más pregunta elegí porque celebramos otra cumpleaños vamos a poner un poco de música

Voz 43 35:43 no

Voz 1220 35:46 en este fin de semana en Lisboa aunque bonita así si cumpleaños ya no cumple donde hay más complejo es Cristiano Ronaldo toma ya cuánto sí sí cuántos años tiene Cristiano Ronaldo te doy uno coma cinco años arriba o abajo no no hay cuatro correcto ya que estamos con futbolistas si también no será viene de Kevin Roldán no también será adelante ya que está los futbolistas famosos que jugador de fútbol era era muy fan del pan tostado Bimbo

Voz 0230 36:22 Messi corren eso pregunta sabes que esta pregunta triple ya no hay pregunta doble estás voluntad triples sea ciertas tres puntos vale se celebrará a los Goya que muy bien el guión hizo pila

Voz 1220 36:38 dar ex campeones fue elegida mejor película pero el triple de la noche fue sin duda el discurso de Jesús Vidal uno de los actores de campeones después de ganar que premio ganó Jesús vida

Voz 0230 36:51 Torres ha

Voz 1220 36:53 estado en la madrugada el domingo pero del domingo al lunes en la Super Bowl fue un puro de primera categoría histórico no te pero alguien ganó que engalanó los Angeles raids yo no hubiese yo hubiese sacado a los patios que más bien pero siempre me presionó muy bien por última pregunta os aviso que esta me la inventado yo solo

Voz 6 37:17 bien ya pinta mal yo eso no lo diría

Voz 4 37:23 sí claro

Voz 0230 37:26 estoy resentido porque no me hecho si es mala de que claro a ver se abre el telón y sale un hombre

Voz 1220 37:33 cama poniéndose el termómetro va a destiempo en el termómetro de esta mirando el termómetro se cierra el telón Se abre el telón y sale ese mismo hombre en la cama llamando a sus amigos y les dice oye no puedo ir a ver a los Goya los Goya todos juntos como teníamos previsto no puedo vale oro se cierra el telón como se llama la película

Voz 44 37:54 fiebre del sábado noche

Voz 1220 38:04 ella yo espero que algún día llamen

Voz 45 38:08 ahora

Voz 0230 38:08 para trabajar en los Goya pasa melódico Cullum buena sino dos fallos sólo pero con una con una triple

Voz 1220 38:17 no voy diez puntos muy claro no Pablo sí sí sí sí el fantástico Pablo estás preparado una decana lo también enhorabuena Connie aquí a tu refrán Pablo en febrero un día malo yo otro en febrero un día malo yo lo de malo claro

Voz 4 38:40 no es bueno

Voz 1220 38:44 pregunta pregunta Madrid Melilla según León el país sea puesta a la venta el ático más caro si España está en Madrid es un triple ex cuánto cuesta Pablo tres opción millones de euros he leído Pablo a mí no me parece tan caro pero bueno dieciocho de febrero de mil novecientos treinta se descubre un planeta que desde entonces año tras año ha ido menguando el pobre menguando hasta convertirse en un planeta enano de qué planeta estamos hablando imberbe del Urano Neptuno o Plutón

Voz 0230 39:23 si francés lo que está claro pudo ayudar si pues ahí así te vistes perdona perdona no

Voz 1220 39:32 muy bien le pregunta que hemos hemos los dos grandes futbolistas ahora a un actor no se os acordáis del deberíais acordamos el gran Saturnino García García Satur para los amigos cumple hoy ochenta y cuatro en ese demandamos un saludo para que no lo sepa ahí vamos ahí vamos para que no sepa Saturnino tuvo su momento de gloria cuando ganó hubo un año que hagan un montón de premios Goya incluido por su interpretación en una película que te voy a dar el principio del nombre de la del nombre de la película de título TS completa Justino encima una en el cole qué entrenador de baloncesto se presenta a las primarias del PSOE en Madrid

Voz 0230 40:21 sí

Voz 1220 40:21 pues Hernán Hernández pregunta triple no te voy a pedir que me digas porque se llama PP esto ya se hizo un lío la ministra el otro día la amistad Cela Excel

Voz 4 40:37 no a la nada

Voz 1220 40:39 has ido PP lleva pero sí quiero que me digas en vez de Pepu cuál es su nombre de verdad que viene en el en el carné vale tres espera atraiga Juan Vicente

Voz 0230 40:52 Juan Vicente José Vicente o Luis Alfredo José Vicente Sos

Voz 1220 40:59 Vicente Pérez una de estas tres cosas sobre Pepu no es cierta necesito que me lo digas Pablo una fue entrenador campeón del mundo de baloncesto dos le tocó la lotería tres fue jugador internacional en veinticuatro ocasiones

Voz 40 41:15 me tocó la lotería es la que no claro

Voz 1220 41:18 lo que no es la que no es sí si de tocada bueno sí claro no sé si no fue no la la falta es no fue jugador de baloncesto internacional en veinticuatro ocasiones no no fue ninguna es como si bien no es fácil venga pregunta con tu permiso me voy a casa a tener un ataque al corazón estas una frase que suelta John Travolta en una peli de Tarantino cual Pablo tres opciones Pulp Fiction Reservoir dogs o Malditos bastardos pudo de lo recto ahí el trabajo bestia pero que vamos a casacas de Travolta como se llamaba el personaje que lanzó a cabo Travolta en Fiebre del sábado noche a Calvo vale Tony Montana saber Toni Manero jugó Tony Soprano

Voz 44 42:14 Tony Manero correcto íbamos

Voz 0230 42:21 un hombre vive en el piso esto es una adivina estuvo bien no me enseño es una adivinanza se te has dice un hombre vive en el piso diez fisio vale

Voz 1220 42:32 todos los días coge el ascensor para bajar hasta la planta baja cuando en esa caseta sin embargo cuando regresa sólo sube siempre sólo sube hasta al séptimo piso el ascensor y luego por la escalera los tres pisos restantes por qué crees que lo hace Pablo está loco vagos Pablo una opción un poquito de Orenga

Voz 0230 42:54 yo no yo

Voz 1220 42:56 no hay nada no hay nada pelo igual todo vale vale no no haya ayudado pero no baja va sólo se venga

Voz 0230 43:03 que bajar a pensar bien pero sí sí

Voz 1220 43:06 cuando sube sólo sube hasta el séptimo y el resto andando porque está ya lo sé claro claro yo no pues porque porque Pablo porque es muy bajo y esto no llega nunca llega al siete sabes

Voz 45 43:20 el ayudar a su amigo

Voz 1220 43:22 bueno no antes no sido dos fallos lo cual tenemos o IVA en no que salta a ahí ya dos hombre pero Mohamed teníamos de triples el máximo es doce si es que tiene exacta la te para te venga ya está desempate desempate sabes empatada que estás de los empates ya venga falta un vino esto dos preguntas cinco acaba se han cumplido dos sí

Voz 0230 43:51 eh Se han cumplido espera quién va primero Rubén a Rubens cuatrocientos veinticuatro años no llegamos no es verdad es que vuelvan

Voz 4 44:01 hemos y Rubén Rubén está está muy bien

Voz 1220 44:09 oye otra cosa calor dice una vez bueno era aceptable porque era muy complicada profesional visión de entre cuatrocientos dos

Voz 42 44:21 E igual que no si acaba bien dos cero seis lo mismo que

Voz 1220 44:25 a lo que cuando se hace el ajuste cada cien años cada cien años hace el ajuste de lo jugado la polémica del día quitar los hosteleros de un sitio cuatro cuatrocientos eh

Voz 10 44:40 entre cuatrocientos eso sólo se contabiliza cuando cuando son finales de siglo

Voz 4 44:46 eh

Voz 1606 44:48 el teléfono