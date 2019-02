Voz 1 00:00 La Ventana con Carles Francino

Voz 0313 00:55 los hablar de radioaficionados que hay Montoro en España e están están concedidas del orden de treinta mil licencias que se usan voz para todo para contactar con gente de otras partes del país del mundo para organizar competiciones concursos culturales dar respuesta cuando se produce alguna catástrofe natural ayudar en alta mar de hecho Protección Civil y Cruz Roja tiene muy en cuenta estas personas a los radioaficionados si hay que responder al algún desastre está pasión por las sondas cumple ya un siglo en en España yo estoy que van a escuchar que buenos entiende regular pero tiene un gran valor esto acaban a escuchar es una conversación entre dos radioaficionados

Voz 0313 02:02 nuestra voz esta concretamente que están escuchando que Rafael del Castillo canario que lleva cuatro décadas ayudando a todos aquellos aventureros llamémosle así que se atreven a atravesar el Atlántico Rafael buenas tardes

Voz 4 02:17 buenas tardes a todos unas horas Tele conocen como El ángel de la guarda verdad yo digo yo digo aventureros pero bueno algún imprudente ahora también por ahí en el mar no muchísimo más décimas y no en demasiadas imprudencias no

Voz 8 02:35 sí imprudente y muchos también desconocen el mundo el mar IC a hice arriesga que se meten en él

Voz 0313 02:45 Rafael cuál es su relación con el marco a su titulación náutica por ejemplo

Voz 10 02:50 bueno yo soy el capitán de la marina mercante retira

Voz 8 02:54 no hace ya muchos años y bueno soy también deportistas de La Bella y me di cuenta que en el cruce de adelantaban mantengo había mucha gente que necesitaba ayuda que tenía grandes conocimientos más interés que pericia por lo tanto hay que ayudarle eco

Voz 10 03:15 no era radioaficionados pues le animé aquí instalaran equipos de radioaficionados los barcos que en aquella época no había nada eran unos enormes imponer

Voz 8 03:26 sí de meter en un velero Tito no bueno pues se pusieron aquí pues de aficionado después muchos se hicieron también radioaficionados si así empezó

Voz 10 03:39 en la rueda la llamada la rueda de los navegantes

Voz 11 03:42 ya tiene colaboradores por dónde por todas partes del mundo

Voz 10 03:45 bueno sí tenía

Voz 12 03:47 el borrador El principalmente en Cabo Verde en el en Santa Lucía y el regreso en Azores eso enervó Atlántico en el Pacífico también teníamos un colaborador la Polinesia francesa que ya murió no apareció ninguno a más de habla española en Australia también teníamos ya ninguno más hasta pasar el Canal de Suez

Voz 0313 04:21 no sé si lleva usted la cuenta Rafael pero en estos en estos cuarenta años alguna vez ha calculado el número de vidas que puede haber salvado o ayudado a salvo

Voz 12 04:29 pues mire es una cosa que nunca a pesar de ser importante nunca le doy mayor importancia personal porque como era una ayuda una ayuda ahí una tranquilidad que llevábamos para que no desesperar a en situaciones conflictivas difíciles no cuenta

Voz 10 04:51 esto nunca ha sido un minucioso lo reconozco

Voz 0313 04:54 le voy a poner al teléfono a alguien que sí es minucioso porque él lo toca le tocó directamente hace cinco años en el Atlántico gracias a usted salvo salvó la vida Ferrán Vallespín os buenas tardes

Voz 4 05:05 hola buenas tardes bona tarda Ferrán qué tal está cerrando

Voz 0313 05:08 es es biólogo está jubilado y hace cinco años tripulado un velero que tuvo un accidente mientras cruzaba el Atlántico ICIC Rafael creo que les fue de gran ayuda para llegar a buen puerto no Ferrán

Voz 13 05:18 pues sí yo porque no se nos rompió uno de los defensores del palo mayor estamos a mil kilómetros desde la isla más cercana conseguimos salvar la emisora hablamos con Rafael del Castillo con Juan Felipe Ruiz que el armador del barco así de dijimos se le parecía bien que hiciéramos el palo al agua y es lo que hicimos ahí medio del agua

Voz 0313 05:42 en un velero en medio al mar sin palo

Voz 10 05:44 es bueno sin Pablo de entrada no anda

Voz 13 05:47 sí la segundo problema que tienes que siguen en una tormenta Nadal no tiene cómo defenderse pero Dios

Voz 10 05:56 no tuvimos buen tiempo en el regreso

Voz 13 05:58 yo ICO en el ejercito que había funcionado una hora al día va cargar baterías estuvimos seis días en marzo

Voz 10 06:05 cómo contactar con Rafael del Castillo como

Voz 4 06:07 cómo sabían de su existencia

Voz 13 06:10 al que era nuestro ángel que seguía vamos cada a la hora de Canarias y la previsión de un tiempo al día siguiente inodoros recomendaba que es lo que podíamos hacer aquel día al accidentado tuvimos al mediodía conseguimos conectar porque habíamos salvado la la emisora de onda corta ir Rafael nos hizo mucho a favor es el principal llamara a la familia de tranquilizar a la familia después nos puso en contacto con otros barcos que podían venir unos ayudar en caso de necesidad de de que el tiempo fuera malo que nos quedáramos sin gasoil ignore estuvo siguiendo todos los días hasta que llegamos a ser Martin

Voz 0313 06:53 Rafael usted se acuerda de esta historia o ya con tantas que tiene en la cabeza ya se mezclan un poco

Voz 10 06:58 pues no me acuerdo qué tiempo a sí

Voz 13 07:03 si ella o de mía Ferrán Valle Espinós me conocías por el doctor estaba con Juan Felipe Ruiz llevamos con el Jaafari ir esto fue en el mes de junio del año dos mil catorce

Voz 10 07:16 ya no me acuerdo si no si nosotros y que nos acordamos

Voz 12 07:22 ese lógicamente se acuerda pero yo la verdad es que no lo note recuerdo pero me suena alabó

Voz 10 07:33 quiero que hemos visitado también envasado mal

Voz 12 07:37 es muy yardas y Rafaeli en esta conversación

Voz 0313 07:39 es con gente que las está pasando canutas en mitad del mar además del fin del tiempo de las rutas de de detalles técnicos que puedan ser de ayuda exige también la parte de de un cierto confort psicológico de animarles de decir jo no desfallece todo eso también lo hace usted

Voz 10 07:59 a mí me pregunta si Rafael claro sí

Voz 12 08:01 claro Vera hombre a la gente cuando está en el mar pues si la cosa se complica la situación se pone intranquilo dudan de la posible llegada pero bueno poco a poco dándole handling no les algunas soluciones provisionales que se me ocurren porque yo también soy navegante no solamente radioaficionados de nada soy marino de profesión no tiene muchos años que no eso

Voz 4 08:35 se conecta a usted a diario Rafael todos los días del año se conecta usted todos los días del año

Voz 12 08:40 todos los días del año incluido fin de año en Navidad todos los días

Voz 4 08:48 esto de los radioaficionados me da a mí que es como una especie de

Voz 0313 08:50 vivo uno menos en la primera red social no menos

Voz 10 08:54 sí

Voz 12 08:55 la bueno mira yo contactó ir tengo otros compañeros radioaficionados de de esto de de Cabo Verde de Azores del Caribe formamos un grupo de ayudo a los navegantes bueno sin interés personal ninguno sino disfrutamos ayudando a los demás como cuando no mandan buscar medicinas que no encuentra un hospital lo algo porque también no vamos como lo a conseguirla lo que se trata de ayudar a en este caso a los navegantes con problemas afortunadamente alguno los tiene y otros nota mucho afortunadamente

Voz 0313 09:42 ella Ferran Bello Espinós la experiencia le ha hecho convertirse en Radio aficionado o no

Voz 13 09:47 no no no no no sigo manteniendo mi afición a la náutica mi compañero sí que es aficionado idealmente al acompañamiento de Rafael en estos largos días en medio de la soledad porque además Carlas hay dos maneras de cruzar el Atlántico uno es con muchos recursos y entonces uno se gasta mucho dinero en tienen Internet y puede ver los partes meteorológicos sin problema y el otro es ir de normal entonces que alguien de este advirtiendo que tiempo vas a tener mañana por dónde es mejor que vayas y en todo caso como te tienes que preparar de es impagable

Voz 0313 10:23 porque radioaficionados no pero ganas de volver a cruzar el Atlántico Le han quedado Ferran

Voz 10 10:27 no bueno ahí tenemos un proyecto de la aventura de verdad volver lo haremos con toda esta moneda

Voz 4 10:36 lo haremos con Internet o de esta manera a Ferrari no está más ni ninguna gran bueno lo tiene gracia pero tiene un poquito más de seguridad no bueno ya ya ya ya intermedio a menudo vamos ya no ya ya ya Rafael de puede preguntar una cosa antes de despedirle

Voz 9 10:54 y se ha perdido

Voz 0313 10:57 usted alguna vez en alguno de los que ayudaba

Voz 12 11:01 no se ha perdido algún compañero que otros si se ha perdido pero por causa más que nada de de del alcohol en un caso y otro caso pudo por por por desaparición no sé si se lo llevó Mara ella al barco aparecía

Voz 10 11:28 no no me gusta muy

Voz 0313 11:31 ya me imagino mar hay que tener siempre muchísimo respeto Rafael del Castillo muchísimas gracias por estos minutitos en La Ventana felicidades por lo que hace

Voz 4 11:38 de verdad eh venga a Ferran vaya Espinós adiós adeu ejemplo pronto adiós adiós adiós hasta luego eh

