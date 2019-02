Hora 25 Deportes: Messi estará en el Clásico (05/02/2019)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike Jesús Gallego

Voz 2 00:09 buenas tardes que al final Messi que juega que está bien dice

Voz 3 00:13 está en la convocatoria de Valverde y además ha entrenado esta tarde con el resto de compañeros sin ningún tipo de golpecitos de nada así que parece que va a estar la lista del Barça tiene a Messi no tiene eso sí ha de melé y recordemos tampoco tiene Aquiles en el portero que habitualmente venía jugando la Copa con el equipo azulgrana así que mañana en será Ter Stegen antes de ese entrenamiento donde Messi ha tenido el mismo ritmo que el resto Valverde en rueda de prensa no quería dar pistas y ha insistido si Messi no está bien no jugará mañana

Voz 0588 00:48 no le he visto total así que todas las preguntas posteriores a la pregunta pues no tienen respuesta no se queda una sesión veremos cómo está sin lo puede hacerse y la pude completar y si puede estar en condiciones de eso decidir sí está Leo pues jugar ahí siempre está con nosotros está en condiciones pues podrá estar en la lista para poder jugar poder entrar más adelante pero si no está condiciones no va a estar

Voz 3 01:18 en la lista entrado ya veremos si para estar en el once mañana ante el Real Madrid en esa semifinal de Copa o para estar en el banquillo hoy utilizarlo a lo largo del partido en el Real Madrid está todo el mundo bien Solari no dará la convocatoria hasta mañana por la mañana antes de viajar con el equipo hacia la Ciudad Condal la gran duda es será titular Bale será Vinicius será Lucas Vázquez

Voz 4 01:42 pero en el Madrid todo el mundo está a disposición de Solari

Voz 3 01:48 bueno pues estos son los entrenadores a los que vamos a escuchar

Voz 4 01:52 dando una rueda de prensa con con educación y con solvencia no como la que ofreció Javier Álvarez de los Mozos el entrenador de la Arandina que recordemos hace cuarenta y ocho horas le dijo esto amenazó de esta manera a un periodista

Voz 5 02:16 porque arrancó la cabeza pollas eres crees que eres un hijo

Voz 6 02:20 Ceuta tú

Voz 5 02:25 el esfuerzo de punta coger aquí exprimir la del partido

Voz 7 02:31 bien playas de mierda estamos preguntando mierda quiere su tierra mi hijo de punta te lo digo veinte veces la verdad es que es

Voz 4 02:40 duro escuchar a un entrenador de fútbol expresarse así pero lo más duro es ver que han pasado cuarenta y ocho horas y la directiva de la Arandina sigue sin destituirlo el presidente Pedro García Martínez la vicepresidenta Yolanda Bravo el secretario Javier Armendáriz supongo tendrán hijos tendrán la caradura de pedirle a sus hijos que se comporten con valores respeto educación no deportividad cuando mantienen en el cargo a un señor que se ha expresado así la Arandina que es un equipo mítico de su tierra y que tiene alevines benjamines cadetes infantiles más de cuatrocientos chavales vistiendo esta camiseta y que el máximo dirigente deportivo sea este cafre Javier Álvarez de los Mozos y que le mantengan en el cargo no se le cae la cara de vergüenza el presidente Pedro García a la vicepresidenta Yolanda Bravo y al secretario Javier Armendáriz hagan su favor ustedes y hagan no supo ahora todos un hombre que se expresa de esa manera y que además ha ido a por árbitros ya tenido sanciones de siete partidos de suspensión no puede estar dirigiendo a un grupo de deportistas no se puede defender los valores del fútbol el respeto la educación a la deportividad y mantener a un señor así así que están a tiempo de rectificar la vergüenza que nos están haciendo pasar a todos no te quiero ni contar aquí vamos a seguir pendiente de ello ante

Voz 3 04:15 desde nada como siempre vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 8 04:19 hola Gallego yo soy el de la lumbre Si bueno yo quería comentar un poquito el tema de disco últimamente en el Madrid es difícil saber lo que hace bien o mal con algunos jugadores pero creo que con él no se está siendo justo cuando por ejemplo Gareth Bale los bien haciendo muy pésimo pero Jada hace mucho tiempo yo diría que de siempre Patiño dos o tres o cuatro partidos buenos y el tío prosigue teniendo la confianza de todos los entrenadores que pasan por el Real Madrid y lo que se está haciendo con Isco no es normal lo que siga a normales que ése vaya que yo preveo que se puede ir a la Juve esta clase de jugadores sobre los que luego a nosotros hacen mucho daño yo pienso que que esto nota vi un y quería decirlo aquí como no pues Atica llegó en especialmente del programa que tienes un saludo yo sola al hombre el de alumbre desde la lumbre que sea expresando

Voz 3 05:16 bueno yo no hago algún oyente pero dejado vuestros mensajes venga

Voz 9 05:21 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina que sí

Voz 10 05:28 hay vinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp se hizo ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 9 05:37 vaya morro que en él

Voz 11 05:40 lleva seis años metiéndonos con el Real Madrid que no pueda haber indiscutibles que no pueda haber titulares titularísimo que hay que dar paso a Isco a los que sean porque cada año pelea por uno distinto llegará Weise la rueda de prensa Le preguntáis a Solari porque sois vosotros eh me parece que Javier Herráez el que pregunta directamente se ha convertido Fulano

Voz 12 06:05 yo en indiscutible pero no habíamos quedado en que lo indiscutible no existiría

Voz 9 06:10 hombre el guarda de obra

Voz 10 06:12 veinticinco Deportes seis ocho nueve

Voz 3 06:14 veinte y cuarenta y ocho veinticinco

Voz 13 06:17 exprésate

Voz 0509 06:21 Javier ha sido tú sí bueno además es verdad este además siempre deja el mensaje cuando sabe que vas a estar en el programa Noches que lo es que te huele claro que si dejamos venga

Voz 3 06:40 antes de la previa de gran clásico semifinales de la Copa del Rey mañana Barça Real Madrid nos damos una vuelta por el gran partido de fútbol sala amistoso que están jugando las dos mejores selecciones del mundo España y Brasil hace tres días empatamos a dos Toni López hoy los brasileños de estar apretando buenas tardes

Voz 14 06:58 lo están haciendo mejor gallego que está muy buenas partido más o menos igualado no así en el resultado uno tres gana a Brasil a cuatro veinticuatro de llegar al final ante diez mil personas que se agolpan aquí en el Huici Inter está siendo mucho mejor España en el segundo tiempo aunque los dichas gallego también ha estado en e inicio el partido en la previa porque ha habido un homenaje a los campeones del mundo o de Europa con la SER Jon ha salido Luis Rubiales en cuanto han mencionado su nombre la grada del Bicing Center ha pitado al presidente de la Federación Española de Fútbol a Luis Rubiales así que eso es una noticia en la previa la noticia en directo es que a cuatro minutos del final jugando con portero jugador España a punto de marcar ahora Raúl Campos uno tres pierde la selección española a este desafío amistoso contra Brasil

Voz 3 07:39 mañana a estas horas ya sabremos qué equipos van a sacar el Barça y el Real Madrid pero lo que sabemos ya estaba todo el mundo pendiente esta tarde es que Leo Messi ha entrenado con normalidad y está en la lista de Valverde Adriá Albets alivio supongo en Barcelona buenas tardes hola qué tal buen

Voz 0017 07:55 estar después si los culés respiran mucho más tranquilos desde que a las ocho de la tarde han conocido que Messi está en la convocatoria para el clásico como decías esta tarde ha entrenado con sus compañeros buenas sensaciones y mañana veremos si puede ser titular en Belén cambio no está en la lista porque no está recuperado del esguince en el tobillo no tiene el alta Valverde ha preferido dejarle fuera de una lista que forman diecinueve jugadores así que mañana tendrá que hacer un descarte el entrenador del Barça los descartados hoy son San peritó divo están lesionados y les en un Tití ya ha dejado claro Valverde que no va a arriesgar ni con Messi ni con ningún otro jugador porque en un partido como el clásico no se puede ir dice con el freno de mano puesto así que necesito

Voz 0509 08:38 hasta que todos estén al cien por cien sobre cómo llega al Madrid y las quejas de Solari sobre el calendario Valverde ha dicho esto el calendario

Voz 0588 08:47 es es apretado para todos algunas de peste toca descansar más toca descansar menos concebía descansar menos días nada raro y nada especial el estado de ánimo en un momento determinado cuenta el Real Madrid en el Camp Nou suele hacer partidos fuertes partidos buenos partido de Liga de nosotros fuimos superiores ganamos yo estaban momento anímico un poco delicado ahora están mejor íbamos a ver qué ocurre qué ocurre mañana nosotros esperamos la mejor versión del del Madrid preparamos el partido es su versión del Madrid la que estamos bien

Voz 0017 09:17 bueno pues prevé un partido distinto al de Liga porque el Madrid llega mejor cree que el Barça está también en un buen momento a pesar del empate frente al Valencia IB Valverde la eliminatoria muy

Voz 3 09:28 igualada Madrid llega en un buen momento con una buena racha de resultados pero el Madrid no había tenido en frente de la pareja de delanteros que puede tener mañana con Luis Suárez Leo Messi así que llega la prueba del algodón la prueba de verdad para el Real Madrid de Solari que tiene a todos disponibles Javier Herráez la gran pregunta del mañana Vinicius a sus dieciocho años seguirá siendo titular será Abbey suplente entrará Isco en la convocatoria que ha dicho y Solari bueno de fútbol hablado poco gastado

Voz 15 09:54 muy bien con el tema de calendario es verdad ha dicho que es curioso eso el Madrid tiene razón porque la vuelta recordemos que Madrid no tiene nada entre semana y el parque os han puesto el domingo nueve menos cuarto así que el Madrid por ahí tiene tiene toda la razón y en cuanto a lo futbolístico si te digo que hay cierto entre comillas morbo para saber la convocatoria de mañana porque ahora más que segregan Odriozola Valverde Brahim Mariano ayer jo Javi Sánchez el tercer portero si falla uno de esos el que está en peligro por ejemplo es Isco Alarcón que está jugando muy poco con Solari porque el once si Keylor Navas en portería parece lógica la defensa con Marcelo por la izquierda si en Copa centro del campo con Casemiro Kroos y Modric ojo a Llorente que va a tener minutos en la en esta eliminatoria no sé si de titular pero va a tener minutos y arriba si se lo hagan a Vinicius no con Benzema y Lucas Vázquez esto decía este mediodía sobre el tema deportivo el técnico argentino Santiago Hernán Solari

Voz 16 10:45 quería preguntarte si ya tienes decidido el equipo que va a sacar de titular o si tienes dudas en alguna posición pues no te lo voy a contarlo Vinicius ha ganado el derecho a ser indiscutible no hay indiscutibles en el fútbol no saludo de Isco a Chendo usted como entrenador se siente responsable de la frustración que atraviesa el jugador pues te repito nosotros tenemos nuestra nuestra energía en nuestro foco todos el grupo los jugadores cuerpo técnico todos los que nos rodean estamos todos enfocados en el en el partido de mañana en el siguiente partido y eso es lo que nos interesa y eso es lo que nos importa

Voz 3 11:18 mañana viaje por la mañana ir partido a las nueve la vuelta en veinte días y ahí habrá lista de convocados a lo mejor decide llevarse todos y luego hacerlos desaparecer en Barcelona para que viajen veinte y el resto en casita ocho y cuarenta y uno seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER no no me gusta Solari

Voz 6 11:35 ves circula con su moto y sabes que es un auténtico experto por su forma de tomar las curvas de frenar pues simplemente por cómo se baja de ella lo mismo pasa con línea directa que ofrecen las mejores coberturas al mejor precio y sabes cómo no que son los moto expertos por eso sólo con ellos puedes contratar ahora tu seguro de moto desde sólo setenta y siete euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el lunes

Voz 17 11:57 directo punto com una acompañaban contar en BP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 1203 12:10 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com pues no sé qué comer hoy una mujer de este siglo indecisa

Voz 18 12:23 pues no sé qué comer hoy una mujer de este siglo sin recursos muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI queda ajenas llama al novecientos ochocientos once ochocientos ochenta y ocho y colabora con Manos Unidas

Voz 19 12:38 si llega una ola de frío en toda la Península con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas en resumen hoy será un día

Voz 20 12:46 del tiempo que haga cuando conduces su disco lleva que ahora un caro desde dieciocho mil novecientos euros para que cualquier día sea Puntí

Voz 3 12:54 hola

Voz 20 12:54 la oferta para unidades financiadas con han Finance hasta el veintiocho de febrero

Voz 3 13:03 si el Barça Madrid es el clásico es una semifinal muy grande pero la del jueves también Betis Valencia hoy en los locales han presentado a su último fichaje que ya lleva días trabajando con Setién pero GS hoy se ha puesto la camiseta además había mucha gente es la presentación Fran Roquillos buenas tardes como siempre en el Betis gallego todo levanta una gran expectación

Voz 4 13:26 este club sean presentados GSEE viene muy comprometido ante la oportunidad de volver a ser futbolista ya ha aclarado que no viene gordo que no que no trae sobrepeso que es músculo

Voz 21 13:37 mucha gente dice que si él pensó que final yo tuve una lesión de rodilla donde me tuve que me tengo que pone fuerte de piernas para proteger mi rodilla portería serbio en no sé lo que tengo músculo no habrás bueno que tengan dudas algunas personas normal perro de compromiso ya le digo que que no dude porque mi compromiso lo van a tener que hasta el último día

Voz 4 13:55 Bartra se ha entrenado durante la tarde y William Carvalho ambos apuran para estar el jueves en ese partido frente al Valencia

Voz 3 14:03 la agencia de Marcelino que ha salido en parte de su crisis los delanteros ya ven portería ese piensa en eso pero también se piensa en operaciones para el futuro Pedro Morata buenas tardes

Voz 1716 14:14 hola buenas tardes las de futuro son jugadores jóvenes que el Valencia va cerrando acuerdos como en el caso de Rubén Sobrino que ya se ha incorporado cuatro millones de euros procedente del Alavés acuerdo que tiene el Valencia con el Tenerife por el central Jorge Saenz entre un millón y medio y dos millones de euros para cerrar con el futbolista o también el acuerdo que tiene el Valencia con el Cádiz entre cinco millones y medio seis millones de euros para el traspaso del delantero joven Manu Vallejo que el Valencia está a la espera de cerrar simplemente la firma de los contratos en lo que tiene que ver con el partido del próximo jueves ves la duda existía sobre si el Valencia iba a seguir mezclando jugadores dando digamos alineaciones mix mixtas entre suplentes y titulares bueno pues lo que podemos decir es que Jaume será otra vez el portero de la Copa eso sí jugará él el próximo jueves pero de los demás el resto de los otros diez Gallego el Valencia ya en semifinales va con todo porque ahora ya la Copa se convierte en prioritaria

Voz 3 15:12 normal porque están a un pasito de meterse en una final ante uno de los grandes del

Voz 22 15:18 fútbol español

Voz 3 15:19 mientras tanto se siguen presentando jugadores que han llegado en este mercado invernal que se cerró apenas hace unos días por ejemplo lo está haciendo el Celta que los necesita de mucho para salir de donde está Paula Montero buenas tardes

Voz 23 15:31 el pasado gallego nunca zona Fay Wray acude busque han tenido su presentación oficial como jugador del Celta ambos futbolistas han llegado y dos con una opción de compra Boca Juniors y respectivamente ambos se mostraban contentos por volver a mí con el caso Lasa y con ganas de ayudar a su equipo a remontar el vuelo del ex del Betis ya fue convocado ante el Sevilla aunque no llegó a debutar lo quieren hacer los dos en el partido de este sábado ante el Getafe

Voz 3 15:55 también hemos tenido presentación en el Alavés Javier Lekuona buenas tardes

Voz 24 15:59 qué tal muy buenas Gallego buenas tardes Alex Blanco cedido por el Valencia hasta final de temporada sin opción de compra esto es lo que dice

Voz 25 16:06 eh estoy muy muy contento de haber llegado aquí a este gran club mucha ilusión de trabajar día a día para poder ayudar al equipo en todo lo que pueda

Voz 24 16:16 mañana será presentado Roldán y el jueves Takashi Inui

Voz 3 16:20 y también es noticia en el Girona la renovación de Stuani un jugador que en este mercado invernal ha sonado para poder salir incluso estuvo sonando durante varios días como delantero para el Fútbol Club Barcelona pero finalmente renueva hasta el año dos mil veintidós con

Voz 22 16:39 el equipo con el Girona Raúl Musa buenas tardes hola buenas noches Stuani a rojiblanco hasta dos mil veintidós el director deportivo Quique Cárcel ha dicho que estaba convencido de que se quedaría le agradeció su compromiso con el club a pesar de los cantos de sirena que han sonado y ha dicho que está seguro que con veinticinco años sino treinta y dos y esos números tan buenos habría sido imposible retenerle con una cláusula tan baja el delantero uruguayo ha reiterado que es feliz en Girona donde se siente protagonista y que a pesar de verse en las portadas con la camiseta del Barça nunca perdió la perspectiva

Voz 9 17:09 ver a verme bueno que se fijen en mi equipo tan grande pero nunca perdió la perspectiva

Voz 3 17:20 ya terminado el amistoso de fútbol sala entre España y Brasil con victoria de los cariocas Toni

Voz 7 17:29 terminó el encuentro aquí en Iowa City Center Madrid

Voz 14 17:31 luego uno tres gana obra si el portero jugador mal ejecutado por España tuvo más ocasiones el segundo tiempo en el primer tiempo tuvo más a Brasil lo que marcó fue la diferencia fue la definición de ambos equipos muy bien Brasil no también España habrá una copa aunque esto sea un amistoso un desafío amistoso aunque el trofeo un torneo amistoso abra una copa que levantar Brasil el capitán Rodrigo San visto buen ambiente gallegos importante por cierto que otros mencionado antes partido ciento ochenta de Carlos Ortiz del capitán de la selección con la selección española se convierte junto con Quique Bonet en el el jugador con más Se nacionalidades de España ciento ochenta la primera convocatoria si va convocado Carlos Ortiz será en solitario el jugador con más fe

Voz 7 18:13 sido con la selección española a partir de Huici Center uno tres ganadoras y con una

Voz 3 18:17 buena entrada no se unos diez mil oficial

Voz 14 18:19 aquí en el Inter sí que es cierto que había algún club invitado y tal pero bueno bastante buena entrada para sólo que recordemos que hace no menos de un año en marzo aquí con la Copa de España se que no se llegó a doce mil aficionados al fútbol sala sigue llenando pabellones esta vez el Huici Center de Madrid Gallego

Voz 3 18:34 doce minutos para las nueve esto es Hora deportes en la SER

Voz 26 18:43 ahora me cuenta es que hay

Voz 6 18:44 seguro que te ofrece el mejor precio

Voz 8 18:46 tardes dos lo sabe línea de

Voz 6 18:49 siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com eres autónomo tienes vehículo de trabajo llamando Línea directa tienes un quince por ciento de descuento al contratar tu seguro nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el INE directa punto com

Voz 27 19:08 así la hija necesito que estáis en vuestra casa mañana por la tarde porque quiero regalaron una alarma iban a ir los de Securitas Direct a instalarla me quedo más tranquila hija sabiendo que tienes alarma

Voz 28 19:19 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger Bogart llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 17 19:32 es el momento de poner las cartas sobre la mesa

Voz 12 19:35 harán ustedes lo mismo piel una salida te quiere que debería dimitir

Voz 1716 19:39 de decir lo que pensamos y ustedes creen que él debe dimitir que no lo son

Voz 29 19:43 E inmediatamente militancia guardarlos no tiene respuesta suministra una pregunta una esa viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Gea la Cadena SER

Voz 1 20:06 hora veinticinco Deportes

Voz 9 20:10 Jesús Gallego

Voz 3 20:17 el fútbol internacional seguimos pendientes de la operación de rescate en el Canal de la Mancha ya sabéis que ayer se localizaron los restos de el avión que trasladaba Emiliano sala hacia Cardiff y que desapareció hace ya una semana en esos restos de fuselaje los equipos de rescate habían detectado un cadáver todavía no se ha llegado no sé

Voz 4 20:40 he podido ni identificar ni rescata

Voz 3 20:43 dar a ese cadáver que sigue entre los restos del fuselaje de la avioneta que desapareció baloncesto en la Eurocup voy jugaba Unicaja en la cancha del Estrella Roja Justo Rodriguez cómo ha ido buenas tardes hola buenas

Voz 1259 20:59 estar de Jesús pues ha ido mal porque ha perdido el Unicaja contra el equipo serbio por ciento cinco ochenta y nueve no se jugaba nada en ninguno de los dos equipos ya están clasificados tanto el Valencia baches como el Unicaja para los cuartos de final en un mal partido que realmente todavía tenían en la mente el encuentro maravilloso que jugó el Unicaja el pasado domingo en el Martín Carpena cuando ganaba en la prórroga por ciento tres ciento dos al Real Madrid vuelta el sábado contra el Bassi Manresa Illa esperando el rival de los cuartos de final de la Eurocup que va a ser el Alba de Berlín de García Reneses en los primeros días del mes de marzo de Ribalta

Voz 3 21:33 bueno NBA Paco de muy buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes desde contar lo sucedido en el día de ayer dejemos nueva entrevista de Luka Doncic el chaval de moda que no va a estar en el All Star pero todo el mundo habla de él y de su inicio de la NBA que ha dicho

Voz 30 21:47 sí hoy hemos podido escuchara Luka Doncic con los compañeros de vamos en Movistar y le preguntan qué es lo que echa de menos más de España

Voz 31 21:56 le muchas cosas pero algunas madres no sólo Klopp sino todos los todo lo que a la gente detrás de Seguros porque mis que de madridismo lo pasamos genial y echó mucho de estar ahí

Voz 30 22:10 bueno pues echa de menos el Real Madrid Luka Doncic de lo en la jornada de ayer no ha sido la mejor parados españoles derrota de San Antonio el equipo de Pau Gasol que perdió ante los Kings de Sacramento el pívot español anotó dos puntos en seis minutos el duelo español de la pasada madrugada los Python derrotaron a Denver pero sí minutos para Calderón Juancho Hernangómez disputó veintidós minutos y anotó seis puntos y la mala noticia del día la protagonistas John gol el base de los tú que estará un año de baja tras romperse el tendón de Aquiles en un accidente en su propia casa donde además se estaba recuperando de una operación del talón que le iba a dejar fuera seis meses

Voz 3 22:42 bueno pues alguien que se está recuperando sorprendentemente rápido de su operación de rodilla es Carolina Marín ayer colgaba un vídeo caminando con muletas hace apenas cuatro días que ha sido intervenida de la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha y hoy ya colgado en sus redes una foto sentada golpeando con su raqueta volantes es decir no está perdiendo ni un segundo para recuperarse Carolina Marín más de lesiones la próxima madrugada comienzan los test de pretemporada del Mundial de motociclismo que está aquí a la vuelta de la esquina para el equipo Honda son unos test con muchas dificultades porque Lorenzo no va a poder estar porque le han operado recientemente Márquez llega toca dado porque le operaron en el hombro izquierdo no sabemos muy bien cuál va a poder ser su rendimiento pero es que lo que es increíble Iván Álvarez es que hasta el jefe del equipo Honda se ha caído de la moto y tampoco va a poder estar allí buena estar muy buenas tardes y Alberto buche

Voz 1284 23:44 la verdad es que no gana para disgustos el equipo Repsol Honda aparece la enfermería de la escudería japonesa la sala de espera algún hospital Espanyol porque no cabe ni un alfiler ha sido Alberto Puig el último en lesionarse el máximo responsable deportivo de Honda que sea fracturado el brazo izquierdo en un accidente de moto no estará en el boss de Sepang hice perderá los tres que como bien has dicho gallego comienza en la próxima madrugada en el circuito de malar sí a su baja se une a la de Jorge Lorenzo que como ya contado Mela Chércoles en Hora veinticinco Deportes sufre una fractura de escafoides de la mano izquierda pasó por el quirófano el pasado veintiuno de enero si se va a subir a la moto Mar Márquez aunque no va a arriesgar demasiado el piloto de Cervera que fue operado del hombro el cuatro de diciembre así que Repsol Honda tirada de Craslow Nakagawa Evra del para ir poniendo a punto la moto para un Mundial que comienza el próximo diez de marzo en Qatar las sensaciones de momento no son nada buenas en el box del equipo Repsol Honda

Voz 3 24:31 a ver si se recuperan todos el próximo catorce de febrero se va a celebrar el sorteo de la nueva Copa Davis la competición promovida por la empresa de Gerard Piqué que sabéis se va a jugar en España es el sorteo será también aquí Illa noticia Sofía Álvarez es que la selección española no va a estar en el bombo de los cabezas de serie de ese sorteo

Voz 32 24:53 qué tal buenas tardes Gallego como has dicho en el en este sorteo no estará en el primer bombo y por lo tanto no será cabeza de serie a pesar de ser el equipo anfitrión España estará junto a Serbia Australia Italia y Alemania en el segundo bombo que España no sea cabeza de serie se debe a que está clasificada esta clasificación han sido determinada en función de la clasificación del Mundial del día cuatro de febrero y ese mismo día España ocupaba la séptima posición

Voz 3 25:18 decir que Francia Croacia Argentina Gran Bretaña Bélgica y Estados Unidos serán las cabezas de serie y España estará en el bombo esta semana cerramos Hora veinticinco Deportes con esto británicos que se llaman socia el Room todavía no os dejamos algunos titulares de este martes el día de la previa de Gran Clásico de Copa del Rey entre Barça y Real Madrid José Antonio Duro cuéntanos un amistoso en la Comunidad de Madrid

Voz 33 25:58 mañana a las once el mítico Bell copa uno Beat que además ha estado hoy en SER Deportivos vuelve a Madrid con su equipo porque él es entrenador del equipo es el Chicago Fire mañana juega un partido amistoso ante el Fuenlabrada que es el líder del grupo I de Segunda División B eso va a ser a las once de la mañana en el estadio Fernando Torres además tenemos como alemana con varios partidos de octavos de la competición que han jugado hoy el Hamburgo uno Nuremberg cero el Hayden Heim dos Leverkusen uno comienzan ahora el Borussia Dortmund Werder Bremen que es el partido estrella Elvis Burgo en fútbol internacional también un partido que ha jugado en Francia esta tarde de la Liga uno es el Marsella dos Girondins de Burdeos cero y además en baloncesto en Champions dos partidos desde las ocho y media de la tarde juegan el UCAM Murcia que recibe en el Palacio de los Deportes no van vive en Grecia

Voz 3 26:43 día lo hace Iberostar Tenerife visitas

Voz 33 26:46 el Pau

Voz 3 26:48 aquí lo dejamos y Hora veinticinco Deportes y desde las once y media El Larguero donde hablaremos ya largo y tendido de la previa del clásico donde va a estar Messi la noticia de la tarde ha entrado en la convocatoria de Valverde no estará de veré en el Real Madrid la convocatoria habrá que esperar al para conocerla a mañana la gran pregunta será titular Bale seguirá jugando Vinicius estará Isco fuera de la convocatoria de Solari a las once y medio al abramos gracias por escuchar su salud gallego adiós para todos los españoles

Voz 34 27:24 sí