Voz 0194 00:23 la vítores buenas noches salvo por este paréntesis que nos hemos ido al recuento de la votación de los taxistas en Madrid en la cara B no nos movemos de Centroamérica desde Nicaragua miramos al Salvador

Voz 1880 00:34 miramos al salvador para descubrir quién es su nuevo presidente las elecciones fueron este domingo Najib UPL ganó en la primera vuelta el logro más votos que sus dos rivales juntos Éste fue el momento del anuncio

Voz 1880 00:59 un triunfo supone Sara al final del bipartidismo que llevaba viviendo el país durante treinta años con el cincuenta y tres coma siete por ciento de los votos este empresario de treinta y siete años se convierte en el presidente más joven de El Salvador ha sido alcalde además de San Salvador y pone fin como decías a treinta años de bipartidismo él era de izquierdas del FMLN pero a las presidenciales que se ha presentado esta vez con un par pido además tocado por la corrupción un partido que se llama gana él dice que no tiene ideología su primera reacción al saber que ganaba fue hacerse un selfie

Voz 0194 01:34 se a a este personaje han allí buque pero podemos hacer una radiografía también para situar a los oyentes radiografías rápida del país del Salvador

Voz 1880 01:41 si hace frontera con Guatemala al norte con Honduras al este del océano Pacífico en la costa oeste el orador viven seis millones y medio de personas es una población mayoritariamente joven el cincuenta y tres coma seis por ciento de la población es menor de treinta años vive una guerra civil larguísima que acabó en mil novecientos noventa y dos con la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec y cuenta con una sola cámara que se llama Asamblea Legislativa el país se divide en catorce departamentos

Voz 0194 02:09 mi a nivel de desarrollo de pobreza en qué situación está

Voz 1880 02:12 bueno pues en el Salvador el treinta y tres coma cuatro por ciento de los hogares se encuentra en situación de pobreza estos son datos de la FAO los principales problemas que expresa la población son por un lado la delincuencia El país tiene la tasa más alta de homicidios del continente tenemos que acordarnos no de las famosas Maras esas organizaciones de pandilleros que surgieron en los años ochenta son superior lento se dedican al tráfico de personas a la extorsión o al narcotráfico y por otra parte el segundo gran problema es la deficiente economía por la baja capacidad adquisitiva una cosa más es el número de población salvadoreña que emigra que es altísimo se calculó que hay dos millones ochocientas mil personas que viven fuera de allí

Voz 1880 03:22 hay un pequeño país soleado al sur de México dice esta canción donde los vientos suaves y las aguas fluyen pero las prisas no son las únicas cosas que soplan esta canción que se llama así titula El Salvador aquí cantan Peter Paul Mary

Voz 0194 03:37 bueno nos va ayudar a conocer allí buque le María Andrea Silva Gutiérrez es abogadas investigadora en el Instituto Universitario de Investigación de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá Andrea muy buenas noches buenas bandas está claro

Voz 5 03:49 aquí en el estudio con lo cual no voy a sufrir por el teléfono ni por la comunicación María Andrea quién es un buque de donde sale negativo que le es un empresario que tiene muy poco tiempo en la política apenas seis años entró en el dos mil doce con el FMLN

Voz 6 04:05 ir a partir de ahí fue alcalde de un pequeño municipio de El Salvador y luego en el dos mil quince exalcalde de San Salvador en el dos mil diecisiete sale el FMLN e intenta hacer su propio partido Brown por cuestiones de procesos administrativos no lo logra finalmente decide usar gana como un vehículo electoral pero bueno ya eso es

Voz 0194 04:28 hemos eso es es un perfil atípico dentro de de los políticos salvadoreños le es muy e incluso que centroamericano centroamericanos

Voz 6 04:35 es muy atípico sobre todo porque bueno primero por la edad son treinta y siete años el presidente más joven de Latinoamérica no solamente del Salvador y además de eso bueno le dobla la edad al actual presidente a Sánchez Cerén ir también bueno ha sido empresario el estudio Ciencias Jurídicas pero no terminó la carrera pero es empresario él se ha caracterizado quiere caracterizarse por ser él quién rompe el bipartidismo quién rompe con la política tradicional de El Salvador y eso es lo que él intenta probar su su bandera la trae con la Anticorrupción Él dice que va a luchar contra la corrupción y eso es lo que lo hace un poco distinto

Voz 0194 05:14 sí pero de todas formas decíamos antes Char contra la corrupción pero él va detrás de unas siglas que se asocian a la corrupción como gana no

Voz 6 05:21 sí IES justamente una de las mayores debilidades que tiene porque él dice Si bien dices que va luchar contra la corrupción pero gana fue fundado por un expresidente que acaba de ser condenado a diez años por corrupción entonces ahí hay una ambigüedad con la que él tendrá que luchar porque no no lo va a tener fácil porque tiene un partido político esta usó un vehículo electoral al que un partido político fundado por personas ligadas a la corrupción directamente entonces eso a la va a tener difícil

Voz 0194 05:54 es lo que le da la victoria a esa compromiso en la lucha contra la corrupción soledad la victoria la indignación de la sociedad como ha pasado en otros países con victoria sorprende

Voz 6 06:03 hay lo que bueno podría decirse que lo que le da principalmente en la victoria a él es primero porque se ha caracterizado él se ha vendido como antisistema Él dice que él no es parte de lo mismo que en ya el FMLN que Arena de eso ya está ya es parte del que son dados los dos partidos aunque no

Voz 0194 06:24 se sitúe los dos partidos que con figuraba en el bipartito

Voz 6 06:27 exactamente Arena el partido de derechas Si el FMLN es el partido de izquierdas son los dos partidos que han estado durante treinta años a partir de la guerra del terminó la guerra civil en El Salvador Ike han sido caracteriza últimos tres presidente de El Salvador han sido condenados por corrupción entonces estamos hablando que bueno justamente el ex presidente Mauricio Funes estaba exiliado en Nicaragua sí bueno hay bueno la gente está muy descontenta la gente está harta hiela western vasco justamente para basarse en su campaña él probablemente no ha ganado por ser quién es y no por ir en contra de estos partidos porque la gente busca el cambio las hiló en dicho lo dicho lo las encuestas de qué es lo que quieren es algo distinto entonces sobre ese esa distinción el pretende es que se ha ganado a la gente

Voz 0194 07:19 él ha perdido la ideología porque si era déjeme leer entiendo que era una persona de izquierdas ha perdido la ideología

Voz 6 07:24 la verdad es que es un poco un poco ambiguo porque a pesar que el el su inicio político fue en el FMLN que un partido de izquierda Él dice que no tiene un partido el dice que no es ni de izquierda ni de derecha es la imagen que él ha tratado de vender ahora habrá que ver como puede encauzar eso en acciones no porque la va a tener difícil la Asamblea Legislativa está actualmente conformada por mayoría de arena del FMLN solamente once ochenta ido escaño estamos hablando el trece por ciento solamente el trece por ciento lo tiene gana incluso dentro de Ghana no todos están con él porque él es nuevo en Ghana decirles sin socio va a ser un elemento

Voz 0194 08:11 algo difícil de gobernar

Voz 6 08:13 va a tener difícil al durante al menos los primeros dos años porque en dos años elección de Asamblea Legislativa probablemente ahí pueda ganar un poco y le va a tocar negociar al final con arena y con el FMLN no le va a quedar de otra pero bueno en principio el Sí Se define como una persona apartidista que no sé si eso será posible bueno aquí los los

Voz 0194 08:35 partidos aquí en España también los partidos que intentaban luchar contra el sistema también en cuando se les preguntaba derechas o de izquierdas nos decían que no era ni de derechas ni de izquierdas

Voz 6 08:44 bueno pero vamos a ver vamos a ver cómo funciona que va a estar interesante hay mucha expectativa de hecho

Voz 0194 08:52 abriendo abriendo el foco más allá de de El Salvador el antes llegar al podría dijo que Maduro ICO Ortega eran dictadores yo no sé si hay hay un movimiento de fuerzas un desequilibrio de fuerzas a partir de su victoria

Voz 6 09:03 si antes unos días antes de que el resultado electo no solamente habló de Nicolás Maduro ni idea Ortega también incluyó al presidente de Honduras al final dice dictadores sea de izquierda a derecha entonces Ángel probablemente eso Faure el pueblo en Nicaragua el pueblo de Venezuela pero no como el salvador como país únicamente sino dentro del seno del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos porque se ha querido votar a favor de los derechos humanos y El Salvador sea siempre ha tenido un voto de abstención en este caso esperamos que sea un voto favorable para lograr esas resoluciones en la OEA y esto va a ser muy positivo para la región ya no vamos vamos a tener un apoyo como como pueblo nicaragüense así que vamos a tener un apoyo por parte del Salvador

Voz 0194 09:58 eres nicaragüense además de de investigadora por eso por eso estamos aquí cómo ves la situación en la zona cuando hacíamos el retrato Non a la troika ésta de la que habla de la que habla Estados Unidos este eje del mal nuevo que ha dibujado

Voz 6 10:10 me las es muy es muy complicado por un lado tanto Venezuela comunicará agua quieren vender la imagen de que hay un golpe de Estado que EEUU lo que quiere es intervenir aún puesto Estados Unidos como los malos de la película pero esto es completamente mentira que hace unas semanas tuvo una reunión de eurodiputado una visita de eurodiputados en Nicaragua confirmaron de que no ha habido tal golpe de Estado lo que ha habido es una represión que ha matado gente ha dejado gente fuera despido masivo economía por el suelo decir así ha sido completamente Cuba y Nicaragua incluyendo Venezuela Bolivia que es el otro paella también ha tenido un apoyo a estos países han tenido la misma tónica de represión de dictatorial si ya ya la gente está cansada te has está muy cansada entonces ya no solamente que ser el apoyo de Estados Unidos porque la gente no es que apoye la las labores que hace EEUU el papel de EEUU lo que quieren es salir de eso

Voz 0194 11:16 claro Carlos Fernando Chamorro nos decía antes la solución tiene que venir de dentro de esa de la gente de dentro no lo hice

Voz 6 11:21 ya hice están organizando lo que pasa es que son países que han sido tan represores que han acabado con todos los partidos políticos internos apenas sale un partido político quiere levantar cabeza se la cortan ha sido muy difícil hay que sacar a Aíto

Voz 7 11:40 sí se puede casando telares Gene Cassano te corrupto G con su puesto no pueden te mete miénteme tenga hacen lo que les conviene sin nadie

Voz 1880 11:49 estamos escuchando su honra durante la campaña ha habido varios grupos que han escrito temas en apoyo aunque le como este que escuchábamos ya decíamos antes que la mitad de la población es menor de treinta años bueno que sólo ellos este rapero se llama allí pero claro como él mismo como UPL pues también estos chavales en buen muchísimo por las redes no es lo que lo que suena Albright pero vamos con algo que es justo lo contrario

Voz 8 12:12 está bien pero si bien todo va a Ricky y a ADE que empujan todas ellas no

Voz 1880 12:23 les interesa este tema se titula El sombrero azul es de Alí Primera esto es de un concierto Nicaragua en Managua en los momentos más duros de la guerra en El Salvador esta tarde me la recomendaba Ricardo Gallego él trabaja en la Asociación Paz con dignidad ya lleva viajando a El Salvador desde mil novecientos noventa y dos el lunes vuelve para allá yo le he preguntado qué es lo que cree que se va a encontrar cuando llegue

Voz 9 12:46 eso seguramente un país va agitado no con mucho debate no creo que haya muchísimo contento en la calle porque realmente la situación desde hace mucho tiempo es realmente muy difícil no en la calle la los fines sociales pues con mucha preocupación sin duda porque hay sobre la mesa algunos algunos asuntos que es muy probable que también de cariz no por ejemplo los recursos naturales el agua para empezar en eso a implicar una privatización sin duda el agua y el desembarco de de importantes compañías transnacionales también pues seguramente no que no haber muchos avances en la legalización del aborto es por lo tanto en las las obras tienen de de mujeres pues tanto la seguridad atenderán es debate y hombre entiendo que ahí habrá movilización eh y que habrá una uno es este un despliegue mayoritario ahora eh es las calles

Voz 1880 13:48 ya lo adelantaba María Andrea pero también le he pedido a Ricardo su opinión sobre bucle no sobre la figura que me contara quién es para él

Voz 9 13:54 es un personaje no es en suma es el equipo que muy independiente no tiene nada de ideológico llegamos ningún compromiso militante en absoluto es un eh es un comerciante hijo de comerciantes e ya tenencia palestina no es que les fue muy bien su padre tuvo la concesión de Mc Donald y otras cuantas conclusiones importantes en inicio es apenas una persona con mucho carisma e en su momento el bueno él desde luego tiene un una un tu culto a la personalidad muy grande no he dicho pues tiene una empresa que se dedica a eso a eh a mejorar la imagen de las personas y esa pues cabe la aplicó asimismo ir desde luego donde mejor se mueve como como mucho millennials es redes sociales especialmente Facebook

Voz 1880 14:47 me decía recordó también que la izquierda en El Salvador han cometido también errores importantes

Voz 9 14:52 yo estoy seguro de que de que esto pues con una corriente de la ofensiva neoliberal que hay no que la izquierda latinoamericana ahí salvadoreño en este caso pues no ha sabido frenar no eh claro era realmente muy difícil pero tampoco es que eh bueno hay que reconocer errores importantes de la izquierda en este caso del del FMLN no la hacía acabó este buque les salió de del FMLN no salió en la alcaldía de Kurt catalán continuó en Alcaldía eso El Salvador fue expulsado por diferencias políticas IU no controlaron el el riego extraordinario de este de este personaje que se enfrentaron in pues cavaron políticamente sucumba quede a partir de otro montón de cosas

Voz 1880 15:55 de Rubén Blades la canción se titula el padre Antonio y el monaguillo Andrés es una canción del año ochenta y cuatro y cuenta el asesinato de Óscar Arnulfo Romero un sacerdote católico al que mataron en medio de un sermón en el que él mismo ayer el Salvador estaba hablando de amor y de justicia pues vamos a hacer un repaso rápido la primera es Los peces fuera del agua esto es lo que se considera el primer largometraje que se hizo allí

Voz 10 16:27 de perspicaz con tanta vida interior si se lea estas

Voz 1880 16:34 directores José David Calderón se hizo entre el año setenta setenta y uno está basada además en una obra de teatro que se llama la puerta cerrada luego hay un documental muy bonito que quería traer sobre el fútbol y la guerra se titula Historia de un gol

Voz 11 16:56 el único gol de las

Voz 12 16:57 selección de El Salvador en el Mundial de la FIFA en el ochenta y uno perdió diez uno ante Hungría pero el fútbol les alejaba de las balas y por último un documental de mujeres mujeres salvadoreñas de hace un par de años ellas vendían en las K

Voz 1880 17:11 diesen los mercados con sus experiencias hicieron una obra de teatro de ahí se llevó al cine en forma de documental El documental se titula cacharros

