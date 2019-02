Voz 2

00:05

llegan los notarios como fedatarios públicos a la política con todos los respetos algo falla cuando es necesario un relator independiente que dé fe de las negociaciones entre partidos que se puede construir sobre tal grado de desconfianza que valor tiene la palabra si las partes contratantes no será reconocen mutuamente de qué servirá al relatos los negociadores no quieren entenderse el Gobierno los independentistas han encontrado esta fórmula para su mesa de negociación a la espera de los resultados hay que decir que tiene algo de patética frivolidad de momento ya aparecen las primeras discrepancias verbales el Gobierno habla de relator los independentistas de mediador si el nombres la función ni en eso están de acuerdo Pedro Sánchez primer presidente que firmó libro estando en el cargo y sólo lleva ocho meses el título da muchas pistas manual de resistencia es la imagen de sí mismo que al presidente le gusta fomentar rebelde con causa sin duda sosería de los expertos ni la grandilocuencia de los ideólogos el hombre que igual tumba a los barones del PSOE como se carga un presidente al PP con una moción de censura la duda es qué caducidad tiene la resistencia es decir para cuantas caídas y regresos alcanza no es un libro improvisados empezó bastante antes de entrar en la Moncloa tiene alguna sintonía con la llegada de Irene Lozano España global política hay propaganda dos cuestiones previas que aparecerán el doce de febrero al iniciase el juicio por el uno de octubre y que pueden retardar la entrada en materia las declaraciones dos acusados que quieren usar el catalán y el papel de los intérpretes y la negativa del Tribunal aceptar la declaración como testigo de Ignacio Cosidó que al senador del PP que hizo fracasaron lección de Manuel Marchena como presidente del CGPJ al decir que desde el nuevo puesto seguiría controlando el juicio a los independentistas las dudas sobre la imparcialidad de los jueces se pagan caras en Europa no estaría mal que Cosidó las aclarara testificando bajo juramento en el juicio