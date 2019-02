Sánchez le compra los argumentos a los independentistas

Voz 0194

00:00

el Gobierno de Pedro Sánchez le compran los argumentos a los independentistas esto siguen condicionando la aprobación de los presupuestos is última condición es la presencia de lo que se ha llamado un relator que le fe de lo que se hable en la mesa de partidos sobre el futuro político de Cataluña una presencia externa que levante acta de lo que se dice de lo que se acuerda en el diálogo con Cataluña la aceptación por parte del Gobierno de esta figura es tanto como dar la razón a los independentistas cuando cuestionan las instituciones españolas y su grado de democracia la democracia debe defenderse precisamente desde estas instituciones ya la propaganda independentista se la debe rebatir con argumentos argumentos que desde el Gobierno sólo pueden tener un fin que es la defensa de la credibilidad de las instituciones aceptar que alguien vigile el diálogo es como asumir que no hay garantías suficientes precisamente este es el eje de la propaganda independentista la anormalidad democrática que según ellos se vive en España no todo vale para aprobar los presupuestos no todo vale para mantenerse en La Moncloa dilatar la convocatoria de elecciones no todo vale pero sobre todo lo que no vale es apuntalar los argumentos independentistas cuando estos argumentos son cuestionar constantemente a las instituciones y a la democracia en este país el Gobierno sólo debería tener una prioridad es precisamente defender el Estado de Derecho diálogo claro que sí conversaciones por supuesto pero sólo hay alguien que puede dar fe de lo que pasa en ellas y son los asistentes y la fortaleza de unas instituciones democráticas ninguna de las negociaciones históricas de este país ha requerido la tutela de nadie porque no hay mejor tutela que la fortaleza de nuestra democracia si el Gobierno tiene alguna duda dice acepta la presencia de un persona una persona ajena al diálogo en la negociación con Cataluña mejor que convoque elecciones Ángels Barceló