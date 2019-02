El embajador de Venezuela en España: "Ni me designaron por Twitter, ni mi presidente se proclamó en una plaza"

Voz 0194 00:00 el embajador de Venezuela en Madrid que es Marisela embajador muy buenas noches muy buenas noches cómo estamos muy bien le le llamo embajador porque usted nadie le ha retirado el plácet ni nadie del Gobierno español ha hablado con usted ha pasado algo en las últimas horas

Voz 1 00:16 no realmente a mí no me ha designado por Twitter Ny Mi presidente se autoproclamó una plaza yo fui designado como embajador en el marco de la Convención de Viena para el derecho diplomático que suscriben tanto a España como Venezuela libros pero se toda la República Bolivariana de Venezuela el ejercicio pleno de mi función

Voz 0194 00:41 usted está trabajando con normalidad como un día cualquiera no tienen ningún problema para ejercer su trabajo

Voz 1 00:47 tres en la embajada está trabajando con normalidad tiempo todos sus asuntos igual nuestros consulados generales que están ubicados nuevo aquí en Madrid Bilbao en público en Tenerife y en Barcelona

Voz 0194 01:01 no ha habido tampoco ningún movimiento de cuentas porque una de las consecuencias podría haber sido que el Gobierno español podía intervenir las cuentas de la embajada para los pagos que tenga que hacer tampoco han notado nada en esto

Voz 1 01:12 yo creo que el problema hay que elevar el debate el problema no es simplemente las formas no yo pienso que todos los gobiernos que han avalado esta transgresión brutal al derecho internacional inédita de que alguien se auto proclame y que que se diga de conocer algún presidente una nación soberana qué que pues electo por su pueblo con el pretexto de que hay graves problemas económicos causados fundamentalmente por una guerra es sostenida intensas que pasa por el saqueo imponer el bloqueo económico y financiero está causando grandes problemas al pueblo lo mismo causantes de esta situación económica difícil entonces dice que por vanidad que no quieren ayudar es conocer nuestra soberanía aquí a reconocer a alguien autoproclamado de todo el antecedente del dos mil dos con Carmona tanga en tiempos de Aznar Chile Bush

Voz 0194 02:13 pero dígame dígame una cosa embajador desde que ha pasado esto se ha cortado la comunicación diplomática con el Gobierno español desde desde que ha habido el reconocimiento ido por parte de Pedro Sánchez del Gobierno español la comunicación diplomática que usted como embajador pueda tener con el Ministerio de Exteriores se ha cortado

Voz 1 02:32 mira yo he querido una fluida relación con el que el Gobierno actual con el ministros Borrell quien tengo un profundo respeto y el Estado estoy muy sorprendido de este salto que yo creo que es algo o veníamos de una de una de una política exitosa promoviendo el diálogo cuando esta política comienza a dar fruto en concreto México se enmarca el grupo en Lima México y Uruguay plantean el diálogo el secretario general de la ONU reconoce a proceder Pepa duro pero además plantea es el diálogo Su Santidad el Papa Francisco igual de modo que yo no entendí como el Gobierno español que viene ejecutando una política exitosa se explica la política de Toronto que él el el el asesino del museo el multilateralismo el el yo siempre me está acabando con todos los tratados multilaterales los belenes tratado climático se salió de la UNESCO ya no haya cómo cómo romper la los escenarios de diálogo amenaza a todo el mundo con muros el médico veja los niños centroamericanos es para los niños de su padre es racista xenófobo parte de contar no entiendo cómo de una política de diálogo exitoso saltan a café a liberar una política vencerá

Voz 0194 03:52 sí dígame una cosa llegados a este punto se está a tiempo de una salida negociada Se está tiempo de retomar ese diálogo

Voz 1 04:01 es muy importante de que cosas que se están proclamando que no son ciertas no es verdad que toda Europa se plegó por consenso a reconocer al autoproclamado de Venezuela hay gobiernos que no lo haga se hay gobiernos que sigue apostando al respeto a la autodeterminación Tian Tian luego más allá de Europa e incluso gobiernos muy importantes países muy importante Rusia China Sudáfrica Irán Turquía dentro de la propia Europa Italia Grecia Bulgaria en América Latina tampoco es verdad que haya mayoría reconociendo la web hacer sirvió una un debate donde de treinta y cinco votos sólo dieciséis se alinearon con los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU pasó otro tanto de manera que es tiempo de mirar eso de reflexionar ponerse en la senda de la política exitoso de la política correcta el luego ya afectaron dos para mañana miércoles a mí no me Montevideo donde Méjico Uruguay los países del Caricom que está en América Latina con participación de la Secretaría General de las Naciones Unidas van a promover espacios de diálogo y yo creo que estamos a tiempo de abandonar esta senda inédita ver que que que vio que legitima caminos de violencia lo que está unido planteando todo el tiempo de Obama del dos mil quince una ofensiva contra Venecia

Voz 2 05:27 buena que no miento

Voz 1 05:30 militares guerra civil dígame dígame

Voz 0194 05:32 el embajador Un usted piensa mantener algún tipo de contacto con el representante que ha designado ido para España

Voz 1 05:39 sí

Voz 3 05:41 en cuanto llegue a España no sé si eso sí señor

Voz 1 05:45 ha designado al en la plaza dañan en alguna rotonda no no tengo información creo que incluso el propio Gobierno española si no lo lo ha dicho no no no reconoce el Gobierno señor no ha querido valorar autoproclamados sin ser humano sin no quiere conversar conmigo yo siempre retuvo a la gente yo soy una persona muy abierta y con el Gobierno español interrelaciones conversaciones Tim momento fáciles y complicado hacía un golpe Estado no se se puede deslegitimar inicios puede banalizar que se hecho hay un golpe he estado con el pretexto de que las situación económica lo han Erika

Voz 0194 06:26 Rudy causado

Voz 1 06:28 Izquierda expresar que se miente cuando dice que en la mayoría los venezolanos apoya cada autoproclamado hice invisibilizan las multitudinarias manifestaciones de apoyo al presidente Maduro que muchas de ellas son diez veces más grande más concurridas que las el auto proclamado en Caracas aquí en España en muchas ciudades se están desarrollando actividades de solidaridad

Voz 3 06:53 yo he visto en Cali evitó sin Barcelona evitó en Bilbao en San Sebastián evitó que misma serio

Voz 1 07:03 ciudades donde plantea la gente su rechazo a la intervención y a la guerra

Voz 0194 07:06 embajador no lo tengo

Voz 1 07:09 no está con setenta y tres punto cinco por ciento de los españoles rechaza venció que él no que promueven los Estados Unidos y España no puede estar a la cola de eso hay que recordar cuando España se puso contra la guerra en tiempos de Aznar cuando la guerra de Irak

Voz 0194 07:23 embajador lo tengo que dejar aquí que no tengo más tiempo yo lo agradezco muchísimo queríamos sobre todo a aclarar la situación después de la designación por parte de gordo de un representante para España en qué situación quedaba usted yo estoy me dice que ustedes trabajan con total normalidad que siguen siendo los representantes diplomáticos de de de de Venezuela y que en cualquier caso cualquier ciudadano que tenga que ir a la embajada a hacer alguna gestión con quién se va encontrar va ser como usted con la gente que trabaja con usted la embajada esas

Voz 1 07:48 con el nuestro consulados y aquí o y tal vez me quedé un rato esperando o muestra llamada porque me informaron que tenían en la entrevista tosamos gente y cualquier momento estamos a la orden estoy en horario normal estoy asistiendo incumpliendo peaje

Voz 0194 08:03 pues yo embajador agradezco mucho que no haya atendido muy buenas noches