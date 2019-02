Mijatovic: "Yo creo que va a jugar Bale y va a ser su última oportunidad, estamos todos mosqueados"

Voz 1375 00:00 la opinión de dos de los comentaristas que mañana van a estar en Carrusel Deportivo nuestro Luis Suárez que comenta los partidos del Barça y que ahora mismo está en Italia deseando que empiece el martes

Voz 1 00:09 los dos Luis Suárez buenas noches hola buenas noches quién es favorito falló

Voz 1357 00:14 por hecho en este tipo de partidos no hay nunca favorito aunque aunque las situaciones sean de den la impresión de que es más favorito este que el otro no lo hay no hay nuca porque es un partido que se puede dar cualquier tipo de resultados

Voz 1375 00:29 Safin guardias incrementar el uno que Casa del otro cincuenta cincuenta Chase si fuera usted Valverde pondría a Messi mañana desde el inicio o lo dejaría en el banquillo porque ya sabe que a entrar en la lista de convocados en la lista está pero lo pondría usted titular o mejor si va mal sacarlo del banco

Voz 1357 00:45 habría que saber un poco lo que tienen en realidad claro porque un juicio es difícil yo porque claro el otro día no quedó muy claro parecía más bien un golpe no que una cosa muscular muscular Él sí es un golpe pues bueno

Voz 1375 01:00 sí

Voz 1357 01:01 ya es menos peligroso una cosa muscular son pocos días y claro son partiendo es que te pide te pide que estés bien tienes que solicitar mucho y cambios de ritmo ya jugadas con con velocidad que él hace muchas y eso ya es más peligroso

Voz 1375 01:19 claro el año el año es muy largo Díaz

Voz 1357 01:22 él si estuviera bien no hay duda lo lo haces jugar si tienes alguna duda mejor al banquillo el mejor el que salte un partido y que si eso les daba tranquilidad para ir para adelante después pero estas cosas cuando no

Voz 1 01:38 muy muy seguro

Voz 1357 01:40 da la situación que mejor puede puede decir

Voz 1 01:46 cómo estás si puede jugar o no es el jugador

Voz 1375 01:50 el Madrid como llega como leve don Luis al Madrid hace un mes estaba muy bien ha mejorado

Voz 1357 01:55 ocho anda mucho más tranquilo mucho más seguro e el están funcionando bien este los jóvenes ahí no Event semana que que ahora está como digamos como el no ahí lo veo suelto de jugando bien sí de momento el Madrid ahora llega un buen momento como espíritu no en relación a lo que era hace tres semanas

Voz 1375 02:22 sí se ha quitado Benzema un poco la el estar bajo la sombra de Cristiano siempre no

Voz 1357 02:26 en ese sentido claro mejorado porque él ahí puede arriesgar más puede hacer más cosas importantes y digamos que los otros ahora están al servicio de él cuando en la antes estaba muy al servicio de sobretodo de Ronaldo

Voz 1375 02:44 Cristiano creo estoy ajuar Bale

Voz 1 02:48 o Vinicius no lo sé eso ya desde luego un chaval joven padecía eso sí que es a veces la experiencia

Voz 1357 02:56 a sirve mucho eso partido muy muy difíciles de jugar hay que saberlo jugar pero claro Gil chaval está bien también hay que darle posibilidades porque eso es importante es importante Lara el descaro cada vez le echan los jóvenes en ciertos partidos es importante

Voz 1375 03:16 bonito tres clásicos sino menos vamos a pegar un atracón de clásicos espectacular presencia de oro va ese tremendo Jaycee poco tiempo muchísimos y la vuelta Hay luego el partido de Liga es el partido es el partido más bonito de jugar para un jugador del Barça contra el Madrid

Voz 1357 03:31 cualquier tipo de partido es bueno cuando

Voz 1375 03:34 cuando el rival es importante contra el Madrid es un

Voz 1357 03:36 son además particulares no es según siempre te hace ya muchos años que se juega un tipo de partido que se juega también fuera del campo se juega en la prensa la radio en el bar etcétera es un partido muy bonito es el partido en donde normalmente los grandes jugadores son los que sabe jugar los mejores de partido son los que tienen que ayudar en este caso el caso sobre todo del Madrid

Voz 1375 04:04 pues a estos jóvenes no porque ha ayudado

Voz 1357 04:07 en el terreno de juego porque son muy difíciles de jugar parecen que son iguales a los de a los son compartieron pero no lo son

Voz 1375 04:15 pues no se pierda mañana Carrusel deportivo yo estoy deseando que ha preparado ya ya está calentando en la banda calentando motores si mañana nos fuimos todos ya al gran Luis Suárez en Carrusel también un abrazo de un abrazo hasta mañana gracias hasta mañana adiós adiós de Luis está está en forma Luis Suárez que es está con base energía que todos nosotros junto que cualquier día narra el partido

Voz 2 04:36 eh Pedja Mijatovic muy buenas hola buenas cómo está Luis suele cómo está el Balón de Oro fantástico Zoe Montilla todos queremos todos queremos ser así soy sueño dos esta edad todos estamos jugar hoy mismo bueno tú cómo estás el partido no pues con muchas ganas ya empieza un mes muy divertido por to be or not to be para nada Madrid así que así que hemos con muchas ganas de de de ver el partido de mañana como sabéis como soy que son tu lengua y Viti Isner Viti Beat pues eso eso no tuve quién español como se dice Cierzo ser no ser ser o no ser eso es hacerlo muy bien jugar

Voz 1375 05:33 ella es mañana el partido no

Voz 1699 05:34 no son partidas muy bonita e incluso es muchísimo mejor jugar evidentemente yo evidentemente no no está para para jugar ni mucho menos pero son partidos preciosos oí bueno ya estoy viendo que toda la humanidad no sólo aquí en España sino en todo el mundo practicamente está pendiente de este partido imagínate qué qué sensaciones tienen que tener todos los jugadores

Voz 1375 05:57 partía que ganas de que empiece Carrusel con con Pedja con Luis Suárez con toda la banda déjame que tiene lo que hay que tirarla esto sí pero ya te pregunto por el partido mañana la gente no es Akin batirá debatirá la desconexión eso es una desconexión que hace siempre en cadena para que la publicidad a nivel de todas las emisoras de la SER en toda España y luego las desconexiones regionales que siempre digo tiró la escotilla de la gente de que dice Mann que tira la

Voz 3 06:22 Peña Tiro la disco Iberia Meyer y tal no más que decidan ahora no compras todo lo vives por doscientos ochenta y dos euros Amberes sin entrada con seguro mantenimiento y tú en tu cuota si cada cuatro años lo cambias y conducta es lo último oferte fue el espacio renting consulta condiciones en qué punto es

Voz 5 06:52 en Lardero Berlín Instagram arropa El Larguero en facebook punto com barra El Larguero

Voz 2 06:57 vete al canal de Youtube

Voz 5 07:02 son los cuerpos especiales negro

Voz 6 07:07 tiene amigos y me encanta cómo cabalga es la música mientras en el momento justo me pilló unos cuarenta si fíjate fíjate hace tiempo Galí chat disc jockey galimatías muy buenos días buenos días pues te vas a que el Mallorca sólo dos que se hicieron pasar con mi por otra como es es anunciar en los carteles que ponía fin de semana discoteca salida catorce de la carretera había cintura Fernandito disco Antoni Garriga que es como se dice mi nombre murciano Rodríguez sigue hoy

Voz 7 07:41 quinto un latido síguenos también el Hoy punto es Cadena SER

Voz 8 07:47 herido oyente la radio es maravillosa verdad decir maravillosa es decir todas las emisoras las mejores las cadenas sin duda verdad

Voz 1357 07:58 una diferencia abismal

Voz 9 08:00 mal mal mal algunas cosas de la faena y luego la segunda mejor está a años luz verdad que sí es verdad sí sí la verdad que es que que digo yo que creo que clarito necesitamos tanto que parece que estamos seguros

Voz 2 08:19 cadena SER

Voz 10 08:26 después te común

Voz 11 08:30 y cuando quieras ya disponible un nuevo programa de Contigo Dentro con Celia Blanco

Voz 12 08:35 queremos que la evita el sexo sea mucho más

Voz 11 08:39 con entra en Cadena Ser punto com nuestra y descarga celos Cadena SER

Voz 4 08:49 sí

Voz 13 08:54 esta semana toca semifinales eh no no no no no no me estás hablando de un clásico nuestro los goles con la emoción del deporte fenómeno esto es otra cosa chaval

Voz 5 09:06 miércoles de una hora menos en Canarias desde el mes más puro fútbol club Barcelona Real Madrid comer el primer asalto de las semifinales de Copa del Rey el mejor partido de fútbol que puedes imaginar contado por los líderes de la radio deportiva con difiere información desde las nueve Hora veinticinco con Ángels Barceló en Crimea

Voz 6 09:43 a las ocho en Canarias

Voz 2 09:46 en hacer

Voz 14 09:47 no no no

Voz 7 09:49 a El Larguero con Manu Carreño

Voz 1375 09:58 enseguida con Romero Gallego Jordi Martí Marcos López Lucky Pepe Sámano el sanedrín de el clásico de mañana pero estamos con nuestro comentarista Pedja Mijatovic el hecho de que la vuelta Pep ya sea en el Bernabéu le da cierta ventaja al Madrid o crees que no que sí

Voz 1699 10:14 yo creo que en este tipo de partidos entre esos dos equipos yo creo que eso no tienen nada que ver la ida o vuelta en tu casa no sólo hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante eso es una eliminatoria de dos partidos y cualquier error que puede cometer en primer partido los pues corrigieron en segundo así que mañana hay que salir hacer un buen resultado a hacer un buen fútbol Madrid se encuentra en un buen buen momento pero siempre tienes que tener en en Cuba

Voz 15 10:37 dado que independientemente del resultado

Voz 1699 10:40 Steven o negativo ya tienes

Voz 15 10:43 otro partido tu campo puedes corregir

Voz 1699 10:45 cualquier cosa de de cualquier error que puede cometer imagínense si se consigue un buen resultado tampoco estás muy seguro de que ejercerán un aquí te pueda hacer un buen partido con con más goles diferencia sí que esos son ciento ochenta minutos y hay que plantearlo así

Voz 1375 11:01 aquí te huele escuchando a Valverde viendo lo de Messi tal que le he dicho que si al entrenador pero Valverde ha dicho que tampoco quiere arriesgar que da al quite huele mañana que está titular porque está en la lista de convocados que es titular que se quedó en el banquillo

Voz 1699 11:13 bueno vamos a ver yo creo que con con jugadores como Messi hay que hablarlo con él la el jugador sabe perfectamente cómo está y de mucha experiencia es un jugador fundamental para su equipo pero también por otro lado es un jugador que se conoce muy bien asimismo así que hablando sinceramente con un entrenador si le pregunta puedes jugar yo él dice que si pues entonces no hay ningún problema

Voz 1375 11:33 titular y el exactamente Si

Voz 1699 11:36 k de cualquier riesgo y pues a lo mejor está en banquillo oí

Voz 1375 11:39 hubiera riesgo igual ni lo convocas no es exacta

Voz 1699 11:42 así que yo eso no va a mí eso no no es ninguna ningún problema no pues ya hay que hablarlo con el entrenador y hay que ser sinceros ni Messi con la experiencia que tiene con la importancia que tienen por su equipo no creo que sería tan estúpido de él y arriesgar todo para un partido de Copa además teniendo todos los partidos porque así que vamos a ver qué pasa

Voz 1375 12:00 cero o refilón mañana

Voz 2 12:04 qué pregunta no es difícil

Voz 1699 12:06 eso es difícil pero es un jugador no comentábamos otro día son un jugador que ha aprovechado muy bien esta oportunidad esta lesión que he tenido Marcelo y ese bajón de forma que tiene células en este momento pero para este para el jugando ahí en Camp Nou pues no lo sé yo lo mejor jugaría solo la experiencia de Marcelo y además una buena oportunidad para decir bueno ya tienes tu oportunidad a ver si si le echas porque hasta ahora no ha jugado bien mi pues la gente está un poco cansada de eso no es una buena oportunidad para marzo Si juega pero John también es un jugador que que lo ha hecho tiene más que decir tomar el entrenador en este caso no ha sido ha sido valientes

Voz 1375 12:42 pues con con el caso Isco con el caso Marcelo dos tíos que no le ha temblado el pulso el sino

Voz 2 12:46 estáis bien no jugáis sí sí eso son

Voz 1699 12:49 bueno cosas es una buena cosa y además eso

Voz 16 12:52 por lo hablar muchísimo los jugadores a otros jugadores que normalmente partían como como

Voz 1699 12:57 suplentes no así que tener la oportunidad de jugar Isabel que pueden tener minutos siempre es muy positivos tanto para él como para para el equipo no

Voz 1375 13:05 el valor aquellos que el técnico sea justo no sin ninguna

Voz 1699 13:08 la duda que además Zidane sí ha hecho una cosa buena parte de tos cosas buenas que ha hecho pues así ha sido esa no pues contar con todos los jugadores sin largo de esos últimos años han jugado todos todos son teniendo su protagonismo que es algo muy importante por grandes

Voz 2 13:22 luego la gran

Voz 1375 13:23 pregunta que es la que se hace todos los madridistas que bueno es una quiniela volveré pues eso no lo probablemente no sé si los habrá ya Solari imagino que sí pero Lucas Vázquez Benzema Bale inicios Benzema es fijo y luego en principio hay tres jugadores para dos puestos Lucas ven Bale inicios los pondrías qué crees que va a hacer Solari

Voz 1699 13:45 vamos a ver primero Solari sabe perfectamente bien que va a jugar mañana eso ya lo tengo clarísimo porque si no lo sabe pues yo tendría pues mis dudas así que él lo tiene clarísimo yo creo que aparte del también los jugadores lo saben creo sobre todo los que que va

Voz 2 14:01 José Bono Guardia ya lo sabe el míster también eh yo veo uno fijo bueno Benzema y otro Fico que es Lucas Vázquez

Voz 1699 14:09 mi mi mi San Lucas seguro sí porque además hay alguien tiene que que tener pendiente hay un poco de de este lateral izquierdo fue no Barça así que alguien tiene que defender y Lucas Vázquez un jugador John sabe hacer cosas muy bien ahí arriba pero también es un jugador que baja él va a estar en esa banda en la banda izquierda pues de inicios que está jugando muy bien de maravilla hay estamos todos ilusionados con el logo del puerto eh bueno que tiene sus dificultades sus cosas un gran jugador si juega o si juega del yo creo que va a jugar Babe fíjate pues es la última oportunidad último porque ya que va a tener no

Voz 10 14:54 ya

Voz 1699 14:55 estamos como todos un poco mosqueados no consumo con su juego y con todos todas las cosas que hace no iba a una cosa es que también hay quería decir estoy inicio es un jugador que como he dicho antes silenció a todos pero es un jugador que que juega muchísimo mejor en verdad veo yo sí que vamos a Lucas Benzema

Voz 1375 15:15 Bale

Voz 1699 15:16 eso ha salido a la va a jugar va a jugar vele esa es mi opinión y además como Bale es ojito derecho del presidente imagínate

Voz 2 15:25 bueno también es Vinicius bueno beneficios también entendiendo es joven y acaba de aterrizar hace dieciocho años y que queda mucho loco seguramente

Voz 1699 15:35 estaría muy enfadado si mañana no juega como titular

Voz 2 15:38 estará enfadadísimo no me temas se leído y una entrevista suya diciendo que no era muy amigo de a y que no tenía muy buena resume es un tío que suele hemos crearse no sino juega como titular

Voz 1375 15:51 bueno de hecho ganamos saber ganó la última Champions acuérdate dijo si historia si me voy a ir

Voz 2 15:56 después de ganar nada más ganar la última Champions

Voz 1699 15:59 lamenta así que bueno bueno a lo mejor no estaría mal pues que salga mañana media hora marca dos goles y sigue

Voz 2 16:05 no hubo enfadados

Voz 1375 16:07 eso es elevado viendo de los partidos importantes a vencerle David ahora como se ha notado Pedja que sea recuperado la columna vertebral del equipo físicamente el equipo está mejor pero Ramos

Voz 1 16:16 Modric Benzema sí sí esos tres funcionan

Voz 1699 16:21 si esos tres funcionan pues funcionar al Real Madrid pero luego también tienen que funcionar los demás pero bueno Modric ha recuperado su forma de jugar pues Ramos está pletórico Benzema está jugando como nunca también los otros jugadores que también están ahí Lukas Haas que es también esta gustando pues hay otros jugadores también que que están acompañando sí que el Madrid está mejorando y eso es una buena noticia mañana es una gran prueba de verdad mañana es una gran prueba ha llegado bien

Voz 1375 16:47 con este último mes que fíjate cómo estaba en diciembre y ahora se ha recuperado pero ahora ya sí que te vienen los miuras ahora vienen los toros los toros pero vamos el Barça el Atlético el haya luego otra vez Zelaya el Barça

Voz 1699 16:58 se poco muchísimos partidos importantes y además todos todos decisivos digamos no porque son tres competiciones la Copa la Champions y la Liga donde en Madrid tiene que dar todo lo todo lo que quién lo que tenga para seguir vivo en todas estas competiciones vamos a ver

Voz 1375 17:14 oye la última el Barça Koke que Barça esperas mañana

Voz 1699 17:19 el Barcelona es un equipo que sigue en su línea es un equipo muy compacto un equipo que que tiene grandísimos futbolistas quizás defensivamente dejar mucho espacio y eso lo mejor mañana hay que aprovecharla haberse Salvador también tiene morbo poder sí pero también en un poder ofensivo tremendo no es un equipo capaz de cinco minutos diez minutos marcar tres goles y resolver un partido sí que es un gran equipo un gran equipo que sigue líder en la en la Liga española pues también está en la Champions también esta es la Copa evidentemente así que es un equipo que que este año pretende hacer todo lo posible para para ganar todo lo que se puede ganar y sobre todo el objetivo de Champions que lo tienen ahí como muy marcado después de todos estos años donde el Madrid dominado claramente en esta competición así que mañana de verdad es un partido muy bonito para ver sobre todo un partido muy bonito para jugar yo yo mañana tengo la la envidia tengo una de de todos esos jugadores que mañana va a jugar porque eso es precioso totalmente