Jesús Gallego: "Este clásico es una radiografía sincera y real a la defensa del Real Madrid"

Voz 1375 00:00 hola y muy buenas hola muy buenas iba a decir mañana si Marca Messi surge no lo sé tienes algo preparado así no sólo improvisa siempre Aíto que que que que no es que no es por ejemplo mañana el menor que el que no quería ya estaba lesiona o alguna frase es ese no iba a dejar fuera de cabeza pero pero supo eso sí al final aparecerá como si acaba jugando para para el barcelonismo será el primer gran subidón de la tarde eso está claro eh Romero muy buenas

Voz 1 00:27 hola mano muy buenas a todo si marca Benzema que ibas a decir algo del Pino no sé qué qué que se algo así vino reconvertido en guía a esta esta José y luego by marcar

Voz 1375 00:38 a le tiene ganar la vuelta a la chuleta ganaba anoche oye lo jugadores están deseando que llegue este partido e los aficionados de este partido los comentaristas lo viven como fíjate Pedja a Luis Suárez que se tiraría en el campo mañana pero para los que narra este tipo partidos también es una noche en la que dice joe que llegue ya el partido en un Barça Madrid semifinal de Copa friki Romero

Voz 1296 01:01 sí sí Paván cuando faltan tantas horas tomate te preocupa la voz no tendrá que arrasó dices ya estáis sufriendo por si mañana si es llegar al cien por cien siempre si son dos partidos que se que se disfruta en además que creo que con este formato que se ha montado en Carrusel de la doble voz

Voz 1375 01:15 no se consigue para sí sí durante un par de horas somos pareja de hecho y la verdad es que se vive y es esperamos estar a la altura de del partido no es el reto que siempre marcamos perdona flaco no no no no era yo creo lo que tiene que hacer es narrar tumbado en gol de Messi y un gol de Benzema me da algo no llegarían golpear a radio que ha pasado

Voz 0082 01:42 yo creo que que que la gente me entienda porque el Atlético de Madrid por ejemplo es que me parece que con toda la razón del mundo estos últimos años que hemos tenido con este

Voz 0919 01:53 duelo brutal Cristiano Ronaldo Messi nos ha dejado el mal sabor de boca

Voz 0082 01:59 de no vivir un gran partido de una final de la Liga de Campeones entre Real Madrid Barcelona y tuvimos la oportunidad de ganar de ver dos finales de la Copa del Rey entre el Real Madrid el Barcelona que fueron más emocionantes al final que buenas futbolísticamente que es lo que suele pasar pero bueno yo tenía el antes del del sorteo el regusto de aquí era una final de la Copa del Rey Real Madrid Barcelona pero al final lo piensas fríamente joe vamos a ciento ochenta minutos al menos para mí los los equipos del mundo

Voz 1375 02:28 lo que no tiene precio no tiene precio de mañana un partidazo y ahí van a estar también junto a Romero y fue aquí Jordi Martí que está por ahí en Barcelona o Jordi hola buenas noches Marcos López hola Marcos qué tal buenas noches a todos por ahí está gallego también hola Gaye hola buenas noches está Pepe Sámano nuestro compañero el país hola Pepe muy buenas hola muy buenas bueno pues no sé qué partido imagináis a quién va a querer la pelota quién va a querer mandar el Barça va a tener el balón va a jugar Arturo Arturo Vidal el Madrid va a sorprender al Barça presionando arriba y quitándole la pelota va a contener más atrás que partido imagináis

Voz 1296 03:04 bueno yo creo que al final el el primer planteamiento el partido lo marcará Messi creo que si Messi sale a jugar para el Barça como te decía antes creo que es un subidón que le le invitará a irse arriba si Messi final mente descansa creo que el Barça va a tirar más de conservador iba a estar más a la expectativa de lo que puede hacer el Madrid la clave lo que está eso llegado Madrid anímicamente mucho mejor que del que llegó el día de la Liga un Madrid mucho más convenció lo que hace con lo cual es un Madrid que sabe que además que a los equipos que le presionar arriba al Barça le generan problemas con lo cual de la valentía del Madrid de ir apretar arriba puede tener también mucho el el desenlace del partido hebreo

Voz 0082 03:40 no yo no imagino un Messi sigue habiendo entrenó hoy como unos en las perfectas condiciones y llegar mañana yo tampoco al Camp Nou y que les diga Valverde descanso

Voz 1375 03:48 aquí sencillamente no lo imagino no es una lesión

Voz 0082 03:51 con una cosa diferente es que fueron un problema muscular que eso pudiera grabar no es una una una lesión que en cualquier caso es de aguantar el dolor de Un golpe no porque son bocadillos de aguantar el dolor de Un golpe podía entrenar yo repito no imagino un mes en una conversación mañana con privada iba con Valverde diciéndole nómina no fue el partido

Voz 0919 04:08 yo estoy muy de acuerdo con con FLA aquí

Voz 0082 04:11 que la mejoría física evidente del Real Madrid ante rivales no tan fuertes como el Fútbol Club Barcelona en las últimas semanas yo creo que mañana puede invitar al Real Madrid a ser valiente en el Camp Nou a tirar la línea de presión arriba juegas con el colchón del Santiago Bernabéu y en el partido de vuelta dentro de tres semanas y no creo yo que el Fútbol Club Barcelona esté haciendo una gran temporada más allá de de la resolución de mí sí de los momentos puntuales de le de los goles de Luis Suárez yo creo que mañana el Real Madrid tiene la ocasión de ser valiente de aprovechar que físicamente está en buen momento de tirar la línea de presión arriba ida intentar mandar en el Camp Nou

Voz 0985 04:50 no sé la sensación que tengo es que siempre cómo estás cómo estás a veinticuatro alertas yo siempre muy nervioso esta eliminatoria mano está muy abierta está muy igualada además estamos hablando de Copa del Rey en la Copa todos muy imprevisible mira fíjate

Voz 1375 05:05 déjate que llevan veinte eliminatorias de Copa veinte enfrentamiento

Voz 0985 05:07 los diez las ha ganado el Barça diez las hagan al Madrid por eso digo la historia de los dice que está perfectamente igualada pero es que además contra el Sevilla también el Barça sufrió la Copa es una competición magnífica ciertamente en este caso pues digamos que el Madrid viene a campo el Barcelona no un club que tiene treinta títulos de Copa que ha ganado las últimas cuatro el otro día creo que Romero con mucho acierto recordaba que el Madrid sólo ha ganado dos de las últimas XXV bueno que pasen extremeñas

Voz 1375 05:34 yo veo te veo forma te ven foto

Voz 0985 05:37 a Romero con mucho acierto pero es verdad siempre que el Madrid aparecen crisis la Copa le permite o el clásico le permite resucitar acuérdate del clásico de Zidane eh yo recuerdo que se adelantó Piqué pero al final el Madrid dio la vuelta al marcador llora parece Cambre viene puesto que permite es un poco más crecido con ganas de reforzar Llesta creo que es una buena ocasión para el Barcelona para cortar de raíz siquiera quiere el crecimiento de su adversario luego sopesar y tiene que ir a jugar contra Atlético contra el Ajax y me ha gustado esta frase de Mijatovic el ex beatle no Viti el ser o no ser para el Real Madrid bueno me parece que son Real Madrid el que en este caso parece un poco más necesitado de dar un pasó frente en esta competición de Copa

Voz 2 06:24 en el en el último clásico de Liga en el que no jugaba Messi que jugó Rafinha de esta posición el principal problema he dicho también de nuevo Mijatovic fue la primera parte el destrozo que causó Jordi Alba no sea estamos hablando siempre de Messi estamos hablando de Benzema que con razón porque son ahora mismo las estrellas del base del Madrid pero creo que ahí en ese tipo de de de pequeños duros es donde se puede decidir mucho del clásico también en la otra punta del campo es decir si si aparece Messi en el campo tiene por delante Aguiló no Marcelo es distinto en la medida que Vinicius le puede claro le ponen problemas sino la ayuda también con con lo que yo creo que va a jugarse mucho antes que se dio Roberto pero creo que el partido se va se va a inclinar ose puede inclinar fundamentalmente en la valentía que decía Antonio el Madrid Si el Madrid sale a buscar al Barça vamos a ver la respuesta porque si algo tiene este Barça también en con Messi con Suárez común tiñó es mucha pegada su equipo que lo ha dicho Mijatovic en cinco minutos es capaz de meterte dos goles y te y te cambia un partido pero esto es sólo el primer capítulo por eso yo no sé si Messi tendría que jugar de salida eh porque este es el el partido de ida es la vuelta tú piensas

Voz 1375 07:32 más en los ciento ochenta minutos ya lo mejor el mejor no arriesgar

Voz 2 07:36 no sirva aquí igual es más decisivo la media hora final de del partido de mañana por ejemplo

Voz 1375 07:41 digo yo gallego y Pepe como lo voy bueno

Voz 0919 07:44 yo creo que todos coincidimos en que el Madrid ha tenido una una mejoría evidente aunque fueran rivales del nivel de los que tiene ahora pero ha llegado el momento de de que el enfermo pase una prueba de verdad yo creo que lo de mañana es una radiografía sincera irreal a la defensa del Real Madrid que ha tenido que jugar ante equipos menores ninguno tenía la delantera que va a tener mañana Barcelona Messi Luis Suárez mañana vamos a ver de verdad cómo está la defensa del Real Madrid el sábado veremos de verdad cómo está la tan del Real Madrid ante un equipo que de colmillo que no le meten un gol con con facilidad esta es la semana de las pruebas diagnósticas definitivas a la mejoría del equipo de Solari y estoy de acuerdo en que el en el partido porque el equipo que va a sacar mañana en Madrid ponga lo que ponga Solari

Voz 0082 08:31 va a ser muy parecido al del cinco uno

Voz 0919 08:34 decir puede cambiar que estará Vinicius que entonces no estuvo pero por ejemplo en ese partido yo sí recuerdo como decía Marcos que la banda de Jordi Alba hizo un destrozo tremendo en en la derecha del Real Madrid donde jugó Nacho de lateral improvisado que fue un error tremendo de de Lopetegui por delante tenía a Bale que no lo ayudó nada todos esperamos que mañana en esa banda pueda aparecer Lucas Vázquez para ayudar a Carvajal no entonces yo creo que Solaris Se va a proteger de alguna manera en esa zona del campo que yo considero decisiva cuando

Voz 0082 09:11 bajo estoy viendo las alineaciones de aquel cine

Voz 1375 09:13 con uno del Barça en el Camp Nou la jornada diez de Liga jugaron en el Madrid tú a Nacho Varane Ramos Marcelo Casemiro Modric Kroos Bale Benzema Isco de titular en el Barça jugaron Ter Stegen que mañana también repite porque estaba así en lesionado Sergi Roberto Piqué le inglés Jordi Alba Lucy que es lo mismo Busquets Rakitic Arthur lo mismo prácticamente Suárez Coutinho Rafinha en vez de mes

Voz 2 09:39 sí y Roberto en el en los últimos veinte minutos cuando el Madrid había recuperado al inicio de segunda parte se había puesto en el partido que colocó a ese miedo de lateral derecho impuso a Sergi Roberto de extremo que asistió entre uno y cuatro uno y que fue muy decisivo en esos veinte minutos finales del Barça a la contra y yo la foto

Voz 0985 09:57 cinco uno no la doy por buena me parece que era el último partido de Lopetegui me parece que el Real Madrid estaba hecho unos zorros y creo que esto fue

Voz 1375 10:05 al final esto hablando es otra este es otro Madrid es un tema de Benzema está Modric físicamente el equipo mejora mucho Modric andamos

Voz 0919 10:15 a lo bueno también es un sitio para que Benzema que le ha hecho al goles al Leganés al Girona

Voz 1375 10:23 la diga aquí estoy yo también la gente está esperando

Voz 0919 10:26 a que llegue a un escenario grande

Voz 0082 10:29 demuestre que sí que está ahí que que quiere ser algo más no te has dicho una cosa que falta Pepe Pepe dale dale Pepe que otras Imaz siempre implantarla de piedra aquí

Voz 1375 10:40 ha convocado pero que es suplente exacta depende en Belén

Voz 0952 10:45 no yo yo yo querría decir que para mí hay dos dos termómetros uno de evidentemente no soy muy originales Messi que va a condicionar casi diría más que al Madrid al propio Barça y igual los parece un poco surrealista lo que digo pero yo si fuera del Barça preferiría que cuando Messi no esté no esté niega el vaya millones que no esté cuando usted Le tuvo la lesión en el hombro todo fueron conscientes de que no estaban Luis Suárez el primero y unos cuantos un paso al frente cuando el equipo si Messi está en el banquillo bueno ya saldrá ya lo arregla sí está en el campo como el otro día no sólo se lesiona a él sino que es que el partido separó hay que llamar a todo el partido separa de todo el mundo está pendiente está yo creo que para el Barça es mucho mejor Messi en plenitud o Messi en casa comiendo pipas en el caso de Solari y recordemos que nos tan tan lejanos a Benítez se lo llevó por el dio clásico a Lopetegui se lo llevó por el médium clásico Solari ahora mismo de Acker Solari provisional estamos Solari real y mañana tiene que decidir una alineación en el escenario más gordo en el castro como entrenador Mi la abundancia con lo cual creo que mañana va a ser medido como nunca lo ha sido toda la vida

Voz 0082 12:08 en su primer toro Guerra José a Mijatovic ha dicho una cosa mediato en la charla fantástica con los que saben de esto con Luis Suárez y con con P I P ya he dicho una cosa que no sé si es porque lo huele porque ha estado ahí lo huele o porque tiene algún tipo de información que a mí me parecería he iniciar el partido dando una ventaja tremenda el Fútbol Club Barcelona lo es lo de lo de Marcelo porque yo tengo

Voz 1375 12:33 pero como ha dicho gallego que Lucas Vázquez el otro día lo deja en la grada porque le

Voz 0082 12:36 dicho entrena poquito que te vas a hinchar hacer kilómetros detrás de Luca Bart de Alban durante todo el partido luego lo vas a intentar llegar a línea de fondo que era el problema dar buscar la espalda pero sobre todo si además juega Messi tú tienes que estar pegado a Jordi Alba y ese es un trabajo para Lucas Vázquez por lo tanto sólo queda el hueco en banda izquierda sino juega Vinicius que yo creo que va a jugar lo que ha dicho EP ella es una banda izquierda formada por dos tíos que están fuera de Fórmula uno que el Marcelo que yo no lo veo ahora con la capacidad de los metros que tiene que recorrer en el Camp Nou de hacer un partido digno sinceramente yo ahora no le veo con esa capacidad y el otro Gareth Bale no sé si lo ha dicho tirando de la bandera de la experiencia mía tuve pero a mí sinceramente tengo que ser honesto con lo que pienso me parecería darle una ventaja tremenda el Fútbol Club Barcelona de opte futbolistas comparecer en el Camp Nou con dos que no están para ser

Voz 1375 13:30 Marcelo y con Bale en la banda izquierda no hay alguien que había hay hay alguien que no crea pregunto del Madrid que no crea que Lucas Vázquez ser titula ocre o todos creéis que va a jugar Lucas Vázquez que titular para tapar a Jordi Alba yo creo que también

Voz 0919 13:45 yo además es que se lo haga sólo ganados y Solari está está dando méritos a lo que lo consiguen a los que entrenan bien a los que responder en el campo este este le ha respondido si quieres les porque además equilibrio más allá de lo de Jordi Alba el trabajo de Lucas equilibra al al medio campo del Real Madrid Si no está lo va a notar y mañana el Barça es un equipo con con

Voz 1375 14:08 no

Voz 0919 14:08 es quizá con menos posesión que otros otros años pero sí con mucha pelota y hay que tener gente de Curro porque si tienes tres arriba que no ayudan vas a sufrirlo oye perdona los comparte

Voz 0985 14:19 otros están o son partidarios de que no juegue Bale

Voz 1375 14:26 de dónde está la última semana oye Diego Romero y Pepe Sámano sentaría Nabil mañana yo lo dije el domingo día sí sí sí

Voz 0985 14:37 después yo realmente no se la sensación que tengo es que en Barcelona a ver a Bale en el once no hace ninguna gracia Bale puede estar jugando su partido puede parecer desconectado pero de repente un desmarque un zapatazo oí te monta considerable

Voz 1375 14:55 pero bueno yo puesto seguiría apostando por Bale Benzema inicio pero pero me entrenaba ahí bueno defensivamente alguien tendrá que trabajar si fuera la final de la Champions jugaría Lucas Vázquez

Voz 2 15:11 bueno si es contra el Barça en la final de Copa

Voz 1375 15:13 no tengo dudas en eso pelota bien el Atlético luego vine el lo son partidos que haga lo que haga Solari

Voz 1296 15:19 porque vienen tres partidos muy importante si solares cinco uno me imagino que si cincuenta explica entre el destrozo que hizo Jordi Alba al Madrid con belenes banda creo que Bale no puede aparecer Pray Lucas Vázquez porno que comentáis porque hemos visto todos le garantiza al Madrid cuando menos Un el el tenerla la disposición de poder frenar en alguna acción a Jordi Alba que insisto si está en forma eh según verde jugador clave para el para Messi para el Barça

Voz 0952 15:45 claro por eso yo creo que hay que mirarlas las parejas no porque habláis de Marcelo ya se en suele jugar voley izquierda pero yo creo de Solari ante la tesitura de que mañana hubiera podido jugar de Welle o un Messi totalmente en plenitud frente a Barceló yo también hubiera apostado por renglón uno por Marcelo pero claro no está de que yo me imagino echando carreras con Marcelo Kroos que además el que va por la izquierda que tampoco es de jamaicano pues evidentemente lo hubiera roto creo que el que nuestros den BD y que Messi como mínimo basta renqueante si la opción en San Marcelo que es lo mismo al revés que lo de Bale con Jordi Alba aparte de que me parecería que en fin Vinicius no ha hecho nada para que le quiten nivel ha hecho nada para que Le Bon

Voz 1375 16:33 ya y en el Barça a Artur Arturo Vidal porque Busquets Rakitic son fijos y el otro parece que Artur no

Voz 0985 16:42 Manu Arthur sin duda porque en esa banda izquierda es el Barça no de tiene depositadas confianza no haber si Coutinho es capaz de arrastrar a Carvajal Parque por esa banda pueda entrar Alba Arthur te garantiza la posesión del balón sin la posesión el Madrid va a sufrir más y luego trabajo que pueda hacer Luis Suárez con Varane no Luis Suárez con Varane en esos eh tú a tú en esos duelos individuales le suele ganar la partida por lo tanto consideró fundamental que en esa banda izquierda este Arthur Hinault Arturo Vidal

Voz 0919 17:10 es fundamental para el Barcelona para para tener el control para tener la posesión y sobre todo porque creo que era Jesús el que lo comentaba antes

Voz 2 17:16 por vez primera el Madrid digo el Madrid de Solari no va a tener el el o no va a tener todo el gobierno del partido como lo que cómo lo ha podido tener en en los últimos partidos porque el Barça evidentemente va a intentar tener y conquistar a pelota a través de Busquets de Rakitic ID el propio Artur porque fundamentalmente se espera al menos que Coutinho tenga entretenido a Carvajal si es capaz de tener entretenido a Carvajal ella le da ese pasivo esa posibilidad para que Jordi Alba pueda llegar con más peligro y con más profundidad luego si Coutinho algún día decide ser Coutinho o o acercarse lo que fue Coutinho pues el Barça tendría muchísimo más ganado

Voz 1375 17:53 bueno pues yo Dios reparta suerte y que oigamos poco a Iturralde mañana que ese sería bueno que conciba ya ese monte el pollo

Voz 0985 18:00 y una frase que ha dicho Mijatovic manos inmigrantes que es que hay una vuelta eh hay un partido de vuelta los dos equipos también tienen que gestionar un poco esta tormenta de partidos complicados que les vienen encima eh el Barça tiene que jugar en San Mamés la Liga pasa por San Mamés y el Madrid tiene que enfrentarse al Atlético por lo tanto yo creo que Mijatovic tiene razón que de hecho ID reojo va a ser inevitable que cada uno de ellos esté pensando también en el calendario durísimo que les queda por delante en el en el que

Voz 1375 18:29 el Barça ha salido beneficiado

Voz 0985 18:31 eh con los con más vías de descanso tanto esto no Solari

Voz 1375 18:35 pues si te enfrentas digo esta campaña

Voz 0985 18:38 en la solapa es la del gatos de final

Voz 1296 18:40 el Girona tuvo menos descargarse las manos

Voz 0952 18:43 se quejó la semana pasada no fui a si juega el Barça el perjudicado

Voz 1296 18:47 también fue tuvo tuvo menos descanso del Barça

Voz 0985 18:49 el Verón Solari me parece curioso

Voz 1375 18:52 por eso esta semana esta semana la pregunta por eso es cierto que era si el Barça jugó el sábado el domingo el Madrid después de este clásico de mañana el sábado juega el Madrid y el domingo el Barça pero bueno un abrazo es hombre de moda soprano estaba y está el hombre para el foco proceso unidos yo pienso que a veces a veces tiene tiene tics que no se que no se en el calendario va os arbitrado está bien informados chavales mañana muchos

Voz 0082 19:16 hola llorar me me parece impresentable que el Madrid y por esto cómo lloraba al Barcelona en su día pero yo no quiero ser abogado defensor de Solari pero Solari lo que hace es responder a una pregunta si porque estoy en a pregunta de moda una pregunta preparada si sólo preguntan a una pelota se lo provocar otra semana pues a lo mejor