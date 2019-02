Daimiel analiza la actualidad de la NBA y el mercado de fichajes

Voz 1 00:00 Larguero con Manu Carreño

Voz 0200 00:03 no

Voz 3 00:13 bueno pues eh Se marcha el ministro de Cultura y Deporte después por esta extensa charla en la

Voz 1 00:18 la previa del clásico de mañana con lo que hemos empezado y ahora para cerrar El Larguero turno para la NBA y ojo que viene calentito la noche hola Antoni Daimiel muy buenas qué tal buenas

Voz 0200 00:27 muchos Manu para empezar

Voz 1 00:29 parece que podría no jugar Marc Gasol esta noche

Voz 0200 00:34 si no no va a jugar no actuar con su grupo contra Minnesota colillas sí porque bueno pues tiene un problema en la mano pero muy leve osea jugaría en condiciones normales pero se ha publicado hace una hora hora y pico que hay conversaciones muy avanzadas de Memphis con Charlotte la franquicia que posee Michael Jordan y donde juega Willy Hernangómez para el traspaso de Gasol entonces cuando ocurre algo así poco antes de un partido ya lo más prudentes que no

Voz 4 01:03 el jugador le eh

Voz 1 01:06 merece la pena no sé supongo que es una cuestión del club de de su franquicia de Memphis pero no merece la pena acabar ya con Memphis y luego en verano irte donde quieras pues no puede hacerlo porque bueno además ha te vas a echarlo para tres meses no sí sí

Voz 0200 01:20 igual que a otro sitio si bueno vamos a ver lo que se encuentra encuentran Charlotte vamos a ver si es capaz de crecer ese equipo con Mario o no se eh lo que pasa es que ahora es cuando puede sacar algo Memphis a cambio claro ese traspaso luego pues no sacaría nada y Marc totalmente libre ficharía porque hay que ser Juan

Voz 3 01:37 Moore pues parece que la maleta hasta hecha no porque tiene toda la pinta vamos tiene tiene

Voz 0200 01:40 qué pinta había durante el día de hoy había una posibilidad que pintaba un poco mejor amigo Orie a nivel deportivo y era un traspaso con Toronto eh con Kyle Lowry yéndose a ser liberarían dunas yéndose con Lee Marga sólo los dos a Toronto bueno bueno pero parece que Memphis no estaba muy de acuerdo

Voz 3 01:57 va dándolo Elvis Presley pocas cosas más destacado Jochen claro ves

Voz 1 02:05 no lo veo claro pero bueno vamos a ver qué pasa con Gasol se cierra el mercado pasado mañana no

Voz 0200 02:09 si el jueves nueve de la noche hora española vale

Voz 1 02:12 eh bueno en qué punto está el otro gran foco

Voz 0200 02:16 de posible salida de Lakers y Pellicano negociando por Anthony Davis pues muy caliente el asunto lo último que sabemos es que Lakers no va a hacer más ofertas ante la actitud indignante de Pellicano por todas las peticiones que hace constantemente cada vez más Pellicano Jan Bani arribado sí Magic Johnson ha dicho general manager de peli Guns que ellos ya han hecho la mejor oferta posible yo creo que esperan una contraoferta pero bueno fueron por lo último que se sabe es que les han ofrecido Alonso Ball Kuzma Brandon in gran perdedor John Hurt su Bach Caldwell Pou en dos rondas del draft Lugo Walton Pellicano ha dicho que no porque Pelícano pide pide como seis u ocho rondas futuras drama y entonces además de eso asistiese además de de ese bloque más menos pero bueno entonces Johnsons enfadado ya le ha dicho que no

Voz 1 03:11 más este desmantelar los Lakers no sé porque luego con eso no te aseguras tampoco hacen y Davis vaya a seguir después de verano no no hombres es si es bueno encima luego te dejan al equipo en pelotas y se va

Voz 0200 03:23 yo lo que creo con esto Manu es que peli Cans está muy dolido con Lakers porque piensan que la decisión de Davis de la tocaba ahora ID que en no renovar

Voz 4 03:33 tiene que ver con todo lo que ha coqueteado

Voz 0200 03:35 los Lakers con él entonces lo ponen más difícil que cualquiera que gane yo creo que se pasan este traspaso que te he dicho sería muy bueno para bélica bueno teniendo en cuenta que se va ir antes o después árabe tiene Kuzma in Bollywood más ingratas John Hurt su Bach culpo

Voz 0407 03:52 los jugadores dos primeras rondas de Lakers dice Jo es que con estos parece que nunca es suficiente ya hizo lo que ha dicho Lakers es que sí sí

Voz 0200 04:01 a retomará la negociación en verano es decir ser un hubiera traspaso ahora

Voz 0407 04:04 su oferta iba a ser menor que esta

Voz 0200 04:07 eso sólo garantiza mayor salga sea quita hasta la música del susto en Venezuela donde es uno de los leyes sí claro como Boston ahora no puede pues ya sabes que el otro día Anthony Davis dijo que él estaría dispuesto a renovar con Lakers con Knicks con Milwaukee Bucks Icon Clippers entonces yo me imagino que Milwaukee Clippers están a la misma hora Baker posible para ofrecérselo de aquí al jueves a las no te digo una cosa que

Voz 1 04:31 que vaya con Le Bron a los Lakers es la leche pero que se vaya gol antes

Voz 0200 04:34 según poco menos eh bueno bueno pues

Voz 1 04:38 así están las cosas a cuarenta y ocho horas Un poco menos con Marc Gasol y con antes

Voz 0200 04:41 si hay algún otro movimiento que exprés por ahí así yo creo que está va a Davis que estaban los dos D Memphis no Marc Gasol Miccoli hay fue yo creo sea fastidia uno de buche Beach porque se ha lesionado el pívot suplente el joven Bamba con lo cual yo creo que no lo han a mover equipos muy inquietos Detroit Indiana Miami Sacramento pero de grandes jugadores no creo que haya mucho más bueno

Voz 1 05:05 oye que le ha pasado a John Wall ha resbalado Isabel un Castañer hizo importante no

Voz 0200 05:09 ha hecho un Cañete no has pasado

Voz 4 05:12 lo en serio que dicen que

Voz 0200 05:15 que sea resbalado e Easy ha caído en casa se ha roto el tendón de Aquiles Mika eh pero claro es que a él le habían operado ya el pasado ocho de enero el estaba infectando la cicatriz con lo cual entre unas cosas y otras porque la la lesión de la que le habían operado a principios de enero era de la planta del pie del talón está jugando muy poco este año que sí sí sí bueno es que qué piensan en Washington que a lo mejor no jugará la temporada que viene hoy boreal a diecinueve no está sino el año que viene agro la temporada bien sí que a lo mejor sabes cuánto empieza a cobrar este verano cuarenta y dos millones al año cuatro años empieza ese contrato de John Wall los eh

Voz 1 05:55 para celebrarlo ha dicho cuarenta y dos kilos

Voz 0200 05:58 sí cuando pasa algo así normalmente hay seguros que se ocupan de gran parte del salario el jugador pero con este tipo de accidente yo no sé si el seguro puede cubrir esos oye yo creo que va a tener que pagar Washington fue tendón de Aquiles puede que no juegue hasta dentro de una claro exacto toda temporada Irak es bueno la la que viene sería sólo a partir del All Star del año que viene de Chicago dos mil veinte y aún así vamos a ver madre bueno

Voz 1 06:25 eh pues al margen de traspaso si hay lesiones bueno no hemos no te pregunta por el Depor porcino es que ha sido el más llamativo no

Voz 0200 06:31 si los bien si ese sorprendió mucho no fue una cosa muy rápida una reunión de su hermano su entorno con los Knicks de menos de cinco minutos no sé qué se dirían pero el caso es que a partir de ahí empezaron a llamar llamó primero a peli Camps belgas no tenía interés sportinguista luego llegaron enseguida a un acuerdo con Dallas se han ido De Andre Jordan Wesley Matthews Dennis Smith Jr a a los Knicks eh yo creo que Matthews y derechos dan pueden ser cortados para reforzar a otros equipos difícil

Voz 1 07:00 que se meta balas en play off no es muy difícil difícil duodécimo decidiera eh

Voz 0200 07:05 de Andre Jordan Swing que ahora está con los Nir ya ha jugado con los Knicks podría ser una opción para Lakers en el caso de que no llegue a Nava Davidson bueno no es mala eh

Voz 1 07:15 es un buen Center su segundo reboteador creo no

Voz 4 07:18 entonces era muy bueno

Voz 0200 07:20 vale a ver qué pasa ahí hoy había pique de Emvipsa que le ha dicho

Voz 1 07:24 yo cogí Bryan a a James Harden

Voz 0200 07:27 han hecho una entrevista a Kobe Bryant Mc Grady creo los dos juntos Italia y le preguntan por Rockets Harden ha dicho que que que está jugando magnífico Harden pero que él piensa que los Rockets no pueden ganar con ese estilo que con un jugador tan dominante sobre el balón y sobre el juego es muy difícil ganar yo creo que hay aquí dobles lecturas primero James Harden es de Los Angeles es un nuevo ídolo de Los Ángeles y Cobi yo creo que es un poquito celos luego son Pablo a Mike D'Antoni que fue su entrenador en Lakers y ha contestado Haarde al avisó que de él está siendo ha sido dominante en el juego por las lesiones de sus compañeros que cuando Chris Paul y Eric Gordon estén bien no va a ser un hace necesario y le ha dado la razón a Cuba ha dicho probablemente tenga razón sí sí probablemente llevado tranquilo si es muy tranquilos ha promediado cuarenta puntos en sus últimos treinta partidos si se si esto creo que sólo lo hizo echando Chamberlain y me parece que Chamberlain Elgin Baylor pero bueno hay hay récord de Chamberlain es lo que él está igualando y que no se habían vuelto a dar no ir y luego en los últimos cuarenta años él está promediando toda la temporada treinta y seis puntos y medio por partido sólo Jordan en la ochenta y seis ochenta y siete es decir cuatro años antes de ganar su primer título promedió más de lo que está promediando Harden este año no si en los últimos veintisiete creo que son cuarenta y dos puntos en un mes esto sí que es un récord sólo Chamberlain en enero ha promediado cuarenta y cuatro

Voz 1 08:57 debe sin embargo su equipo va sexto eh sí sí sí aunque en enero este libro

Voz 0200 09:01 estos veintisiete partidos de los cuarenta y dos puntos por partido el récord ha sido diecinueve ocho menos mal que estaba él no hubieran caído

Voz 1 09:08 te leí en Twitter creo que te y antes de ayer pero no sé cuándo así que pusiste un tuit sobre Harden diciendo es el jugador

Voz 0200 09:16 por ende el que más diferencia hay entre lo que parece ya y lo que hay que sí y luego dije que la la prueba de ello eran los comentarios que va a dejar la gente al tuit la verdad es que tú hace hacerte porque fue la gente insultando se unos diciendo que es muy bueno otros que es muy malo es tremendo lo de juego no parece que ocurra tanto

Voz 1 09:36 es la estadística sería batió cuarenta yo estoy dando va se va paseando es es tremendo

Voz 0200 09:42 bueno

Voz 1 09:43 eh hablando de nombres importantes de la Liga

Voz 0407 09:46 camiseta de Chris Boss si la retiran los Heat

Voz 0200 09:49 Miami si el veintiséis de marzo en un partido antes del partido contra Orlando en el descanso retiran el número uno de Chris Bosh que por problemas médicos de salud tuvo que dejar antes de lo que él deseaba a la NBA hace buen jugador Gómez Gustavo de un juez

Voz 1 10:03 no que que cerdita ahí de del once veces All

Voz 0200 10:05 está eh yo dos anillos con Miami que entrarán el Salón de la Fama en Miami tienes retirados las camisetas de Alonso Mourning Hardwicke Shaquille O'Neal la de Michael Jordan que nunca jugó en Miami Heat esto fue una concesión de par Reilly a Michael Jordan por darle cierto glamour al pabellón de Miami supongo no

Voz 1 10:26 sabía pero no sé si habrá más casos donde hayan hecho esos

Voz 0200 10:28 eso no no sé si a lo mejor hay aún pabellón más carrete de Jordan pero si no se o algún otro pero nada debe haber como mucho dos Jean Jesús

Voz 1 10:37 eh la de la retirarán no

Voz 0200 10:39 pero todavía es más en Miami que vos porque estuvo en el anillo del dos mil seis por ejemplo donde no se sabe si retiraran la de Boss es en Toronto un caso similar al de Pau Gasol con Memphis estuvo siete años sólo aunque era all star todos los años esto pero eso está por ahí

Voz 1 10:56 en la primera camiseta que yo tuve en casa fuera de de da este pocas recetas no hablo de los Lakers dice que en los años ochenta eh

Voz 0200 11:03 es que en el dos mil cinco dos mil seis será

Voz 1 11:05 exacto ver un partido allí con mi hijo se comprueba de White cuando hay fue un un Miami Nueva Orleans cuando estaba Chris Paul Nueva Orleans fíjate tiempos hace tiempo hacer eh y es cierto que eh hubo movida en el vestuario de los Lakers después de perder con los guardias porque lo leí por ahí pero sí sí sí eso dicen

Voz 4 11:26 eh que sobre todo Mc Michael Beasley Illa Palma ahí sí

Voz 0200 11:32 casi llegan a las manos con el entrenador con Luke Walton Luke Walton reprochó algunos veteranos a ellos parece ser es ser egoístas en el partido y ellos contestaron que las rotaciones eran un desastre parece ser que lo que más molestó a a Luke Walton era que Beasley le decía todo el rato pro como el yo soy entrenador no soy de tu hermano como quebró

Voz 1 11:54 es cierto que Le Bron no lo quiere

Voz 0200 11:57 yo creo que algo de eso debe aves mira eh pero no sólo Le Bron madre yo creo que Magic Johnson y Cobi tampoco lo hubieran puesto la cruz más de uno

Voz 1 12:05 no lo bien que estaba en los barrios de ayudante de Sticky

Voz 0200 12:07 pero bueno pues sí porque esto ha sido una cosa de la de la propietaria no la ex de Phil Jackson pero aquí cada uno tiene a sus entrenadores de cabecera

Voz 1 12:17 tanto Le Bron claro Cobi que manda mucho los ahí si te da la bendición el amigo Le Bron bien pero si no es chungo bueno vamos con preguntas de los oyentes que hay un montón de por ejemplo Amin fue es yo kitsch el pívot más bonito de ver del aún

Voz 0200 12:31 tema década bueno depende el baloncesto que te guste es si aprecias todo lo que hace que es mucho sí a mí es un jugador que me gusta mucho ver porque lo tiene muy claro tiene una gran visión de juego es todo clase no podría ser base pero le falta poco si tiene cabeza de es muy buen vas más eh eh Diego Lara como de posible ves que Mirotic acabe en los Jazz yo creo que sería un magnífico refuerzo para a Utah Jazz dijo Enrique sí sí sí aquí si sale Anthony Davis yo creo que de desmantelar en el equipo

Voz 1 13:06 de haber más opciones mira dice Rock Villa si Anthony Davis se moviera de Nueva Orleans de Nueva Orleans de si podría hacer que Marc también se fuera

Voz 0200 13:17 bueno no no no tiene mucho que ver no de hecho ahora mismo pues sabemos que que son procesos totalmente paralelos pero diferente

Voz 1 13:25 Molly Molly setenta y cinco que cambiaría sin el All Star para que el partido deje de ser un circo

Voz 4 13:31 pues sí creo que hay que cambiar cosas no ha

Voz 0200 13:35 hay que convencer a los jugador mira por ejemplo el hecho de que ante todo cupo que es un tío muy serio que se toma todo muy en serio el año pasado se tomó el partido muy en serio vaya a ser capitán vaya a elegir a los compañeros yo creo que eso va a influir en que el partido igual que ocurrió el año pasado sea más serio que los antes

Voz 1 13:52 hay pistas de quién a quién puede elegir cada uno de ellos

Voz 0200 13:55 pues mira ante todo como ha dicho que el va a elegir a Stephen Carr que esa es su intención elegir muy arriba o en primera opción sino lo eligió antes Lebron a Carrie eh yo creo que luego hay favoritos no favoritismos Le Bron no sé si habrá Irvine o a Duran y luego ven Simmons es un chico de de Le Bron Anthony Davis supongo que la Hebrón elegirá a Antonio sería bonito verlos sepa larga veremos a ver dice Julián Solano Martín besa

Voz 1 14:24 ante todo como relevo generacional del Ebro

Voz 0200 14:29 pues sí sí puede ser pero bueno es que hay hay una generación de relevos ahora mismo hay jugadores muy jóvenes que ofrecen un grandísimo nivel pero no cabe duda que ahora mismo es un jugador dominante entre los jóvenes está siendo el mejor

Voz 1 14:44 Ángel ochenta y cinco diez qué opinas de que Doncic se haya quedado fuera del All Star

Voz 4 14:48 bueno ya lo hemos visto lo que es

Voz 0200 14:52 no es injusto pero hubiera sido justo que lo hubiera ido también

Voz 1 14:57 hay hay un montón de preguntas abrieron seis pero dice Alberto Hardenne trece Sidón sic así en la Conferencia Este crees que habría ido

Voz 0200 15:04 pues muy probablemente más curtidos más fácil si había menos

Voz 1 15:07 competencias que el equipazo del oeste la leche Nadal y luego otra más sobre esto dice a Sánchez m diez quién crees que a partir de ahora será el jugador franquicia de Dallas por fin guiso Doncic

Voz 0200 15:18 bueno ya lo está siendo Don Chicho si por things vuelve al nivel que tenía antes de la lesión pues es posible que puedan compartir esa condición pero sino yo creo que tardará en volver a ese nivel pues seguirá siendo Doncic

Voz 1 15:32 com Tesoro eh te preguntan poco al hilo de lo que has dicho traspaso posible traspaso Davis a los Lakers dice no crees que los Lakers se les está yendo la mano soltando tanto talento a cambio David merece la pena tanto sacrificio

Voz 0200 15:44 yo creo que las prisas les han hecho ofrecer demasiado eh ya insisto que me parecía un muy buen traspaso para Nueva Orleans y no sé si tan bueno para Lakers pero bueno ha dicho minuto Nueva Orleans

Voz 1 15:55 Guillen de Matthei Si Jordan hubiera existido sería muy triste Kobe Bryant sería considerado el mejor de la historia

Voz 0200 16:01 a que no sería considerado el mejor escolta de la historia probablemente pero el mejor jugador de la historia no lo creo lo que pasa que es verdad que estarían mejor estima de lo que esta qué crees que Paul George puede

Voz 1 16:14 en alguna opción en la carrera por el en viví dice Carmona

Voz 0200 16:17 no no lo creo ha tenido lleva tres semanas de Emvipsa pero bueno tiene que contar con su equipo a gran nivel y les lleva yo creo que les llevan una ventaja antes y Harden sobre todo eh Alex Barreiro

Voz 1 16:29 te hacen pronóstico para los concursos de All Star quién ganará triples mates y habilidades

Voz 0200 16:34 pues a mí un tirador que me gusta mucho de Buddy Gil de Sacramento que va a ir un poco de tapado porque están los carry está Damian Thompson iba también Thomson no saben eso nuestra con firmado moderó hombre estando allí es probable que lo inviten vamos a ver qué dice en los mates los mates a Dennis Smith Jr Miles bricks es un diálogo de Oklahoma John Collins para el favorito sería el jugador de Charlotte el el rookie Miles Vilches va quién habilidades no sé que esto es esto también son poco CIC

Voz 1 17:08 es decir vale mal Miles Bridges Buddy Gil en mates y triples intensidades Dios

Voz 0200 17:13 pues sí dosis por decir por ejemplo es exacta

Voz 1 17:16 el va a estar ahí eh y Álvaro tres dice cuánto crees que les falta Jimmy Butler para que sea uno de los mejores aleros de la NBA

Voz 0200 17:23 bueno yo creo que es uno de los mejores aleros eh es un jugador muy completo sobre todo un jugador eh que ha progresado el ex jugador que cuando llegó a la NBA no estaba entre los mejores ni siquiera entre los mejores que llegaba pero está entre los mejores por supuesto para este año no es sólo estar pero pero lo ha sido hoy volverá ser

Voz 1 17:40 cada vez llegan más preguntas para Daimiel de baloncesto además de las diferentes ya están aquí Javi Blanco y Álvaro Benito pero vamos a hacer tres o cuatro de las diferentes e dice

Voz 3 17:48 de Dani m Anthony quiero quiero que mi hijo se llame que tengo que pagó Goldman me tengo dos meses para convencer a mi mujer dame una ayuda

Voz 0200 18:05 ponerle algún pero bueno eso eso ayudaría desde luego pero yo lo mejor porque es algo que yo he hecho es buscar en internet el origen muy ese nombre como siempre ponen cosas buenas pues lo vendes

Voz 5 18:20 la yo yo creo que de otra forma que también es buena buscar un nombre muy muy muy feo entonces decir que quieres ponerles ese nombre entonces claro en la negociación pues al final metes quién va a lo mejor le convence

Voz 3 18:30 pues nada espero que les sirva de ayuda que venga bien el pequeño que dice

Voz 1 18:36 son Lance Stephenson Beverly los dos jugadores más tumbas de la NBA

Voz 0200 18:41 no sé si los dos pero están entre los cinco seis seguro no Stephenson bueno pues está claro Beverly es tampoco he tapado pero está fatal

Voz 1 18:50 no el vaso de los frutos si te hago dos más muy rápidas como en el traspaso de Anthony Davis a los Lakers tú quiénes y cuántos jugadores del Athletic cambiarias por mes

Voz 0200 19:00 que bueno pues depende si entra Griezmann o no porque ya claro tras yo trataría de que no entrara sienta Griezmann tampoco te creas que voy a ofrecer como Lakers eh ofrecería Griezmann y un poquito más es de sino entra Griezmann sí habría que estaría dispuesto a ofrecer en cinco sets

Voz 1 19:18 la última Free Maitane eres más de cocinar con utensilios electrodomésticos

Voz 0200 19:21 o a favor de la termo mix nunca tenido Telmo mix estado varias veces a punto ya con ella en las manos y y al final he pensado que no te digo que la tengo yo de hace un mes se así que tal podrá usando dos veces primera experiencia personal logré Salmond me ha salido espectacular bien pero para chuparse los dedos pero al final da igual de Pereza ponerla que cocinar no si totalmente hechos hay tu Tomatito el pan el aceite está gorda pero bueno no sé no sé no no no no me fío mucho