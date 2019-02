El Larguero: Luis Suárez y Mijatovic analizan el Clásico y nos visita el Ministro José Guirao (05/02/2019)

Voz 1 00:00 noches bienvenidos al larguero de aquí estamos hasta la una y media para acompañar te en el tiempo de deporte de la serie en el día antes del Barça Madrid

Voz 1375 00:50 mañana a estas horas sabremos ya el resultado del partido de ida de la semifinal de la Copa que ha emparejado a azulgranas y a madridistas y en principio de mañanas tanto vos no va a faltar nadie

Voz 2 01:03 es que sino sino no sería un clásico

Voz 1375 01:06 es verdad que falta Neymar que se fue hace tiempo que falta Cristiano que se ha ido hace nada pero algún día a Messi y esto seguirá siendo el mejor partido de fútbol que se puede ver a nivel de clubes seguirá siendo un clásico pero el de mañana va a estar con Messi esa es la noticia que ha confirmado esta tarde el técnico Ernesto Valverde al dar la lista de convocados donde sí está el argentino ahora falta saber si saldrá de inicio será titular aussie se reserva de inicio y se quedará en el banquillo por si la cosa se pone fea el que se ha quedado fuera de la convocatoria es Osman den Belén así que si Messi en la lista de convocados yo no tenía muchas dudas hoy si está bien yo apostar incluso que va a ser titular pero lo importante es que está convocada que estará en el partido de mañana a las nueve desde las ocho menos veinte Carrusel deportivo con Dani Garrido en toda la banda mañana Nos en el partido Antonio Romero

Voz 2 02:02 es la que estaba todo el equipazo Herráez eh Adriá Albets Sique Rodríguez

Voz 1375 02:07 Jordi Martí Marcos López Pedja Mijatovic Álvaro Benito Relaño Roncero bueno para perdérselo nuestro Iturralde González a ver qué pasa mañana con el Bari con el no bar pero enseguida os contamos la última hora hay varios de ellos van a estar por aquí en un sanedrín especial que vamos a hacer previo al partido de mañana Messi de inicio o Messi Quillo lo ha puesto que saldrán titular del Madrid anoche unos decían Meana Herráez parece que el entorno de Gareth Bale más cercano al jugador galés apuesta porque podría estar en el banquillo hoy el barro para el derbi bueno yo sigo apostando por Benzema Bale inicios pero mañana lo decidirá Solari que va a disputar su primer clásico como entrenador del Real Madrid será el primero para el técnico argentino mañana por la mañana tendremos lista del Madrid que todavía no se conoce como tiene todos pues saber qué Descartes hace Solari tiene hasta Vallejo que está prácticamente ya también preparado así que no tiene a nadie de baja Isco es más noticia por lo extradeportivo que por lo deportivo últimamente ha intentado apagar otro incendio que va sino que se puede decir que está provocó el cuando hoy evitó esa palmadita que iba a dar Chendo después de que fuera sustituido en hoy ha subido una foto con el delegado del Real Madrid en las redes sociales diciendo sin duda es una gran persona es una broma nuestra en un vídeo tres segundos no lo entenderéis abrazos señores pues estoy de acuerdo con Isco lo entiendo Solari tendrá que elegir mañana entre esos cuatro jugadores Vinicius Benzemá Lucas Vázquez y Bale para dejar uno de los cuatro fuera ha hablado por cierto Gareth Bale en la revista Four Four Two ya asegurado entre otras cosas que no era muy amigo de Zidane que tener una relación correcta profesional pero que de hecho desde la final de la Champions no ha vuelto a hablar con él era un poco fría más o menos como casi todas las que tiene el galés que es un buen chaval y un dio súper profesional pero en el vestuario el Madrid no es noticias hundió qué va un poco por libre en el buen sentido eh llevó al que quieren todo es el que respetan pero casi todas las cenas no está venga las comidas de del equipo bueno es un poco el carácter de Gareth Bale que habla repito de su relación con Zidane también un poco en esa línea no poco una relación un poco fría profesional sin más con cierta distancia la de mañana por cierto eh será el arranque de la vigésimo primera eliminatoria de Copa que van a jugar ambos equipos fijaros está el momento eh Díez ha ganado el Barça diez ha ganado el Madrid es Kenia breve pero es así mañana es la número veintiuno las veinte anteriores diez para el Barça diez para el Madrid y pasado mañana Betis Valencia en el Villamarín ida de la segunda semifinal con el Betis ha sido presentado hoy ante unas quinientas personas Jesé Rodríguez al que le deseamos toda la suerte y ojalá que pueda sacar al futbolista que hasta ahora sólo vimos cuando vestía la camiseta del Madrid y antes de la lesión luego a partir de ahí empezó un calvario de lesiones de cuestiones extradeportivas también en problemas fuera del fútbol que alemán yo creo hecho dar una versión muy lejos de la que de verdad puede dar por el talento que tiene y ahora llega el Betis diciendo que sólo quiere hablar de fútbol y hablar en el campo así que hoy como digo presentaba ante quinientos espectadores a dos días ese partido contra el Valencia en Valencia en el que Marcelino ha entrenado hoy con todos aunque parece complicado que viaje Guedes el portugués

Voz 3 05:30 hoy ha habido fútbol

Voz 1375 05:31 da de España en Europa en la liga francesa Le al Olympique de Marsella uno cero al Burdeos en la Copa de Alemania el Dortmund ha quedado elimina dado ante el Werder Bremen en los penaltis a pasar el Werder Bremen el Borussia Dortmund eliminado en la Copa alemana hoy ha sido noticia también José Mourinho que ha aceptado doce meses de prisión un año de cárcel que no cumple evidentemente al no tener antecedentes y ser inferior a dos años la condena y acertada además de eso una vuelta de dos millones de euros por defraudar a Hacienda ha venido muy poquita España

Voz 4 06:05 acción nadie sabía que llegaba al técnico portugués

Voz 1375 06:08 después del trompazo que se pegó ayer en un partido de hockey pelo

Voz 2 06:12 eh afortunadamente no ha pasado nada grave pero un buen Castañares ha llegado a España para saldar el otro castaña hizo el que le metió Hacienda eh has pagado la deuda se ha marchado jugando no cuando las cosas no salen no salen

Voz 1375 06:26 y en fútbol sala amistoso entre los dos mejores equipos del mundo España uno Brasil tres ante unas diez mil personas que se han dado cita en el Whiting Center de Madrid diez mil personas en el España uno Brasil tres

Voz 2 06:39 amistoso un vídeo que fue lo cuando lo he visto

Voz 1375 06:44 me he alucinado medio tremendo de Carolina Marín que ha colado vídeo hoy ya entrenando una semana después sólo de ser operada de la rodilla ha estado en una silla dándoles raquetazos al volante durante casi seis horas bueno todo esto es una portada al larguero que no se vaya para empezar a este análisis sanedrín e información y opinión de lo que vamos a vivir mañana en Carrusel vamos a estar ya mismo también con Pedja Mijatovic y con Luis Suárez pero comentarista Balón de Oro en una noche en la que va a estar aquí en unos minutos el ministro de Cultura Deporte eh don José Guirao que lleva siete meses en el cargo y que tiene ante sí un bonito reto que yo creo que debemos apoyar todos que es sacar adelante una nueva Ley del Deporte esa nueva Ley del Deporte que yo creo que para desgracia de casi todos ya

Voz 1375 07:38 sí anti Tebas ya por ahí va todo el mundo debemos entender que es una ley nueva del deporte y algunos estáis escuchando que que que esto que es que mañana Juan el Barça el Madrid que sí que ya vamos al Barça Madrid pero que es muy importante estamos hablando de una ley que no se renueva en nuestro país desde el año noventa desde hace casi treinta años que no se cambia la Ley del Deporte nuestro país es que en la anterior ley Se habla de pesetas de de

Voz 6 08:05 de de del servicio militar

Voz 7 08:11 esta ley del Deporte tiene que estar yo estoy sí

Voz 1375 08:15 porque al final lo vamos a conseguir le pese a quien le pese por encima de la guerra Rubial Estebas

Voz 7 08:21 de la guerra Federación Liga

Voz 1375 08:23 el cabreo y de la pataleta de Tebas del rebote del otro con el otro esto es otra cosa si eso ya vamos a tener todo el año no os preocupéis si van a seguir peleándose si vamos a seguir con la pelea de uno del otro si eso ya lo da el barro del fútbol todos los días desgraciadamente esto es otra cosa

Voz 7 08:41 esto es

Voz 1375 08:43 que lucha por que de verdad haya igualdad entre deportistas hombres deportistas mujeres a todos los niveles que ayude a las mujeres que se quedan embarazadas deportistas de élite a las ligas profesionales a las que no son profesionales

Voz 7 08:59 es una Liga que

Voz 1375 09:03 apoya definitivamente a los deportistas con discapacidades deporte inclusivo es decir esto tiene que tenemos que verlo como otra cosa esto no es otra guerra aunque se empeñen muchos Tebas Rubiales esto es otro partido que es la nueva ley del deporte es un proyecto de ley no hay tiempo para que todo el mundo REC diga esto me gusta extra me gusta daga pueden pasar meses hasta que ese proyecto de ley vaya al Congreso luego al Senado apruebe ahora el preguntaremos al ministro cuando cree que se puede aprobar bueno supongo de todos esos detalles de la transparencia en las instituciones deportivas de de de de hay muchos detalles que tenemos que preguntarle ahora al ministro José Guirao que va a estar allí enseguida con nosotros sobretodo hay hay que reconocerlo un punto encima de la mesa

Voz 7 09:49 que es que las federaciones

Voz 1375 09:52 de todos los deportes de nuestro país reciben un dinero del CSD pero además de un tiempo está parte Javier Tebas ha dicho además de lo que le da el CSD yo Javier Tebas bueno

Voz 7 10:04 la Liga de Fútbol Profesional la edad

Voz 1375 10:07 tres millones de euros a todas las federaciones tres millones esos tres millones no XXX que hoy ha visto treinta no sé dónde es un cero sólo diferencia pero hay es una pasta de diferencia no no no son treinta son tres que es un pequeño matiz hay que poner bien los datos tres millones a repartir entre todas las federaciones en esta nueva ley del deporte lo que dice es que si quiere seguir dándose dinero Tebas que lo ve

Voz 7 10:30 pero que eso no sirva para poder

Voz 1375 10:34 comercializar los derechos de las distintas federaciones de las distintas ligas de otros deportes es decir que una Liga la de fútbol no pueda comprar y hacerse con los derechos de otras ligas de otros deportes comercializarlos a nivel internacional eso para es una ley antitabaco bueno ahora le preguntaremos al ministro que enseguida va estar aquí para que nos hable de la Ley del Deporte no de la ley antitabaco aunque él lo considera así y otro también veintí tres horas y cuarenta y un minutos arranca Larguero con el Barça Madrid que se juega mañana en bici cada repostaje

Voz 8 11:08 lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando ciertos carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 1375 11:17 más por depósito afirmación válida para PT última

Voz 9 11:19 diésel con tecnología el beneficio es el logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más le

Voz 1375 11:25 pues punto com

Voz 10 11:28 sí

Voz 11 11:29 antes de que arranque el partido de mañana uno tiene ganas ya de un Barça Madrid de Madrid Barça se va a hacer larga la vuelta eh porque mañana hay Copa

Voz 1375 11:37 jueves el Betis Valencia pero luego hay semana de Champions otra semana de Champions para la vuelta todavía queda finales en febrero luego vendrá el clásico de Liga pero mañana ya está ahí a la vuelta de la esquina ese Barça Real Madrid desde las ocho menos veinte de la tarde directo Carrusel deportivo con la previa Megan previa del partido con Dani Garrido y todo el equipo pero lo primero enseguida la pregunta Luis Suárez nuestro Balón de Oro y comentarista de las

Voz 2 11:59 eh

Voz 1375 11:59 enseguida la pregunta Pedja Mijatovic y enseguida el sanedrín con Romero Gallego Jordi Martí Marcos López Flaqué Pepe Sámano pero antes que nada la información Adriá Albets en Barcelona muy buenas o la mano qué tal muy buenas Javi Herráez en Madrid qué tal hola qué tal muy buenas noches las dudas resueltas al menos en cuanto a la lista porque me sí estará en el partido Adrià sí

Voz 0017 12:21 sí sí es lo que decíamos ayer hermano que tenía que probarse en el entrenamiento de esta tarde las sensaciones han sido bastante buenas y por eso está en la lista de convocados aunque la decisión de si va a ser titular o no irá en función de cómo se sienta a la hora del partido si la

Voz 1375 12:36 evolución como parece es buena

Voz 0017 12:38 Messi estará en el once si tiene alguna duda o pequeña molestia se quedará en el banquillo o veremos si en la grada porque la convocatoria de diecinueve con lo que Valverde mañana tendrá que descartar a un jugador el que no llega es de velé ya te contaba ayer que era muy difícil que estuviera esta tarde ha entrenado con el grupo pero no está al cien por cien todavía no tiene el alta la recibirá para estar seguramente el domingo en San Mamés pero mañana no podrá jugar Guzmán de melé Valverde hablas

Voz 0744 13:05 lo de Messi dice que no asumirá ningún

Voz 0017 13:07 el riesgo si está a tope jugará pero no va a forzar nada escucha le pues

Voz 1375 13:13 jugará y si no está en condiciones que no jugará sobre lo más importa

Voz 0588 13:15 es que el jugador te diga que está que está listo

Voz 2 13:18 bueno realmente habló con los médicos sí

Voz 0588 13:20 el riesgo menos en fin ese tipo de cuestiones hacia la decisión la tiene que tomar las tienes que tomar tu yo no soy muy partidario

Voz 1375 13:26 lo de tomar riesgos cuando hay

Voz 0588 13:28 muchas muchos partidos por delante desde luego arriesgar una lesión para para cualquier jugador Messi o el que sea pues no soy muy partidario más que nada porque al final lo Suárez siempre entonces sí tienen riesgo de lesión superaban con el freno de mano ir hay partidos como el de mañana que no de

Voz 1375 13:43 bueno de momento Messi están la convocado no yo creo que sí tenían sin Messi te mira te dice MR como lo dijo Luis Aragonés a Romario mírame a los ojitos estoy listo pues yo creo que el entrenador no tiene claro miren de los ojitos que estoy listo ya si Messi te dice eso hay poco debate pero tienes tú que decir adiós pero bueno hay que darle un poco de vino serio también no si va a estar sino no bastaba el primero estará en la lista no estará lista bueno ahora el debate estará titular estarán en el banquillo bueno pero creo que va a jugar titular pero veremos a ver mañana si dependerá mucho de lo que

Voz 0017 14:12 decía como se sienta cuando llegue la hora del partido si tiene una mínima molestia pues hombre

Voz 1375 14:18 seguramente no no va a forzar pero

Voz 0017 14:20 no si está bien como parece que lo estará haciendo en cuenta las sensaciones que ha tenido hoy pues evidentemente y al final es importante recalcar lo que la decisión la va a tomar el el propio Messi pues si está bien evidentemente va a ser titular mañana el que no va a jugar es decirles en está lesionado Ter Stegen estará en la portería la sensación manos que por lo que ha dicho Valverde irá con todo o con casi todo porque tiene en cuenta que febrero es un mes infernal con muchísimos partidos pero también ha recordado Valverde que la semana que viene el Barça no tiene partido entre semana con lo cual puede exprimir a los jugadores importantes de su equipo un Valverde que ha respondido también a Solari ha dicho esto sobre las quejas del entrenador del Madrid que luego es escucharemos por el calendario ya analizado también Valverde el momento del eterno rival

Voz 0588 15:07 Calendario es es apretado para todos algunas veces te toca a ti descansar más si toca descansar menos a nosotros nos tocó el concebía descansar menos días nada raro y nada especial

Voz 1375 15:17 el estado de ánimo en un momento determinado cuenta

Voz 0588 15:20 el Real Madrid en el Camp Nou suele hacer partidos fuertes partidos buenos partido de Liga nosotros fuimos superiores ganamos estaban momento anímico un poco delicado ahora están mejor íbamos a ver qué ocurre qué ocurre mañana nuestros esperamos la mejor versión del del Madrid preparamos el partido desde la versión del Madrid la que estamos viendo en los últimos partidos

Voz 0017 15:39 morboso Valverde espera un partido distinto al de Liga mucho más igualado porque el Madrid está en un momento futbolístico y anímico muy diferente al de al entonces mañana por cierto se espera buena entrada buen ambiente

Voz 1375 15:49 yo iba a decir un entradón mañana no si casi ya

Voz 0017 15:52 bueno el estadio del Barça y habrá mosaico con unas ochenta mil cartulinas antes del partido cuando los jugadores salten al césped Buero

Voz 1375 15:59 decía Valverde eso que vais a escuchar sobre el calendario

Voz 12 16:01 algo de lo que también ha hablado Solari Javierre que recordar que el Barça jugó el sábado con el Valencia y el Madrid y el domingo

Voz 1375 16:08 que tiene ha tenido un día menos de descanso pero es que luego después del partido de mañana de Copa el Madrid vuelve a jugar el sábado un día antes que el Barça que juega el domingo en la semana de vuelta de Copa pasa lo mismo que el Madrid juega el sábado el Barça juega el domingo perdona al revés que el Barça juega el sábado el Madrid juega el domingo y entonces son tres casos en los que claro decía Solari esta mañana hombre no sé qué quieres que te diga se mordía la lengua pero bastante ha dicho no

Voz 0017 16:33 si es que tiene razón en eso sí tiene razón en otras cosas de fútbol no habla Solari casi nunca ni de onces que eso me parece lógico que lo esconda me lo vamos que de fútbol no les gusta hablar de Isco se pone un poco nervioso ni la nombra pero en esto tiene razón porque tú me dirás la semana en la que Madrid baja contra el Levante nueve menos cuarto juega domingo esta semana el Madrid no juega ningún partido entre semana el sábado juega el Barça porque te puedes a Madrid el domingo cuando luego hay un clásico El miércoles hombre no queda bien no está hecho Solari que tenía razón

Voz 13 17:04 esperemos que no alto menos es curioso pero nosotros no confeccionados el calendario y esa es una son cuestiones que debe responder que confeccionan en este caso es la liga nosotros tenemos que ir tenemos que jugar Si tenemos que dar nuestra mejor versión

Voz 0017 17:21 es evidente que el Madrid o el Barça no va llegar a la final por un día pero hombre influye influye que tiene que jugar con las mismas cartas y creo que en este caso la liga se ha equivocado al poner ese horario porque perjudica al Madrid un día que en ese momento bastó la cosa más apretada aunque el Madrid como digo viene de una semana anterior sin sin fútbol juegan Levante nueve menos cuarto y luego Feria después juega frente al

Voz 1375 17:41 al Barcelona la vuelta de la Copa pues eso es lo que han dicho los entrenadores Solari por la mañana Valverde por la por la tarde la información

Voz 0017 17:48 sí de futbolistas te cuento lo quítame de de lo que es la parte deportiva que tiene a todos que

Voz 1375 17:54 está Vallejo ha dicho que ha dicho Bono Vallejo que ya practica ante también está habrá que están todos correcto están todos

Voz 0017 17:59 y ahora viene el tema de los descartes porque hasta la fecha y mañana también va a ocurrir en principio se iban a caer pues los de siempre Odriozola Valverde Brahim puede que viaje Mariano y tal pero que al final se puede llevar a veintiún jugadores tiene que hacer luego el tercer portero oí dos más es decir que estos están cayendo habitualmente y son los que se van a seguir cayendo pero como va a haber muchos partidos quién sabe a lo mejor en el futuro Isco como hemos contado aquí en la Cadena Ser algún día se cae de la convocatoria porque es el que menos juega de los suplentes del Real Madrid en principio apostaba por Gareth Bale yo sigo apostando por por Vinicius pero mañana saldremos de dudas en ese once que el resto está claro no con Keylor con Marcelo Varane Ramos Carvajal Modric Kroos Casemiro y ojito con Llorente Llorente yo creo que de inicio no pero Llorente va a jugar muchos minutos esta eliminatoria porque puede ser entre comillas el anti Messi el hombre que sea capaz de correr mucho para tapar al argentino y arriba pues Lucas Vázquez Benzema ir yo apuesto por Vinicius pero mañana saldremos de dudas

Voz 1375 19:00 este Borrell indicios pues no ve claro claro yo apuesto por Bale Benzema Vinicio espero

Voz 4 19:07 yo es que yo creo que va a jugar a ver qué pasa mañana es verdad que ahora bien

Voz 1375 19:09 en una serie de partidos Barça Atlético el luego otra vez el Barça bueno veremos a ver información de última hora del Barça del Madrid la opinión de dos de los comentaristas que mañana van a estar en Carrusel Deportivo nuestro Luis Suárez que comentar los partidos del Barça y que ahora mismo está en Italia deseando que empiece el partido

Voz 7 19:26 lo de Luis Suárez buenas noches hola buenas noches

Voz 1375 19:29 quién es favorito favorito de

Voz 1357 19:31 este tipo de partidos no hay nunca favoritos aunque aunque las situaciones sean le den la impresión de que es más favorito este que el otro no lo hay nunca hay nuca porque se son partidos que se puede dar cualquier tipo de resultado en casa del uno que en casa de otro cincuenta cincuenta

Voz 1375 19:51 si fuera usted Valverde pondría a Messi mañana desde el inicio o lo dejaría en el banquillo porque ya sabe que a entrar en la lista de convocados en la lista está pero lo pondría usted titular o mejor si va mal sacarlo del banco

Voz 1357 20:02 habría que saber un poco lo que tienen en realidad claro porque dar un juicio es difícil

Voz 0919 20:08 yo porque claro el otro día no quedó

Voz 1357 20:10 muy claro parecía más bien un golpe no que una cosa muscular muscular y es un golpe pues bueno ya es menos peligroso una cosa muscular son pocos días y claro son partiendo es que te pide te pide que estés bien tienes que solicite entrar mucho eh cambios de ritmo ya jugadas con con velocidad que la hace muchas ileso eso ya el más peligroso

Voz 14 20:37 claro el año el año es muy largo días

Voz 1357 20:40 él si estuviera bien no hay duda lo haces jugar si tienes alguna duda

Voz 4 20:45 mejora el banquillo cuando está en mejores P

Voz 1357 20:48 eh que salte un partido y que si eso les daba tranquilidad para adelante después pero en estas cosas cuando no es muy muy segura la situación el que mejor puede puede decir el

Voz 7 21:04 cómo se puede jugar o no es el jugador

Voz 1375 21:07 el Madrid como llega como leve don Luis al Madrid que hace un mes estaba claro

Voz 1357 21:11 bien ha mejorado mucho anda mucho más tranquilo mucho más seguro e el están funcionando bien este dos jóvenes ahí no Event que que ahora

Voz 0017 21:23 Jacobo

Voz 1357 21:24 digamos como el Rey no ahí lo veo suelto de jugando bien si son un buen momento el Madrid ahora llega un buen momento como espíritu no en relación a lo que era hace tres semanas

Voz 1375 21:39 dice que se ha quitado Benzema un poco la estar bajo la sombra de Cristiano siempre no

Voz 1357 21:43 eso eso es en ese sentido claro mejorado porque él ahí puede arriesgar más puede hacer más cosas importantes y digamos que los otros

Voz 1375 21:55 ahora están al servicio de él cuando

Voz 1357 21:57 el antes estaba muy chulo al servicio de sobre todo de Ronaldo

Voz 1375 22:01 es cristiano creo estoy para jugar veinte

Voz 7 22:05 o Vinicius no lo sé eso ya

Voz 4 22:08 los luego un chaval joven padeciera

Voz 1357 22:10 sí que he a veces la experiencia sirve mucho eso partido muy muy difíciles de jugar Isabel lo jugar pero claro Gil chaval está bien también hay que darle posibilidades porque eso es importante es importante Lara el descaro cada vez le echan los jóvenes en ciertos partidos es importante

Voz 1375 22:33 qué bonito tres clásicos en los menos vamos a pegar un atracón de

Voz 1357 22:36 clásicos espectacular si tres oro ese tremendo sí sí poco tiempo muchísimos

Voz 1375 22:42 se da la vuelta Hay luego el partido de Liga

Voz 1357 22:44 es el partido es el partido más bonito de jugar para un jugador del Barça contra el

Voz 1375 22:48 Madrid

Voz 1357 22:48 cualquier tipo de partido es bueno cuando cuando el rival es importante contra el Madrid es un son además particulares no pues según es que hace ya muchos años que quise juega un tipo de partido que se juega también fuera del campo se juega en la prensa la radio por la calle en el bar etcétera es un partido muy bonito es el partido en donde normalmente los grandes jugadores son los que sabe jugar los mejores de partido son los que tienen que ayudar en este caso el caso sobre todo del Madrid pues a estos jóvenes no podré ayudarles en el terreno de juego porque son muy difíciles de jugar parecen que son iguales al orden a los partidos no

Voz 1375 23:31 no no lo son pues no se pierda mañana Carlos el Deportivo yo estoy deseando que ha preparado ya ya está calentando en la banda Oscar en moto si mañana nos fuimos todos ya al gran Luis Suárez en Carrusel también un abrazo de un abrazo hasta mañana gracias hasta mañana adiós adiós de Luis está está en forma eh está con base energía que todos nosotros junto es que cualquier día narra el partido Pedja Mijatovic muy buenas

Voz 0588 23:56 hola buenas cómo está cómo está el Balón de Oro fantástico

Voz 4 23:59 jo no todos queremos

Voz 0588 24:01 todos queremos ser así soy sueño dos etapas esta edad todos estaba jugar bien

Voz 1375 24:07 bueno tú cómo estás con ganas de que llegue el partido no

Voz 0588 24:10 pues con muchas ganas ya empieza un mes muy divertido por tu vida or not to be para nada

Voz 4 24:18 eso sí que así que es muy común

Voz 0588 24:20 es ganas de de de ver el partido de mañana

Voz 1375 24:23 cómo se como se hizo en tu lengua y vi

Voz 0588 24:27 sí un envite Viti inevitables

Voz 1375 24:29 es el mes de diseño

Voz 0588 24:32 en español como se dice serlo

Voz 15 24:34 no ser el ser o no ser eso es hacerlo sostiene muy bien pero no se oye te jugaría mañana el partido no

Voz 0588 24:52 son partidos muy bonito incluso muchísimo mejor jugar evidentemente yo he intensamente no no estoy para para jugar ni mucho menos pero son partidos preciosos oí bueno ya estoy viendo que toda la humanidad no sólo aquí en España sino en todo el mundo practicamente está pendiente de este partido imagínate qué qué sensaciones tienen que tener todos los jugadores partidazo

Voz 1375 25:15 hace que empiece Carrusel con con Pedja con Luis Suárez con toda la banda déjame que tiene la disco que hay que tirarla esto es así pues ya te pregunto por el partido mañana la gente no se ahora es a quién batirá debatirá la desconecte eso es una desconexión fíjate siempre en cadena para contra la publicidad a nivel de todas las emisoras de la SER en toda España y luego las desconexiones regionales que siempre digo tiró la escotilla después la gente de que dice Mann que tira la de pues venga tiro la disco bella Millet

Voz 15 26:19 son los cuerpos

Voz 1 26:22 antes

Voz 20 27:18 Ismar además mal mal alguna cosa de la seguridad AENA y luego la segunda mejor si está a años luz verdad que sí es verdad sí a la de verdad que digo yo

Voz 21 27:31 bueno que que creo que necesitamos tanto que parece que estamos y seguros

Voz 4 27:36 cadena SER

Voz 1375 29:14 sí sí enseguida con Romero Gallego Jordi Martí Marcos López Lucky Pepe Sámano el sanedrín de el clásico de mañana pero estamos con nuestro comentarista Pedja Mijatovic el hecho de que la vuelta Pep ya sea en el Bernabéu le da cierta ventaja al Madrid o crees que no

Voz 0588 29:30 sí yo creo que en este tipo de partidos entre esos dos equipos yo creo que eso no tiene nada que ver la ida o vuelta en tu casa no no sólo hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante

Voz 4 29:41 eso es una eliminatoria de dos partidos

Voz 0588 29:44 el error que puede cometer en primer partido riesgos pues corrigieron segundo así que mañana hay que salir a hacer un buen resultado hacer un buen

Voz 0017 29:51 el Madrid se encuentra en muy buen momento

Voz 0588 29:53 pero siempre tienes que tener en cuenta de que India

Voz 23 29:56 te den teniente resultados sea positivo o negativo ya tienes otro partido tocado

Voz 0588 30:01 tú puedes corregir cualquier cosa de cualquier error que puede cometer imagínense si se consigue un buen resultado tampoco estás muy seguro de que ejercerán un aquí te puede hacer un buen partido en arte con con más goles de diferencia sí que eso son ciento ochenta minutos ya que plantarles

Voz 1375 30:18 aquí te huele eh escuchando a Valverde viéndolo de Messi tal que le ha dicho que si al entrenador pero Valverde ha dicho que tampoco quiere arriesgar que da aquí te huele mañana que está titular porque está en la lista convocado que es titular o que se queda en el banquillo

Voz 0588 30:31 bueno vamos a ver yo creo que con con con unos jugadores como Messi hay que hablarlo con él el jugador sabe perfectamente cómo está y que de mucha experiencia es un jugador fundamental para su equipo pero también por otro lado es un jugador que se conoce muy bien asimismo así que hablando sinceramente con el entrenador Si le pregunta puedes jugar ya dice que sí pues entonces no hay ningún problema titular yo pero

Voz 1375 30:52 exactamente sí cada de cualquier rival

Voz 0588 30:54 voy pues a lo mejor está en banquillo oí

Voz 1375 30:56 si si hubiera riesgo igual y lo convocas no

Voz 0588 30:59 es verdad sí quiero eso no va a mí eso no no es ninguna ningún problema no pues ya hay que hablarlo con el entrenador y hay que ser sinceros si Messi con la experiencia que tiene con la importancia que tienen por su equipo no creo que sería tan estúpido de desviar todos para un partido de Copa de vas teniendo todos los partidos y así que vamos a ver qué pasa

Voz 1375 31:17 Marcelo o refilón mañana

Voz 15 31:21 qué pregunta no es difícil

Voz 0588 31:24 esa es difícil requiere un ex jugador lo comentábamos otro día son jugador que ha aprovechado muy bien esta oportunidad de esta lesión que he tenido Marcelo y ese bajón de forma que tiene Marcelo células en este momento pero para este país la jugando ahí en Camp Nou pues no se lleva una mejor jugaría sobre la experiencia de Marcelo y además una buena oportunidad para decir bueno ya tienes tu oportunidad de haber si si las

Voz 1375 31:44 tras hechas porque hasta ahora

Voz 0588 31:46 no ha jugado bien y mi pues la gente está un poco cansada de eso no es una buena oportunidad para marzo Si juega pero el guión también es un jugador que que lo ha hecho tiene más que decir para tomar el entrenador en este caso no ha sido así

Voz 1375 31:59 López ya con con el caso Isco con el caso Marcelo dos tíos que no le ha temblado el pulso el si no estáis bien no jugáis sí sí esos

Voz 0588 32:07 bueno cosas es una buena cosa y además eso lo lo lo sabe dolar muchísimo los jugadores otros jugadores que normalmente partían como como suplentes no así que tener la oportunidad de jugar saber que pueden tener minutos siempre es muy positivos tanto para él como para para el equipo no

Voz 1375 32:23 jugador que el técnico sea justo no sin ningún

Voz 0588 32:25 la duda que además Zidane sí ha hecho una cosa buena parte de todos cosas buenas que ha hecho pues así ha sido esa no pues contar con todos los jugadores sino largo de esos últimos años han jugado todos todos son teniendo su protagonismo que es algo muy importante por fin grandes luego

Voz 1375 32:40 la pregunta que es la que se hace todos los madridistas que bueno es una quiniela volveré pues eso no lo probablemente no sé si los habrá ya Solari imagino que sí pero Lucas Vázquez Benzema Bale inicios Benzema es fijo y luego en principio hay tres jugadores para dos puestos Lucas ven Bale inicios bueno pondrías qué crees que va a hacer Solari

Voz 0588 33:02 vamos primeros Solari sabes perfectamente bien que va a jugar mañana eso ya lo tengo clarísimo porque si no lo sabe pues yo tendría pues mis dudas así que lo tiene clarísimo yo creo que parte del también los jugadores lo saben creo sobre todo los que que van a jugar

Voz 4 33:19 te buenas Guardia ya lo sabe el míster también

Voz 0588 33:21 yo veo uno fijo bueno Benzema otro hocico que es Lucas Vázquez esa es mi mi mi

Voz 1375 33:28 a Lucas Pérez y seguro sí porque además

Voz 0588 33:31 si hay alguien tiene que tener pendiente hay un poco de de este lateral izquierdo están fuera el Barça así que alguien tiene que defender y Lucas Vázquez un jugador sabe hacer cosas muy bien ahí arriba pero también es un jugador que baja

Voz 1375 33:46 por ahí Bale él va es un problema no en esa banda

Voz 0588 33:49 la banda en la banda izquierda pues a inicios que está jugando muy bien de maravilla ahí estamos todos ilusionarnos con él y luego de él pues que bueno que tiene sus dificultades sus cosas un gran jugador si juega o si juega Bell yo creo que va a jugar Bélgica fíjate pues esa oportunidad último pues ya que va a tener no estamos como todos un poco mosqueados no consumo con su juego y con todos todas las cosas que hace no ir a una cosa que también hay quería decir instruir inicio es un jugador que como he dicho antes selecciona a todos pero es un jugador que que juegan muchísimo mejor en veo yo sí que

Voz 1375 34:30 vamos por Lucas Benzema Bale es no salir de la va a jugar bajo

Voz 0588 34:36 el esa es mi opinión y además como Bale es ojito derecho del presidente imagínate bueno también es Vinicius

Voz 7 34:43 eh

Voz 0588 34:44 buenos inicios también entender entonces joven Ny bueno acaba de aterrizar así

Voz 4 34:50 los ocho años y que queda mucho

Voz 0588 34:52 seguramente estaría muy enfadado si mañana no juega como titular estará enfadadísimo no me demás he leído y una entrevista suya diciendo que no era muy amigo de él

Voz 4 35:01 Davis y que no tenía muy buenas resumió

Voz 1375 35:04 ya no es un tío que suele hemos que Arsenal

Voz 0588 35:07 si no juega como titular echó mano

Voz 1375 35:09 a ver ganó la última Champions pero ya acuérdate hijo si esto sigue así me voy a ir después de ganar nada más ganar la última Champions

Voz 0588 35:16 exactamente así que bueno a lo mejor no estaría mal pues que salga mañana media hora marcó dos goles

Voz 15 35:22 está

Voz 1375 35:25 esto es elevada viendo de los partidos importantes habérsele David ahora como se ha notado Pedja que sea ha recuperado la columna vertebral del equipo físicamente el equipo está mejor pero run

Voz 7 35:33 vamos Modric Benzema sí sí sí

Voz 1375 35:36 esos tres funcionan

Voz 0588 35:39 si esos tres funcionan pues funcionar al Real Madrid pero luego también tienen que funcionar los demás pero bueno Modric ha recuperado su forma de jugar pues Ramos está pletórico Benzema está jugando como nunca también los otros jugadores que también están ahí Lucas Vázquez también me está gustando pues hay otros jugadores también que que están acompañando sí que el Madrid está mejorando eso es una buena noticia mañana es una gran prueba de verdad mañana es una gran prueba ha llegado bien sea recuperado en estoy

Voz 1375 36:05 llevo mes que fíjate cómo estaba en diciembre y ahora se ha recuperado pero ahora ya sí que le vienen los miuras ahora vienen los toros los toros pero vamos el Barça el Atlético el haya luego otra vez haya el Barça

Voz 0588 36:15 si pongo muchísimos partidos importantes y además todos todos decisivos digamos no porque son tres competiciones la Copa o la Champions y la Liga donde en Madrid tiene que dar todo lo todo lo que quién lo que tenga para seguir vivo en todas estas competiciones vamos a ver

Voz 1375 36:32 la última el Barça Koke que Barça esperas mañana

Voz 0588 36:36 el Barcelona es un equipo que sigue en su línea es un equipo muy compacto un equipo que que tiene grandísimos futbolistas quizás defensivamente dejar mucho espacio y eso a lo mejor mañana hay que aprovecharlo a quién puede sí pero también tienen un poder ofensivo tremendo no es un equipo capaz de cinco minutos diez minutos marcar tres goles y resolver un partido sí que es un gran equipo un gran equipo que sigue líder en la en la Liga española pues también está en la Champions también está en la Copa evidentemente así que es un equipo que que este año pretende hacer todo lo posible para para ganar todo lo que se puede ganar y sobre todo el objetivo de Champions que contienen ahí como muy marcado después de todos estos años donde el Madrid dominado claramente en esta competición así que mañana de verdad es un partido muy bonito para ver

Voz 1375 37:27 y sobre todo un partido muy bonito para

Voz 0588 37:29 jugar yo mañana tengo la envidia tengo la índices de todos esos jugadores que mañana va a jugar porque eso es precioso totalmente

Voz 1375 37:37 sido bonito para ver bonito para jugar bonito para escuchar en Carrusel deportivo con Pedja con Luis Suárez digo en toda nuestra banda mañana te oigo Bella un fuerte abrazo gracias a un amigo o un abrazo chao Pedja Mijatovic en directo en el Larguero analizando el partido de mañana qué nos van a narrar Lluís Flaquer y Antonio Romero que es un lujo como narrador que siempre es que si si es que de de les loco escuchándolos

Voz 24 38:01 hola y muy buenas hola avaro muy buenas

Voz 1375 38:03 te vas a decir mañana si Marca Messi

Voz 24 38:05 pues no lo sé es algo preparado así no no

Voz 1375 38:08 lo improvisa siempre digo que que que que nos que nos

Voz 24 38:10 de como por ejemplo mañana el menor que el que no quería que estaba lesiona o alguna frases ese no iba a dejar fuera de cabeza pero pero supongo que sí

Voz 1296 38:19 al aparecerá como si acaba jugando para para el barcelonismo será el primer gran subidón de la tarde ese claro

Voz 1375 38:25 eh Romero muy buenas bola mano muy buenas a todo si marca Benzema que ibas a decir algo definido no sé que yo creo que se algo así vino

Voz 0744 38:34 pero ahí esta esta José

Voz 1375 38:37 y luego va a papel de días ganar la vuelta a nada a los jugadores están deseando que llegue este partido e los aficionados de este partido los comentaristas lo viven como fíjate Pedja ya Luis Suárez que se tiraría en el campo mañana pero para los que narra este tipo partidos también es una noche en la que dice joe que llegue ya el partido en un Barça Madrid final de Copa Flagey Romero

Voz 1296 39:03 no faltan tantas horas la te preocupa la voz monte tendrán a guerras PDF ya estoy sufriendo por si mañana

Voz 0985 39:08 sí es llegar al cien por cien siempre se son dos

Voz 1296 39:10 partidos que se que se disfruta en bien además que creo que con este formato que sea montado en Carrusel de la doble voz no sé si consigue ahora para que sí si durante un par de horas somos pareja de hecho y la verdad es que ese ese vive y esperamos estar a la altura de del partido no es el reto que siempre nos marcamos

Voz 24 39:28 que a la gente a perdona flaco no era yo perdóname creo lo que tiene que hacer es narrar tumbado Angola

Voz 1375 39:33 Messi e flaco y un gol de deben

Voz 2 39:36 te va

Voz 25 39:37 bueno me

Voz 0744 39:39 alguno le daría un golpe la radio diría que ha pasado ha pasado yo creo que que que la gente que viene de del Atlético de Madrid por ejemplo podemos caer y me parece que con toda la razón del mundo estos últimos años que hemos tenido con este duelo brutal Cristiano Ronaldo Messi Nos ha dejado el mal sabor de boca de no vivir un gran partido de una final de la Liga de Campeones entre Real Madrid Barcelona y tuvimos la oportunidad de ganar de ver dos finales de la Copa del Rey entre el Real Madrid el Barcelona que fueron más

Voz 0017 40:11 emocionantes al final que buenas futbolísticamente

Voz 0744 40:13 qué es lo que suele pasar pero bueno yo tenía el antes del sorteo el regusto de aquí era una final de la Copa del Rey Real Madrid Barcelona pero al final lo piensas fríamente joe vamos

Voz 4 40:23 es raro ciento ochenta minutos al menos

Voz 0744 40:26 está culé para mí los propios equipos del mundo

Voz 2 40:29 por qué no tiene precio no tiene precio

Voz 1375 40:31 mañana un partidazo y ahí van a estar también junto a Romero hoy fue aquí Jordi Martí que está por ahí en Barcelona ahora Jordi hola buenas noches Marcos López hola Marcos qué tal buenas noches a todos por ahí está gallego también hola Gaye hola buenas noches esta Pepe Sámano nuestro compañero el país hola Pepe muy buenas

Voz 2 40:47 hola muy buenas bueno pues no sé

Voz 1375 40:49 qué partido imagináis a quién va a querer la pelota quién va a querer mandar el Barça va a tener el balón va a jugar Arturo Arturo Vidal el Madrid va a sorprender al Barça presionando arriba y quitándole la pelota va a contener más atrás que partido imagináis

Voz 1296 41:06 bueno yo creo que al final el el primer planteamiento el partido lo marcará Messi creo que si Messi sale a jugar para el Barça como decía antes creo que es un subidón que le le invitará a irse arriba si Messi finalmente descansa creo que el Barça va a tirar más de conservador iba a estar más a la expectativa de lo que puede hacer el Madrid y clave creo que está eso llega Madrid anímicamente mucho mejor que del que llegó el día de la Liga un Madrid mucho más convenció lo que hace con lo cual es un Madrid que sabe que además que a los equipos que le presionar arriba al Barça le generan problemas con lo cual de la valentía del Madrid de ir apretar arriba puede tener también mucho el el desenlace del partido creo

Voz 0744 41:41 no yo no imagino un mes y habiendo entrenó hoy como uno Adrià en las perfectas condiciones y llegar mañana yo tampoco al Camp Nou y que les diga Valverde descanso el banquillo de no lo imagino no es una lesión una cosa diferente es que fuera un problema muscular que eso pudiera grabar no es una una una lesión que en cualquier caso es de aguantar el dolor de Un golpe no porque son bocadillos de aguantar el dolor de un golpe setos podía entrenar yo repito no imagino un mes sino una conversación mañana con privada iba con Valverde diciéndole nómina no sido yo estoy muy de acuerdo con

Voz 0919 42:11 Flaqué que la mejoría física

Voz 0744 42:14 evidente del Real Madrid ante rivales no tan fuertes como el Fútbol Club Barcelona en las últimas semanas yo creo que mañana puede invitar al Real Madrid a ser valiente en el camino a tirar la línea de presión arriba juegas con el colchón del Santiago Bernabéu y en el partido de vuelta dentro de tres semanas no creo yo que el Fútbol Club Barcelona esté haciendo una gran temporada más allá de de la resolución de Messi de los momentos puntuales de de melé de los goles de Luis Suárez yo creo que mañana el Real Madrid tiene la ocasión de ser valiente de aprovechar que físicamente está en buen momento de tirar la línea de presión arriba ida intentar mandar en el Camp Nou

Voz 0985 42:51 no sé la sensación que tengo es que siempre cómo estás cómo estás

Voz 4 42:55 por cierto yo siempre muy nervioso

Voz 0985 42:57 parece esta eliminatoria mano está muy abierta está muy igualada además estamos hablando de Copa del Rey en la Copa todos muy imprevisible mira fíjate

Voz 1375 43:06 el gigante que llevan veinte eliminatorias de Copa veinte enfrentamientos diez las ha ganado el Barça diez las hagan al Madrid