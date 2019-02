"Uno a chicos de Martinica con chicos de Tenerife a través del idioma español"

Voz 0812

00:00

hola soy no tenían Bonn Raval Gómez vivo en Martinica desde hace tres años y este es mi primer año como profesora de español en Francia porque aprobé las oposiciones francesas hace unos meses Ivonne en este primer año de trabajo me encuentro con alumnos martiniquesa años que no le benefició a la asignatura de español a pesar de que la Martinica es una isla francesa el Caribe rodeada de países hispanohablantes entonces con el objetivo de motivar los implicarnos más en la clase español comencé a establecer contacto con colegios Si institutos y españoles me encontré el proyecto puesto en marcha por el sambenito de Tenerife que se llama el español como puente accesible en línea IU con él que bueno y centros de todo el mundo se conectan a través del español alumnos de todo de todas las partes mundo pueden hacer intercambios de todo tipo en lengua española Iggy favorecen así que la educación cooperativa la inclusión la multiculturalidad entonces ahora mismo pues trabajo con mis alumnos y motivados implicados a interesados en hacer intercambios con gente de su edad en lengua española para favorecer así uno de mis objetivos personales que es a conectar el mundo gracias al español