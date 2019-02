El relator, un gol de Torra por toda la escuadra

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos la figura de un relator como puente entre el Gobierno y la Generalitat es confusa es innecesaria y es peligrosa es un patinazo de Sánchez que se muestra cómo ha sonado agarrado a las cuerdas para no caer parecer dar cambio mayor demostración de desconfianza que buscara a alguien que inspire confianza sólo para convocar tomar nota de lo que se diga porque a eso sabrá delimitar según aseguró la vicepresidenta Carmen Calvo entonces quién podría ser ese relator un notario con experiencia para dar fe un amanuense para pasar limpio con buena letra cuanto se diga imagino que para Torra el ideal sería el representante de una organización internacional para abrir conversaciones en Ginebra el diario digital voz populi dice que podría ser alguien del PNV confuso muy confuso y más aún si el trabajo de dicho relator a detener por escenario una mesa de partidos que mesa cuantos partidos cuales cuando innecesario decimos además porque no tiene España experiencia estructura institucional y capacidad política para abordar un litigio interno como este sin carabina sin ángeles de la guarda entonces si un día no os animamos a reformar la Constitución que tendremos que hacer recurrir a la ONU tan desesperado está el presidente no resultaría más limpio y más conveniente como decía ayer José Antonio Zarzalejos resistir unos meses siempre supuestos convocar elecciones después de haber demostrado sus propósitos sociales sin tener que agarrarse común menesterosos a los faldones del independentismo por último si bien no menos importante al aceptar esta figura un relató un testigo un Inter mediador lo que sea Sánchez consagra de facto la bilateralidad España Catalunya me parece un gol de Torra por toda la escuadra