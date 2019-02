Nacho Castillo: “Hay taxistas en Madrid que se lo han tomado como una derrota”

Voz 1727 00:00 Nacho Castillo buenos días

Voz 1 00:02 los días dos ex portavoz de la pelota forma claro

Voz 1727 00:05 sacó el cómo están los ánimos

Voz 1 00:10 que hay gente que se lo han tomado como una derrota aquí en Madrid no yo entiendo que a nivel nacional se ha conseguido que tanto en Barcelona como herencia ya en Baleares y regulación la pre contratación que era lo que lo que pedía sí he aquí en Madrid bueno aunque no se ha conseguido a lo que se pretendía obviamente

Voz 1 00:40 aunque de cara por un lado al que mucho los taxistas se quitasen la venda de los ojos si el PP principalmente por el PP Vox y Ciudadanos Ayaan hayan puesto las cartas sobre la mesa hayan dicho cuál es realmente son sus intenciones respecto altas y que él liberalizar lo

Voz 1727 01:02 claro mal sus fuerzas en Madrid calcularon mal las fuerzas al plantear la huelga

Voz 1 01:08 lo vamos a ver yo yo era consciente desde el principio de que aquí es más difícil porque además entre otras cosas que el presidente de Garrido políticamente está muerto estaba de vuelta entonces tampoco digamos que no perdía no tenía presionarles Él era muy complicado pero es que había que intentarlo además estamos haciendo en toda España ahi tenemos que intentarlo

Voz 1727 01:34 Nacho Nacho Castillo si el el futuro del taxi pasa por exigir que se limite cualquier competencia que les surja esta que hay ahora por cualquier otra pasado mañana

Voz 1 01:44 no no no por supuesto que no nosotros lo hemos un problema de competencia la competencia es buena nos hace mejoras de hecho yo mismo reconozco que me han hecho mejorar la competencia pero tenemos que tener una competencia leal en en España aquí tenemos una ley que dice que no lo es que el sector del taxi el TC tienen que estar perfectamente diferenciados qué ocurre que cuando sea relató esta ley no existían estas aplicaciones eh que dotan ahora a la del tengo una inmediatez que es única y exclusivamente del taxi porque según esta misma ley la AVT la AVT ese tiene que ser precontrato dada es lo que había que aclarar es que es la contratación habría que en este término y es lo que eso estaba pidiendo

Voz 1 02:27 a las comunidades bien otras en otras ya han dado el paso al frente ya han decidido que es la contratación pero Madrid pues parece ser que ha tomado una decisión política precisamente por llevarle la contraria además a a Cataluña Hay ya ha dicho que que no

Voz 1727 02:43 yo uno una última cosa una última cosa los taxistas de Barcelona precisamente para instalar un sistema para que el usuario que reserva un taxi sepa cuánto le va a costar la carrera antes de iniciarla en Madrid se lo plantean

Voz 1 02:56 no no aquí es que en teoría estábamos aquel no no lo no lo implante la Comunidad de Madrid está a punto de salir pero no en la Comunidad de Madrid pues sin también eso todas las trabajen opone por evidentemente yo soy muy proclive a ello al ciudadano accidente lo que más le gusta es respetar esas aplicaciones es precisamente el tener conocimiento exactamente de lo que le va a costar y aquí en teoría estamos a la espera de que nos lo apruebe la Comunidad de Madrid

Voz 1727 03:26 Nacho Castillo portavoz de la plataforma Caracol suerte gracias por estar en la SER