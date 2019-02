Inés Arrimadas: “La figura del relator es una humillación para España y una vergüenza para Sánchez”

en en debe un documento de propuestas y por tanto sí es una vergüenza para Sánchez para su Gobierno para su desesperación es una humillación para toda España porque el Gobierno de España ha surtido el marco mental y el relato que esto es muy importante para el nacionalismo de que no hay que fiarse de la democracia española de que hay que poner una figura externa que que ir qué usos eh que eso lo que quería el nacionalismo el profesor por supuesto con Sánchez La Moncloa lo ha conseguido y por último para mí de verdad lo más importante de todo esto es que se está dando por hecho que Terra representa Cataluña se está dando por hecho que este diálogo es entre España y Catalunya quiero recordar aquí en la SER que la mayoría social de los catalanes estamos en contra de la independencia nos horroriza este señor que se llama Torra que nuestra insultado por tanto sí es una vergüenza es una humillación es es es un auténtico error para el futuro de de de todos los cardenales que no somos independentistas igual futuro a España yo sólo pido por favor saquemos cuanto antes a Sánchez de Moncloa a votos con las elecciones porque cuanto más tiempo pase este señor en Moncloa más grave va a ser el daño que le hagas nuestra democracia mayor serán da sensación de absoluto abandono que tenemos los catalanes constitucionalista lo puedo asegurar que hoy la sensación que tenemos la mayoría social de los al menos graves a los que yo represento tenemos una sensación de abandono de humillación estamos nosotros aquí dando la cara junto con los jueces los fiscales con los policías defendiendo la democracia defendiendo a a una democracia consolidada como es España para que llegara el señor Sánchez les compre el relato a los nacionalistas de que has que España no es una nada no es una democracia consolidada y que para el diálogo entre Cataluña y España con saques tú absolutamente incierto necesitamos una figura extranjera por tanto más grado de lo que algunos le parece

Voz 0793

03:19

los partidos en Catalunya dialogo quiero dialogar en el Parlamento de Cataluña que me lo cierran cada vez que les da la gana dos nacionalistas yo diría luego dentro de vale dentro del Parlament de Catalunya con esta decisión se ha visto nuestro acierto de no participar en esta farsa que era la la mesa del supuesto diálogo que querían poner en marcha para esto estaba hecho muy señoras y señores es que para él es que era una trampa que han caído desde el Gobierno de Sánchez va a cuatro patas sí sí lo llevamos diciendo momento me tiempo esto del de la mesa del diálogo era la farsa para ir consolidando el relato nacionalista primero diálogo entre Cataluña y España cosa que es falso insisto y segundo para colar los goles de que a la poníamos por ahora ponemos no otra figura que quiera el independentismo por suerte no caímos en la trampa por suerte sabemos muy bien esto por suerte estamos aquí defendiéndole democracia Hinault vamos a por supuesto hacer lo que está haciendo que es agarrarse a un clavo ardiendo para seguir en Moncloa creo que lo de hoy ha demostrado claro acierto el siglo danos menos participar en esta farsa que de verdad yo les digo si es que yo estoy en el Parlamento con ellos que estos señores no quieren dialogar que estos señores lo que quieren es ir consolidando su relato para que a nivel internacional deban ir explicando que es que realmente escondían no es una democracia fíjese que necesitamos una figura intermedia para para hacer las negociaciones entre España si es que ese yen T pero como le pones polar estas cosas a un Gobierno de España sólo solos explica por qué porque no hay escrúpulos ahora mismo en el franquismo ni escrúpulos quien seguirá en Moncloa a toda costa que yo sólo digo que la gente cuando haga esta valoración que piensen en los millones de catalanes que estamos absolutamente humillados por parte de Torra y que tenemos que ver cómo Torra supuestamente no representan un diálogo entre Cataluña y España y encima tenemos que asumir que hay una figura externa e que mediación que es lo que quería el nacionalismo desde desde hace muchísimo tiempo porque es que el de España es que uno no se puede fiar esa es visto perdón y entonces ha dicho que para hablar un Gobierno de España con una comunidad autónoma tiene que poner un mediador pero no ven que esto es caer a cuatro patas en el relato en el mar comer la nacionalista en esa graves de verdad humillante y gracias