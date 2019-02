Irene Montero: "El relator es una buena noticia si ayuda al diálogo"

Voz 1727 00:00 Irene Montero portavoz parlamentario de Unidos Podemos buenos días qué tal total buenos días qué opina su grupo de la figura del relator o como se llame finalmente esta figura que conocimos ayer

Voz 1 00:10 bueno pues que el nombre de la etiqueta puede dejamos ocupar tiempo de muchas tertulias pero no es no es lo relevante que si es una persona que va a ayudar al diálogo que va a ayudar a tender puentes que va a ayudar a clarificar las posiciones ya que el diálogo avance pues es una una buena noticia es algo que se usan muchísimas reuniones sobre todo cuando te sientas con alguien que piensa diferente que que necesitas una persona pues eso que ayude a clarificar los términos del diálogo a clarificar los acuerdos a tomar nota insisto a tender puentes y a facilitar que se ve un diálogo que desde luego lleva unos cuantos años siendo difícil hacerlo a pesar de que ha sido nuestra propuesta siempre por tanto que que es lógico que necesite necesite ayuda estamos todo lo que vaya encaminado al diálogo para nosotros es una excelente noticia sobre todo porque es la única forma que de momento se ha visto capaz de sacar alguna solución más allá de la sobreactuación de las palabras gruesas escuchaba antes a la señora Arrimadas pues bueno está muy bien pero no ha propuesto ni una solución encima de la mesa entonces el diálogo parece que es la única forma de intentar llegar a un entendimiento y a una solución política hay democrática por tanto pues pues una buena

Voz 1727 01:14 a ustedes tenían conocimiento de esto que se anunció ayer porque el anuncio Miquel Iceta por la mañana en TV3 y luego lo confirmó la la vicepresidenta en el Senado

Voz 1 01:21 no es algo que llevamos proponiendo mucho tiempo y para lo que llevamos trabajando mucho tiempo para que se produzca esa mesa de diálogo entre partidos para que cuente con los apoyos con las ayudas que sean necesarias y que que las partes podamos ir poniendo encima de la mesa pero pero nosotros no hemos recibido ninguna comunicación a una signos parece nos parece una buena noticia ya digo que que llevamos proponiendo y haciendo propuestas en este sentido durante mucho

Voz 1727 01:45 la señora Montero la democracia española sitúa ha superado situaciones muy delicadas muy difíciles negociaciones tremendas sin que ningún mediador ningún relator tuviera que dar fe de la limpieza democrática de quiénes estaban allí hablando lo necesita ahora

Voz 1 02:00 creo que sí es una persona que va a tender puentes y a facilitar el diálogo está bien yo no creo que un relator o un mediador en una mesa de diálogo ponga en riesgo la democracia la democracia en España se ha puesto en riesgo cuando hemos visto a representantes de partidos políticos decir que tenían controlado al poder judicial cuando hoy conocemos la noticia de que la UCO está reconociendo que el señor Mariano Rajoy ganó las elecciones de dos mil once a las de hace nada con dinero negro y con dinero ilegal es decir la la democracia se ha puesto en riesgo por un partido popular por cierto apoyado sistemáticamente por ciudadanos que ha roto todas las normas básicas del juego democrático y que ha hecho que en España manden personas muy poderosas que no se presentan a las elecciones y que regalaba en dinero negro al Partido Popular la democracia no se pone en cuestión y creo que hay que dejar esa sobreactuación de lado porque haya un relator un mediador o como queramos llamarlo una persona que tome nota así que ayude al diálogo en en una reunión evidentemente se pueden dar diálogo sin un relator pues sí con un relator también si lo relevante es que el diálogo se produzca sí que se produzca con garantías de que en esa mesa están sentadas personas que piensan diferente pero que quieren llegar a una solución para para que la convivencia sea posible

Voz 1727 03:08 lo dijo Pablo Iglesias hace unos meses si el Gobierno no tiene presupuestos debería era lecciones si la semana que viene se aprueben las enmiendas a la totalidad el Congreso le devuelve las cuentas al Gobierno Sánchez debería convocar

Voz 1 03:19 creo que se va a ver obligado a convocar elecciones y esos presupuestos no salen no obstante para nosotros la prioridad de apoyar y y aprobar los presupuestos no tiene que ver y sobretodo con con la continuidad de Pedro Sánchez sino que son unos presupuestos buenos para la ciudadanía es decir que recuperan el subsidio por desempleo para las personas mayores de cincuenta y dos años que aumentar la partida de dependencia que actualizan las pensiones al IPC que suben al tres por ciento las mínimas y no contributivas el salario mínimo a novecientos euros es decir hay una serie de cuestiones que mejoran la vida de millones de personas aquí y ahora tienen que salir adelante ahora evidentemente si esas cuentas no sea prueban que es la digamos la ley de leyes de cualquier gobierno pues yo creo que el presidente se va a haber obligado a convocar elecciones claro yo estoy

Voz 1727 04:01 es que este gesto de ayer del relator es para comenzar a los independentistas de que le voten el presupuesto

Voz 1 04:06 no creo que es un gesto inteligente del Gobierno para intentar avanzar en una solución política a un problema que tenemos en España que es una crisis territorial que dura ya años y que responde además a a un a una y corriente de fondo que es histórica en nuestro país pero espero me gustaría también se lo hemos dicho con rotundidad a los independentistas en todo este tiempo que no se utilice como moneda de cambio la cuestión territorial que suficientemente seria con la de los presupuestos generales del Estado que también lo es que además son unos presupuestos que van a mejorar la vida en Cataluña y en España sobre todo de la gente más castigada por por la crisis entonces monedas de cambio aquí no hay ninguna pero sí creo que es un gesto inteligente del Gobierno para avanzar en una solución a la crisis territorial que es responsabilidad también del Gobierno atajarla así que evidentemente como moneda de cambio en ningún caso pero sí creo que es un paso adelante que que demuestra que que el Gobierno está entendiendo que tiene la responsabilidad de liderar la la salida a la crisis territorial junto con el resto de actores y con el resto de la sociedad pero que también es un actor que tiene que poner de su parte

Voz 1727 05:07 Irene Montero gracias por estar en la SER buenos días