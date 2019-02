¿Un relator para las negociaciones con Cataluña? ¡Como en el Tercer Mundo!

Voz 2 00:00 buenos días mis relatores de cada guía me relatores de la SER relatores quiero que para mí no tengo cómo es posible que la de allí claudicación no no hablan de la claridad de todo la claridad buenos días perdonad sois terrible terrible ingleses lo mejor que hay

Voz 3 00:29 dio aquí

Voz 4 00:33 que gracias Jose Manuel de Málaga muy bueno

Voz 5 00:36 los días preguntamos esta mañana por ETA

Voz 6 00:38 la figura que no sorprendió ayer la del relator para las negociaciones con Cataluña y que esperamos no se explique esta mañana en este programa la vicepresidenta a Carmen Calvo a partir de las nueve

Voz 0456 00:48 le gusta a José Manuel A pocos no es el único

Voz 1802 00:51 Rafael Martín de Alcalá de Guadaíra a mí no me preocupa en absoluto con quién se hable al contrario me parece muy enriquecedor y menos aún el ANPE quién se hable lo importante lo fundamental es los acuerdos a los que se llegue dentro de eso el que haya delante uno o varios testigos relatores cronista observadores es que me da más garantías no ve el problema donde

Voz 7 01:14 sin embargo la mayoría estaba con Isabel de Madrid manifiesta una enorme incapacidad del Gobierno central de de entenderse con Cataluña no sé si mejora incluso lo que quiso hacer Rajoy enviando a Soraya Sáenz de Santamaría lo que sí es verdad es que pensábamos que Machel bate estaba nombrada para eso no así es que a mí no me gusta la figura del relator me gusta la negociación me gusta el diálogo bueno pues que sea alguien del Gobierno

Voz 8 01:39 o con Vladimir Paulino bienvenido pues son migrante dominicano en Cataluña sobre la pregunta que se hace del relato ornitólogo con mucha tristeza porque en el tercer mundo y he venido aquí aquí estoy viendo cosas desde el mundo porque en mi país se utiliza eso de una los unas comisiones de no habla de gente representativa de la sociedad porque nadie confíe en las instituciones pero palidez del primer el mundo no hay que buscar conjunta de notables Morientes representativa han testigo que aseguren nada las instituciones están para eso en España las instituciones son cuartas no necesitan ninguna ayuda de ninguna personalidad pública gracias

Voz 0456 02:17 es Vladimir Ibis y buscamos relatores desde

Voz 8 02:20 Barcelona también Miguel Ángel no estaría mal

Voz 9 02:22 que de interlocutor e Inter mediador o como diablos se lo crean llamar podrían estar de Silvia Abril y Buenafuente no digo ya que estamos

Voz 0456 02:32 el cinco de abril y Buenafuente presentadores de las Goya hoy que les contamos que los Oscar se quedan por primera vez sin ellas buenos días bienvenida

Voz 5 02:40 hola buenos días soy Isabel de Valencia me parece estupendo que los Oscars diversifican responsabilidades a la hora de presentar es su rollo no se evitan el eterno aburrimiento abriendo pues la estupenda presentación de los Goya de Silvio hay Buenafuente por primera vez el mucho tiempo aguanté toda la la ceremonia sin aburrirme siempre hay algún gag interminable pero ellos me parecen estupendos viva Acciona español pues

Voz 10 03:08 viva el cine español estoy de acuerdo contigo estuvieron estupendos siete menos diez

Voz 11 03:12 seis menos diez en Cádiz

Voz 0456 03:16 sobre la figura del relator bienvenidos buenos días

Voz 12 03:19 hola buenos días y la verdad es que no sé si estoy a favor o en contra de un autor pero me hago una pregunta si antes de empezar a hablar ya necesitamos a alguien que certifiquen lo que vamos a decir no estamos diciendo que desconfía éramos los unos de los otros hasta que se demuestre lo contrario

Voz 13 03:35 buenos días hoy por hoy Adrià Delporte según mi sensación estos viajes tienen errores en la negociación presupuestaria se acumulan primeros se republicana cometió un error de presentar una enmienda a la totalidad a unos presupuestos izquierdas que son buenos para Cataluña pero el PSOE ya en concreto por el Gobierno de España es devolver equívoca ayer a proponer una especie de relator o de mediador en una negociación con el Gobierno de Catalunya esto se puede admitir de ninguna de las maneras porque supondría de facto reconocer a Cataluña como país porque el diálogo la en comisiones bilaterales con otros marcos estables tal pero eso no se puede hacer porque supondría AC al independentismo