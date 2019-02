Carmen Calvo: “El relator no es un mediador internacional, en absoluto”

Voz 1727 00:00 Carmen Calvo vicepresidenta del Gobierno buenos días muy buenos días bienvenida a la Cadena Ser vicepresidenta porque el Gobierno no hizo público en su día el documento con los veintiún puntos de exigencias de Quim Torra que el propio Torres reveló ayer

Voz 0564 00:12 porque para nosotros eso veintiún puntos no existieron nunca

Voz 1727 00:16 pero en los entregó no bueno pero para nosotros no

Voz 0564 00:18 no fueron nunca objeto ni de preparación de aquella reunió Migue debate ni de lejos para nosotros lo único que fue objeto de acuerdo entre el gobierno de Cataluña y el Gobierno de España fueron lo que llamamos la declaración de Pedralbes unos párrafos que yo creo que merece la pena mucho que razonar éramos y meditar sobre ello porque hablan de diálogo hablan de salida política una situación política hablan de seguridad jurídica decir de estar en el marco del Estado de derecho y en fin no seguiría todo muy bien si pusiéramos foco sobre aquello que sí fue objeto de debate y objeto de acuerdo lo demás para nosotros no existió

Voz 1727 00:55 en este documento Torra piden el punto tres es necesaria una mediación internacional que tiene que facilitar una negociación en igualdad ese lo que han aceptado ustedes con la figura del

Voz 0564 01:04 en absoluto en absoluto nosotros nos vamos a reunir con el Gobierno de Cataluña como Gobierno de España en la bilateral que es un órgano previsto en el Estatuto de Cataluña que llevaba siete años sin reunirse que el anterior Gobierno había abandonado absolutamente es un gobierno que se encuentra un diez por ciento de votos independentistas que recibimos de herencia un cuarenta y siete por ciento de voto independentista que no se siento nunca a hablar ni a hacer la gran tarea de la política que es dialogar y encontrar salidas en la bilateral nos sentaremos ambos gobiernos con la legalidad estricta de lo que ese órgano tiene y los partidos políticos los partidos políticos que el Gobierno abandona evidentemente ya ese espacio se reunirán los partidos políticos en Cataluña se tienen que reunir los partidos políticos

Voz 1727 01:53 esta uniendo de hecho

Voz 0564 01:54 no la derecha no va a las derechas no va Ciudadanos gane unas elecciones nunca más hemos sabido de qué es lo que Ciudadanos tiene que aportar a Cataluña

Voz 1727 02:02 dice presidenta por qué Torra hace público ayer este documento horas después de que usted en un pasillo el Congreso confirmará lo que su compañero Miquel Iceta había dejado caer como si fuera un asunto menor en una entrevista en TV3

Voz 0564 02:14 ah bueno porque el los partidos independentistas y el señor Torra tienen ese documento que es suyo pero que no forma parte su luto ni de ningún tipo de acuerdo ni de negociación ni de nada que nosotros hayamos aceptado ni antes ni ahora exactamente igual que nosotros podemos tener también documento para poder contar qué es lo que pensamos de Catalunya pero nunca ha existido ese documento ni cómo vas

Voz 1727 02:39 de no si yo no le preguntaba por si él tiene derecho a sacarlo claro es su tridente viendo y yo sino que lo saque ayer justo cuando ustedes han aceptado la figura de un relator un documento donde aparece la figura de un mediador internacional está queriendo elevar la puesta al señor Torras juicio bueno pero es que por mucho que quiera el Señor Torra jugara un órdago constantemente que es lo que cualquiera puede hacer cuando tiene que afrontar una situación compleja aquí lo importante Él lo que debería

Voz 0564 03:02 da

Voz 0376 03:03 se acuerda no el ruido alrededor

Voz 0564 03:06 de cualquiera de los que participan y aquí lo único que se acuerda es una declaración de Pedralbes que tiene repito un contenido muy importante a tener en cuenta dos que seguiremos viéndonos en el mes de enero para encontrar una forma metodológica de cómo articular ese diálogo encontramos dos Espacio uno en el que está Gobierno regulado estrictamente por una ley orgánica que el Estatuto de Cataluña y con todas las requisitorias propia de un Estado de derecho y ahí lo Gobierno habla y no pueden salir evidente vete más que de los márgenes y ayer no no no no no no para ahí estará la ministra Batet el consejero nosotros trataremos a dos secretarios de Estado invierno de Cataluña quién decida hablaremos hablaremos de la situación de Cataluña y por otro lado y al margen de la institucionalidad al margen repito de la formalidad los partidos políticos catalanes lo partido político en Cataluña se tienen que sentar con otro nivel diferente digamos de libertad para trabajar relator claro bueno ahí abre una persona todos los partidos se sientan en plano de igualdad no parece razonable que uno de ellos se erija en quien los convoca quién dice hemos hablado de esto claro ahí una figura fíjese que estamos hablando del dedo en vez de la luna

Voz 1727 04:25 aquel Hervelle de subsecretarios un taquígrafos

Voz 0564 04:27 en relator de la ONU una zona en conflicto por favor que son en conflicto ni que un único mediador internacional ni nada que se les pueda para que era esto es una persona a un seguramente una persona un hombre una mujer en Cataluña que haga el trabajo de convocar poner un poco orden en el debate recordar de qué se está hablando si se avanza o no se avanza algo tan sencillo como esto no conduce a un debate donde estamos hablando del dedos en vez de la luna

Voz 1727 04:56 vamos a aclarar entonces ya esa persona quién la elige

Voz 0564 04:59 pues te como un acuerdo los partidos que español tan pues por su puesto los partidos políticos que se van a sentar que por cierto ayer por la tarde por segunda vez ni el PP ni Ciudadanos se quisieron sentar a hablar de Cataluña

Voz 1727 05:14 el setenta si es un asunto de los partidos políticos porque tiene que tener el visto bueno del Gobierno es el relator

Voz 0564 05:19 sino tiene que tener el visto bueno del Gobierno lo confía

Voz 1727 05:22 usted porque lo confirmo yo por qué

Voz 0564 05:24 nos sentamos a hablar de la situación General de cómo a través del diálogo y de la ley dar cauce a una salida para Cataluña el lógico que se hable de todas las posibilidades que hemos de ordenar una vez que las ordenando el Gobierno ocupa su espacio que en la bilateral o partido político ocuparán el suyo y abandonamos el Gobierno tiene evidentemente su papel y no tiene ese pero es lógico que cuando nos sentamos estemos hablando de todas las fíjese en la bilateral se van a sentar los dos gobiernos con los partidos que lo sustentan dos partidos que sustentan el Gobierno a Cataluña el partido que sustenta IX España pero hay partidos en Cataluña que necesitan sentarse no está evidentemente en ese marco institucional es tan sencillo tan razonable tan de sentido común como que se siente alguien que les ayude en el trabajo

Voz 1727 06:15 que la señora Arrimadas hace media hora buenos que para eso está el Parlamento porque no se reúnen en el Parlamento que ir porque no va a la señora Arrimadas cuando la convocan reside en Torra hija con los partidos pues si se lo pregunta Arrimadas le pregunto usted qué necesidad hay de que los partidos Rh1 fuera del lugar donde están representados todos pues mire porque los partidos políticos indefenso

Voz 0564 06:33 mentalmente del marco institucional tiene la gran obligación de con sus propuestas estrictamente ideológica encontrar a través del diálogo de escucharse unos a otro algunos puntos en común para salir de una situación que lleva más de diez años enquistada que ha llegado a una situación tan tremenda como la nación de medidas excepcionales de nuestra Constitución que el anterior Gobierno fui capaz de utilizar el diálogo y la capacidad de la política para encontrar salida era el problema es que este Gobierno se empeña cada día en el marco de la ley en el diálogo

Voz 1934 07:09 es francamente ante lo decía no no hablamos del dedo gordo del alga el tema

Voz 1727 07:14 es que los independentistas lleva meses años hablando de una mediación internacional y que la primera no pero Manolo es claro la primera noticia que tenemos ayer sin ninguna otra explicación es que va a haber alguien ajeno a las instituciones neutral neutral entre quiénes

Voz 0564 07:28 no vamos a ver ni alguien ajeno a las instituciones ni neutral ni nada que lo pueda Ibar de esa manera va a haber una persona de confianza de los partidos digo que se siente para que ninguno de ellos sea el que diga no reunimos vamos abordar primo este tema sería necesario hacer un diagnóstico después podemos salvo dar el otro hacer una especie de recapitulación de qué es lo que hemos hablado algo tan sencillo como eso

Voz 1727 07:54 ustedes sabían que Miquel Iceta lo iba a decir eso les sorprendió

Voz 0564 07:58 bueno no lo sé yo lo vi las declaraciones en cualquier caso esto lo habíamos estado hablando ayer sale la noticia pero esto lo habíamos está hablando desde el minuto uno Si los partidos político en Cataluña se tienen que sentar a hablar en el marco estrictamente de lo que los partidos también tienen que ayudar a hacer que por cierto son organizaciones reconocidas en la Constitución para articular la democracia dijimos bueno alguien tendrá que ver que ordene un poco el trabajo nada más

Voz 1727 08:25 me parece inoportuno que es cuando ustedes están muy necesitados del voto independentista para que la prueben los presupone

Voz 0564 08:31 lo que pasa es que mire es inevitable hacer la secuencia vamos adonde la situación era Cataluña no se puede circunscribir a los presupuesto ojalá fuera tan sencillo como que la situación de Cataluña se puede resolver porque haya o no haya presupuesto porque lo apoyen au porque no los apoye la situación de Catalunya es una situación excepcional complejísima necesita de qué sentido común de madurez de paciencia y de ayuda por todos mire nosotros como partido como Partido Socialista cuando hemos gobernado cuando hemos lo hemos estado siempre con bastante mirada larga cuando ha habido crisis en este país no le pedimos a los demás nada distinto que que el Partido Popular y Ciudadanos para ayudar a Catalunya que hace de Ciudadanos no sabemos nada en la política catalana el Partido Popular prácticamente ha perdido su electorado

Voz 1727 09:16 Ciudadanos esas bien el partido el Haro ordenada

Voz 0564 09:19 no hay ni siquiera va a las reuniones cuando se les convoca para hablar de Cataluña cuál es la responsabilidad que sienten estos dos partido para resolver la situación de Catalunya porque es tan la pregunta a ver si vamos a vivir una situación tan paradójica como que quiero a Cataluña el Estado español y la idea de España es incluyendo Cataluña pero no me siento nunca hablar en Cataluña de Cataluña con nadie eso sí ondeó esta bandera para recaudar votos por cualquier lugar de España están los hitos

Voz 1727 09:49 para evitarlos el Gobierno de España tiene el tanto a ciudadanos sea el PP de todo esto que va haciendo por ejemplo ellos sabían que ustedes estaban hablando con la Generalitat de la posibilidad de que hubiera un relator una hipotética mesa de partidos

Voz 0564 09:59 es que ustedes es que el Gobierno que el Gobierno lo que ir a la bilateral que el Gobierno a donde vaya a sentarse a la bilateral que la hemos rescatado del olvido que nadie puede entender que esa bilateral no hay no haya estado funcionando durante siete años donde se supone que el Gobierno España anterior lo que intentó era la vía del diálogo INI siquiera la convocara el Gobierno España donde era la bilateral Gobierno España no va a otro sitio el partido socialista el PSC se sentará yo de esto no tengo que informarles a nadie es más la experiencia que tenemos nosotros en este caso como Gobierno que observamos la realidad constantemente que en dos convocatorias que había para los partidos en Cataluña ciudadano el gran grupo de la Cámara el Parlament catalán no se ha sentado

Voz 1727 10:45 esto todo el mundo está de acuerdo en su partido con cómo han gestionado ustedes este asunto le voy a poner una declaración de esta misma mañana de Soraya Rodríguez diputada socialista ha dicho lo siguiente

Voz 1 10:55 yo alguien me imaginaba no la próxima reunión que vaya con de la Unión Europea donde salgo un diputado del PD Cat un diputado de ERC y diga oiga eh la la la todo lo que acabo de decir una señora Rodrigues de que esto es un deber de que esto no es un conflicto de que esto es un problema político de que la democracia española es sólida no es buena porque hemos nombrado un relato ella luego ya da igual no claro si yo digo que es que es para levantar actas osea ningún Estado del ninguna democracia ni de de nuestro entorno ningún país va entenderlo porque nadie ningún Estado acepta un tercero eh para resolver un problema con una parte de su estado

Voz 1727 11:34 abundan al señor Rodríguez en esa tesis de que ustedes le han comprado el marco a Torra lo viene diciéndolo

Voz 0564 11:39 la señora Rodríguez mi compañera diputada no no ha entendido nada de esta realidad por la razón que sea no la entendido no hay un mediador no hay un conflicto internacional ni nada que se le parezca esto hay una bilateral institucionalizada que por cierto se ha reunido muchas veces una mesa donde a sentar los partidos para hablar de Catalunya en Cataluña que utilizará una persona que pueda ayudar en cómo se convoquen cómo se reúne simple y llanamente nunca hemos hablado en las reuniones que hemos tenido de otra cosa repito el Gobierno sólo se sientan la bilateral le dije

Voz 1727 12:16 que tanto ciudadanos como el Partido Popular que vamos a escucharlo dentro de unos minutos abundan en que le han metido ustedes un gol de que le han comprado el marco

Voz 0564 12:24 Torrado y no vamos sacaba un relator iba a tener una señora bueno es que

Voz 0376 12:28 las derechas de este país hace años que viven de este conflicto

Voz 0564 12:35 que por cierto al Partido Popular le va muy mal vivir de este conflicto viven de este conflicto pero no ayuda a resolver este conflicto nosotros como partido en la oposición cuando hubo una crisis de verdad importante porque se rompía el marco constitucional estuvimos donde había que estar somos un partido que en esto partido que sostiene ahora mismo al Gobierno no tiene nada que que demostrar fíjese que sólo le pedimos que sean capaces de tener una parte importante de lealtad de ayuda en una crisis en la que ellos todo lo que dicen es que el proyecto de España con Cataluña incluida como nosotros nosotros jamás hemos comprado nada de la tesis independentista nunca ni como Gobierno ni como partido es tan difícil de entender desde el punto de vista el sentido común de lo razonable que los partidos que dicen eso ayuden en algo por ejemplo yendo a la mesa de partidos que hay en el Parlamento de Cataluña el grupo más importante de la Cámara es tan difícil de entender que piensen que este Gobierno quiere que en esa bilateral se puede hablar de Cataluña y que los partidos se reúna

Voz 0376 13:42 la mesa en la que no estaban ni Pepe ni ciudadanos ni la CUP por cierto no vive entre ocho y veinte en Canarias vamos a hacer una pausa

Voz 1727 13:48 seguimos hablando

Voz 0564 16:53 además esto ya no le va a tocar a al Gobierno le tocará los partidos que se siente lo partido que se sienten encontrarán a una persona y nosotros preferimos que según una mujer de Cataluña en fin que se conozcan Cataluña entiendan la política de Cataluña y que sean capaces de ayudar pues repito en las convocatorias en el relato de lo que se habla en los puntos en los que se pueden encontrar algún acuerdo es el portavoz de hablar

Voz 1727 17:18 en nombre de los de la mesa con lo decidirán los partidos

Voz 0564 17:21 no se reúna se sentaran irían oye esta persona nos conviene sale ella salimos nosotros no lo sé el Gobierno lo único que ha hecho ha sido aprovechar desde la declaración de Pedralbes donde decimos ley diálogo solución política para Cataluña a partir de ese momento lo único que hemos hecho ha sido nuestra bilateral tiene que funcionar también para encontrar soluciones a Cataluña si por otro lado que los partidos se reúna punto ellos se sentará decidirá lo único que nos parecía razonable es que hubiera alguien que ayudará esto repito ni es un mediador ni es una figura internacional desde luego por la parte del partido del PSC y de nosotros mismos como socialista es una figura que va ayudar a trabajar no tiene más trascendencia porque para nosotros el Gobierno no necesita ninguna mediación el gobierno sabe lo que tiene que hacer defender el orden constitucional de este país y encontrar soluciones a un la crisis que afecta no sólo a Cataluña sino al resto de España de una manera bastante distorsionador a de nuestra política más

Voz 1727 18:25 Teodoro Teodoro León Gross

Voz 10 18:27 bueno no termino de entender me cuesta desde luego pues la señora Calvo a parece que considera igual quieren Montero que las palabras no tienen importancia o que si un documento no le gusta como el de los veintiún puntos pues no te pero pero hay algo que no he terminado de entender bien ya me parece que ha dicho que está que la figura del relator afecta sólo la mesa de los partidos y no afecta en absoluto a la bilateral a la acción institucional del Gobierno con la Generalitat sí tiene que ver con la mesa de los partidos porque es algo que acepta el Gobierno

Voz 0564 18:59 vamos a ver señor Gross repito que estamos sentados hablando de dar cauce al diálogo en Cataluña a los posibles escenarios al método a los actores de ese diálogo el orden en el que todo eso pueda suceder bien ellos representan a un partido o los partidos catalanes decimos para nosotros como Gobierno lo importante es que la bilateral esté activa para esto no necesitamos más que que funcione un órgano en el pleno de los partidos parece que se puede hablar que se organice hay una figura que ayude las palabras que importan por eso para para nosotros como Gobierno cuando hablamos de esto para nosotros como socialistas la figura con el nombre de relator es simplemente alguien que ayude a organizar esas reuniones y lo que hice hable nada más pero fíjese que lo decía antes insisto mucho en esto en una crisis de esta naturaleza en fin compleja donde las haya enquistada en el tiempo completamente endemoniada todo lo que tenemos que hacer es levantar un debate repito donde el dedo importa más que la luna sobre el documento los veintiún puntos usted señor Bros entenderá exactamente igual que yo yo cuando voy una reunió lo que en la mesa es lo que se ha acordado que tiene que estar en un orden del día todo lo demás cualquiera lo puede intentar pero no existe repito ese documento no existido nunca para nosotros como Gobierno en ningún momento para nosotros como Gobierno lo único que existe es la declaración de Pedralbes que la negociamos que la trabajamos y que la pública vamos ese día esa noche que es un punto de arranque para encontrar repito ley diálogo salida política una situación crítica de Cataluña que todos los demás pueden evidentemente ir y venir con cosas porque forma parte de la naturaleza humana de la política pero que para el Gobierno ese documento han existido nunca sobre es inexistente

Voz 1727 21:00 sobre el dedo y la luna vicepresidenta usted que es una constitucionalistas reconocidas sabe que en democracia las formas son muy importantes no hay problema o no y que las democracias son fondo demostrando informa efectivamente porque sí

Voz 0564 21:10 por eso insisto tanto en que esa figura con el nombre de relator o algo así es una persona para facilitar el trabajo en un plano de partidos políticos que se mueven todo en plano evidentemente de igualdad

Voz 1727 21:23 Lola García

Voz 11 21:25 sí yo quería preguntarle a dice presidenta porque no podía haber una mesa también de partidos españoles lo digo porque es verdad que es un conflicto entre catalanes pero también es un problema del Estado español quizá también sería conveniente que en el marco de los partidos españoles hubiera también algún algún tipo de foro en el que en el que hablar del tema y también después de ocho meses e intentar el diálogo con el independentismo usted se siente defraudada por los resultados

Voz 0564 21:51 en relación a lo primero nosotros nos hemos reunido y siempre que nos reunimos los a todo el mundo decir que aquí no hay nunca opacidad en el en el trabajo del Gobierno yo ya les dije a al vicepresidente y a la consellera que en el Congreso de los Diputados hay una comisión abierta para la evaluación del modelo autonómico para las posible en fin reformas actuaciones de futuro que tengamos que tener en la estructura territorial de nuestro país que es una estructura descentralizada yo se lo dije en algún momento si todo esto avanzar tengo una buena dirección en la bilateral por parte del Gobierno los partidos políticos en Cataluña vayan avanzando también en alguna fórmulas no sé ese es su lugar institucional importante donde están todos los partidos políticos que tienen representación en las urnas a partir de las urnas de nuestro país ese espacio es un espacio que también se podría utilizar yo se lo dije a ello dije ese sería un escenario si las cosas fueran razonablemente bien para que entrara el conjunto de la política de nuestro país nada más y nada menos que con la representación de todos los partidos políticos que tienen escaños no estaría mal campo

Voz 1727 23:00 Joaquín Estefanía buenos días

Voz 0958 23:02 cuenta aunque parezca que mi hijo del tema con esta pregunta no me alejó no la pregunta es la siguiente seguirá la legislatura si no hay Presupuestos Generales del Estado del año dos mil diecinueve sino pro en los anteriores sí o no

Voz 0564 23:15 vamos a ver es que el presidente lo dijo yo creo que en esto ha sido siempre bastante transparente y sincero me gustaría evidentemente tener unos presupuestos para tener un año dos mil diecinueve digamos entero para ejecutarlas política fundamentalmente políticas sociales de este Gobierno pero si no lo tengo el tiempo se corta lo dijo literalmente así hacía es porque así también es razonable que sea fíjese estamos vinculando todo este debate que está el calendario de la de la tramitación de la Ley de Presupuesto ojalá lo decía antes de la señora bueno fuera tan sencillo como que todo esto se reduce aprobar los presupuestos no se reduce a eso Cataluña al día siguiente seguirá teniendo esta situación todos tendríamos que converger con un poco más de mirada larga a saber que no se trata de los presupuestos Se trata de encontrar cauces para salir de la situación en la que estamos en fin no estaría mal que dos partidos que están en un proyecto independentista pero que salen de las urnas y que no tiene mayoría social en Catalunya para intentar el independentismo que proclaman en fin no estaría mal que la política general de este país apoyará los presupuestos del sería algo interesante a considerar esta claro

Voz 1727 24:30 que que el Gobierno quiere desvincular una cosa de otra pero es que fue la Generalitat la que anoche dijo expresamente que los presupuestos están ahora más cerca que antes de que se hiciera público que es aceptaba esta figura vicepresidenta claro porque ha sido así

Voz 0564 24:44 claro nadie puede negar el sentido común de las cosas es obvio pero es que la bilateral el intento de trabajo constante de este Gobierno para no seguir judicializado la política en Cataluña para encontrar una salida políticas desde el minuto uno qué novedad hay nosotros somos un gobierno que se ha reunido con el Gobierno de Cataluña constantemente hemos hecho un Consejo de Ministros allí no hay ninguna novedad lo que sí hay es una convergencia evidentemente de fechas en la tramitación del presupuesto donde lógico que estos dos partidos que pueden ayudar o no a la tramitación del presupuesto esto es que se apruebe ya que se apruebe hagan también la parte de juego político que les corresponde es un clásico en la política esto lo que ocurre es que el Gobierno de España no entrega nada absolutamente nada a Cataluña para tener unos presupuestos más allá de lo que se contemplan los presupuestos para Cataluña que por cierto se contempla también una parte muy importante para Andalucía

Voz 1727 25:41 terminamos pero tengo que preguntarle por Venezuela la situación allí no parece evolucionar mucho en las últimas horas que pasa así Maduro no se va

Voz 0564 25:50 bueno el el ministro de Exteriores el ministro Borrell va esta tarde para Montevideo allí se va a reunir el grupo de contacto europeo nosotros lo lo decía ayer el ministro y no Páramo decirlo nosotros pensamos que desde Europa en la posición conjunta veinte de veintiocho estamos en la misma dirección hay que facilitar la ayuda humanitaria y esto le pedimos a a Maduro que lo entienda tiene un problema grave de carácter humanitario con su propia población con compatriotas esto habría que entrar serlo nosotros pensamos que el presidente Hu ha ido encargado tiene la legitimidad de la Asamblea para sacar adelante unas elecciones libres y seguras que él lo único que puede sacar a Venezuela de la situación de la que ese encuentro

Voz 1727 26:36 segunda cuestión estamos en vísperas de otra ocho de marzo vicepresidenta con la reacción machista que estamos viendo dónde estamos a su juicio en la batalla por la igualdad

Voz 0564 26:43 bueno pues estamos avanzando hasta tal punto de que la ultraderecha y las derechas ya por fin se hicieron feministas el año pasado el día nueve de marzo después del ocho yo creo que ya en este año que han pasado se han dado cuenta que evidentemente hay una parte de los planteamientos del feminismo que son democracia pura democracia pura igualdad pura justicia y hay una parte de los planteamientos feministas que tienen que ver con políticas progresista y en este sentido pues ya hay una contestación política de la ultraderecha retrógrada qué piensa que que que esto ha venido y que se puede retornar que se puede deshacer y que se van a encontrar con que las mujeres somos ya una

Voz 1727 27:25 protagonista fundamentales de la política que utilizamos nuestro propio influencias y poderes de diverso tipo institucionalizado en la calle en la mano

Voz 0564 27:33 afectaciones en la

Voz 1727 27:35 ejercicio de derecho de participación política el ocho de marzo se van a encontrar esta última

Voz 0564 27:43 derecha que contesta al feminismo

Voz 1727 27:45 voy a las políticas de igualdad como una reacción muy importante Isabel mujeres Isabel Gracia pagan cuenta hoy en La Vanguardia no quiero que se vaya sin preguntas esto que Pere Aragonés el vicepresidente de la Generalitat el y usted comparten un grupo de Whatsapp con el nombre coordinación Barcelona Madrid

Voz 0564 28:01 bueno lo que sí tengo bueno a ver

Voz 1934 28:05 esto será ya la noticia de no no no es porque editado lo tiene debo porque supo arterial que decidimos actualizado no vivimos todos

Voz 12 28:16 según él en el teléfono Whatsapp para decirnos te puedo llamar a las cuatro en tú le dices no porque a las cuatro estoy en el Senado dos nombre llame a las cuatro llevarme a las seis que si nota pero bueno lo tienen encriptado cuenten conmigo a San normal la protección normal de un teléfono como como el que tengo para mi trabajo pero bueno exactamente igual que le pasó un mensaje al vicepresidente de Andalucía ante lo hacía con frecuencia llámame mañana las nueve pero no me llames a las once que estaré metía en una reunión sí sabe sacar lo que tiene que ser la normalidad parece que la la moda pero repito el

Voz 0564 28:52 ha sido común y las situaciones razonables y madura lo que necesita ahora mismo muchas de las situaciones que tenemos en España y el Gobierno ese es el terreno en el que siempre está ahí que no abandona