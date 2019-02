El secretario general del PP dice que el Gobierno se ha rendido a las tesis de los independentistas

Voz 1 00:00 Teodoro García Egea buenos días

Voz 1727 00:02 Secretario general del Partido Popular el comunicado que hizo público su partido ayer a última hora decía que esta figura del relator supone una puñalada por la espalda la justicia española dígame porque

Voz 2 00:13 bueno porque no entiendo para qué hace falta un negociador para que el Estado central hablé con el resto comunidades autónomas va a poner el Gobierno central un relator cuando ya hablar con Extremadura ante los problemas que tienen ahora mismo los extremeños con ese tren que si no está en condiciones de vertebrar una región como Extremadura con el resto de España para poner un relator cuando John problema con Andalucía con Murcia con la Comunidad Valenciana a poner diecisiete relatores uno en cada comunidad autónoma pero yo creo que sí establecer esta figura supone una traición porque en este caso solamente cabe cumplir la ley

Voz 3 00:48 si uno quiere negociar unos presupuestos se sienta con el partido al que el que necesita los votos y negociar presupuesto control del marco constitucional que puedes decir lo que no me gusta lo que me gusta podré decir si estoy en contra o a favor

Voz 2 00:59 de determinadas partidas presupuestarias por establecer un negociador para que el Gobierno central hable con una comunidad autónoma dentro del marco constitucional yo creo que en este caso el relator el negociador o algo así como ha dicho la presidenta es la ley el relator debe ser la Constitución el relator el negociador debe ser el pueblo español

Voz 1 01:19 venga otra figura señor García quizá

Voz 1727 01:22 no ha podido escuchar la entrevista de la vicepresidenta porque dicho expresamente que el relator no intervienen en la negociación entre el Gobierno y una comunidad autónoma con Cataluña que sólo estaría presente en la reunión de los partidos políticos

Voz 2 01:32 bueno ha dicho varias cosas ha dicho el relator o algo así y eso es lo cual pues no no sé si realmente es consciente de la vicepresidenta de lo que de lo que la puerta que está abriendo porque al final parece que esté relator negociadores el primer capítulo de ese manual de resistencia ese libro ese en fin un texto que Pedro Sánchez ha escrito presuntamente porque al final lo que se trata es que este relatos tenemos de haber es una figura para resistir como sea yo creo que estamos ante lo me me da mucha pena decirlo pero estamos ante una rendición del Gobierno de España ante esos socios que le hicieron presidente él sabe que le debe todo Pedro Sánchez le debe todo a los independentistas a los que se van a sentar en un banquillo de los acusados por haber intentado dar un golpe al Estado es decir cercenar los derechos y libertades de miles de españoles entre ellos aquellos que queremos que Cataluña debe seguir siendo España y hace muy pocos semanas en estos mismos micrófonos a mí me preguntaban algunos de sus contertulios cuáles eran esos supuestos pactos ocultos que yo denunciaba en base a los que el PDK publican a los partidos independentistas a enfrentar ahora algunos de sus miembros a este juicio por haber intentado un golpe de Estado eso pactos ocultos que a mi juicio existían que en qué consistían bueno pues ya lo vamos conociendo ya vamos conociendo en qué consisten estos pactos ocultos para mantener de forma artificial a un señor que hace está haciendo ya mucho daño a la imagen internacional y nacional de España

Voz 1727 03:07 tenemos que terminar que tenía una agenda muy apretada el señor García Gea y lo que hemos citado a esta ahora que estamos casi al final de de de este tramo de Hoy por hoy pero quiero que hacer una pregunta porque acaba de publicar el confidencial que la Guardia Civil considera que Rajoy ganó las generales del dos mil once con facturas falsas y pagos ocultos una red de facturas falsas le habría permitido el PP desembocar desembolsar perdón más dinero del que tenía legalmente autorizado y a la vez ocultar el origen de los fondos dice el confidencial que los investigadores centran las pesquisas en unos doscientos cincuenta mil euros aportados a Génova por el PP de Madrid este Guadiana que no deja de de emerger conocía esta información señor Agea

Voz 2 03:47 bueno yo es que sólo hablar de sentencias no los normalmente siempre causa mucho revuelo cuando aparezcan estas informaciones pero por ejemplo esta mañana y me hubiera gustado que en su cadena pues si hubiera hablado del archivo de la causa de la Púnica que conocíamos ayer contra dos ex asesores de Pilar Barreiro que se suma al archivo de la púnica contra Pilar Barreiro que no estoy viendo reflejado en ningún medio vemos como como usted dice cuando sale hace mucho ruido pero luego cuando vemos que de verdad no hay agua en ese sonido

Voz 4 04:17 bueno eso sí que es una práctica política general verdad la Liga sí que es una practica políticas que nada

Voz 2 04:24 lo que me me causa mucha pena es que cuando se acusa a una persona ya está no ese día a día en los medios este toda la razón cuando toda la relativa pues no no tiene la repercusión que usted toda la razón flexión Gere

Voz 1727 04:36 tiene usted toda la razón en eso celebrar hoy completamente y la comparto además que es de justicia ocuparse cuando los absuelven de la misma manera que nos ocupamos cuando se abren los sumarios sobre esta información del confidencial sabían ustedes algo esta posibilidad de que Rajoy ganará las elecciones de una manera ilegal dopado

Voz 2 04:52 sí bueno yo es que como le digo al final ocupan las sentenciar me ocupaban la verdad que es la verdad judicial al final vi cómo estamos ante sospechas presunciones etcétera pues ese al final si quedan como ha quedado en nada con el caso de Pilar Barreiro y el resto de personas que hayan visto implicadas Si injustamente acusada en muchos casos obligaron por ejemplo a Pilar Barrero a irse al Grupo Mixto para aprobar los Presupuestos cosa que creo que alguien debería pedir perdón por ejemplo los que lo hicieron pues creo que deberíamos de ocuparnos más de los problemas reales que quede acusar de sembrar sospechas cuando luego cuando se archivan y se demuestra que son falsas pues tampoco hemos jugado mucho yo creo en ese sentido respeto máximo a todas estas informaciones pero entenderá que no opine sólo sobre hechos probados

Voz 1 05:45 lo agradezco en cualquier caso Payá estado esta

Voz 1727 05:47 mañana en la Cadena Ser muy buenos días buenos días gracias