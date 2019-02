La conquista de Perú

Voz 0538 00:00 la cultura Inca es una original aparte naturalmente inca es un término que se usa para los últimos cien años de la cultura prehispánica pero ese término significa miles de años de cultura anterior a los incas

Voz 2 00:31 desde la Amazonia hasta el mar

Voz 3 00:34 desde Colombia hasta Chile y Argentina atravesando Perú Ecuador y Bolivia

Voz 4 00:39 dado inca fue la organización política económica militar y cultural más extensa del continente americano si hubiera sobrevivido hasta no

Voz 3 00:48 nuestros días las actuales ciudades de Quito Guayaquil Trujillo Lima Cuzco Arequipa La Paz Potosí Salta Tucumán Viña del Mar y Santiago de Chile

Voz 5 01:00 entre otras estarían dentro de su territorio

Voz 0772 01:15 en este fragmento de un documental titulado el Imperio inca de Televisión Española escuchábamos al principio la voz de la historiadora María Armas todos hablando precisamente de uno de los imperios más increíbles de la historia de América en de la estoy desde del mundo cuando hablamos de del mundo inca quizá lo bueno pues quizá por una serie de condicionamientos que no se ha venido en los últimos años pues por de la tradición oral las documentales películas etcétera lo circunscribirse únicamente en en Perú sin embargo el imperio inca fue una extensión enorme de terreno que que ocupó gran parte de el lado de occidental del continente americano que bueno todavía cuenta con grandes lagunas en el desconocimiento que tenemos algunos de sus etapas históricas y sobre todo en el momento de la conquista cuando llegaron los españoles conquistaron este increíble Imperio este es el tema del que trata el libro del que vamos a hablar a continuación plata sangre la conquista del Imperio inca y las guerras civiles del Perú cuyo autor Antonio Espino López catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona nos atiende ya desde Radio Barcelona Antonio bienvenido a Ser Historia buques

Voz 0772 02:36 no somos conscientes yo creo no de la extensión y del valor que que que tuvo el Imperio inca cuando hablamos de de los incas pues lo que estaba diciendo ahora no quizá lo circunscribía vamos a a Perú a Machu Picchu dos sitios más de Perú pero bueno hay algunos que se atreven incluso a a a buscar algunos referentes en en en Argentina por el el hallazgo de las momias hace hace veinte o poco más de número de años pero realmente el Imperio inca fue tuvo una extensión enorme

Voz 7 03:08 la verdad es que si el Imperio inca se extendería desde el actual Ecuador en dirección sur sur alcanzaría el norte de Chile actual por el interior pasando lógicamente por Perú actual pues alcanzaremos nada menos que Bolivia y el norte de Argentina por lo tanto es una extensión kilométrica enorme pensemos también que la red de caminos y propia de los incas tenía a miles y miles de kilómetros de extensión

Voz 0772 03:32 una cultura además muy muy avanzada para para el momento Nonell no en un sentido tecnológico no pero sí en un sentido quizás más antropológico más social lo que le permitió pues a la realización de esos caminos de recuerdo también de esos servicios de mensajería que tenían tan tan singulares entre ellos que lo convirtieron pues en un referente cultural de la América del momento

Voz 7 03:55 sí ciertamente bueno en una civilización socialmente muy avanzada económicamente también muy muy avanzada hablando estrictamente de la cuestión si queremos bélica pues también tenía su formaciones militares era un expansionismo militar importante en toda aquella área desde en las primeras décadas del siglo XV el Imperio está en expansión y cuando llega a Pizarro Almagro y compañía al territorio pues se encuentran con una guerra civil

Voz 7 04:23 que luego podemos hablar en un momento da pero vamos Frank francamente era un un un estado bien constituido bien desarrollado por lo tanto un estado que iba a ser complicado de controlar de dominar

Voz 0772 04:34 en cuanto llega a los españoles en prácticamente ya en el en el siglo XVI Pizarro Almagro con un puñado de hombres se hacen con este imperio es la gran pregunta no como pudieron hacerlo con tan poca gente quizás la clave está en lo que usted nos sacaba de de de adelantar un poco esa guerra civil que había en el propio Imperio inca

Voz 7 04:54 bueno había muerto el emperador juega a finales de los años veinte quizás también se habla últimamente de mil quinientos veintinueve incluso mil quinientos treinta la la fecha original era mil quinientos veintisiete que siempre se había comentado bien a la muerte Juana capa caídos dos candidatos al trono in Caicos siempre hablando en términos quizás un poco o demasiado europeos no Juan Askari Atagualpa la suerte que tiene Pizarro y su este conquistadores que cuando avanzan por el territorio del Imperio empiezan a notar rápidamente que allí está pasando algo gracias a los contactos que van que van adquiriendo conforme van ya digo avanzando por el territorio bueno descubren que lo que está pasando es una una el equivalente a una guerra civil tal y como ellos la concibió aquellos años y bueno tiene la suerte también de que el candidato Atahualpa que está operando en la norte en el norte del imperio es un hombre muy seguro de sí mismo está convencido de su de su poderío está venciendo la guerra su hermanastro Óscar y permite a a la hora que avance sin demasiados problemas hasta la ciudad de Cajamarca donde se va a producir el encuentro entre ambos en noviembre de mil quinientos treinta y dos

Voz 0772 06:05 es un libro plata hay sangre que no lo he comentado al principio publicado por Ediciones de Esparta Ferro quizá uno de los aspectos más llamativos es la la la idea de ese nuevo escenario no que se encuentran los los españoles que nos encontramos los españoles al llegar a América a Pizarro Almagro muchos de los grandes conquistadores eran extremeños de un lugar no voy a decir que desértico no pero desde luego totalmente diametralmente distinto a la geografía y la naturaleza que se encontraron en esas selvas americanas como fue ese choque tan tan absolutamente brutal que debieron de de vivir y sobre todo cómo se desenvolvió en también para realizar a pesar de todos los problemas intestinos que tenían los incas pues con a penas cien nombres conseguir hacerse con todo el imperio

Voz 7 06:53 por un lado pensemos que la mayor parte de los hombres que participan en la conquista de Perú ya eran veteranos en los asuntos de Indias los llamaban a la época backing unos de los grandes capitanes los grandes caudillos son nombres que tienen a sus espaldas muchos años ya de experiencia en América son hombres evidentemente valientes son hombres sin escrúpulos son hombres que tienen un objetivo muy claro en la vida es hacerse ricos a costa de lo que fuera como fuera si no tienen ningún reparo seguir adelante en poder sus vidas en peligro siempre que sea necesario son hombres muy fuertes evidentemente porque han padecido mucho en los años previos que no tienen ningún inconveniente si hace falta en atravesar un desierto Almagro lo va a hacer por ejemplo en Chile a la vuelta de Chile en es que el viaje de Almagro es increíble porque sube sube hasta prácticamente el Aconcagua en los Andes y luego baja hacia la zona central de Chile regresa el desierto de Atacama

Voz 0772 07:44 que si ya es difícil hacerlo ahora ambos imaginemos en el siglo XVI aunque no todos los medios que tenemos ahora que ya salimos a la calle con diez grados ya hay gente que tiene frío ponte el plumas imagínate esta gente pues de subir a esas alturas de cruzar esos de entierros esas esos desiertos eran realmente pues me atrevería decir que sí que eran héroes eran hombres

Voz 7 08:05 es que quizás es un componente que dejamos un poco de lado en los cronistas aparece siempre de acuerdo que las hazañas militares hazañas bélicas en duda ninguna les dan el renombre pero de hecho hay todo una hazaña de descubrimientos geográficos qué queda en un segundo plano y hay todo un esfuerzo por por llegar a los lugares evidentemente a la codicia aquí es muy importante pero hacen un esfuerzo terrible por llegar a unos lugares increíbles para los medios de la época pensemos que con en el primera baza en el avance inicial de Pizarro Pizarro lleva unos ciento ochenta hombres treinta y siete caballos luego esas cifras irán irán aumentando pero nunca van a disponer de más de ciento cincuenta doscientos doscientos cincuenta caballos en lo que es la conquista del imperio por lo tanto son unas personas que están acostumbradas a grandes esfuerzos sostenidos a lo largo del tiempo y por lo tanto una agente ya digo muy muy poderosa físicamente y que no se arredra ante ante nada

Voz 5 09:03 sus ejércitos llegaron a contar con decenas de miles de hombres sus ciudades fueron refinadas y monumentales

Voz 4 09:14 su red de caminos se calcula en más de veinte mil kilómetros y su población estimado entre los doce y los treinta millones de habitantes el nombre con el que los incas identificaban a su territorio era el de Tau Antich suyo y estaba dividido en cuatro grandes suyos o regiones

Voz 3 09:39 chin Chase suyo hacia el norte el control suyo al oeste Andy suyo al este

Voz 2 09:48 el colla suyo al sur la referencia a partir de la cual se realizaba esta división era su capital Cuzco

Voz 0772 10:02 un territorio realmente gigantesco espectacular con contrastes bueno pues muy evidentes desde el punto de vista geográfico de desiertos de zonas de selva de grandes alturas etcétera contra todo eso lucharon los conquistadores españoles es un poco lo que se describen este libro fantástico plata sangre la conquista del Imperio inca en las guerras civiles de del Perú cuyo autor Antonio Espino López está compartiendo con con nosotros estos minutos en en Ser Historia en Antonio escuchábamos ahora un nuevo fragmento de este documental El Imperio inca emitido por Televisión Española un documental de la productora maíz que mejor nombre para dedicar Fun un trabajo al al mundo al mundo americano antes lo comentábamos un poco no quizás eh nos hemos quedado más con esa conquista militar con esos aspectos menos amables de de la conquista y sin embargo pues hubo muchos momentos de de verdaderos aventureros naturalistas no a la hora de de ir descubriendo espacios geográficos montañas y ríos desiertos y haciendo un estudio entre comillas científico para para lo que era la época no escribir esos nuevos mapas para que gente que luego viniera después pudiera eh pudiera seguir esos esos caminos o mejor quedarse con la información y no compartirla para como usted comentaba también en desde ese punto de vista más egoísta hacer las las rutas comerciales y más propias no

Voz 7 11:38 bueno ciertamente hay que pensar que a partir de un de un primer avance conquistador a su vez se van generando digamos a pequeños grupos de hecho eso pasa perfectamente que la esta clarísimo en la en el caso de la conquista de Perú aparecen una serie de pequeños subgrupos por decirlo así conforme va llegando más gente atraído por el por el por el oro por el botín por la plata que ha conseguido en en Perú y entonces poco a poco se van conociendo nuevos lugares nuevos espacios muy buen ejemplo diría yo es de Gonzalo Pizarro Gonzalo Pizarro pide permiso a su hermano el gran gobernador Francisco Pizarro para a partir de la zona de de Ecuador donde está otro gran conquistador Alcázar hay un cierto una cierta tirantez entre del Alcázar y Francisco Pizarro entonces Gonzalo Pizarro va hacia el norte hacia el ecuador que es donde está operando del Alcázar se introduce en aquellos territorios organice una gran expedición para ocupar conquistar descubrir conquistar ocupar el país de la canela que es quizás la primera la primera aparición del mito de El Dorado a partir del grupo que se introducen en el territorio del Amazonas de primera porción más cercana de Territorio al Amazonas liderada por Gonzalo Pizarro de esta expedición surge a Orellana que es el gran descubridor el primer navegante del río Amazonas por lo tanto todos los conocimientos geográficos a su vez o los aproximaciones geográficas sirven a su vez para ir generando nuevos conocimientos nuevos espacios nuevas pretensiones de de hacerse rico a costa de incluso de los mitos

Voz 0772 13:13 dos de esos mitos que también eran utilizadas como una herramienta como un arma e militar para para poder reír ahondando tres ganando en ese imperio Inca no las innovaciones militares en esta época del siglo XVI nacidos en Europa también se desarrollan un poco Noise ponen sobre el terreno por primera vez en en América

Voz 7 13:34 sí evidentemente el el armamento europeos un armamento más desarrollado tecnológicamente lo que pasa que aquí hay una me atrevería a decir una una pequeña una pequeña falacia pensemos que porque el Europeo lleve algo cañones lleve armas de fuego portátiles capaces básicamente o lleve caballos no creo que exclusivamente debido a ese avance tecnológico la presencia de caballos se pueda explicar la conquista de los grandes Estados americanos ya sea el imperio mexicano el imperio el imperio Inca porque el imperio Maya o o los reinos mayas es una cuestión aparte no el caso es que pensemos que una cosa es tener caballería comen Europa una batalla europea de época lo más fácil es que tengas mil quinientos dos mil dos mil quinientos caballos incluso tres caballos en el campo de batalla es una campaña en Europa pues utilizar diez quince veinte mil caballos es que Pizarro lleva XXXVII caballos a de y caballos no son caballería aunque luego tenga cien ciento cincuenta doscientos caballos es que doscientos caballos tampoco son caballería al estilo de lo que nosotros podemos entender como tal en para el caso europeo del siglo XVI o del siglo XVII no y es bueno es que Pizarro llevan muy poco unos pocos de unas pocas decenas de de Arca o no quizás el arma que se me antoja como mucho más importante sea la espada ir en algún momento dado la espada salvar muchas vidas porque en los combates cuerpo a cuerpo se impone regularmente el acero el acero europeo como suelo explicar incluso mis no sólo en los libros sino también hay clases el hecho de que tú puedas utilizar un ese tipo de armamento me refiero ahora la espada lo que te permite es sobrevivir en esos combates estar presente en esa acción de guerra un día más sobrevivir para seguir adelante puedes ser derrotado puntualmente en algunos encuentros pero a la larga vas a vencer en en en la batalla sin ponerte al contrario pero desde luego quizás el elemento primordial sea sobre todo la ayuda militar que Pizarro que Almagro que Cortés y otros muchos recibieron por parte de las etnias y americanas

Voz 0772 15:47 quizá el principal problema por no decir uno de los más importantes que tuvieron los conquistadores españoles cuando cuando llegamos a América fuimos nosotros mismos es decir las esas envidias que en definitiva pues traiciones guerras intestinas entre entre todos ellos que que hicieron caer a muchos de los que llegaron primero algunos lugares no pues no solamente tuvieron el el impedimento los obstáculos que mostraban los propios incas sino también ellos mismos gol quizá por por ese recelo y por ese anhelo de conseguir el dinero de la manera más más rápida no

Voz 7 16:23 sí sí es es lamentable pero pero es así prácticamente no hay un caudillo notable un caudillo importante de la conquista americana que no tenga a sus espaldas pues la la ejecución de algún compatriota casi siempre por por motivos de rebeldía no es es entendible en el sentido de que son unas personas muy con un perfil muy muy particular la codicia es importante el hecho de que uno haya llegado antes a un territorio pues claro te da unas ventajas enormes pero siempre tienes que recelar de aquellos que te han acompañado también de los que puedan llegar a posteriori porque casi todos van a traer la misma intención que has tenido tuvo y por lo tanto tienes vas a tener que pelear por mantener tu posición política en los territorios defender también los botines callar podido que hayas podido conseguir el caso paradigmático es el de el de Perú evidentemente

Voz 0772 17:13 pues no no me gustaría estar en el pellejo de de todos ellos a pesar de los logros que consiguieron desde luego que muchos de ellos acabaron de aquella manera un precisamente por por esas problemas intestinos que comentábamos que es uno más no de de esa fascinante historia que podemos encontrar en este libro plata sangre la conquista del Imperio inca y las guerras civiles del Perú publicado por Ediciones despertar Ferro cuyo autor Antonio Espino López catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona ha estado compartiendo con gran pasión en estos minutos de radio Antonio lo dicho muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia