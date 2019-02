Las diferentes corrientes del cristianismo

Voz 1 00:00 en Egipto cerca de una ciudad llamada anda Hamadi un campesino y sus compañeros encontraron una vasija de arcilla sellada con un valioso contenido de mil ochocientos años la vasija contenía cincuenta y dos textos diferentes con títulos como Los hechos de Pedro el Apocalipsis de Santiago y el Evangelio de Tomás esto si eran auténticos evangelios apócrifos mencionados por escritores antiguos pero aparentemente enterrados después de que el embarazo

Voz 2 00:37 por Constantino se consolida en el poder

Voz 1 00:40 en trescientos veinticinco después de que Cristo

Voz 3 00:43 eso sí

Voz 0772 00:58 los textos de la Hamadi marcaron cuando aparecieron a finales de la década de mil novecientos cuarenta pues un nuevo peldaño en la historiografía del cristianismo por los documentos que aparecieron en en esas vasijas en esos viejos pergaminos que nos hablaban de diferentes tradiciones dentro de una misma rama del del cristianismo el cristianismo como tal desde que surgiera en el siglo I de nuestra era pues ha tenido diferentes perfiles diferentes dobleces que han marcado un poco su historia ya han hecho que que hasta nuestros días pues dentro de esa mismo epígrafe de cristianismo allá infinidad de ramificaciones de maneras de de entenderlo no hay precisamente a los textos de la Hamadi lo escuchábamos este fragmento de un documental de Discovery Channel los secretos de la Biblia marcaron en alguna ocasión pues el sentido de algunas de esas creencias Francisco José Gómez bienvenido de nuevo a Ser Historia muchas gracias Nacho Francisco José Gómez es como nuestros habituales oyentes conocerán pues a un historiador el cristianismo ha estado con nosotros en muchos programas especiales tanto en Navidad como en como en Semana Santa yo creo que les pueda ayudar para para intentar Sor solventar algunos de los interrogantes que que algún oyente había propuesto a través de nuestro correo electrónico o las redes sociales entre las es una cuáles eran esas otras caras no del del cristianismo a lo largo de la historia nosotros como católicos quizá pues tenemos perfectamente delimitado no la las plazas y el movimiento a través de de de la tradición judeocristiana en en nuestro en nuestra en nuestro país en España pero sabemos que en Inglaterra está la la Iglesia anglicana en otros lugares otro tipo de de de tradiciones ortodoxas el mismo la iglesia armenia hay infinidad de diferencias entre unos y otros que queremos solventar un poco por lo menos a grandes rasgos el el para poder entenderlo Fran Francisco cuando surge el cristianismo no a partir del siglo I al siglo II también surgen no esas primeras inquietudes esos primeros problemas en las comunidades que que seguían el el testimonio de Jesús de Nazaré pues para buscar quizás la la forma más pura no la forma más ortodoxa no de demostrar su su legado intelectual su legado religioso

Voz 4 03:26 así es Nacho y hay que tener en cuenta que es que el proceso de redacción de los evangelios canónicos aquí de lo que podríamos llamar el canon tampoco fue sencillo dado que se elaboran a partir de una serie de reflexiones testimonios oraciones en torno a lo que había querido decir Jesús y aquellos hechos ya aquellas palabras que se recortaban bien entonces ya desde un primer momento prácticamente ya en el siglo II empiezan a surgir a algunos de estos textos que sospechaban luego más adelante los especialistas a Jerónimo en su momento etc que lógicamente estaban cargados más de fantasía o de buena voluntad que de datos históricos auténticos por eso los historiadores de la antigüedad y en concreto del cristianismo cuando hablan de los hechos históricos que aparece en el no sean gélidos primero los filtran a partir de unos criterios de historicidad Easy esos criterios de historicidad no se dan se pone en tela de juicio que efectiva

Voz 5 04:33 mente

Voz 4 04:34 que sean hechos reales palabra reales de Jesús o ni siquiera la intención real simple comentario curioso hace unos años Estados Unidos Se realizó un ejercicio de hacer unos Evangelios Nuevo Testamento pero vamos en concreto los Evangelios en los que marcaban en color verde las palabras que Jesús dijo seguro y los hechos que sucedieron

Voz 5 05:00 marcaban en color amarillo

Voz 4 05:02 yo a aquellos que eran dudosos marcaban en color rojo aquellos que no era fácil que Jesús los hubiese dicho o realizado bueno fue un ejercicio pero no deja de ser un intento de aproximación lo más honrada posible pero no sabemos al cien por cien como

Voz 0772 05:23 ciudades de de estos primeros inicios con diferentes concilios diferentes personajes que surgen a lo largo de de de final de de la historia de la época antigua o ya de la época medieval surgen también a medida que va creciendo la Iglesia ir sobre todos los problemas que va en produciendo sobre todo desde el punto de vista de la de la corrupción y de la y de la poca ética no de la época de la poca honestidad que que manifestaban algunos de de de los Papas algunos de los seguidores es lo que hace también que que la en la Iglesia se divida que aparezcan nuevas creencias no como ya ya prácticamente en el siglo XVI el que albinismo y sobre todo el luterana mismo el que acabamos que celebrar hace pocos meses el quinto centenario no

Voz 4 06:09 sí hay que decir que es que son problemas muy serios y muy profundos por ejemplo Lutero en su momento es un personaje que tiene unas intuiciones y serias hay un deseo de purificación determinados aspectos de la Iglesia católica en aquel estaba era monje agustino pero también es un hombre que tiene una serie de miedos tardo medievales y una serie de obsesiones que va a trasladar a esta nueva no doctrina pero sí a esta a esta nueva rama del

Voz 5 06:40 del cristianismo es muy importante porque igual que un fundador de una doctrina de una religión no de una rama

Voz 4 06:48 traslada sus virtudes y sus visiones acertadas también traslada sus defectos la obsesión por las brujas por el diablo

Voz 5 06:56 aquí a la vez también el deseo de renovación

Voz 4 06:59 algunas prácticas de la iglesia más sus propias ideas teológicas marcan totalmente luterana mismo posterior

Voz 0772 07:06 cualquiera que entre en una iglesia protestante lo primero que llama la atención es que no hay figuras no hay figuras de de de de Santos ni de imágenes de este tipo que son muy comunes en en una iglesia en una iglesia católica no el propio embadurnado miento si se me permite utilizar esta expresión con el respeto del mundo de de esa creencia de esa tradición bueno pues es es absolutamente distinto no al a la a la tradición católica que nosotros en su mayoría estamos acostumbrados no a vivir en en nuestro país

Voz 4 07:39 sí porque realmente Lutero ahí las tiene una serie de obsesiones con que el pueblo Dios puede confundir determinadas cosas entonces una de ellas es el asunto del culto a los santos el culto a las reliquias sí que es verdad que esto en algunos momentos había dado lugar a problemas ya desviaciones doctrinales pero no habían tenido importancia suficiente salvo en el imperio bizantino bizantino perdón con las guerras iconoclastas

Voz 5 08:08 pero realmente Lutero qué

Voz 4 08:12 y tienen la idea fundamental de que el cristiano es el que tiene que manejarse en su conciencia con Dios entonces a partir de ahí elimina todo tipo de intermediarios e incluso reduce los siete sacramentos sólo a dos los que él considera que pueden tener

Voz 5 08:29 una base evangélica más firme

Voz 4 08:32 que serían el bautismo y la Eucaristía prácticamente

Voz 0772 08:36 bueno tradiciones que como decía al principio que se van presentando en en otras ramificaciones de del cristianismo original cuantos cristianismo nos Francisco podríamos conocer en en la actualidad

Voz 5 08:51 bueno a grandes rasgos en la capilla de la Natividad de Belén

Voz 4 08:57 hay catorce el amparo es cada una de ellas representa una de las ramas del cristianismo entonces podemos decir que a grandes rasgos hay catorce ramas cristianas luego quedan iglesias pequeñas quedan grupos cismático quedan incluso algunos cristianismo orientales pues de poquitos cientos de miles de personas pero fundamentalmente catorce

Voz 0772 09:22 las diferencias que hay entre entre unos y otros grosso modo por ejemplo de los ortodoxos que es algo que que nos han preguntado mucho que cuál es la diferencia entre la Iglesia ortodoxa porque también solemos denominar rotó ortodoxos a rusos griegos y los coptos egipcios etcétera pero también hay muchas diferencia ente entre estas propias ortodoxia no

Voz 4 09:44 sí bueno fundamentalmente el problema de los ortodoxos fue un problema de origen político aunque luego surgieron también cuestiones doctrinales hay que decir que igual que la Iglesia de Roma se denomina Iglesia católica apostólica romana la Iglesia ortodoxa se denomina Iglesia católica apostólica ortodoxa ellos consideran que es la sucesión que tienen desde San Pedro hasta nuestros días ese ininterrumpida exactamente igual igual que la Iglesia católica que las diferencias entre la Iglesia

Voz 5 10:18 católica y la Iglesia Ortodoxa fundamentalmente tienen que ver con la autoridad del Papa el problema

Voz 4 10:26 que surge en el cisma del año mil cincuenta y cuatro

Voz 5 10:29 no es el problema de reconocer la autoridad del Papa o la autoridad del obispo de Constantinopla cada uno acabó excomulgado al otro y ahí hay fundamentalmente un problema político que es el problema de cuál es la figura suprema dentro del cristianismo oriental y también un intento ya del Imperio bizantino de desligarse políticamente del Sacro Imperio Romano de Occidente perdón el Sacro Imperio romano germánico de Occidente hay algunas diferencias doctrinales

Voz 4 11:02 unas son relativamente importantes por ejemplo los ortodoxos concedieran consideran que en un momento dado cuando se produce la comunión por parte de los fieles en una eucaristía una vez que se guarda el Pan consagrado en el sagrario a Cristo desaparece de ahí sin embargo los católicos consideran que el Pan consagrado es Cristo mismo otra por ejemplo de las diferencias de tradición más que de costumbres más que doctrinales por ejemplo es que los sacerdotes ortodoxos se pueden casar en concreto en el quinto y sexto año de seminario que son los dos últimos con lo cual el que no tiene novia sale corriendo a buscarla porque si no se casa en esos dos años finalmente no puede casarse más tarde si le ordenan siendo soltero ya se queda soltero para siempre pero realmente las diferencias son escasas entre la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica ya ha habido intentos muy serios

Voz 5 12:05 de acabar fundiendo las

Voz 4 12:08 dos pero el problema que sigue habiendo

Voz 5 12:10 es el tema de la autoridad del Papa el hay que decir por ejemplo que durante

Voz 4 12:16 concilio Vaticano II hubo padres conciliar es ortodoxos invitados en la redacción de los últimos catecismos de la iglesia desde la época de Juan Pablo II se ha contado con la presencia de teólogos ortodoxos que han dado además su visto bueno a la redacción final del catecismo

Voz 1 12:37 ahora olvidada pero que en un tiempo fue vital una batalla por el alma del cristianismo por un lado hay un grupo de voto que reivindica una relación directa y espiritual con Dios con una serie de Evangelios propios por el otro una creciente jerarquía del cristianismo ortodoxo que sólo acepta cuatro evangelios el resultado de esta batalla determinará el futuro del cristianismo

Voz 0772 13:18 seguimos hablando de la historia de los diferentes Cristianismo dos a lo largo de los dos últimos milenios es la hacemos con Francisco José Gómez que nos atiende desde Radio Castilla en Burgos no lo comentado antes el ese experto en Historia del Cristianismo ella estado con nosotros en muchísimas ocasiones hablando de precisamente de estas temáticas en Francisco escuchábamos ahora en este nuevo fragmento de un documental de Discovery Channel los secretos de la Biblia precisamente la la existencia de esos Evangelios trasladó la pregunta no el a las a las vive días entre las diferentes iglesias entre las diferentes Cristianismo es también tiene sus matices no sus diferencias

Voz 4 13:58 si esos importante para empezar bueno el quizás por supuesto las que van más equipadas más unidas son las ortodoxas católicas dado que el el la iglesia ortodoxa reconoce toda la historia de la Iglesia como historia propia desde mil cincuenta y cuatro hasta el año cero o mejor de una extraña bueno mejor dicho año uno al mil cincuenta y cuatro Para entonces el canon estaba fijado perfectamente sin embargo por ejemplo los protestantes teniendo en cuenta que Lutero fue el que tradujo La Biblia alemán fue el primero que la tradujo una lengua Román a una lengua bueno no romance el alemán no es una lengua que venga del latín como sabemos pero lo a una lengua nacional

Voz 5 14:42 el ahí aplicó determinada

Voz 4 14:45 las modificaciones después los protestantes españoles por ejemplo hicieron sus propias redacciones es muy famosa la redacción del siglo XVI

Voz 5 14:54 la Biblia conocida como la Reina Valera

Voz 4 14:57 que quizás sea más interesante desde el punto de vista literario utilizó en castellano muy bonito

Voz 5 15:04 que desde el punto de vista académico o Bíblico dado que era

Voz 4 15:11 mejor la traducción de Lutero producción de Basilea pero sí efectivamente yo recuerdo que siendo pequeño estábamos en clase de Religión ir sacerdote que nos daba la clase de Religión cogió una Biblia la abrió Nos leyó el pasaje de

Voz 6 15:27 el Anunciación leyó

Voz 5 15:30 que viene aventura Maryam

Voz 4 15:33 favorecida por la gracia el arcángel San Gabriel no la dice llena de gracia sino lo dice favorecida por la gracia claro para los protestantes María es la Madre de Dios pero es una mujer más no es necesariamente Inmaculada no es necesaria

Voz 6 15:49 de ambiente eh concebida sin pecado original etcétera etcétera

Voz 4 15:55 entonces algunos libros sobre todo del Antiguo Testamento están eliminados de las versiones protestantes

Voz 0772 16:02 antes decías también esos aspectos políticos ya como como última pregunta Francisco el el hecho de que en la precisamente no la la política y las circunstancias que surgen en cada momento sobre todo a partir de la Edad Media con esos problemas entre la Iglesia y algunos estados porque la Iglesia como tal en desde desde Roma pues parecía ser un reino más no con con su poder su ejército en todo lo que ello implicaba las diferencias que había no con esa ortodoxia que se busca va un poco y que muchos decían que que se había perdido no quizás uno de los aspectos de las iglesias que mejor definen o que podremos utilizar como ejemplifica adora de de ese nacimiento político es la Iglesia anglicana no creada por Enrique VIII pues a partir de de bueno pues una escisión de de la Iglesia de Roma me atrevería decir todos los repuestos del mundo pues pues de un capricho no de un monarca

Voz 4 16:58 efectivamente de hecho anglicanos significa inglés ingleses anglicana es la Iglesia de Inglaterra y hay que decir que claro esto ya sabemos que se debe a ese intento de Enrique VIII de conseguir el divorcio de Catalina de Aragón sea como sea porque el Papa no sólo quería conceder tenía la obsesión por consolidar su dinastía con el nacimiento de un hijo varón como Catalina no se lo daba pues quería casarse con la que en ese momento era su amante

Voz 5 17:28 y la inglés en Inglaterra Enrique VIII no era ningún ningún ignorante él iba para clérigo tenía un gran conocimiento de lo que era

Voz 4 17:37 la las escrituras y la doctrina católica de hecho las diferencias entre la Iglesia anglicana y la Iglesia católica quitando el tema de la autoridad en cuestiones de doctrina prácticamente no se puede equiparan al ochenta por ciento en la Iglesia anglicana es un ejemplo ir Paul inglés lo vivió con gran intensidad en todo el siglo XVI y XVII porque se consideraban a sí mismos como el pueblo de Israel perseguido y acosado al llegar a la tierra prometida por pueblos paganos y gentiles Ellos en su aislamiento en la isla es que consideraban así así mismos exactamente igual Händel el músico supo darle toda esa intensidad en los oratorios que escribió a su propia música hay por eso la música de Haendel se identifica tanto con los ingleses chicos de Iglesia anglicana pero no hay que olvidar

Voz 5 18:30 por ejemplo que el padre del nacionalismo

Voz 4 18:34 van en cierto modo es Lutero Lutero traduce la Biblia el alemán IKB Lutero dicen sus escritos que la iglesia las jerarquías eclesiásticas tienen que estar sometidas a las jerarquías políticas

Voz 5 18:47 de manera que la campaña electoral de Hitler por ejemplo aquella que le llevó la victoria electoral en el año treinta y tres a tiene carteles electorales con la imagen de Lutero ir yo no les he llegado a ver pero no sería difícil de encontrar algún

Voz 4 19:00 no creo que Angela Merkel en

Voz 5 19:03 en aquellas elecciones en las que le llevaron a la presidencia de la República alemana también utiliza la imagen de Lutero también tenemos que decir que en España por supuesto

Voz 4 19:13 en el siglo XVI el primero de los ministerios sea el primero de los consejos es el consejo de la Inquisición por porqué porque es el que defiende la fe verdadera es el que se identifica plenamente con la monarquía hispánica que ya no hablamos del tema por ejemplo de determinados papas que efectivamente noto

Voz 5 19:31 claro en temas de doctrina pero dado que tenían una gran parte de Italia

Voz 4 19:35 no la mayor parte ni mucho menos sino como una tercera parte los estados pontificios participaban alegremente en política incluso en contra de la católica España lo que le costó en mil quinientos veintisiete al Papa al saqueo de Roma un momento

Voz 0772 19:49 lo que nacería Felipe II ese mismo año que lo supuso también pues son eh vamos quizá un nuevo empuje no a favor de del catolicismo en el en el continente Francisco se Gómez hemos estado hablando contigo precisamente de esas diferentes variantes del del cristianismo a lo largo de estos dos mil años de historia todavía nos quedan muchas interrogantes no para completar todas las las piezas de este enorme puzle lo haremos seguramente en un próximo programa con contigo Francisco muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia