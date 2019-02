Voz 1 00:00 yo era la ayuda humanitaria dejémoslo aquí o producto de la corrupción pero también cosas que pudieran un árbol por ejemplo como que va a reabrir Radio Caracas Televisión muy pronto como no solamente va reabrir un canal a que todo el tienen tanto cariño pero también que a mover las producciones dramáticos de nuevo que generarán empleos entretenimiento a la familia

Voz 0772 00:46 la voz de Juan Wilfredo a quién escuchamos en este corte de hace pocos días explayándose un poco al al pueblo venezolano sobre las circunstancias que se están viviendo también

Voz 4 00:59 en en estas semanas que quizá

Voz 0772 01:01 la somos protagonistas de la historia y no somos conscientes de la de la fortaleza o mejor dicho de de la fuerza que que tienen los acontecimientos hasta pasado un tiempo queríamos como uno de los de las premisas que nos habíamos propuesto en esta temporada aquí en Ser Historia cada semana ir aportando aspecto estos históricos de una realidad que subyace quizá por por debajo de la de la cotidianidad que vemos en los servicios informativos tanto en radio como en televisión a diario y que tienen su origen en cosas que sucedieron en ocasiones pues hace siglos no la historia de Venezuela ahora está cambiando

Voz 5 01:38 y y está

Voz 0772 01:41 bueno pues derivando quizá a referentes que hace meses su hace pocos años nadie nadie esperaba queremos buscar las bases de de todo ello no cuáles son esos pilares que ha llevado a esta situación a lo largo pues prácticamente de hace casi dos dos siglos con la independencia del país y lo queríamos hacer de la mano de Ernesto Pascual que es doctor en Ciencias Políticas experto también en en relaciones internacionales Ernesto Pascual bienvenido a Ser Historia

Voz 4 02:11 gracias bien hallado la figura de

Voz 0772 02:14 la Simón Bolívar quizás sería el referente con el que habría que empezar esta esta charla no no solamente es un referente para para Venezuela sino también para otros países de del Cono Sur americano o de Centroamérica y que y que muchas ocasiones cuando por ejemplo el otro día veía las imágenes de Juan Why do y la mano con el con el retrato de de Bolívar Noyes curioso que que en ambos bandos todo podríamos definirlo grosso modo como de la derecha de la izquierda en muchos de esos países siempre defienden no la la figura de Bolívar que fue Simón Bolívar sin grosso modo

Voz 4 02:49 bueno Simón Bolívar es quién inició el proceso de independencia de Venezuela

Voz 6 02:54 eh era el comandante del Ejército hay influido por todas las ideas que que vinieron de la de la independencia

Voz 4 03:07 los Estados Unidos de Inglaterra y de la propia Revolución francesa entre el mil ochocientos diez mil ochocientos veintitrés

Voz 6 03:15 encabezó la idea de la independencia

Voz 4 03:18 Solana aparte aparte de esto fue un gran inspirador porque tuvo problemas y tuvo que ir al exilio moviendo su ejército a Jamaica Haití a otros lugares de manera que la idea de que los criollos debían

Voz 7 03:37 el frente a la metrópoli española

Voz 4 03:41 pues tendida a través de de esta idea de Simo

Voz 0772 03:44 Bolívar es una idea que se generaliza no en ese primer tercio del siglo XIX donde otros países de este de este mismo espacio geográfico en en América en América en en Hispanoamérica pues deciden independizarse del Imperio español ir van adoptando precisamente dependiendo uno de los momentos históricos tanto en el siglo XIX como en el siglo XX pues se decantan por Estados Unidos se decantan por la la creciente y poderosa Unión Soviética y eso también va marcando un poco no el el propio devenir de esos países

Voz 4 04:17 siempre con una constante que es un intento por parte de el propio Bolívar al principio con la idea de la

Voz 6 04:23 Gran Colombia no uniría al

Voz 4 04:28 todas las provincias del virreinato de Nueva Granada la provincia libre de Guayaquil etcétera etcétera es es verdad esto que has dicho tú esta ambivalencia entre los pueblos de Estados Unidos y Rusia y al mismo tiempo el intento siempre fallido de construir

Voz 7 04:43 sus propias estructuras

Voz 0772 04:47 imagino que también esos referentes marcarían como digo el el el propio devenir de los acontecimientos no a lo largo de la historia es muy difícil no esa esa independencia de los Países al final acaban dependiendo esa independencia es más sobre el papel qué otra cosa pero acaban siguiendo siendo dependientes no de de esas grandes potencias de esos países quizá no España cómo había sido el caso de de Venezuela pero se arriman otro ascua que quizá les les puede ser beneficiosa para para continuar ese camino a ese sendero

Voz 4 05:22 sí desde luego aparte de eso de los intentos propios de formar estructuras de de de Estado en en o de un de una Unión Europea como la nuestra no en América Latina lo que ha pasado es que efectivamente han estado condicionadas por las políticas o la geopolítica en general y en este sentido pues los años sesenta y setenta al siglo XX

Voz 5 05:50 fueron parte

Voz 4 05:53 vivieron de de Estados Unidos y de su política allí a la a la vez que Rusia tenía Sue su influencia en Cuba tensión está Guerra Fría entre los dos se desarrollaba en territorios que no tenían que ver con Estados Unidos ni Rusia ni con Europa tampoco sí no en todo el resto del mundo no y efectivamente todos los países de la área latinoamericana han sufrido esta influencia y han tenido muchas dificultades para deshacerse de tanto de un pueblo como de lo otro

Voz 0772 06:27 esa pues geopolítica Ernesto Pascual que nos comentabas ahora ha marcado de una manera muy muy fuerte el el devenir de los acontecimientos pero también esos intereses económicos que en muchas ocasiones se maquillan no con con intereses democráticos más humanistas etcétera La política

Voz 5 06:45 ah y quizá por él

Voz 0772 06:49 me refiero por el petróleo no en el caso de Venezuela siempre ha estado un poco oculta no de de la mano de de

Voz 7 06:54 estos intereses más crematísticos por supuesto

Voz 4 06:58 sabemos que Venezuela tiene las reservas declaradas más grande desde el mundo hoy mismo hemos visto como Estados Unidos ha cerrado el grifo de de sus importaciones siendo porque claro en esto que decías tú fíjate cómo es que Maduro yo hay Chaves habían tenido unas relaciones adversas con Estados Unidos no siempre tampoco no siempre pero habían tenido una relaciones adversas con Estados Unidos y sin embargo eran el príncipe a su principal comprador de petróleo era precisamente Estados Unidos

Voz 0772 07:35 esas contradicciones que llama la atención no es el eh veíamos hace años con con Chávez y luego con con con Maduro no el y también era una herramienta para intentar convencer al adversario bueno pues amenazando con la subida del precio de él del barril de petróleo recuerdo en en su momento casi a los doscientos dólares en época de de Chávez en amenazas muy muy fuertes de que así de estar mordiendo la mano del que te está dando de comer no

Voz 4 08:06 no dejaré que no no quiero efectivamente lo que estás diciendo tú es es totalmente cierto Chávez tuvo mucho interés en que la OLP en tener un papel activo en la OLP hay de incluso celebró la reuniones en su casa hay una de esas cosas que la historia nos cuenta que no sabemos muy bien no ópera en un momento determinado Chávez y fue a visitar a Sadam Husein y era el momento que precisamente el barril estaba más alto y que es estaban cuestionando la idea de dejar el dólar como referencia del barril de petróleo pasarse al euro a partir de aquí se desgarra desencadenan acontecimientos que todos conocemos no

Voz 0772 08:53 decías que da nido bueno pues desarrollándose con el con el paso del tiempo hasta la hasta la actualidad no en donde pues Maduro está en una situación también llegó al poder de de aquella forma con mucho gran masa social en su país con contra él se ha comentado también la poca limpieza no que hubo en las en las elecciones cada uno podrá definir au cada uno podrá decantarse no por por un sector on o por otro pero todo ello genera un caldo de cultivo que hoy por hoy quizá es muy difícil de controlar no y las circunstancias pueden salir por cualquier cualquier el tubo de escape por cualquier punto

Voz 4 09:33 sí básicamente primero ya es la idea en sí misma no la idea de la República Bolivariana envolviendo a a Bolívar no era que Chávez encabezó era el socialismo del siglo XXI mi esa lo que él llamaba la revolución bolivariana hizo básicamente claro basado en los ingresos del petróleo el intento

Voz 6 09:57 en en redistribuir y a través

Voz 4 10:01 la justicia social redistribuir a través de las misiones bolivarianas no que se encargaban de

Voz 6 10:07 de dar salud

Voz 4 10:09 la educación vivienda alimentación hizo muchas expropiaciones es decir estaba intentando plantear

Voz 7 10:16 un sistema socialista

Voz 4 10:19 muy cercano y en un momento en que otros países como Bolivia Ecuador Brasil también optaban por lo que se llamó la marea rosa en Latinoamérica no todo aquello a Estados Unidos obviamente no hacía mucha gracia no tener tener en los que en lo que ellos consideraban suyo

Voz 6 10:35 patio trasero

Voz 4 10:39 todo este movimiento socialista con lo cual al final se enfrentaron a una gran presión Chávez entraba una gran presión ir con su muerte dio paso a Maduro y como tú has dicho desde el primer momento hubo polémica este mismo artículo que ahora

Voz 7 10:54 ya sea utilizado para a proclamarse

Voz 4 10:57 es evidente es el mismo que en su momento es utilizado para decir que Maduro no tenía por qué ser el sustituto de Chaves no aunque luego tuvo unas elecciones y fue el propio Tribunal Supremo

Voz 6 11:11 el que tuvo que dirimir

Voz 4 11:13 el asunto es decir que sí que podía presentarse a presidente y podía ser presidente interino en todo caso lo que vemos en todos estos años es una división social lo que nos han dado las encuestas y lo que nos han dado las elecciones repetidas a veces ganaba

Voz 7 11:29 uno a veces ganaba a otro

Voz 4 11:31 a la sociedad estaba está dividida a al cincuenta por ciento y en un sentido y en el otro

Voz 0772 11:39 que es quizás el el escenario más difícil de manejar no que abre todas las posibilidades a la injerencia externa yo lo tenía aquí ha anotado Lars es algo que ha existido ahora siempre no pero estando esos elementos económicos que son los que los que dan fuerza a la al al al interés internacional en en meter la mano ahí porque hay otros países en África o en en Asia con dictaduras os sistemas políticos similares en donde pues nadie nadie se percata no de de esa falta de democracia y de esa falta de derechos humanos en cambio pues se mira no en en eh estás con con denodado interés esa injerencia en en países como Venezuela

Voz 4 12:23 es curioso Nacho esto que que estás comentando porque en las clases además de relaciones internacionales pues teoría política ir hablamos uno de los aspectos es los derechos humanos si existen intereses sonó en unos países otros tú lo acaba es de señalar es decir ya no Medio dictaduras o no tenemos socios sentados a la mesa concretamente socios muy importantes de los Estados Unidos que sabemos que son países que no respetan los derechos humanos y que incluso hace breve tiempo se ha demostrado que cometen asesinatos de Estado no aquí nadie se plantea intervenir porque supondría un desequilibrio en la Academia

Voz 6 13:04 nada

Voz 4 13:05 de del mando del petróleo en concreto no entonces es muy etéreo todo aquello que tiene que ver con la posibilidad de intervenir o no en función de los derechos humanos en todo caso y volviendo al tema pues mira en dos mil trece cuando Maduro fue elegido fue un cincuenta contra un cuarenta por ciento de la población cincuenta coma algo contra cuarenta y nueve coma algo no lo que lo que ha pasado ahora es que realmente Maduro ha ido tomando unas posiciones que le han llevado a alejarse pues probablemente ir hacia un sistema autoritario en ese aspecto se ha hecho unas elecciones en las que la oposición se ha negado a concurrir por lo tanto no sabemos ahora mismo el equilibrio pero la conexión de todos estos factores el hecho de que

Voz 6 13:57 haya riqueza petrolífera riqueza mineral

Voz 4 14:02 el que sean fronteras con dos países importantes como Colombia Brasil el hecho de que los rusos tengan intereses importantes y la entrada de China aquí también dentro de la geopolítica internacional hace que Venezuela tenga una situación complicada y que es esté siendo parte de una gran partida de ajedrez que están jugando otra vez unos bloques que estábamos acostumbrados a ver durante los años sesenta y setenta al siglo XX yo como

Voz 0772 14:30 encima preguntan Ernesto Pascual de la te la hago como experto precisamente en esas relaciones internacionales de Ciencias Políticas en muchas ocasiones en el desarrollo de de vuestro trabajo de tu trabajo tiene más elementos antropológicos que que que políticos no porque estamos hablando realmente de de miserias humanas no no de de de envidias de egos de de de luchas para acaparar la mayor parte de la tarta que supone el poder el cien por cien del del poder con unos intereses económicos muy grandes todo eso lo convierte quizás ese ese elemento humano en en la verdadera en el duende no en la magia que hace que todo eso tenga su sentido entre comillas

Voz 4 15:12 curiosa discusión porque esto los colegas la tenemos habitual porque sabes que

Voz 6 15:17 hay una bueno también en en esos años en

Voz 4 15:21 los años ochenta y noventa a la Escuela de Chicago Intento explicarlo todo desde el razona desde la racional Choice no desde el pensamiento racional las ciencias políticas avanzaron mucho con esto ahí tenemos ejemplos diarios de estadísticas de datos de decisiones racionales en teoría pero tú acabas de dar en la clave al final muchas de las decisiones que pensábamos que los políticos toman con un análisis sesudo se basan en comportamientos antropológicos ciertamente en lo más interno del ser humano y pueden ser desde el odio visceral hacia algún tipo de colega político etc etcétera hasta pues no se celos envidias o cualquiera de estos temas no está discusión dentro de las ciencias políticas que intentamos crear unas ciencias políticas más duras más cercanas a las ciencias pues que que todos conocemos no como las matemáticas o si es una discusión eterna entre nosotros sí podría podemos llegar a objetivar de verdad los factores que llevan a toma de decisiones por parte de los políticos

Voz 0772 16:31 no por ello deja de ser menos interesante no ya es otra rama de de las humanidades del saber de la de la ciencia en definitiva el las efecto político porque bueno el ser humano no deja de SRS como políticos no la convivencia y la vida en en sociedad implica este tipo de de de aspectos no es un poco lo que está sucediendo ahora en en Venezuela el en las últimas semanas y que no sabemos hacia dónde caminará lo dicho Ernesto Pascual doctor en Ciencias Políticas y experto en relaciones internacionales muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia

Voz 8 17:09 muchísimas gracias a vosotros por invitarme no

