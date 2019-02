El califato de Córdoba

Voz 1 00:00 en la ciudad tunecina de Kairus van a principios del siglo X tuvo lugar un hecho que influyó decisivamente en los destinos de Al Ándalus allí fue fundado el califato Fatih

Voz 2 00:12 Ello significó la primera división religiosa que se producía en el Islam

Voz 1 00:17 hasta entonces todos los musulmanes atendían a una única autoridad religiosa la del califa de Bagdad con la aparición de otro califato en Túnez esa unidad religiosa quedó quebrantada definitivamente el nuevo califato nacía con enormes ansias expansionistas en su avance ponía en peligro los intereses andalusí es en el norte de África e incluso suponía un peligro para el propio territorio de Al Andalus

Voz 0772 01:00 un fragmento del documental el legado andalusí no sirve para comenzar este nuevo bloque de Ser Historia en el que vamos a hablar de una de las etapas más brillantes de nuestra historia medieval y que por desgracia ahora lo comentaremos con nuestro invitado quizá es muy desconocida por ese rechazo que que tenemos en ocasiones no voy a decir a nuestra propia historia no pero por los acontecimientos que han sucedido en otros lugares del planeta en los últimos años todo aquello relacionado con con el Islam con lo musulmán aunque estén muy vinculado los otros nosotros seamos herederos de esa propia tradición andalusí no quizás no no no cala de tal manera como otros aspectos de de nuestra propia historia no sobre la mesa tengo un libro fantástico que acaba de publicar la editorial Crítica cuyo título La corte del califa cuatro años en la Córdoba de los Omeyas nos va a ayudar a conocer de manera mucho más profunda intensa esta etapa histórica centrándonos sobre todo en el siglo en el siglo X Eduardo Manzano Moreno bienvenido a Ser Historia hola buenas Eduardo Manzano es como digo el autor de este libro La corte del califa publicado por Crítica Él es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde luego imagino un poco por lo poco que he podido leer hasta ahora de de de de este trabajo es sensacional un enamorado de de este momento de la Edad Media que cantaste por por el mundo de los Omeyas y la Edad Media

Voz 1086 02:24 pues es difícil decir lo bueno como decía que él porque estaba ahí y había mucho trabajo que hacer cuando yo comencé a trabajar sobre estos temas todavía no había explosionado la gran generación que se ha producido en los últimos días de las últimas décadas de estudiosos la verdad es que era un momento fundacional en el que había muchas cosas por hacer había una interpretación histórica que todavía no estaba bien resuelta yo puedo decir con gran orgullo que tres décadas después hoy ya empezamos a conocer mucho mejor este periodo que hasta ahora tenía muchas claves internas que no eran bien conocidas pero yo creo que ahora tener

Voz 0772 02:56 Nos empezamos a tener una clara idea de los procesos que se dan en Al Andalus en en este periodo en concreto el el califato omeya quizás es una de las épocas más brillantes de todos esos siglos de de Historia de la presencia musulmana en la Península Ibérica

Voz 1086 03:10 sí es es un momento emblemático es el momento quizá de mayor poderío de la de Al Andalus es el momento en el que se desarrolla una frenética actividad constructiva es un momento en el que están floreciendo una gran cantidad de gentes de letras en Córdoba pero no solamente en cuatro a sino también fuera de ella y además yo coincide con un momento de un gran esplendor político un gran dominio no solamente la Península Ibérica sino también en el norte de África

Voz 0772 03:37 porque quizá la historiografía a lo largo del siglo XX lo comentaba un poco en la en la introducción que que hecho no que esa sentido cierto rechazo en no directo no al al mundo a la presencia musulmana pero cada todo de tanto reforzar la idea de la reconquista de la recuperación del territorios ha visto un poco en detrimento esa etapa también brillante de nuestra historia no porque en definitiva lo comentado una y mil veces el historiador no tiene que los historiadores no tenemos que juzgar lo que sucedió sino contar el relato de lo que pasó presentarlo pues como como cante cimientos y brillantes que fueron en este caso el mundo mella no

Voz 1086 04:13 exactamente exactamente como dices el el problema con la historia de Al Andalus es que siempre se ha considerado la historia de los otros la historia de una de una civilización no de una la tradición cultural que es ajena nada nuestra que tiene poco que ver con nosotros e incluso mucha gente defiende que bueno que dado que no tiene que ver con nuestra historia deberíamos dejar la Rinconada y no ocuparnos de ella excesivamente sin embargo y desde un punto de vista histórico para comprender la evolución que se ha producido en este país sobre todo durante la Edad Media cada vez está más claro que Al Ándalus no solamente es ese territorio que está esperando ser conquistado por los conquistadores cristianos sino que es un territorio con una sociedad muy compleja muy dinámica que cambia mucho a lo largo el tiempo donde se aprecian una serie de buenas ideas sociales políticas incluso elementos económicos que son fundamentales para entender la Edad Media no solamente de de de la Península Ibérica sino también incluso de la propia Europa Occidental

Voz 0772 05:10 porque quizá muchas veces perdemos el el Ohrid es real de la presencia musulmana en España recordemos llega en el setecientos once Se el el último halo de de vida es el mil cuatrocientos noventa y dos con los Reyes Católicos en lo son casi ochocientos años casi ochocientos años nosotros reconquistar hemos aquello hace cinco siglos y todavía nos quedan tres más para completar el tiempo que estuvieron ellos aquí con con nosotros es quizá perdemos un poco esa esa referencia no

Voz 1086 05:38 es curioso de todas formas como lo cómo lo plausible formulas la pregunta porque dices nosotros ellos que llegan etcétera realmente esto desde un punto de vista histórico es digamos riguroso esto yo creo que no es una buena manera de plantear este asunto me parece que no estamos hablando de otras personas ni estamos hablando de los árabes que llegan imponen dominio y luego serán sino que más bien todo lo contrario en los procesos que empiezan a ponerse en marcha a partir del setecientos once son afectan a toda la población en la península ibérica cada vez está más claro que el setecientos once yo siempre lo comparo como una especie de Big van que empiezan a poner en marcha toda una serie de procesos dos que son fundamentales y que son muy importantes el primero de ellos es la islamización es decir la gente se convierte paulatinamente al Islam de tal manera que prácticamente ya en la época del califato omeya las comunidades cristianas está muy reducidas y en segundo lugar la gente es decir los los habitantes que vivían en la Península Ibérica en en en ese momento se hará es decir se produce una gravitación de estas gentes de tal manera que adquieren el árabe adquieren las las las referencias culturales árabes y de alguna manera es una sociedad que vira completamente sus marcos de referencia ya no se siente tan vinculada a lo que es la Europa Occidental sino que se integra en ese gran territorio que surge la Edad Media que se llama que conocemos como Dar al Islam o el ámbito del Islam donde se mueve en una gran cantidad de personas ideas una gran cantidad de mercancías también Al Andalus forma parte de todos pero es interesante también se hablándonos a su vez mantiene a pesar de que vuelve la mirada hacia hacia el Dar al Islam Al Andalus también mantiene relaciones con el norte a veces conflictivas a veces pacífico curables ya a veces de de de de muchos tipos verdad y cada vez nos estamos dando cuenta que para explicar estas sociedades del Norte tenemos que tener en cuenta las ciudades sur

Voz 0772 07:26 es curioso no lo que muchas veces quizá por nuestra tradición judeocristiana yo he nacido en en un ambiente judío cristiano claro utilizo esos argumentos como decía ahora esos en esos nombres para decir nosotros ellos claro por por ver un poco la quizás condicionado por él por la la la distancia temporal o la distancia cultural no que aún siendo egiptólogo oí pasando gran parte del año en El Cairo pues sigo siendo de ese de esa cuna cristiana no me va más allá de de de otros culos en afectivos no un en cualquier caso uno de los protagonistas y quizá el más importante no de de de este libro La corte del del califa Eduardo es Al Hakam II que es quizá el máximo exponente de este período en el siglo X del califato omeya

Voz 1086 08:10 sí eso que es es es es curioso porque a nosotros yo cuando hablo con mis colegas siempre somos muy conscientes de que estos este periodo es un periodo difícil los nombres son distintos en las instituciones tienen unos nombres radicalmente distinta diferentes a los nuestros hay muchos elementos que son extraños pero yo creo que es necesario hacer un cierto esfuerzo de conoce cimiento para tratar de capturar la mirada de otros la vista la la percepción que tienen otros tratar de alguna manera de integrar y desde ese punto de vista que planteas Al Hakam II es un magnífico ejemplo

Voz 1086 08:44 este momento digamos en el que se despliegan toda una serie de elementos que configuran la sociedad andalusí y que son que son realmente fascinantes no el califato de Al Hakam II genera un auténtico estado por ejemplo no es un Estado perfectamente organizado con tu muchos elementos que están que están puestos en marcha y que son muy sorprendentes por la extraordinaria complejidad que tienen la extraordinaria división incluso de de defunciones que se aprecia otra de este estado califal no

Voz 4 09:15 para conocer cómo se produjeron estos avances los hemos desplazado hasta el Monasterio de El Escorial

Voz 2 09:24 en su biblioteca buscamos el rastro a los científicos andalusí es que hicieron avanzar a la ciencia para sus progresos se basaron sobre todo en los conocimientos heredados de los griegos uno de estos sabios griegos fue Tolomeo que había calculado las dimensiones del Mediterráneo con gran imprecisión la ciencia griega fue mejorada por los árabes que inventaron útiles aparatos astronómicos a partir del siglo IX la ciencia andalusí conseguir a sus propios logros gracias esos manuscritos orientales

Voz 0772 10:07 escuchábamos su nuevo corte de este documental El Legado Andalusí en donde se hacía especial hincapié en los libros cuando pensamos en el mundo y la presencia de de musulmanes en España el Legado Andalusí legado de Al Andalus en muchas ocasiones vemos esa referencia cultural no que siempre se ha visto como un aspecto en el que ellos estaban muy avanzados nosotros quizá por esa mentalidad más conservadora medieval bueno pues destruimos gran parte del delegado que podríamos haber heredado de civilizaciones pretéritas no y en cambio los musulmanes lo adoptaron lo reformaron tuvieron esa inquietud intelectual y ese gusto por el el el conocimiento Eduardo Manzano autor de este libro en la corte del del califa en los libros desde luego eran algo muy importante la cultura

Voz 1086 10:56 andalusí sí es es es muy llamativo es una sociedad donde hay una gran hay una gran presencia del documento escrito el documento escrito no solamente en tratados que están componiendo en esta época son trataríamos tratados de Derecho tenemos tratados de Agricultura tenemos tratados de medicina tenemos tratados incluso que son diccionarios biográficos por ejemplo de personajes que destacan en alguna de las ramas de saber pospuesto tenemos crónicas históricas por supuesto tenemos literatura por supuesto tenemos también trató dos de Astronomía es decir realmente es es impresionante la gran cantidad de material escrito que produce esta sociedad pero no solamente desde el punto de vista de las letras sino que también por ejemplo desde el punto de vista jurídico Al Andalus es una sociedad en este momento en donde hay una gran cantidad de documentos que están generando tenemos por ejemplo formularios notariales que describen la forma en que se tienen que redactar contratos de compraventa contratos de alcohol leer y un contratos por ejemplo de aparecería o por ejemplo cosas como que es lo que ocurre en un momento determinado Si hay una sequía que cómo hay que proceder los aparcero que están cultivando la tierra tienen que seguir pagando el mismo precio o no efectivamente no tienen que pagar el mismo precio sino que hay que dictaminar a través de una serie de procesos que están perfectamente dictaminado y que se ponen por escrito a tienen que pagar menos entonces es una sociedad en la que el documento escrito Etienne tiene esta enorme vigencia no no es casual que precisamente en Al Andalus fuera uno de los territorios donde primero se adopta el uso del papel sustituyendo al pergamino porque la demanda que existe de documentos escritos es enorme

Voz 0772 12:31 precisamente uno de los ejes entorno al cual gira este libro tuyo corte del califa son esos documentos no escritos redactados entre mil perdón entre el año novecientos setenta y uno mil novecientos setenta y cinco en el último tercio del del siglo X que son casi como diarios administrativos que nos a ayudar a reconstruir un poco la casi la vida diaria no la cotidianidad de del mundo mella en aquella época en en Al Andalus

Voz 1086 12:55 exacto yo yo me yo me me me me he basado fundamentalmente una fuente que componen el secretario de la de la Corte es un registro realmente de la actividad del califa prácticamente todos los días pero sí de forma regular entonces esta persona de lo que está haciendo es que él es testigo de lo que está ocurriendo en la corte iba nota cuidadosamente en cada vez que por ejemplo el califa hace una recepción no solamente han no dice que se hace una recepción sino que anota donde está situado cada una de las personas que existen a esa a esa recepción dando siempre por supuesto la fecha y el lugar donde se produce

Voz 0772 13:28 qué bueno es que parece que estás ahí no te puedes hacer una idea perfecta de cómo era la recepción en un salón del del Palacio oí casi compartir con ellos los en momento

Voz 1086 13:37 eres antes pues sí la verdad es que sí porque además tenemos la gran suerte de que muchas de estas recepciones tienen lugar en Medina Azahara que es la ciudad califal que se que forman los califas a cinco kilómetros al oeste de Córdoba podemos identificar algunos de los lugares que se escriben esta fuente con los restos arqueológicos actuales de tal manera que casi es posible si nuestras identificaciones son correctas y yo creo que lo son está saber exacto dónde estaba así donde estaban ubicados cada una de las personas que por ejemplo hay asistían a las recepciones o las o por ejemplo a las audiencias del cáliz

Voz 0772 14:09 este califa Al Hayat Al Hakam II pasa por ser quizá un uno de cuyos reúne reinados fue pues quizá lo más pacífico no lo que también contribuyó a esa normalización y a esa bueno pues a poder a utilizar ellos pues para otros aspectos más intelectuales más culturales hacer crecerá a la sociedad porque no estaban tan entretenidos en la batalla que también lo estuvieron pero que también dudoso porque yo creo que la edad media nadie tú tranquilo pero pero desde luego que que es otro aspecto a favor no de

Voz 6 14:43 Al Hakam comparado con el el el

Voz 1086 14:45 el Gobierno de su padre que su padre había tenido que estar prácticamente la mitad de su califato batallando contra él desde el interior y también contra las fronteras cristianas Al Hakam II retoma una política que ya se había producido los últimos decenios de su padre y de la que él probablemente era inspirador quiera vamos a dar mayor vamos a dar mayor énfasis a las relaciones diplomáticas frente a las relaciones guerreras sobre todo con el norte vamos a tratar por todos los medios impulsar relaciones con el Imperio bizantino con los reinos cristianos con los distintos condados del norte incluso con el esperado la rotonda ibamos a tratar por todos los medios de que estas relaciones nos permitan mantener bloqueada la amenaza militar cristiana que que en este momento cada vez está haciendo más fuerte de esta manera vamos incluso también a fomentar relaciones comerciales por ejemplo en este momento yo creo es el momento en que comienza establecen una relación comercial bastante fluida por ejemplo entre al Andalus el condado de Barcelona que además coincide yo creo que coincide y es bastante interesante con la aparición por ejemplo la documentación catalana de gran número de menciones a monedas de oro que probablemente proceden de Al Andalus entonces tenemos noticias de que llegan los mercaderes Francos que se les dan salvoconductos que pueden empezar a comerciar con la gente de Córdoba con la gente incluso de la Corte de la impresión que este cambio de la tentación de Al Hakam II fue muy meditado estaba perfectamente diseñado lo que él pretende sobre todo es durar una una una diplomacia que evite en lo posible este este tipo de confrontaciones guerreras de campañas de largas campañas que había realizado su padre que eran campañas muy costosas a veces muy peligrosas en donde en cambio los resultados pues no siempre de todo bueno estaba viendo que alguno de los datos que tenía anotados

Voz 0772 16:30 Al Hakam II tenía en estas años finales del siglo X una biblioteca de cuatrocientos mil volúmenes que no lo tiene ni una biblioteca moderna es una barbaridad hay no hay novia PDF ni nada nos es una barbaridad de de libros yo no sé si los cuatro

Voz 1086 16:48 dos mil volúmenes es una cifra poco quizá exagerada no porque parecen todos los manuscritos cuatrocientos mil manuscritos muchos más todo eso pero lo que sí que está claro es que en la Hakam II se preocupa mucho por tener una biblioteca muy bien surtida y además una biblioteca en la que no solamente había y elementos la tradición musulmana o elementos de la tradición árabe sino que también incorporaba por ejemplo también elementos de la tradición judía a la corte de su padre también la suya probablemente había algún consejero concretamente has de divisa Brut que era que es una de las personas que juega un papel más importante en el renacimiento de los de los otros odios a judíos en Al Andalus no entonces da la impresión de que efectivamente este hombre sacamos segundo está intentando recuperar mucha muchas muchos saberes de distintas fuentes muy distintas una de las cosas que por ejemplo en esta época se hace en Córdoba es traducir la obra de Orozco que era una obra que se había escrito por parte de este autor que se la Historia contra los paganos no siglo quinto es una historia cristiana que sin embargo se traduce al árabe en este momento es una de las primeras historias que hay de la Península Ibérica en este periodo no incluso después los autores sabes se refieren a ella hay tomando datos de esta de esta de esta historia de España de esta historia contra los paganos de tal manera que efectivamente da la impresión de que se trata de aunar conocimiento aún sin importar demasiado a dedo de cuál sea su procedencia

Voz 0772 18:15 es curioso porque en en este momento Al Hakam II un momento de relativa paz no de relaciones diplomáticas con con otros monarcas con otros estados le permite pues en ese momento de de quietud de tranquilidad pues ampliar y construir nuevos espacios no antes hablábamos de de Medina Azahara también amplía la la mezquita de Córdoba definitiva quizá ese es uno de esos grandes protagonistas por todo el boato que rodea no no solamente desde el punto de vista intelectual la literatura los libros en también la la la arqueología que nos ha dejado no la arquitectura que nos ha dejado

Voz 1086 18:50 sí es la verdad es que los restos materiales que tenemos de esta época son impresionantes pues puesto amenazara que acaba de ser declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad con toda justeza además que es precioso es un sitio precioso maravilloso es un sitio Isabel toda más yo creo que esta declaración rinde homenaje a las generaciones de arqueólogos e investigadores que han trabajado allí porque yo siempre lo digo en la Alhambra no ha llegado bueno evidentemente muy modificada y con muchas las facciones a lo largo de la historia pero Medina Azahara no existiría si no es por el trabajo de investigación esto es una cosa que mucha algunas veces se olvida lo que el hecho de que hoy en día pues pueda mostrarse al público y reciba visitantes es una es una muestra de cómo el trabajo de investigación puede dar resultados si puede ser muy útil para la sociedad

Voz 6 19:32 pero luego el la han como digo la la la la la

Voz 1086 19:36 la capacidad constructiva del califato omeya bueno la vemos en muchos otros sitios pues por supuesto por ejemplo en la provincia de Soria el castillo de Gormaz es una fundación de época califal impresionante hay muchos otros lugares en Al Andalus que podemos identificar como hay poca califal incluso en la propia Córdoba en los últimos años está apareciendo una cosa que es fascinante que es en las zonas fuera de la medina es decir de la antigua de la parte digamos por así decirlo vieja de la ciudad están apareciendo gran cantidad de arrabales que la arqueología está desvelando unos arrabales que impresionan muchísimo por su trazado perfectamente regular con casas muy bien diseñadas con unas traídas de aguas y con unos sistemas también de de de de esta acción de aguas residuales muy desarrollados y que bueno que lo tenían muchísimas ciudades cristianos contemporáneos no no por supuesto es cuando uno ve a algunas de estas excavación es incluso yo que no soy arqueólogos rápidamente puedes ver los Canal las canalizaciones que sirven para sacar las aguas residuales la existencia de pozos es decir está es un urbanismo perfectamente planificado y que desmiente a veces un poco esta idea que tiene la gente de esta ciudad islámica pues como una ciudad anárquica caótica etcétera no al contrario son grandes avenidas a veces a veces también la arqueología ha podido documentar en estas zonas de los arrabales mezquitas es decir que cada vez cuanto más descubrimos de este periodo más Nos sorprende no la enorme potencia que tiene este Califato de Córdoba que bueno muchas veces lo hemos despachado con unos cuantos tópicos y que sin embargo cada vez más vemos que es una realidad tan interesante como puede ser imperio romano no

Voz 0772 21:10 a ver si es sorprendido imagino también porque todavía tendrán muchas piezas no ese puzle por

Voz 1086 21:14 para reconstruir y completarla la

Voz 0772 21:17 gen completa no de de de como fue el el califato

Voz 1086 21:20 sí bueno yo me gusta pensarlo me gustaría pese al que estamos muy cerca de tener una buena imagen por lo menos una imagen que ahora mismo creo que que nos permite bueno pues dar bastante respuestas a muchas preguntas que nos plantean no pero es verdad es decir el futuro va a ver cosas que que hoy en día pues no conocemos no es descartable que sigan apareciendo nuevos manuscritos Medina Azahara es una ciudad que solamente conocemos un tercio del total es decir hay dos tercios de la ciudad que siguen estando bajo tierra que yo desde luego no voy a ver vivida como se va a excavar porque esto es una labor de generaciones cada vez conocemos mejor pues yo qué sé las producciones cerámicas porque cada vez los arqueólogos son capaces de aplicar técnicas arqueo métricas que permiten datar mejor los materiales y saber de dónde proceden cada vez tenemos por lo tanto una visión más más ajustada no de cómo está funcionando esta impresionante máquina que es el el el Estado califal en lo que yo te doy mi libro es de abrir caminos a mis colegas también a nuevos investigadores para que puedan digamos continuar con una interpretación que yo creo que cada vez la tenemos más más encauzada no cabe conocemos mejor

Voz 0772 22:28 es el libro que menciona a nuestro invitado Eduardo Manzano Moreno es la Corte del califa a su último trabajo cuatro años en la Córdoba de los Omeyas publicado por Crítica un trabajo extraordinario para conocer eh un poco más esta historia tan desconocida del del siglo X en la época de Al Hakam II quizá uno de las de las estrellas del mundo califal si lo vemos desde el punto de vista histórico Eduardo Manzano profesor de investigación del CSIC y autor de este libro en la corte del califa muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer