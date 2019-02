Josep Mª Pou: "Hemos recuperado toda la magia del teatro: el público se sube al Pequod y llega a ver la ballena"

Voz 1995 00:00 y esto señor Pou es un micrófono iba a una cosa amarilla por fuera pero es una espuma

Voz 1995 00:21 Vimos esa primera vocación y ahí nos queda os envidio Josep Maria Pou muy buenos días buenos días a cuantos monstruos diría usted que se ha enfrentado a largo de sus y cincuenta años de carrera interpretativa

Voz 1148 00:39 pues si tenemos en cuenta así a bote pronto a una pregunta si casi estadística para la cual no tenían demasiado preparado pero sí según recuento rápido diría que en cincuenta años de carrera he tenido la oportunidad de estrenar en teatro únicamente en teatro unos cincuenta espectáculos en este momento lo cual significa cincuenta personajes pues a cincuenta monstruos distintos cada personaje es un monstruo es una batalla es una ballena

Voz 1995 01:04 que hay que cazar pues es que esté perseguido muchas ballenas blancas a lo largo de su vida

Voz 1148 01:08 blancas y alguna muy negra ahí de muy mala leche y muy com

Voz 1995 01:12 si hay un restaurante Madrid yo creo que es el mejor restaurante de Madrid pero se llama Viridiana que conozco en el menú se hay una frase no sé porque me acuerdo siempre esa frase no es una frase apócrifa que afirma que todos llevamos a Moby Dick en la punta de nuestra delante hay que bonita historia conforme con eso

Voz 1148 01:34 quizás sí porque todos tenemos un objetivo todos tenemos un objetivo que a veces a veces con ese objetivo no llegamos a alcanzarlo pues se se convierte en una obsesión y puede llegar a ser nefasto puede llegar la la consecución del objetivo que uno se propone cuando llega a un final feliz es muy gratificante pero cuando no cuando esa persecución se hace eterna pues puede conseguir que ese sentimiento se vaya pudriendo ese afán de conseguir el objetivo se vaya convirtiendo en la obsesión rayana casi en la locura que es lo que le pasa al capitán

Voz 1148 02:07 es algo totalmente la sed de venganza cuando se va pudriendo dentro de uno se va convirtiendo en una obsesión prácticamente incontrolable esa obsesión incontrolable está a un paso sino es ya una locura allí eso es lo que les sucede al capitana a yo creo que es un ser que está absolutamente loco

Voz 1995 02:23 principio es curioso que ayer Miguel Ángel Aguilar sentado en esa misma decía en este mismo programa días que o promulgó una amnistía o no puede salir

Voz 1148 02:32 la calle empieza a perdonar

Voz 1995 02:35 la gente que me ha hecho amputadas es verdad es que no puedo

Voz 1148 02:38 sí a la calle es verdad es verdad pero ese ese sentimiento de perdón yo creo que debe acompañar

Voz 1110 02:43 vernos casi siempre no lo mejores relacionarse bien con todo el mundo ir eliminando toda gente de la gente de mal rollo alrededor lo que pasa es que hoy en día intentar eliminar a toda la gente que provoca mal rollo a tu alrededor había que cargarse a un elevadísimo porcentaje ya no de personas sino de medios instituciones etcétera etcétera para empezar

Voz 1995 03:04 no en viene bien habría que apagar la radio yo me aguanto hablas ganas de decir habría que prescindir

Voz 1148 03:10 todos los medios de toda la prensa de todo aquello que le esa primera hora de la mañana hay que ya te crea mal rollo

Voz 1995 03:16 no no pero no se puede no se puede ni se debe hay que decirlo ver antes y hace algo más de siglo y medio miles de lectores de todo el mundo se ha metido con Un monstruo literario de casi mil páginas titulado Moby Dick es un texto clave de la historia de la literatura universal no de esos lectores de la hora de Melville se llama Josep Maria Pou es uno de nuestros mejores actores por quedó fascinado por el libro en su adolescencia y ahora cinco décadas de profesión más tarde vuelve El para interpretar a ese viejo lobo de mar obsesión nado con acabar con la gran ballena blanca que lo dejó tullido el capitana

Voz 2 03:51 quién yo era de los otros que me señale una ballena de cabeza Lanka frente arrugada mandíbula partida con tres agujeros perforados en Caleta de popa estribor obtendrá esta onza de oro

Voz 1995 04:07 por ponerlo todo un poco de perspectiva hemos necesitado ciento sesenta y ocho años para que usted Emma durará lo suficiente para interpretar al capitán Up

Voz 1148 04:16 tantos no porque confieso que en en mil ochocientos cincuenta en el momento de la publicación de la novela de Melville yo no estaba allí en la primera edición pero sí es verdad que yo tuve un primer contacto con nueve como la mayoría de los que nos están escuchando seguramente pues con doce trece años mis padres me regalaron no recuerdo bien separa un aniversario en una noche de Reyes una edición de Moby Dick en una de

Voz 1 04:37 las colecciones juveniles es así de fácil que también se juveniles en las que mayoritariamente se

Voz 1148 04:43 publicado Dick yo creo que la mayoría de los lectores de todo el mundo no sólo españoles conocemos Moby Dick a través de esas versiones reducidas que se publicaron como novela de aventuras al estilo de Robinson Crusoe o La isla del tesoro confundiendo a mucha gente sí es verdad que movidita hay una parte la caza de la ballena que se puede considerar una novela de aventuras pero es que Moby Dick es un libro mucho más complejo movidito

Voz 1 05:04 es un adulto es para adultos es casi un trata

Voz 1148 05:07 la filosofía es un libro que contiene dentro de sí como el Quijote de alguna manera otros muchos libros no yo presumía se me llenaba la boca diciendo que Moby Dick era mi novela favorita después de haber leído con trece años inconsciente sin saber que había leído ni siquiera

Voz 1110 05:21 era una tercera parte cuando ya más adelante de adulto leí la novela entera y me daba mucha vergüenza todo lo que había hecho hasta entonces pero ya entonces tuve una cierta atracción hacia ese personaje que no forma parte del repertorio teatral no es uno de los grandes héroes como Otelo Hamlet Edipo pero que tiene una carné para un actor increíble y bueno y cómodo

Voz 1148 05:43 estas han pasado pues cincuenta años de profesión hasta que uno se considere lo no sé si lo suficientemente preparado por lo menos con el valor con el valoro el arrojo suficiente como para enfrentarse a ese personaje que don Emilio las críticas e CSS está preparado material pero para no la verdad es que llevamos un año un año haciéndolo estrene en Barcelona justo en enero de las

Voz 1110 06:03 me ha pasado ha recurrido ya toda España

Voz 1148 06:05 has llega a Madrid con un bagaje muy bien ha sentado las críticas en la recepción del público a lo largo de este año si le leo alguna

Voz 1995 06:14 voy a leer las que es necesario hacerlo digas cómo

Voz 1148 06:17 lo extraordinario Josep Maria Pou

Voz 1995 06:19 por más grande que Moby Dick Powell abatió a la ballena blanca

Voz 1148 06:24 es verdad que esto de la ballena da mucho juego sí claro verdad que periodistas tampoco una metáfora puede ser

Voz 1995 06:29 sí gustar siempre como se hace porque de no sé quién decías bloquea si al lado bueno si te gusta en este país hay dos cosas claras a Bob Dylan Le quedan bien los sombreros usted nos gusta mucho contexto es mucha

Voz 1110 06:45 la ciudad pero uno es consciente hombre yo debería sería un mal nacido sino si no estuviera agradecido por todo eso me considero un privilegiado o mi carrera ha sido muy bien seguida por parte del público la crítica y demás

Voz 1995 06:57 pero siempre hay que tiene opinión

Voz 1110 06:59 los contrarias al yo te podría presentar al lado de estas y otras muchas igual de a geográficas casi otras negativas diciendo al señor Pau es un actor antiguo grandilocuente de pasado quizá quizá sin entender demasiado que en ese Moby Dick lo que hace el capitán Jaap es ser el capitán Happn escena pero al mismo tiempo ser el contador el narrador de la aventura de su vida con lo cual hay un componente literario que hace que tengas que adoptar un cierto tono literarios partiendo de un texto literario

Voz 1995 07:30 hemos vivido unos años de naturalismo según el sí sí sí sí sí sí sí sí parecía que los actores tenían que para hablar como tu primo

Voz 1110 07:37 qué bien que digas eso me gusta muchísimo los actores estoy

Voz 1995 07:40 como actores como me estoy absoluta

Voz 1148 07:42 la mente de acuerdo de repente hemos pasado a etapas sendas que cuanto menos entendía o se leía un actor les decía voy a Ander algo más grande era y de repente cuando sales a escena y hablas claro y potente dice oye todo el mundo y no se pierde ni una sola sílaba de una palabra puede llegar a decir quiénes una torre dicho más o menos de generaciones antiguas benditas

Voz 1995 08:02 ya te ha pasado una aunque estás tratando hoy poniendo toda tu atención dice y así fue como es decir es que la clave si así fue como ese no puede ser bueno hablamos de una magnífica carrera de una trayectoria impresionante pero también de un ejercicio técnico complicado yo entero esté más de veinte páginas de texto continuos les hemos contado a siete mil novecientas cuarenta y cuatro palabras que memorizar siete mil novecientas cuarenta y cuatro una detrás de otra se ya para los partes

Voz 1110 08:39 sí pero forma parte forma parte del trabajo es yo ahí no me quejo ni me parece excepcionalmente difícil cada trabajo cada oficio sobre todo tiene una parte de tipo técnico que uno tiene que dominar para para desempeñar el oficio y uno no puede ser actor sino tiene una capacidad de memorización muy grande porque cualquier personaje pasa por la memorización de un texto sobretodo en teatro no no hay en este caso en este caso yo digamos que me he dejado llenar todas esas palabras de del capitán a Jaap de Melville en cualquier caso porque es un texto poético que facilita el aprendizaje cuando un texto está bien escrito es facilísimo aprenderlo y retenerlo ya no no no creo que tenga ningún mérito aprenderse de memoria uno no puede ser actor sino tiene una memoria suficiente o una técnica suficiente para aprender

Voz 1995 09:28 pues eso pues por eso por eso yo

Voz 1110 09:30 quería yo sería incapaz de de de meterme en un quirófano hoy y hacer una como leído últimamente esas operaciones que hacen los neurólogos a al iba a decir a cráneo abierto como a corazón abierto o no con el paciente despierto y jugando con con con las terminaciones nerviosas de su vida con una precisión increíble ellos lo hacen como cualquier cosa no forma parte del

Voz 1995 09:52 Alicia es la técnica de la si no quiero parecer perdido eso que memorizar siete mil novecientas

Voz 1148 09:58 el pobre otro debo decir tampoco quiero quitarle mérito debo decir que cuesta su tiempo que hay que repartirse lo bien que hay que levantarse es mi técnica levantarme a las siete de la mañana en épocas

Voz 1110 10:08 estudio yo así como la gente sale a hacer footing a las siete de la mañana un par de horas por la mañana y luego vuelve a su casa se desayuna yo cuando estoy en periodo de aprendizaje de un texto de esas miles de palabras salgo por la mañana a las siete de la mañana de mi casa incluso con chándal si hace falta a recorrer las calles de Barcelona es donde yo vivo habitualmente para aprender Me el texto y voy memorizando por la calle incapaz de memorizar lo quieto en mi casa

Voz 1148 10:33 el éxito caminar y al cabo de un par de horas cuando ya

Voz 1110 10:35 he aprendido tres cuatro folios vuelvo a mi casa iría hasta el ya sigue

Voz 1995 10:40 para que hay gente de Barcelona si se encuentran tempranito a un señor con unos papeles en la mano con chándal importante el dato el chándal tanto tanto poder Barcelona va cojeando comer capital le habrán paso está aprendiendo un texto lo saben ya eh

Voz 1148 10:56 cuando me ve cuando me ven caminando con papeles en la mano me guiña un ojo hubiesen que estudiando

Voz 1995 11:02 en segundo seguimos hablando con Josep Maria en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 11:27 Josep Maria o prefiere que le llamen Ismael

Voz 3 11:32 no en este caso bajaba pero bueno me encantaría tener la idea suficiente es decir la poca idea es suficiente para interpretar a Ismael que ser Brumete del barco aún así entiendo entiendo por dónde va este comentario tuyo es uno de los principios de novela más famosos de la historia del

Voz 1995 11:46 el más famoso de Ismael Ismael es precioso hablaba usted de la locura que voy a demostrar que esa locura de la custodia eh

Voz 4 11:58 es es muy actual

Voz 1995 12:01 en estos ciento sesenta y ocho años desde que se publicó Moby Dick no ha hecho más que mejorar no digo crecer sino mejorar es una lectura distinta a la que usted ofrece

Voz 4 12:12 en el escenario pero muy real y muy

Voz 1995 12:15 política Shelton escuche la forma serán parecida esto

Voz 2 12:26 para voz lo dejó el son el ahorro

Voz 1148 12:34 de la vida mirando el arte la la realidad imita la ficción la realidad limita la ficción la ficción nunca puede llegar a caer

Voz 1110 12:41 zar la veracidad de la realidad es verdad

Voz 1148 12:43 verdad es el mismo tono no hubiera House tuviera motor

Voz 1110 12:46 hubiera servido en los ensayos escuchar ese tipo de soflamas que por otra parte se escuchan por desgracia demasiado a menudo no es algo que se repite periódicamente se tipo de héroes salvadores Libertadores etc etc eso eso le pasa el capitán Aja

Voz 1995 13:00 también es es el Gran Vía

Voz 1110 13:02 con lo que pasa es que fíjate no digo el caso de de de de la actualidad ahí de la Venezuela actual más pero el capitán JAP tiene algo que lo hace distinto de esta otra gente que es absolutamente admirable siendo personaje negativo un egoísta que mira sólo por sus intereses personales enloquecido y demás que trata de manera tiránica hay déspota a los miembros de la tripulación sin embargo tiene un componente heroico en su determinación de enfrentarse la naturaleza porque enfrentarse a la ballenas enfrentarse a la naturaleza a los elementos de la naturaleza tiene un componente heroico que lo hace admirable es lo que nos comenta gran parte del público que ha visto el espectáculo lo largo de este último año me doy cuenta de que el capitán Khan tiene una cantidad de elementos que la hacen un personaje negativo y casi casi despreciable pero no puedo dejar de mirarle IES San Madera de héroe esa capacidad de determinación de de inmolarse asimismo para conseguir su objetivo no que ella podemos discutir si eso es bueno o malo aceptable

Voz 1995 14:01 perdone que vuelva a aterrizar en una parte filosófica básicamente usted habla es un tratado de filosofía pero la parte física usted no acaba exhausto cuando acaba la función

Voz 1148 14:15 exhausto con mayúsculas y subrayado y con me gritas quiero decir

Voz 1995 14:19 el ejercicio físico es el dieciocho físico

Voz 1148 14:21 lo más grande que haya hecho nunca en un escenario más incluso que aquel Reilly que tuvo

Voz 1110 14:25 eso suerte de interpretar hace ya diez años

Voz 1148 14:28 fíjate el Rey Lear eran tres horas y media dar

Voz 1110 14:30 presentación agotadora como cualquier texto dramático de Shakespeare y sin embargo este espectáculo que dura apenas hora y media me deja mucho más exhaustos requiere de mi mucha más energía incluso preparación física porque es un personaje que empieza ya no tiene un viaje empieza ya a mil revoluciones por minuto el con el motor a mil revoluciones al máximo su primera expresión en escena no es una palabra ni una frase es un grito empieza con un grito enorme que les sale de las entrañas a la máxima potencia y a partir de ese momento no hace más que subiendo ahora bien dicho esto efectivamente es lo termino absolutamente exhausto y creo que además lleva una pata de palo lleva unos inconvenientes lleva una prótesis lo cual hace complicado el andar en escena pero insisto en mi oficio creo que el público no tiene porqué saber porqué valorar el esfuerzo que le cuesta a un actor hacer o no hacer un personaje lo que importa es el resultado final para el público el resultado final debe ser placentero no debe ser

Voz 1995 15:31 frío digo claro no valoramos sus capacidades atléticas no es bueno eso lo hacemos esta noche que hay una divas ahí sigue también corre más rápido pero si no no así

Voz 5 15:40 Tedeschi poderío rápida

Voz 2 15:45 jugará las viento en popa cuando llega la tiniebla el cielo y el mar sequía de en rayos UVA vivir

Voz 1995 15:54 hora y media en ese tono además

Voz 1148 15:57 viendo a esos fragmentos que ha sido poniendo a lo largo de del programa me doy cuenta de Jesús personaje desmesurado que se pasa toda la función

Voz 1110 16:04 el gritando gritando no habla en ningún momento hablan de la zona Time enloquecido por otra parte hay que tener en cuenta una cosa está en alta mar en en en dentro de una tormenta perpetua tormenta interior y tormenta exterior de verdad de agua hay elementos naturales gritándole a toda una tripulación de cuarenta hombres no puede expresarse a media voz en voz baja

Voz 1 16:27 todo esto en un teatro mira que usted conoce la historia porque fue bastante mal trazado Mel B lo ignorado en esos muchos ya existe una carta de rechazo de la obra de un editorial de eso eso ya me encanta lo última frase está muy bien pero no los además es severamente hay que tratasen esa seriamente una ballena

Voz 6 16:52 he leído el libro señor palpable pero lo que bien pero tiene que ser una vaina no puede ser otra cosa pez más bonito yo digo pueden está en un teatro no no quiere que usted revela el secreto como usted sabiamente pero obviamente este era un problema una Nick mapa resolver como ponemos una ballena en un teatro

Voz 1110 17:13 la verdad la verdad ahora debería decir aquello tan tópico de me encanta que me haga esta pregunta pese a que este tema a colación porque la verdad es que mucha gente ha intentado en a lo largo de los últimos cien años llevar Moby Dick al escenario incluso el gran Orson Wells está obsesionado hizo una adaptación teatral que resultó un fracaso también Vittorio Gassman hizo de adaptación teatral que funcionó un poco mejor pero tampoco fue el éxito esperado es muy difícil plasmar eso en un escenario pero el teatro tiene una ventaja enorme por encima del cine de cualquier otra otra de las expresiones artísticas es que cuenta de antemano implícitamente con la imaginación del espectador tú sales al escenario y miras arriba Erice suyo que día tan buena hace este sol como luce mira este pájaro y el público lo ve no se ve ningún pájaro se ve el cielo cuenta con la imaginación es el único de los elementos en el cine eso no puedes hacerlo entonces debo decir debo decir que aún cuando este montaje ha intentado recuperar la magia del teatro creo modestamente que lo hemos conseguido hay tormentas en alta mar hay una música increíble agravada por un coro de cuarenta hombres de nivel operístico una iluminación increíble unas filmaciones hechas bajo el agua a propósito para el espectáculo todo el escenario invierte en la en en en en en el pico y el público nos comenta muy a menudo que ha tenido la sensación de estar hora y media casi mareando sea a bordo del pico es verdad que contamos con algo fundamental para que el público vea la ballena debo decir que el público vea la valla que la ballena aparece en escena sin que aparezca ninguna ballena en escena en eso consiste llano llano el talento sino a la capacidad de todo un equipo director actores etcétera Para

Voz 1148 18:49 seducir al público y hacer que vea la ballena no

Voz 1995 18:52 existen demasiados precedentes adaptación teatral de Moby Dick con éxito una versión italiana comité Gassman interpretando a que se pudo ver en la Expo de Sevilla una única noche la España Sevilla pero la mayoría versiones conocidas las hemos visto en el cine ha visto poblada adaptación más la de la que ha interpretado Gregory

Voz 1148 19:12 que interpretaba al capitán Aja dirigida por John Huston que es un referente fundamental pues hace unos sesenta años año mil novecientos

Voz 1995 19:20 veintiséis

Voz 7 19:22 en eso creo yo

Voz 1995 19:26 algunos años más tras muchos años más tarde ocho es una producción para televisión en la queja pera Patrick Stewart es decir el capitán de Star Trek cambiando el puesto Enterprise por el puente el pico es tan saben dos mil once una miniserie austriaco Hermann puso el papel de ella a Jaap William Hurt la adaptación más inverosímil señala que existe también en dos mil once que trasladaba la acción a la Edad Media que será sustituida por un dragón blanco filtraba la edad de los dragones el capitán a Pera Danny Glover adaptación hasta la fecha es la de Ron Howard en el corazón del dos mil quince en realidad está basada en los hechos reales que inspiraron a Melville para escribir Moby Dick

Voz 1995 20:33 tiene muchas cosas en que existe incluso un musical teatral que se estrenó en mil ochocientos noventa y un grupo de chicas que decide montar una adaptación de la novela en la piscina de su escuela sí Josep Maria estará de acuerdo en que el tiburón de Spielberg tiene bastante que ver cómo viste

Voz 1995 21:00 dar vueltas alrededor demodé oye un aplauso

Voz 1148 21:03 para usted equipo de documentación porque realmente aparte de de de esta larga relación de versiones pero

Voz 1110 21:09 es dificilísimo que alguien conozca esa versión musical de Moby Dick que se estrenó en Londres que fue un fracaso absoluto también donde un grupo de niñas de un internado preparado para una función final de curso y con ese fragmento musical son un alarde de documentación debemos

Voz 1995 21:24 vueltas entorno movidita a usted le gusta el martes

Voz 1110 21:27 el Ademar no especialmente me asusta el mar desde las pocas cosas que me asustan muchísimo yo a mí no me gusta nada viajar en barco lo mínimo posible me eso de verme o en un cascarón de nuez en la inmensidad del agua me da un cierto miedo soy de los que no se alejan demasiado de la orilla sí sí sí sí sí pero bueno el mundo ven creerse las ficciones en parecer un lobo de mar sin tener demasiado

Voz 1995 21:50 la caída de del de verlo desde la marca también me atrae

Voz 1148 21:55 desde una piscina sin arena ni nada Icon Martine alrededor

Voz 1995 21:58 sí sí sí yo estoy ya más de cincuenta años de carrera imagino que hay un punto de donde ya se atreve usted contó el ejemplo Sahab derecha con ambos fácil sí

Voz 1110 22:08 hombre a Jaap es uno de esos personajes que incluso alguien creo que fue Borges au Harold Bloom no recuerdo exactamente escribió algo así como a Jaap es el personaje que se le olvidó escribir a Shakespeare es un personaje de magnitud shakespeariano celo como Hamlet incluso yendo más atrás como Edipo son Granero y entonces hay que tener un bagaje una experiencia para poder acercarse a él pero en esos cincuenta años yo te diría que a lo que más he aprendido no es tanto lo necesario para interpretar personajes de ese tipo cómo lo necesario para sentarse reflexionar y pensar que quizá ya es hora de ir bajando el ritmo del trabajo de ir alejándose poco a poco cincuenta años de trabajo encima de un escenario sin parar ya es mucho

Voz 1995 22:50 no sé no lo sé no yo creo que no nuestro

Voz 1110 22:52 pero hay hay por ahí una leyenda hay bueno no leyenda más o menos basada en la realidad de dicen que si el actor es un el de actor es un oficio en el que se trabaje con la experiencia vital con la propia experiencia con las emociones con como tú has aprendido a lo largo de tu vida manejar tus emociones por lo tanto el actor que tenga más experiencia vital será siempre el que más instrumentos bien que antes Manuel será el mejor actor es decir el mejor actor no es siempre el más viejo estoy en parte de acuerdo pero también es verdad que hay el actor lucha con algo fundamental difícil de vencer que es el deterioro de las propias fuerzas

Voz 1995 23:28 el envejecimiento de está insinuando que bueno que está está pensando en trabajar comer se ya le digo que en casa no le aguanta hasta pues años dando

Voz 1 23:40 tengo muchos libros sí sí Si Antoni tengo muchos libros que leer muchas Pelé

Voz 1995 23:44 casa tira vaya a gira

Voz 1 23:47 siempre que siempre queda una ballena blanca más para matar por ahí

Voz 1148 23:52 pero ya ay de aquel que no tenga una ballena blanca como objetivo para matar o para darle un abrazo