El circo se moviliza para pedir a Carmena que no prohiba sus animales

no prohiba su actividad con animales salvajes

una prohibición que ya ha sido aprobada por la junta de gobierno pero que todavía tiene que ser ratificada por el Pleno la marcha recorrido parte del centro de la ciudad is ha encontrado en el camino con activistas del PACMA que han tratado de reventar la Virginia Sarmiento

Voz 2

00:32

para pedirle a Manuela Carmena que simplemente cumpla la promesa que no se hizo hace dos años que participar en la redacción de la ordenanza que era también que va a haber un tiempo adaptación es mentira no lo ha cumplido y desde luego creemos que Manuela Carmena tiene que recapacitar molestarse en venir a ver cómo están los animales cosa que también prometió hoy no ha cumplido