Debate sobre los circos con animales en Hoy por hoy Madrid

Voz 1515 00:00 hoy por Hoy Madrid Marta González Novo doce del mediodía treinta y siete minutos hoy hemos invitado a nuestros estudios a la primera cronista de la Villa que tuvo Madrid y además fundadora de capital animal es decir una activista convencida ferviente la defensa de los derechos de los animales nos acompaña Ruth Toledano Ruth qué tal cómo estás hola Marta encantada a estar aquí de nuevo bueno te hemos admirado porque tras el anuncio que hizo el equipo de Manuela Carmena diciendo que Madrid va a modificar su ordenanza para prohibir espectáculos circenses que utilizasen animales ahora mismo ahora mismo hay representantes bueno del mundo del circo que están recorriendo Madrid de Plaza de Castilla a Colón para defender la presencia de animales después de esta prohibición del equipo de Carmena porqué entendáis Ruth que no deben estar mira Marta hoy en día en una

Voz 1 01:07 época avanzada en una época en que la cultura que se entiende tiene que ser una cultura ética una cultura constructiva una cultura que fomente en por ejemplo en la infancia los valores de respeto a a la diversidad de respeto al diferente un espectáculo basado en la explotación ídem en el maltrato a los animales pues no no parece que sea lo que lo que podemos defender porque decimos explotación trato porque los animales utilizados en los circos para lograr que realicen la los las acciones que hace detengan tengan los comportamientos que tienen son adiestrados con mucha violencia viven en cautividad son transcurren transportados y trasladados en su vida itinerante sin condiciones bueno pues tienen una

Voz 1515 01:59 vida indigna siguiendo esa manifestación está nuestra compañera Virginia Sarmiento ya te adelanto que ellos lo que explican mientras recorre Madrid es que para ellos los animales a su familia que utilizan el método premio cariño

Voz 1 02:12 es que pasan inspecciones del Seprona y que las condiciones según entienden los republicanos responsables del circo son óptimas vamos a acercarnos hasta allí hasta esta manifestación Virginia Sarmiento hola

Voz 1973 02:22 hola hola qué tal buenos días

Voz 1515 02:24 cuéntanos

Voz 1973 02:26 bueno pues la manifestación ha transcurrido desde Plaza de Castilla hasta Cibeles donde nos encontramos ahora mismo hasta aquí se han cercado con los camiones con los artistas con los trabajadores de multitud de circos lo cifran en unas dos mil quinientas familias en España que viven de este negocio recordamos que el cambio normativo para la prohibición de estos espectáculos con animales Se aprobó en Junta de Gobierno el pasado veinticuatro de enero que tendrá que ser ratificado en el pleno de marzo y que ahora Madrid además cuenta con el hoy el grupo municipal socialista para sacarla adelante hace ahora dos años que el pleno aprobó desarrollar una normativa para el respeto del bienestar animal y hoy como decías la Asociación de circo reunidos ha convocado esta movilización para pedirá Carmena que recapacite ellos dicen y lo llevan en sus pancartas que sus animales son como uno más de la familia que están bien atendidos no tan sólo pasan los controles del Seprona sino que aseguran que hasta cuatro controles semanales son los que tienen sus animales me acompaña está aquí conmigo David Arranz enseguida hablamos con él pero quiero que escucháis un sonido que se ha producido hace unos minutos aquí en la plaza de Cibeles un rifirrafe con activistas de PACMA que también se han acercado a la cita

Voz 2 03:32 vale que les han recibido goles puede contar porque los prohibiendo de Europa que ahora la moda se llevan si se lleva daba la mía que no Amaya señora ya estará son descaradamente gente que he conocido es vete si desgraciadamente desgraciadamente hacia la mente deja a la gente que Elisa no te avisa que es bueno pues ese era el encuentro que mantenía

Voz 1973 03:55 una de las trabajadoras de uno de los circos que hoy se congregan aquí en Cibeles y como decía tengo a mi lado a uno de los portavoces al secretario de esta asociación David Arranz qué tal buenos días

Voz 3 04:04 hola buenos días que escuchaba además a Ruth Toledano

Voz 1973 04:06 con atención que es lo que reivindica porque habéis decidido salir a la calle

Voz 3 04:11 bueno en primer lugar yo quería decirle la la representante del bueno en primer lugar

Voz 1515 04:16 pero no perdón disculpe no soy representante del PACMA pues toledano es la fundadora de capital animal

Voz 3 04:23 no

Voz 1515 04:24 en encendida defensora de los animales pero sí da vez continua

Voz 3 04:27 disco discúlpeme el error yo creo que es un error menor quería preguntarle hace cuántos años que no va a visitar un circo a comprobar cómo están las instalaciones ya comprobar cómo están nuestros animales el hecho de coger cuatro vídeos de circos donde efectivamente en nuestro sector también hay ovejas negras igual que lo ahí en la política lo hay en el periodismo lo hay en cualquier otro sector entonces coger cuatro imágenes de las ovejas negras que tenemos en nuestro sector venderlas como algo habitual eso no no es ético y no no no está nada bien vale el hecho de atribuir Nos a todo un colectivo un delito porque el maltrato animal es un delito atribuirles un delito genérico eso o lo demuestras o es otro delito que es injurias y calumnias entonces eh por favor yo te pediría que la palabra maltrato la quites una cosa es que no te gusten los circos con animales como hay mucha gente que no lo considera épico o en sus gustos pues como nos gusta el peligro de comedia otro Gustavo drama en otro las de miedo Navy pues tenemos tiempo las listas no te quiénes son miembros que no te quiere responder Ruth Toledano lógicamente

Voz 4 05:32 en dos mil once es

Voz 1 05:34 hoy vio el primer circo con animales

Voz 4 05:37 en en la Unión Europea en en Austria

Voz 1 05:39 desde entonces son quince los Estados miembro de veintiocho que los han prohibido por razones de bienestar animal si eso eh no le convence a este señor de todas maneras insisto en que esto lo

Voz 3 05:52 ha habido mucha gente no significa que seamos que que estén en cambio la angustia en España hemos ganado todas las sentencias cuanto

Voz 5 05:59 todos los profesores por por más por cuestiones de forma no por cuestiones de fondo señor por cuestiones de forma si no señor por cuestiones de forma ustedes por cuestiones de forma y usted

Voz 1 06:11 sabe saludar a una persona

Voz 1515 06:13 pero una las las eh

Voz 6 06:16 las investigaciones que han dado

Voz 1 06:19 circos ha demostrado lo ha publicado que la mayoría de ellos no tiene a sus animales con documentación ni siquiera hay un censo de los animales que existen tira es bueno pues Adrienne

Voz 1515 06:30 la ruta que también les expliqué ellos están manifestando ahora mismo por las claves de por las calles de Madrid lo que no se da vino a insiste en República

Voz 3 06:37 va a un medio de comunicación decir mentiras

Voz 1515 06:40 esto no es bueno lo que algo en el sector vale espero que todo se me gustaría David tira usted también utilizase sus argumentos para defender sí

Voz 3 06:51 claro que sí que están reivindicarán David cuáles son esas

Voz 1973 06:53 controles de los que nos hablaba que tienen sus animales para garantizar de alguna manera el bienestar

Voz 3 06:58 mira evidentemente cada vez que vamos a un a una población previamente hay que pedir permiso al Ayuntamiento como usted bien sabrá y entre toda la documentación pues va la documentación de los animales lo aprueban a partir de ahí para llegar a esa población tienen que venir los veterinarios de la comunidad autónoma revisar los animales iba a hacer un papel que Sama la guía de de la guía pecuaria para poder trasladar a esos animales ya van primer una una revisión documental y una revisión a los animales una vez que llegas a la población a la que vas a actuar vienen los veterinarios del Ayuntamiento y vuelven a revisar otra vez toda la documentación todos los animales ya van dos revisiones más luego aleatoriamente puede venir lo no puede venir el Seprona Servicio de Protección Naturaleza de la Guardia Civil y hacer una revisión ya estamos hablando de tres revisiones o cuatro si contamos Si bien el Seprona no vienen Seprona semanalmente a la semana siguiente te cambias a otra localidad iba otra vez y otra vez antes del vamos que me diga usted yo creo que somos uno dos el sector con animales cuente mamá además son Corolla

Voz 1 07:55 bueno cuente como adiestrando ustedes a sus familiares a esos animales que ustedes llaman sus familiares para que hagan gaseosas que ha No More

Voz 3 08:02 lo compran y con amor es tenerlos a eh

Voz 1 08:04 cadena dos tenerlos encerrados en espacios minúsculos tenerlos hambrientos darles latigazos

Voz 3 08:10 estás está inventando eso por qué perdió por que miente pero por qué miente por qué miente hombre eso sólo ve usted has visto lo visto nuestros circos ha venido a alguno de nuestros circos cuánto cuánto tiempo hace que no visto un circo respondan mire usted sabe perfectamente a lo no responda cuánto tiempo hace que no ve usted un circo en Europa perdone yo no le tengo que responder a usted de cuando me he visto en la vida en la pero bueno este señor bueno está bien nosotros que me estás diciendo que los encadenado encadena cosas

Voz 5 08:42 este es una prueba donde tienen ustedes a los elecciones ya lo haga leones cuando acaban los es muy segundos

Voz 7 08:48 siguen es una realizaron mira por favor porque

Voz 1515 08:52 no no he David responda me he a una pregunta esto la prohibición que quiere poner en marcha el Ayuntamiento de Madrid al hilo de lo que se está haciendo en otras ciudades de Europa y en otras ciudades de España han mantenido alguna reunión con el con el Ayuntamiento con algún representante institucional para intentar parar esto hoy se están manifestando reclamando y explicando que ustedes protegen quieren que los animales son su familia yo tengo la sensación de que esta decisión del equipo de Carmena no tiene marcha atrás

Voz 3 09:22 tuvimos una reunión con Manuela Carmena varios representantes de circos de la Asociación de circos hace dos años eh en una primera toma de contacto y signos invitó a que tuviéramos futuras reuniones para participar en la en la redacción de ordenanza que iba a regular no prohibir los espectáculos con animales no hemos tenido más noticias hasta que hace unos días por la prensa Nos hemos enterado de esta ordenanza sobre los yo decía usted hace unos minutos yo les voy a emplazar a una persona que está en contra de los circos con animales que es Frank de la jungla hizo un programa espectacular en un circo está en You Tube en varios en varios sitios en tres partes creo que está demuestra que en el circos no el maltrato a los animales el que quiera circos con animales o quieras circos que alemanes que lo elija pero él una persona que está en contra de los circos con animales dice la verdad sobre la actualidad de los circos con animales en Europa no mentiras ahí está las imágenes y ahí está la verdad de una persona que encima que no nos defiende

Voz 1 10:18 son ya seis tramos autónomas en el Estado español que han prohibido los circos con animales salvajes un millar de municipios tres de esas comunidades autónomas con toda clase de animales Baleares la Comunidad Valenciana La Rioja cada vez somos más

Voz 3 10:33 tenemos que dejarlo aquí estoy yo me aburría al temas cien por cien de los procesos judiciales ganados ninguno de fondo todos bien o no ha perdido a uno

Voz 1515 10:43 mismo se están manifestando en Cibeles comenzaban en Plaza de Castilla hay continúan defendiendo reivindicando explicando que cuidan y velan por los derechos de los animales del circo pese a la prohibición anunciada por el equipo de Carmena hace poquito David gracias a ustedes Ruth Toledano compañera primera mujer cronista de la Villa fundadora de capital animal que nos podemos encontrar en capital animal Ruth