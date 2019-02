Eurocopa 2008: Historia de un triunfo (03/02/2019)

Voz 1 00:00 ya

Voz 1546 00:04 con acento Robinson pues aquí estamos con más acento Robinson semanas estamos con mi compañero amigo Raúl Román en forma y Robinson todos recordamos más o menos sin álbum yo muy tengo muy inicio de escuela donde estuvimos en dos mil ocho cuando España se coronó campeón de Europa la Eurocopa me pasó a mí esto Tres Cantos mito acaba presentar tres programas al día acerca de la Eurocopa y cuando salía a en Tres Cantos salir del estudios y tal vi algo que nunca jamás haya visto es decir gente espontáneamente en las calles con una bandera de España sin ningún conato político han sin ninguna agitación más allá que España somos campeones de Europa era realmente maravilloso porque hasta la fecha al menos desde que yo he estado en España esto no que no que se daba

Voz 2 01:12 yo ese día no estaba en Tres Cantos estaban librando a el día del gol de Fernando Torres estaba en Madrid y tengo la misma sensación que tú haber visto banderas de forma espontánea todas las fuentes del centro de Madrid llena no solamente Cibeles Neptuno pasa dabas mover yo qué sé Alonso Martínez o cualquier otro lugar y las fuentes se llenaban de gente hacía calor de las penas de forma espontánea fue una explosión de alegría porque luego hemos sido campeones del mundo y hemos revalidado el título de la Eurocopa pero como pasa muchas veces la primera vez no en la que todo el mundo recuerda ella

Voz 1546 01:52 pero eso no sé si eso sí entonces levemente para mí es un un un triunfo a más que por un lado hemos ganado un campeonato de muchísimo mérito pero luego España se sea yo feliz por todos los lugares de geografía Nardy sentía Histórico Vergüenza o de sacar los colores de España no empezaba ya ese ese cántico yo sí sí

Voz 2 02:24 además jugando muy bien al fútbol no un equipo un excusa

Voz 1546 02:26 Marcel ser feliz feliz siendo Espanyol sí

Voz 2 02:31 fuimos felices cuando un poquito antes en la fase de clasificación parecía que no es muy difícil que lo fuéramos por qué

Voz 1546 02:38 ya hay Batur de potaje porque claro esto auguraba muy mal esto sí lo he

Voz 2 02:43 hoy arranca un poco bueno pues tirando de hemeroteca recordando las cosas que se dijeron en en los periódicos cuando en la fase de clasificación por ejemplo España creo que pierde tres dos con Irlanda del Norte Luis está empezando a cambiar el equipo sobre los últimos coletazos de Raúl por ejemplo en en la selección pero la prensa es durísima con Luis ahí un unos unos titulares que ahora es no recuerdo exactamente pero que son muy duros con Luis Luis vete ya es uno de ellos no sé algo así como La Roja nos sonroja es otro que se puede ver en en nuestro documental y además las dónde que baloncesto acababa de ganar el Mundial de Baloncesto y se hablaba de que habían sido una piña una familia le habían dado el premio Príncipe de Asturias en la selección de básquet contrastaba con la imagen que daba la de fútbol si las críticas fueron durísimas yo creo que Luis como a veces hacen los entrenadores aprovechó esa dureza de las críticas de la prensa para formar grupo para formar piña no este mensaje de van a por nosotros y eso les sirvió para que

Voz 1173 03:43 pues tuviera cohesionar durante el periodo de de clasificación donde el equipo sufrió momentos difíciles donde la gente y el entorno hacía criticase empujado a veces esas medidas injustas pues hizo que el grupo de puertas para adentro y nos uniéramos muchísimo

Voz 0780 04:01 te acuerdas de El día de Irlanda Suecia los palos que recibimos fueron tremendo tremendo y los palos que recibió Elvis fueron abusivos

Voz 4 04:13 más que que el mundial lo que real

Voz 0780 04:16 ante no tienen éxito en la Eurocopa fue fue una clase

Voz 0654 04:21 tuvimos creo que eso fue quizá lo que nos faltaba para para ser de verdad a un equipo muy complicado de ganar esa especie de unión con el entrenador jugadores bastante también que rodea a selección creo que se hizo con una familia

Voz 1546 04:37 es que es curioso porque pudiese ver dado perfectamente el hecho que español ni siquiera de clasificarse para la fase final luego a buscando la paz digamos Luis decía antes de partir hacia la fase final de verano después de una vez terminado esto yo me voy a ya había otra cosa es que Luis Aragonés cuando era entrenador independientemente de la presupuesto que tenía colofón Bris que tenía el Atlético de Madrid en el en el Fútbol Club Barcelona han en dos equipos Oviedo España siempre jugaba especie contragolpe cuando justo en España estaba destacando el famoso tiki taka hizo lo que hizo Juanes era más o menos dejar de lado su forma de de haber entendido el que aquí tengo unos pequeñitos maravillosos deje de historias vamos a jugar como esos chicos desean jugar vamos a formar y claro evidentemente de alguna forma sobraban algunos otros futbolistas intensa había una especie de la Evo generacional con victoria incluida no

Voz 5 05:53 sí sí es cierto por ejemplo Marcos Senna que es uno de los jugadores capitales en ese torneo dicen en el en el documental en el reportaje en el Informe Robinson es muy fácil jugar con estos pequeñito con estos jugones el Luis ponía en el césped a la veda Xavi Iniesta Silva Cesc al propio Senna que también en algún jugador menudo pero es que el balón lo tenía siempre España como tú dices pues

Voz 2 06:19 el viejo aficionado recuerda Luis Aragonés de su etapa en el Atlético de Madrid y otras por el fútbol rápido

Voz 0780 06:24 lo de contragolpe pero esta selección fue muy distinto

Voz 1977 06:26 en todo momento el míster quería que tuviésemos el balón y en ese sentido prácticamente en todos los partidos España dominó a su a su rival cuando tienes el balón el contrario yo te puede atacar y tú defiendes teniéndolo no

Voz 1328 06:44 el dueño del balón es el dueño entonces yo soy dueño del balón el contraataque

Voz 5 06:51 practicó un fútbol precioso ya desde el primer partido contra Rusia que España le gana cuatro uno dejó momentos

Voz 1546 06:59 es el Villa marcando de cabeza

Voz 5 07:03 Villa marca de cabeza o Cesc Fábregas también marca de cabeza que era que era muy joven hice género como muy buen rollo también ese clima familiar del que habla de la selección de baloncesto se trasladó también al fútbol recuerdo que nos contaban cómo se reunían todas en la habitación de Joan Capdevila a jugar a las cartas igual que se había hablado de la pocha en la selección de básquet

Voz 6 07:23 pues se trasladó a la de fútbol los

Voz 2 07:26 DJ Hero dos o Iker Casillas recalcó

Voz 5 07:28 Henin un ambiente en aquella selección como no había habido en años anteriores en la localidad de Austria donde donde pernoctaba España no Beastie o algo así se llamaba pronunciado muy mal pues también el clima con la gente del hotel era muy bonito cuando volvían de un partido los esperaban

Voz 6 07:45 la Audiencia lo fue todo como muy fan

Voz 7 07:47 biliar y quizá ir la cabeza de aquella familia era

Voz 0780 07:51 el abuelo como le llamaban muchos de los jugadores no Luis Aragonés

Voz 7 07:55 que supo también generar ese clima con ellos

Voz 0780 08:02 un padre que nació como nuestro abuelo no pero nuestro abuelo con mucho cariño Él las pocas personas que confiaba en nosotros

Voz 8 08:16 a de quitarse el sombrero y felicitarle levantarlo como como no ahora que ha pasado uno se siente orgulloso de decir que nunca mejor dicho un hombre que que tiene lo que se tiene que tener y que no todo el mundo tiene

Voz 0111 08:36 lo logró eh hay imágenes

Voz 2 08:38 es bonitas que se ve en el documental por ejemplo antes de la final contra Alemania como Luis se acerca a Podolski le golpea hay Silva dice estar viendo ellos hablan de las charlas de Luis con muchísimo cariño creo que antes de la semifinal contra Rusia que les empieza que les da una charla que Pujol dice que ha sido la la mejor que le han dado en su carrera deportiva aunque luego no te la explican exactamente cómo fue no pero el les hacía reír hacía reír y es verdad que salían al campo liberados de tensión

Voz 1328 09:09 una selección que ya las ganado antes tienes sumida no tiene sus problemas y ahí fue otro momento otro momento complicado había que hacer para que los jugadores no se confías en el resultado del primer partido

Voz 0111 09:25 Justo la charla antes de la semifinal para mi ha sido la mejor charla de que me han hecho nunca no sale un poquito más de lo táctico tocó un poco más lo emocional y fue pues muy muy emotiva estar tranquilos que sino no ser peligrosos peligroso era Pavlyuchenko todos nos echamos a reír porque habían estado en un momento muy bueno

Voz 0780 09:47 Mister era el nombre de jugadores

Voz 1328 09:50 muy rápido tiene una contra impresionante pero también hay un jugador ruso Pavlyuchenko que que me encantó fenómenos

Voz 0111 10:00 salimos todos de desechar la incluso riéndonos

Voz 9 10:04 el míster detenía tenía puntos

Voz 1546 10:07 interesante sin era era una lección de humildad por la parte de Luis Aragonés de alguna forma no porque tantos entrenadores son muy dogmáticos con su forma de entender el fútbol idea alguna forma o beligerante no han Helios quieren crear a un Unión detrás de una sola idea para que tengan muy claro en muchas especies los grandes entrenadores a lo largo de la historia han su famoso por un tipo de terminado estamos viendo ahora mismo por ejemplo Mourinho ha ahora después de su cese en el Manchester United muchos dicen que es muy bien en inglés era el hecho francamente bien pero él venía como The Special One con algo nuevo algo diferente pero él se ha quedado como estaba ha avanzado eso clase con muchos entrenadores Luis ha sido un futbolista con el tema de las española que han jugado un fútbol más directo un contragolpe el más a la italiana digamos cuando luego se corrompa El AVE tica de alguna forma deja de lado todo lo que él había practicado poquito vio de que había unos futbolista hay que entender de otra manera el IVA aplazarlo eh abrazarlo ese coronó campeón muy llamativos

Voz 2 11:31 sí y creo que una de las cosas que les dijo a los jugadores es si con este equipo yo no soy campeón me tengo que ir él era consciente de que ahí tenía gente de muchos quilates como así era no grandísimos futbolistas es una generación

Voz 5 11:44 yo en español la maravillosa yo creo que hay un momento clave

Voz 2 11:49 en en ese torneo en el en el informe

Voz 1546 11:53 qué es la tanda de penaltis contra Italia que eso alguna asignatura no los cuartos de final había dicho en fútbol español muy frecuente hasta aquella fecha dice que hemos jugado como nunca hemos perdido como siempre pero desde ese momento más penaltis y la cara de veces que que angustia a más hombres ha cambiado el signo ya no se habla tanto en hemos hemos jugado como nunca hemos perdido como siempre

Voz 2 12:26 en la la maldición de los cuartos no tan famosa

Voz 5 12:30 hay yo recuerdo cuando yo estaba haciendo el el el

Voz 2 12:34 el reportaje y las entrevistas que dije bueno es que simplemente con lo que ocurrió en la tanda de penaltis daría para

Voz 10 12:38 en Informe Robinson entero por ejemplo

Voz 2 12:42 la forma en la que Luis actúa en en la tanda se ven las imágenes cómo les va diciendo el elige a los lanzadores el orden de cada uno les va diciendo tú primero tu segundo que con Güiza se se nota por ejemplo Dani Güiza que era un poco el más novato podemos decir en en los grandes escenarios él no sé si estaban el Getafe con el Mallorca entonces no recuerdo y fue el jugador que fallo el el penalti y luego es muy curioso como el orden de las entrevistas a la hora de hacer un reportaje te va marcando lo que luego ocurre porque yo entrevisté a Pepe Reina le pregunta por la tanda hiel no me contó algo que luego me contó Cazorla es que reina le dejó que tirara por el medio a Cazorla contra Buffon Blair dijo Buffon se va a tirar a un lado lanzase lo por el medio arriba la tenía pensado lanzar a la derecha hay fuerte que era lo que había estado ensayando en los entrenamientos finalmente Cazorla por ejemplo se hizo Castle asimismo itinerante tenía pensado hispano se fijan en la celebración de Cazorla lo hace con muchísima rabia porque yo creo que estaba tensionado pensando si acaso asimismo nuevo al consejo que el aviador reina por ejemplo pero sí es muy curioso y Cesc Fábregas que entonces tenía veintiún años y lanza el el quinto y definitivo penalty de esa tanda no como resopla también antes de dirigirse al balón y cómo es capaz de cambiarle el el tiro a a Buffon en el último instante creo que la sensación es que todos atravesamos en aquella tanda de penaltis y que transmiten también los jugadores en el informe son

Voz 10 14:06 lo estábamos ahí está en un momento clave para superar esa barrera no

Voz 8 14:10 allí me he pasado por la cabeza que era el definitivo desde que eres pequeño tú sabes que el quinto penalti siempre es más decisivo o no

Voz 11 14:18 el año pasado en la Champions falló un penalti lo tira hacia arriba pero lo tiene muy fuerte pero yo creo que siendo derecho tiene que perderán su lo natural de pegar mejor eso es lo que pensiones Moreno

Voz 12 14:33 es que la pega fuerte la pegaba a media altura y yo estoy

Voz 0780 14:37 Tura es bastante Luis fuel

Voz 8 14:39 momento de más responsabilidad de Mi vida es un país datos espaldas sólo que tú después de cinco segundos marqué un gol fallar ese penalti y luego lo mejor perder la podría haber significado en mi cabeza pues a vamos a pensar en eso lo ve tan claro que él se tiraba antes que por qué no intente cambiarlo y mira gracias adiós pues

Voz 1977 15:26 mucho nervio mucha tensión pero al final pues por suéter el canto de la moneda cayó nuestro

Voz 0780 15:35 pero cafés los lanzó arriba como una liberación que por fin lo hemos conseguido

Voz 1546 15:42 ten en cuenta un futbolista en esa situación no tanto lo que si si falla no no vemos pero nada es que continúa la tanda eso a un poco más de alivio pero tiraron un el penalti en una tanda hilo fallas esto cuesta a la eliminación de tu país y se queda marcado para siempre quedaba para siempre pues ahí no perdimos nuestra virginidad porque eso fue perjudicial y negro pero era el nacimiento del primer Grand gran gran ciclo del fútbol español sí sí sin duda mí

Voz 2 16:20 los espectadores fue perder la virginidad el propio Iker Casillas dice en el documental yo no pensaba realmente que iba a ganar un título con España y fue el primero de tres grandes torneos que ganó de forma consecutiva

Voz 0780 16:36 Uche de la grada Paul porque claro yo creo que va a portería mientra que está muy ajustado al palo

Voz 0654 16:47 y dieron paso a la derecha hubiera sido el portero que no se entiende bien con con el no se confía Hay es una décima segundo que me da a poder pasar todo el otro lado ir sea el portero vivía no utilizaba la rosca los ha sacado un campo seco sabré lo fuera pero el balón va va llenando oí y acaba dentro o muy habitual Pablo en una declaración impresionante

Voz 8 17:14 estaba muy bueno nerviosísimo de pie el cuarto arbitro unos decía que que no sentaron por favor estuvo a punto de ser campeón de Europa

Voz 0654 17:26 qué es entonces cuando estaba en nuestro FAI

Voz 13 17:28 las

Voz 0654 17:29 qué otros otras selecciones serán campeones voy a sus jugadores celebrándolo con la bandera de su país rodeado de gente

Voz 14 17:35 te soñaba con algún día

Voz 1546 17:38 todo que en la educación

Voz 0780 17:45 hay un momento que hablo con Platini el me dice yo lo hice que España perdiera y metió un gol a un portero español ir después de veinticuatro años llevó a entregar la copa a España el ancho con portero entonces ahí sí que fui un poco de protagonista dije digo quiero levantarle a lo más alto posible de un acuerdo que sea en setenta y digo mira mira aquí me hace que ahora uno dice bueno pero ten cuidado que te puedes caer tú cuando me subí me dicen pues un minuto y baja te rápido

Voz 1328 18:21 en esas cosas no me dirás mucho al lado de la Copa eh bueno digo el trabajo bien hecho ya está ya se terminó lo que sí tengo yo bastante culpa de que me hayan creído

Voz 10 18:32 en ningún momento me empezaba yo polaco vez el poder ganar algo

Voz 14 18:38 la selección absoluta

Voz 15 18:43 yo está el corazón de la gente en la historia de España guardada

Voz 10 18:46 da la sensación de saber que has ganado con tu selección es con es inmejorables

Voz 15 18:58 poder dar una alegría a un país entero es diferente

Voz 1546 19:04 y hablándole porteros Palop tuvo el tremendo bueno él es magnífica

Voz 3 19:12 fue coger la la copa con la camiseta de Arconada

Voz 2 19:16 Palop creo si no me equivoco era el jugador más veterano de aquella selección no jugó ningún minuto era podemos decir el tercer portero porque reina sí que jugó un partido contra Grecia con España de clasificado en la primera fase pero Palop había visto de niño en el año ochenta y cuatro a la selección española con Arconada portero perder en la final contra Francia contra la Francia Michel Platini y entonces él quiso homenajear a su ídolo Arconada puso su traje ceñido de él que llevaba en la época de Arconada y salió a al césped di y a recibir el trofeo y la medalla que se da al campeón de la Eurocopa con el traje de Arconada Palop iba a haber aparecido en nuestro Informe Robinson Se puede contar habíamos preparado un set con un niño que iba a interpretar a Palop

Voz 5 20:00 Toño viendo a ha subido lo Arconada en la final y cuando iba a viajar a Madrid

Voz 2 20:06 teníamos todo dispuesto para entrevistarle para que fueron poco hilo argumental del documental nos comentó que no podía venir porque creo que recordar que había

Voz 5 20:14 la función de colegio de alguna de sus hijas o algo así yo le insistí pero él me dijo Lo siento pero no puedo hacerlo

Voz 1546 20:21 yo es que que Andrés Palop deje de lado su hija

Voz 2 20:27 bueno lo que hicimos fue buscar otra fecha pero Palop era un profesional con un calendario muy apretado a nosotras unas echaba el tiempo encima no había otra fórmula y finalmente palo decidida y segura y con buenísimo criterio asistirá a la función de su hija en el colegio y ni siquiera apareció en nuestro documental

Voz 1546 20:44 bueno ahorrar muchísimo que lo hace por el recuerdo a hace muy bonito muchísima gracias un abrazo muy fuerte

Voz 2 20:50 un fuerte abrazo para Michael siempre está contigo compartiendo una charla donde sea en estos micrófonos de la SER es un placer

Voz 1546 21:05 escribe nos en Facebook acento Robinson

Voz 1546 21:34 bueno la historia resulta paradójica como hemos podido escuchar ha bebido un calvario ha convivido con sus demonios durante tantos años de su vida mientras nosotros hemos estado escuchando cómico Tobarra el escenario obesos patios derrumbes en la tele jamás mismas podido imaginar que el más infeliz y todos a él como ha podido hacer tanta gente tan feliz mientras él no encontraba la felicidad pusieron la gracias por ese charla con con un cómodo la gracia usted dispara está ahí al otro lado de la alcachofa a María de la Cadena SER

