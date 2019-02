A vivir Madrid | Alice Wonder "Cuando estoy tocando es cuando existo completamente"

Voz 1 00:00 nada más

Voz 2 00:14 estamos escuchando de Alice Waters un artista madrileña que ha crecido rodeada de ritmo de música en su casa su padre ponía blues ponía jazz y hay músicos que tardan en conseguirlo pero ya está está encontrando su propio ritmo su propio tempo este primer disco se titula que ha sido elegido por Mondo Sonoro como el mejor disco de Madrid de dos mil dieciocho Alice viendo en qué tal buenos días buenos días Fair que es algo parecido a déjalo ir vete a dónde va de los llevas es la palabra

Voz 3 00:48 para referirme al instinto de tienen muchas veces los niños cuando son capaces de todo y lo saben él no tiene miedo de nada no ISS primer impulso de no querer pensar más allá de lo que te apetece hacer en el momento pero yo tengo mucha suerte de que me han dejado siempre es muy libre hay Mi familia me ha apoyado mucho en todo oí y creo que se puede ver en este disco que has aprendido de ti al acaba este disco al dejarte

Voz 1751 01:12 pues he aprendido que soy muy testaruda eso ya lo sabía yo ya lo sabías ya lo sabía eso es verdad

Voz 5 01:22 la sale como quieres y que el proceso es lo que más hay que disfrutar siempre ir muchas canciones hablan del proceso de de Fire que he aprendido a de Haris

Voz 1751 01:48 el mundo me está cambiando éste es el título de esta canción que que estamos escuchando de Alice Wonder Nos visita porque va a actuar el viernes quince de febrero a partir de las ocho en Joy Eslava Ignacio dentro la séptima edición del ciclo de conciertos más también que impulsa esta casa Radio Madrid llevando el talento a a las principales salas de de la ciudad que significa para ti Alice formar parte de este cartel rodeado de todos estos arte estas en una sala como como la Joy Eslava en tu caso pues es es increíble

Voz 4 02:20 cuando me dijeron que igual nos animamos a la gente con la que trabajo no que estaban pensando en presentar Fire que en Joy Eslava no una sala que fui por primera vez el año pasado

Voz 7 02:34 del como público o en el escenario como público

Voz 5 02:37 fui a un creo que eran los premios de Mondo Sonoro una cosa si seriamente tocado de tu amor y cuando luego me ofrecieron tocar en la Joy Eslava con con Mata pensé que ni de coña que se les había ido

Voz 4 02:50 la hoy la olla totalmente que yo no iba a llenar para nada una Joy Eslava

Voz 5 02:54 porque lo último que había hecho era un Café La Palma que socios de cincuenta personas

Voz 4 02:58 pero no sé cómo te dejaste ir y me dejé ir otra vez

Voz 7 03:04 y no sé en qué momento está ocurriendo a está ocurriendo que presento mi disco

Voz 4 03:08 en una de las salas para mí que mejor suenan de Madrid sino la que mejor

Voz 1751 03:14 estoy de muchos músicos que pasan por aquí que suena muy bien y es lo que más me interesa la verdad que algunos de nosotros los que somos fans de de Vetusta Morla desde los inicios te descubrimos en la gira no de de su disco mismo sitio distinto lugar hiciste una versión de de consejo de sabios ahí yo escuchándote supe no que había mucho más detrás no y ahora estás Consuelo López en la gira cuéntanos

Voz 5 03:39 ha sido cómo ha sido ese pacto como ha sido todo no pues yo conocía suelen López porque Ángel Luján que es mi productor es el productor de Kidd que para mí yo creo que ha hecho un trabajo impecable la verdad es era también el productor de López pues estaba buscando a la chica porque tú todo en su en su banda todos son nombres Si siempre quiere una figura femenina que de un poco de aire en estos momentos no quería alguien que tocar el piano el que pudiera tocar la guitarra ofrecerá un poco de todo multiusos y entonces Ángel estaba grabando conmigo y nos presentó hoy conectamos y me dijo te ves preparada para telefonear a Vetusta Morla este verano

Voz 1751 04:19 no yo dije no no hacerlo no sirvió de nada ahí estabas iraquíes de este consejo de sabios

Voz 8 04:30 eh eh

Voz 2 04:39 Alice Lisboa como decimos estará el entonces pero la Joy Eslava penas que antes esta esta mañana

Voz 1751 04:44 le hemos pedido que entrega la guitarra y que para nosotros es el tema que le apetezca que les surja en esta mañana de fin de semana así que Alice todo tuyo cuando tú quieras te escuchamos qué tema vas a hacer

Voz 5 04:56 por qué voy a hacer a mí realmente me esté más favorito Si Carlos así que lo voy a interpretar para quién esté escuchando

Voz 9 05:07 IU NFL Dori muy bajo

Voz 10 05:24 no voy feos pon

Voz 9 05:33 no somos de lo no no sí no

Voz 13 06:10 jugadora

Voz 9 06:17 mí me caben dura no sí volverás a

Voz 13 07:14 a a

Voz 9 07:28 sí Gas

Voz 15 07:50 y ahí nada

Voz 9 07:53 no

Voz 4 08:01 ya

Voz 15 08:04 sí

Voz 1751 08:06 en directo a Lisboa aquí en A Vivir Madrid interpretando El Mundo me está cambiando Alice tú estás muy muy acostumbrada a convivir con músicos de tu padre es músico toca la batería no

Voz 5 08:18 mi padre es puro ritmo es diría que si no tuviera sino hiciera lo que hace se volvería loco supongo que me pasa un poco lo mismo no no no no yo nunca he tenido la necesidad de tener que vivir de la música no me preocupa el sentido de que si no funciona si la gente no le gusta no pasa nada puede hacer sea hacer más cosas

Voz 1751 08:38 esa falta de presión es una ventaja es una ventaja

Voz 5 08:41 pues a teniendo en cuenta que hay mucha gente que está apostando por este proyecto no hay que hay que ser consecuente con eso pero yo también me volvería loca Si no fuera por la música y por qué pues porque

Voz 16 08:56 cada vez me doy más cuenta

Voz 5 08:58 Lleida además lo pienso últimamente en mi casa estos días que me estoy preparando para la Joy Eslava no que es que cuando estoy tocando es cuando mejor estoy el resto estoy a mitad Estoril mis trozos de mi cuerpo y de mi alma están repartidos sí y cuando toco es el único momento en el que se me juntan en existo completamente es una cosa muy rara hay y tenerla es increíble y lo he visto sacar hacia mi padre a mi madre a mi hermana cantar cuando están felices cuando están tristes y me estoy dando cuenta ahora cada vez que se hace más profesional esto es más serio de que de que yo necesito esto para vivir también tú

Voz 1751 09:42 madre fue con con ella con quién compusiste las primeras canciones así en forma de juego ayudaba a estudiar inglés y luego hacíamos canciones inglés es posible que todos hayamos escuchado a tu madre sin sin saberlo el voluntariado sea renovar

Voz 17 09:58 en los últimos años ciudadanos de todas las edades e ideologías se implican

Voz 1751 10:03 desinteresadamente en programas lleva aquí la escuchábamos en Documentos TV es Marta Marta Barroso también ha doblado la la gala de los Globos de Oro creo también una de las pocas personas adiós

Voz 18 10:16 en este mundo que puedes decir eso de los Oscar para mí son como de andar por casa madre es la que va

Voz 19 10:22 doblando la gala dobla la mitad de las voces de esas mujeres yo creo que dobló hasta un hombre es un momento

Voz 18 10:30 en la segunda mujer que trabajais hubo y un hombre que trabaja de su ritmo

Voz 5 10:37 yo era muy pequeña y me acuerdo que me me ponía ahí detrás de la pecera y me ponía pues se ponían un cubículo con los con el papel delante que tenía que hacer sin haberlo practicado nada le ponían el documental en mute se ponía perfectamente a hablar de cómo tenían que saber una cosa igual todo

Voz 1751 10:56 el sabemos que te encanta cambiar de habitación sabes que continuamente encanta las fábricas esto te tenemos pero sí es verdad es una cosa cómo cambia esa situación cambia la atmósfera de alguna manera cambias tú no es esa es un poco la clave te hemos preparado antes que se llama el cuarto propio de Alice Wonder

Voz 20 11:18 voy a poner tres ejemplos ve habitaciones relevantes

Voz 1751 11:22 la historia tres ejemplos que hemos estado pensando blanquillo llevó a conciencia esta mañana mientras veníamos para la radio empezamos con el dormitorio en Arles que es un cuadro de de Vicent Van Gogh que representan así las visto el dormitorio de del pintor durante su estancia en en esta localidad francesa pintó tres cuadros casi idénticos el primero está en Amsterdam en el Museo Van Gogh

Voz 18 11:42 en mil ochocientos ochenta y ocho a mil ochocientos ochenta

Voz 2 11:45 hiera un alojamiento modesto con con poco mobiliario hecho de de madera de pino antes que persisten escuchando aseguró que lo reconoce en una cama a la derecha un perchero dos sillas una mesilla de madera cuadros en las paredes

Voz 4 12:00 interesante yo creo que sacan ese cuadro lo reconozco bastante por el azul naranja no vivía yo cambiaría seguramente no cambiaría nada porque no es así si es modesta yo creo que podríamos meter ahí el judío Cinca ya se si o el G3 City una de las dos no sigue así bastante maderos a las dos

Voz 21 12:34 ah no

Voz 22 12:39 el siguiente cuarto la siguiente habitaciones una frase una mujer tiene que tener una actuación propia Si la escribir novelas es el fundamento el ensayo de Virginia Woolf

Voz 2 12:50 que publicó porque me hace un año minutos veintinueve mientras vivía en la Residencia de Estudiantes femenina de las universidades de de Newman College de cartón College ambas en en Cambridge como te imaginas el cuarto esas mujeres en esa en esa universidad qué tipo en Cambridge qué tipo de cáncer

Voz 5 13:06 en te inspira este cuarto de tu disco

Voz 16 13:09 más Hans sí

Voz 1 13:20 imaginas

Voz 19 13:21 a partir del veintinueve aquí escuchando diciendo os vais a enterar de lo que viene

Voz 23 13:29 rabia

Voz 2 13:35 ya hemos basado en cuarto de balón hemos paseado también por por una habitación propia de Virginia Woolf el último cuarto que te propongo tiene una canción propia que es es

Voz 25 13:51 en serio sido swing

Voz 2 13:58 es una de las canciones más conocidas de de Leonardo es una balada

Voz 1751 14:03 la que describe una noche de pasión de dos amantes en este hotel el extra cuenta que que la pareja aparece tras los cristales del hotel tiene tintes autobiográficos que millones de una en una noche una historia en la habitación mil diez de Chelsea Hotel

Voz 7 14:20 no con una mujer anónima sino con Janis yo

Voz 25 14:23 cuál es la historia de estancia probables lo dos donde

Voz 2 14:30 desde esta última noticia haber ninguna canción te voy a pedir como te imaginas esa habitación de hotel

Voz 4 14:36 no imaginando una habitación

Voz 16 14:39 con muy pocas cosas cuadrada con poca luz

Voz 4 14:42 con una habitación bastante mala calidad casi todo moderno supongo que Paredes estas de paridad de estas que se para que es escucha todo una cama bastante incómoda pero con todo el pago el que deberían de tener juntos y con todo el fuego que debían de tener esa habitación

Voz 25 15:00 Janis Joplin leones es bien

Voz 1751 15:06 eh pues es la primera vez que nos encontramos en un estudio de radio espero que no sea la última me ha gustado mucho conocerte lo mismo digo hay un placer el día quince de febrero estaremos en otra habitación muy diferente porque iremos a ver T las ocho en Joy Eslava dentro de de la séptima edición del ciclo de conciertos Jinping que impulsa a Radio Madrid

Voz 2 15:27 Alice Wonder gracias muchas gracias pero que no leamos allí en la Juve no cerrar la puerta al salir

