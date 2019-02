Gravesen: "Nunca imaginé que me verían miles de personas y que narrarían mis partidos mientras juego al FIFA"

Voz 1995 00:00 vamos a hablar de fútbol

Voz 1 00:03 cumplo lo que puede parecer

Voz 1995 00:05 no del que físicamente es juegan en Wembley a Wanda Metropolitano sino del virtual de los videojuegos que es capaz de atraer a millones de seguidores también en parte es así gracias a jugadores gamers en la jerga como grave enseña es una especie de Leo Messi de los mandos

Voz 2 00:23 sido buena la cooperación con Cristiano destacó para sí es el grado ese más reconocible para quién

Voz 1995 00:34 a es el nick de Jaime Álvarez es un asturiano de veinte años profesional de los videojuegos un videojuego que ha vendido desde el pasado mes de septiembre seiscientos cincuenta mil ejemplares sólo en nuestro país

Voz 3 00:49 Jaime Álvarez

Voz 1995 00:50 debe ser muy buenos días de Ashton

Voz 3 00:53 todo cuando escuchas esas narraciones tú tú qué sientes

Voz 1 00:56 bueno pues es un poco la ilusión no porque muchos años viendo fútbol viendo otros deportes y realmente claro todo pasa de videojuegos por diversión y nunca te imaginas que vas a ser ahí un poco que es narrado acaba mí es lo que me flipa de competir el una escenario tener al rival enfrente tener público tener comentaristas poco el gusanillo de competición yo creo que es lo que nos mueve

Voz 1995 01:17 vamos a competir te sientes la película pregunta Herrera tú te sientes futbolista

Voz 3 01:24 esta virtual sí

Voz 1995 01:25 porque esta deportista me siento siendo ir que obviamente hay que sí Gravesen para muchos bueno muchos madridistas muchos aficionados al fútbol recuerdan todos toda la afición madridista lo recuerdan Gravesen no escogido una una definición perfecta el día después de graves

Voz 4 01:45 la verdad es que la aportación de Gravesen al fútbol ofensivo del Madrid es discreto y no será porque los ofrecen porque no paran elegir solo sólo bueno también se lo debe decir a los demás para que se alejen tranquilos

Voz 1995 01:58 Jaime porque elegiste a Gravesen

Voz 1 02:00 bueno pues hace muchos años y lo eligió mermada hermano Alex que queríamos un poco te obligan a poner Tunick virtual sabes cómo no queríamos poner un nombre a una fecha de nacimiento y nada pues a ver quién podemos hacer que imponga respeto Estados un poco entre Materazzi Gravesen y al final pues salió graves

Voz 1995 02:17 yo creo que lo conseguimos si es buena noruego eh sí es una pena no has por ahí Jaime como como es tu día a día tú tienes una vida normal un poco como como las películas cuando cae la tarde te encierra en tu casa como es tu día a día

Voz 1 02:34 bueno pues por las mañanas estudiar ya que me han dado una beca en la UCAM que da becas a deportistas para que puedan continúa sustituidos mientras compiten pues a mí igual sólo que compitiendo en videojuegos estudia Ingeniería Informática ahora mismo luego básicamente pues por las tardes pues igual que un deportista se pone a meterse en el gimnasio a practicar técnica lo que sea pues yo me encierro en el cuarto en mi casa mis padres ya ya saben de seguro que cuando la puerta está cerrada ya no se puede entrar básicamente a entrenar para llegar al mejor nivel a los torneos internacional

Voz 1995 03:04 tienes todavía que explicar muchas veces en qué consiste esto que es una profesión con el que la gente se gana la vida algunos muy bien

Voz 1 03:12 sí claro en mi caso yo me gano la vida bien no me puedo pagar mis cosas esto estudiando estoy contento pero sí que es verdad que animales internacionales ya muy grandes sobre todo en otros videojuegos pues hay gente que realmente gana millones de euros con esto y claro mucha gente obviamente gente fuera del mundillo cuando les cometas estos pues sí que a ser plata un poco la cabeza pero digamos que es una industria que va va creciendo mucho

Voz 1995 03:35 lo voy iba a más y no tiene por el momento parece que no tiene fin va creciendo creciendo creciendo y en qué momento roto Villares el canal habrá días que no te apetezca ir a jugar encerrar en tu cuarto volver a entrenar es decir en qué momento para para jugar deja de ser un juego

Voz 1 03:54 pues básicamente es en el desde un principio todos que jugamos videojuegos pues a lo mejor jugamos pues nuestros problemas son lo mejor jugar entre colegas un poco por diversión pero digamos que me destaque entre mis amigos como el que mejor jugaba y me metí en competiciones online en la que jugábamos a lo mejor por tonterías se cosas por cincuenta euros por ser ganador por unos cascos de premio ir de ahí vas poco a poco creciendo hay competiciones nacionales que organiza el aliado viejos profesional la Liga ya es un poco cuando vas ganando títulos bajando premios reconocimiento ya como te clasifica a torneos internacionales en los que basa viajar a Atlanta

Voz 5 04:29 la buscaré esta París ha

Voz 1 04:32 a Singapur a es un poco ya cuando vienen marcas cuando ya tienes un nombre cuando ya tenía es una imagen ya vienen marcas a Partizan ERTE ya pues un poco cuando empiezas a tener ingresos y ya pues es decir que vives de esto pues ya es un poco cuando te puede llamar profesional pero vamos es que es un camino para arriba que nunca lo busca sabes tú juegas yo creo toda la gente que conozco que ha empezado lo ha empezado por pasión por diversión y luego ya lo que llega pues ya puede ser por esfuerzo por dedicación el talento que tengas pero siempre siempre siempre todo el mundo aquí empieza por pasión

Voz 6 05:00 bueno en una una una duda alguna de este da da una patada a un balón de verdad

Voz 3 05:08 sí sí claro al fútbol

Voz 1 05:11 Easyjet siga siéndolo si no se me da muy bien la verdad no soy un gran jugador que se me da mejor coger un mando se pueden enchufar un mando al al césped me iría mejor pero pero

Voz 6 05:21 en el en el futuro virtuales más grande que Messi jugador actual

Voz 3 05:27 son palabras muy grande se pero muy bien

Voz 1995 05:31 echado una pregunta Jaime hace unas semanas hablábamos en este mismo programa sobre el desarrollo como decir lo de los deportes tradicionales el fútbol de verdad hay algunas voces que hablan

Voz 3 05:42 por ejemplo de que deben cambiar

Voz 1995 05:45 darse esas dos partes de cuarenta y cinco minutos por dos partes de XXX de tiempo efectivos estoy parando el cronómetro cada vez que nos está nuevas formas de llegar al entretenimiento máximo un partido el FIFA dura entre cinco siete minutos más o menos no

Voz 1 05:58 si dura por parte son tres cinco siete minutos y luego se probará la postura para de ellos más los partidos muy breve son entre quince y veinte minutos pero sí que es verdad que para buscar la mayor competitividad y la mayor justicia muchas veces pues jugamos partidos al mejor de cinco como puede ser el tenis el que gane tres sets pues como alguien que gane tres partidos entonces

Voz 1995 06:17 pero lo que voy a un partido de fútbol Real están a no que enseguida vamos a previa del del partido de semifinales de Copa del Barça Real Madrid atisba se te hace largo

Voz 1 06:28 me hace hace más pesado del que se hace antes yo creo porque en los obispos es todo frentismo no hay en general en las competencias videojuegos no hay un momento que pueda respirar o el momento de que pueda respirar es cuando ya no hay partido están una previo algo iban el fútbol sí que es verdad que muchos momentos del partido es muy calmado ahí a mí sí que es verdad que eso me cuesta ahí cuando ya hay pérdidas de tiempo y tal sí que me descontento Face desfalco

Voz 1995 06:50 tu generación necesitaría acelerar los plazos estás acostumbrado a otra velocidad a otro ritmo por ejemplo la NBA venden paquetes donde ya solamente ver el último cuarto porque realmente ahí es donde sucede todo no y tú crees que el fútbol de verdad necesita un cambio

Voz 1 07:07 yo no creo que necesite un cambiaba ahora mismo porque sin duda algunas el deporte Rey pero yo creo que una actualización sin duda alguna le vendría bien algún tipo de actualización como comentas un poco para que haya más le vendría bien estoy de acuerdo

Voz 1995 07:19 tú hasta cuánto te ves jugar llegará momento

Voz 1 07:22 si eres joven

Voz 1995 07:24 estás estudiando pero hasta cuánto crees que puedes ir a tu carrera como jugador de videojuegos profesional

Voz 1 07:30 vale una carrera This pues al fin y al cabo como dependemos de nuestros reflejos es mucho más corta que la de un jugador de cualquier deporte yo ahora mismo tengo una etapa más madura ya ahí tengo veinte años a las que es como absurdo para cualquier persona que no está en el mundillo pero yo realmente me veo jugando hasta hasta que hayan me del cerebro a mí me flipa jugar no jugó ni por el dinero ni por juego por pasión y porque me gusta no porque a lo mejor ahora con treinta años con gente juega con treinta años es con muy vieja sabes pero yo me veo jugando con treinta treinta y cinco años sin duda alguna