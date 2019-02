Voz 1 00:00 el cine en la SER con Pepa Blanes

Voz 1463 00:21 hola qué tal abrimos el cine el hacer nuevo programa de cine y series de la cadena ser sucesor ideó dos ya saben de La Script en el que vamos a analizar pues como siempre las películas de la semana y todas las novedades de la televisión por ejemplo nos vamos a ir a la Berlinale donde compite por el Oso de Oro Isabel Coixet con Elisa hay Marcela la película de Netflix también hablaremos de María Reina de Escocia una de las películas que se ha quedado fuera de los Oscar y que se estrena este viernes y también tenemos entrevista con uno de los responsables de Netflix que acaba de denunciar todo un despliegue de producciones españolas empezamos

Voz 2 00:57 además deberá ser el de de de bar Reyes dice que

Voz 3 01:33 eh

Voz 4 01:39 pues tenemos equipazo bueno en realidad el equipazo ya estaba en la escribe el programa que decimos pues somos herederos Elio Castro hola hola qué tal gracias por seguir aquí estoy plenamente bueno algún peaje que vamos a pagar Laura Martínez hola qué tal hola qué tal es el último programa de Laura también te vas a decía bueno luego te les pediremos pero todavía esta semana tenido tela de trabajo así que ahora te tenemos preguntando por los estrenos se incorpora a la sección de tiene José María

Voz 5 02:14 el Romero llano Junior que bueno pues eh lo siento pero en ese debate Seris y cine me me ha ganado un poco ahora

Voz 1084 02:23 el cine pero bueno seguiré también pendiente de de las series encantado de estar

Voz 1463 02:27 bueno pues muy bien en televisión hemos dejado solo a Dani Garrán con su plancha sus series Suay Pat luego hablaremos con el de los zombis coreanos como decíamos pero vamos a empezar ya una vecina que finiquitada la resaca de los Goya Elio si tú quieres el único periodista que consiga

Voz 4 02:41 yo pasé a la fiesta

Voz 5 02:43 a mí me dejaron al final me dejaron bien disimula

Voz 1463 02:49 bueno pues vamos con los estrenos son muy variados ve empezamos por una película de época es María Reina de Escocia una película totalmente eclipsada por la favorita La cinta de Yorgos de antiguos que si está nominada a los Oscar esta prometía mucho pero se ha quedado fuera de la temporada de premios sólo tiene dos nominaciones a los Oscar que son mejor maquillaje mejor vestuario

Voz 0438 03:09 tal herencia me corresponde por sangre sin importar a quién desposeído Notes pose debemos discutir la sucesión antes del matrimonio y no al contrario respetaré la corona de Isabel en cuanto me nombre su sucesor Majestad si siente recelo hacia mi proposición pueda expresarme lo directamente

Voz 1463 03:29 pues está protagonizada por si Ronan y Margot Robbie que son dos monarcas María Reina de Escocia e Isabel primera de Inglaterra que rivalizan por el trono en medio de la pugna entre católicos protestantes en en aquel país y la novedad es que se trata de la primera vez que una directora Josep Ruth está al frente de una cinta de época con gran presupuesto María Reina de Escocia pues habla de una sonoridad extraña entre ambas protagonistas pero también de problemas a los que se enfrentaban las mujeres reinas en aquellos años

Voz 6 03:58 yo soy el padre de mi hijo no les someterá a tal humillación está es inofensivo lo es cierto aún conspira para quitarnos la Corona Mis hombres Lorger

Voz 0544 04:09 todo hablaba de repetido

Voz 6 04:13 habéis comentado ejércitos con trabajar citas y ahora tenéis a un único hombre no he dicho que lo tema porque abogamos por el divorcio porque juré defender vuestra seguridad aunque sí la tenéis

Voz 4 04:24 se me ha olvidado decir que sería Juan también con nosotros haciendo han conseguido dimitir pese a sus intentos Elio porque ha funcionado la favorita Hinault María Reina de Escocia

Voz 0544 04:36 pues hombre yo creo que quizá porque también andinos tiene mucho más peso mucho más nombre no pero a mí es una película de esta María Reina de Escocia que me ha gustado que tiene puntos en común con la favorita en la favorita veíamos a a las dos mujeres por lucha por el poder estar cerca de la Reina hay tener sus favores políticos no algunos sexual también pero bueno pero fundamentalmente políticos aquí vemos que no es tanto la lucha por el poder que también pero es a ver reflejadas las dificultades que tenían las mujeres para ejercer el poder rodeadas de de hombres no ir y es curioso estas dos monarcas estas dos reinas como una Se aleja completamente o casi completamente de los hombres que es Isabel primera de Inglaterra que dice no quiero obtener marido porque sino si tu vida la compartes con un hombre al final el hombre teclas el puñal traicionero y acaba ejerciendo el poder y la otra de María Reina de Escocia que todo lo contrario pues se casa el comparte su trono con un hombre ir por ahí le vienen todas las dificultades a pesar de que al final y esto es posible porque la historia

Voz 7 05:45 al final de Isabel I de Inglaterra

Voz 0544 05:49 acaba justificando a abrir una a la prima no es una película que me ha gustado ellas dos me me gustan mucho además tienen esa escena única escena en en en común cara a cara entre ellas que históricamente pues no está demostrado que se vieran pero sin embargo sí que tienen mucho intercambio de cartas Si IU también pues hay un poco pues ver cómo las dos ejercen el poder de manera di di indiferente a su hija como pues ése en estos tiempos del Brexit también esa unión de la Gran Bretaña como queda reflejado al que también es es muy curioso no sea empiezo una película que yo lo he visto con agrado en torno a este debate histórico que últimamente está en España porque no se hacen películas bueno esta película costó veintidós millones

Voz 4 06:31 euros saquen la de Blas de Lezo costarnos

Voz 0544 06:36 has en ese caso Lezo navales y todo eso o sea que preparen quién quiere hacer una película Historias Serras que lo suyo y porque son muy caras y los ingleses la verdad es que las hacen muy bien muy bien con toda la ambientación vestuario intérpretes es la que son películas más que correcta que yo creo que va a funcionar muy bien en taquilla

Voz 4 06:52 bueno pues a la espera de Lezo José tú decías antes que es un feminismo mal entendido porque se ha intentado

Voz 1463 06:58 lo vender como una película de dos mujeres en el

Voz 4 07:00 poder favorita soy yo tengo más pronto

Voz 1084 07:03 además especialmente en la parte de guión no que que lo desarrolla el de el guionista William o en el de los idus de marzo y de House of cards ir con la puesta en escena de la directora y con la ambientación que decía Elio El vestuario tan cuidado eh a mí sí me gusta porque son los ingleses lo hacen como como nadie no pero en el guión sí que hay problemas porque ese enfrentamiento que nos quieren vender que al finales epistolar no eh creo que se queda corto Hinault aprovechan el el el enfrentamiento que podría haber entre ambas y no lo presentan como una lucha de poder feminista con las dos como especialmente la de Escocia haciendo bandera de su fortaleza pero pero queda a medias es como un feminismo mal entendido que al final indudablemente acaba la película asumiendo que que tienen que convertirse casi en un hombre para ejercer el el poder yo creo que ahí es donde patina realmente la la y a la película que yo incluso en estos casos ya que estamos puestos y hablando de de la antiguos lo hubiera dado más licencias históricas y nos ponemos a si introducimos un un discurso moderno en un drama de de época habló con licencias históricas y plantea las dos mujeres frente a frente en la lucha de un poder porque si hay licencias pues hagámoslo ya hasta hasta el final no entonces se me queda como un discurso que está fuera totalmente de luego lo que es la historia y la ambientación de de de la época

Voz 1463 08:27 a mí yo creo que sí tiene cosas interesantes pero creo que quizá lo que me pasa como en favorita también es verdad que aquí no tiene está dirigido de una manera bastante más convencional a mí lo que me sobra no sé si es de más que de guiones de dirección en una cosa poética que a veces les sale que no me acaba de gustar del todo

Voz 1084 08:46 muy teatral la directora no vienen a su opera prima

Voz 0544 08:49 sí sí sí es completamente tras es que no hay escenas de acción hemos dicho que hay una única batalla eh vamos quitando

Voz 1084 08:57 no no los retos especial cuando salta por los aires algo también son bastante oscuras

Voz 1463 09:03 e intercala digamos que decíamos que es una película es una un enfrentamiento que tiene mucho que ver con las luchas de religión porque María Reina de Escocia era católica Illa primas protestante y entonces están bueno los consejeros que asaltan a las reinas es para defender a una religión a otro para que no haya un heredero de una religión que al acceda a Unifem a que puedo unificar ambos reinos que eso llegará después en esas luchas de religión que sí que aparecen en la película digamos que no no me gusta cómo están explicadas en cuanto al enfrentamiento entre ellas dos si me gusta el enfrentamiento el los modos que tienen de encontrarse es decir cuando esas cartas recoge cuando una reconoce la valía de otra al casarse y la otra reconoce no me tenía que haber casado porque mira que es lo querencias Elio eso me gusta de las dos de cómo al final pues incluso para una reina que tiene el poder el sus relaciones con los hombres es lo que va a determinar si consigue mantener un reinado no lo consigue o como ese o como su reinado haberse entre entre la Corte eso me parece interesante me gusta mucho las dos actrices me ha sorprendido mucho más

Voz 0544 10:06 a Messi porque es verdad que esta mejora

Voz 1463 10:11 a la quizá lo hemos visto en papeles más más diferentes y sin embargo ésta que de repente tiene que hacer este acento british

Voz 0544 10:19 he it y convertirse en esta reina

Voz 5 10:21 con viruela con estos maquillajes y acento escocés pues reina de

Voz 0544 10:28 de Francia no sea que sí que es una yo creo las interpretaciones se está muy bien pero la película también pueden de tiene eso que se dice lecturas actuales pues si se habla de populismo no por ejemplo con esos clérigos hay

Voz 1084 10:39 pues en tan solo

Voz 0544 10:41 sí al pueblo encontrase hablada adulterio ahora que se está hablando de altas traiciones y tal pues también se habla de traición esa de common rail una reina traidora adúltera no sé que no sé cuántos sea que sí que es una película y a mi me parece que sí que también está muy buscado ese efecto del de la Unión bajo la bandera del gran ya que no de Escocia Inglaterra unidas en estos tiempos del Brexit no

Voz 1463 11:03 sí sí tiene en cuanto a las luchas de poder y si me gusta que esto lo decía Sor si Ronan vamos a escuchar primero amargos Robbie que tenemos eh bueno tenemos unas declaraciones de ella en la que decía que que es precisamente lo que tú apuntabas que es una situación saques una historia que sí tiene muchas conexiones con cómo está la mujer en la política

Voz 8 11:25 chao en la razón por la que contamos esta película es porque revisando el pasado entendemos el presente esta película es un ejemplo en focaliza esa hermandad esa sórdida entre estas dos mujeres en una posición de poderse espero en una sociedad controlada por los hombres esto es lo que la hace muy actual

Voz 1463 11:45 pues eso decía amargos Robbie decía os decía también que Sors y Ronan hablaba de cómo de algo que sí que podría conectar este guión con el guión de House of Cards que al final son los fontaneros de la política o como las estrategias políticas van moviendo una pieza del ajedrez de otra precisamente con la metáfora del ajedrez lo compara el actriz Sor sirvan

Voz 8 12:06 vivimos en un juego de ajedrez en esa Corte Inglés allí en la corte escocesa estaba una está jugando a eso era muy complicado el tema de las alianzas las relaciones personales suele ser lo siempre que el poder está en medio todo es mucho más difícil Jeffrey llena

Voz 4 12:23 puede ser es que no nos pueden vender esas oro vida

Voz 1084 12:25 perdón Pepa porque la baza encomiables que nos venden la sonoridad como de de la película es interés por el poder cada uno sobrevive cuando tiene el poder y quién lo tiene lo intenta retener y quién no lo tiene lo intenta conseguir nos acercan las dos porque crean realmente la la otra por sino porque realmente lo que quieren es es el poder que nos venden algo que es falso desde el punto de vista social y feminista o como quieran llamarlo

Voz 1463 12:48 bueno pues eh la reina María Reina de Escocia muy interesante también para conocer sus una parte de la historia pedimos más películas históricas en España de Inglaterra

Voz 5 12:58 a ver si es verdad es verdad

Voz 1463 13:02 como es decía Laura que es el último día de Laura pues la hemos mandado a ver la película millennials opere millennials más bien de la semana es la segunda parte de la Lego película la cinta de animación con estas figuritas danesas que ahora dirige Mike Mitchell el Detroit en la historia vuelve cinco años después justo cuando reaparecen los invasores que destrozan el mundo de Lego y secuestra a los amigos del protagonista

Voz 9 13:24 un siglas en los terribles acontecimientos hasta el taco martes nuestras vidas se sumieron en el caos esta nueva vida Nos ha curtido y en tu vecino

Voz 10 13:35 es por favor uno solo y el otro con un

Voz 4 13:37 ante el hecho XXV con ellos

Voz 11 13:40 claro claro

Voz 0544 13:42 sí

Voz 8 13:45 bueno pues esta secuela parte del último giro que vemos en la primera parte que es el momento en el que aparecen estos personajes el planeta lo que son como el planeta invasor iban a la trama vuelve vuelve a ser de aventuras a mí la sensación que me he dado es que han recuperado estos gags de referencias a personajes de películas de ficción que que ya habíamos visto en la anterior por ejemplo Chris Pratt vuelve a doblar al protagonista pero también dobla la antagonista que precisamente es un personaje basado en el personaje del actor de Chris Pratt en curas Segur de hecho entre otras cosas no tiene tirón

Voz 4 14:15 la nave espacial y con una tripulación

Voz 7 14:18 con ella Dinosaurios de es no sé

Voz 8 14:20 yo creo que de lo que cojea más bien la película es de imitar algunos momentos de la anterior hay mucha en muchos gags que si no son iguales son muy muy parecidos a tienen dinámicas muy similares sin embargo creo que realmente sí que sigue funcionando el tema de colocar a los superhéroes en situaciones ridículas si generar burlas en ellos sin duda también el tema de hacer guiños a a otras ficciones en este caso hay muchas referencias a películas de ciencia ficción

Voz 1463 14:43 como Mad macho Odisea en el espacio Il

Voz 8 14:46 los guionistas comentaba hablaron con pullitas con

Voz 4 14:49 con alguna pullitas que otras sí yo creo que sí

Voz 8 14:51 ya te digo lo que lo que le hace tener esa energía hay el tema de que en esta ocasión sean películas de ciencia ficción los guionistas comentaban que era por el hecho de que el el protagonista de carne y hueso que es al que digamos manejan los muñequitos está en edad de esas películas tiene doce trece años si son las películas como con las que crecen sin embargo su hermana que es la que maneja haría por así decirlo a los personajes los a los muñequitos del planeta duple los invasores son todo risas y color y de hecho los creado nos comentaban que la historia está contada desde desde estos dos puntos de vista el del protagonista de carne y hueso y el de su hermano

Voz 0544 15:26 el baile y la interpretación del es como hay un invasor hay que combatirlo hay que coger esto y luego bajar es como una película de James Cameron el método como hay que luchar contra estos Aliens y rastrear los y luego mientras tanto está ella que lo ve todo como si fuera un musical así que simplemente tratamos de unir esos dos puntos de vista de forma transversal y hacerlos colisionar de forma ridículas como en el planeta tu pueblo donde todo parece terrible para unos y adorable para otros

Voz 8 15:55 bueno básicamente creo que estos no lo más interesante como estas dos visiones se complementan y crean humor ha sido en situaciones muy muy irónicas y creo que entre ellas una película para toda la familia porque tiene mensajes en valores para los niños pequeños fiestón estos

Voz 4 16:08 la Bucks así

Voz 5 16:12 siempre es bueno

Voz 1463 16:13 ahí estos guiños que digamos que conquista

Voz 8 16:16 más al público adulto tiene muchos niveles pues sí

Voz 1463 16:18 seguimos ahora con ciencia ficción más bien es una cosa extraña porque es una como una odisea espacial pero

Voz 4 16:23 bueno óptica erótico festiva

Voz 1463 16:26 antes de verla en decíamos que era como pues Robert Pattinson de Pajín dieron el espacio

Voz 5 16:32 sí masturbación mental y física

Voz 4 16:36 la firma en la francesa Claire Denis es una de las habituales decana directora de autor que indaga los miedos del ser humano high life es una película que se presentó en el pasado Festival de San Sebastián en la que pues digamos que la directo

Voz 12 16:49 juega con libertad absoluta con todas las normas de este género

Voz 13 16:55 hemos es basura desechos que lo tenían sitio inexistente

Voz 14 16:59 a este tuvo la brillante idea

Voz 0391 17:02 y servir a la ciencia

Voz 15 17:04 y esa esa

Voz 12 17:09 bueno es una odisea lo un gol porque la verdad es que nos esperen una película con con decorados minimalistas ni futuristas es todo bastante

Voz 0544 17:20 sí pero da ideas osea yo cada vez que veo esta película yo estaba pensando joyas lenta una nueva idea Autrán para hacer a los presos que hacerles unas cárceles y mandarlos al espacio y experimentar con ellos desde lo que un poco la película no experimentos con presidiarios a gente que pues desechable no socialmente se puede decir Ibai y entonces pues allí les hacen la serie experimentos con su esperma para lograr una especie humana un nuevo tipo de hombre es bueno porque la vida en la Tierra parece que se va extinguiendo en fin es una película extraña a veces fascinante CS demasiado densa muy fría

Voz 1084 18:00 la voluntariamente muy fría

Voz 0544 18:02 conceptual con este Robert Pattinson que se ha pasado de un extremo a otro de de lo más comercial a lo digamos más más intelectual a mí la la película tiene un punto que me gusta pero por otro lado me me agota un poco porque es que de verdad es demasiado demasiado densa osea me tuve que salir de la película Iber la de Jennifer López para aquí

Voz 5 18:22 por lo concretamente a un muerto

Voz 4 18:24 ha habido por Jennifer López porque me interesa mucho saber que ha pasado además la promoción Cela

Voz 1463 18:29 hola Jennifer López regalaban un pintalabios

Voz 4 18:34 todo todo dice mucho pero sí como decía Elio pues es una

Voz 1463 18:38 es una fábula futurista sobre un mundo en declive donde unos ex presidiarios han sido elegidos para este último experimento para salvar la tierra y en esa nave entre los que esos presidiarios de los que podemos confiar están Robert Pattinson Juliette Binoche

Voz 16 18:51 Tura de su misión conseguir fetos saludables que sobrevivan al parto los hombres formábamos parte del plan cogiendo incluso si alguno

Voz 0391 19:06 qué tal andan para impedir moriría por la radiación

Voz 16 19:09 sé que hay pocas probabilidades de los si consigo mi objetivo si consigo que todo salga bien entrantes a volar

Voz 4 19:18 el Jose la gente salía en San Sebastián este pase tú a su ha aguantado

Voz 5 19:21 el agua la semana Mi primer pase pero la primera semana me salía tenía rematadas a su no duraban nada

Voz 1084 19:30 a diva gustado yo soy defensor tiene partes y partes hay cosas con las que no no me gusta mucho un poco la estructura narrativa e esos saltos temporales que tanto le gustan a a la directora o las elipsis enormes que que hace también es verdad que la construcción de los personajes se centra mucho en Robert Pattinson Juliette Binoche pero los demás llegan a ser muy previsibles en en un primer momento el primer plano además es es una directora que juega mucho con los cuerpos no de te da mensajes según colocada cámara frente al cuerpo humano la veía perfectamente lo que iba a ser también incluso Juliette Binoche con esa sensualidad que desprende desde el el segundo cero ir pero a mí sí me ha gustado la idea no que es un poco el cuento la criada espacial porque

Voz 5 20:10 realmente es una distopía la que mandan

Voz 1084 20:12 en al espacio pero realmente es es algo muy muy humano no es ciencia ficción y habla de de la fertilidad de la natalidad de la reproducción humana y los tienen igual allí como como cobayas con el riesgo de que no los niños que nacen pues están contaminados por la radiactividad irá tienen problemas pero a mí sí que visualmente creo que tiene partes potentes como decía Elio también es es fría is que me sorprende que que te mete en la nave espacial pero no a mí no me género una sensación de claustrofobia de un espacio cerrado no sino no no había esa sensación que tienen muchas películas de de de ciencia ficción n en el espacio Isidro gusta a algunos pasajes por ejemplo la danza orgánica de los no esta rueda con con con mucho gusto un una coreografía e que visualmente es muy muy muy complicada la máquina

Voz 5 20:58 esta ahí

Voz 1084 21:01 la cosa maravillosa en la película que es en los subtítulos la verdad con lo han traducido como el el el Follonero que es como una habitación para para relajarse desestresarme iba es muy interesante pues eso también el punto Casto de Robert Pattinson que ellos solo estoy muy a favor de del actor de su de su carrera porque lleva ha elegido bien no podía haber sido Zac Efron y quiere ser acercarse al indie no lo vistas con los hermanos

Voz 1463 21:28 si no sólo bueno ya ha estado con Denver pero tiene Harmony Corinne Assayas Ciro Guerra que no sé si se supongo que será en inglés porque no veo a Robert Pattinson cambian de idioma pero la verdad lo que sorprende aquí era una cosa que le preguntaban mucho en en San Sebastián en la rueda de prensa es que ha sido ha estado en Harry Potter luego ha sido el vampiro oeste con menos sangre que que ningún otro claro ahora de repente es padre ya en la ficción un chico que todavía mueve muchísimas adolescentes entonces le se pasa parte de esa película con un bebé cuidando luego

Voz 5 22:04 además llorón además le pregunta

Voz 1463 22:07 precisamente pues que cómo había sido acercarse a la paternidad trabajar con este bebé

Voz 0544 22:13 más y eso sí ha sido muy bonito trabajar con un bebé es como tener un animal salvaje tienes que estar concentrado pero luego ha sido inspirador

Voz 5 22:31 es un hombre de

Voz 4 22:32 pocas palabras aunque sea mucho es no

Voz 0544 22:35 bueno de hecho él quería trabajar con Claire de ni Si esta película que en un principio estaba pensada para ser rodada en francés el convenció a la directora para que la cambiará completamente al al inglés sí hay que él pudiera interpretar la porque el francés justito sigue esto yo tengo claro que en algún momento Hollywood lo ofrecerá algún papel que lo te lo reinsertarse en carrera de premios ideas no creo que lo vayan a desechar ahí el tiempo dirá pero yo no

Voz 4 23:02 no no no me parece un mal actor con un mal promocionados de las películas que esto en Hollywood

Voz 1463 23:07 en cuenta pero no es mala actor también en San Sebastián la directora Claire T ni le preguntó un periodista que bueno pues que estos personajes eran un poco detestables ya decía pues pues mira no no estoy para nada de acuerdo

Voz 0544 23:19 escrúpulos

Voz 1463 23:23 ya se pueden imaginar a ustedes en una situación similar como cobayas científicas la especie humana es una manera de solidaridad

Voz 4 23:30 cuatro en esta tripulación se ve que hay

Voz 1463 23:32 fondo muy humano muy importante son egoístas si están solos es verdad pero hay un componente humano cuando usted habla de sexo le decía al periodista parece que usted está dejando de lado el deseo y el sexo es algo sucio y no no es así bueno pues esto Claire Denis que va demostrado tener libertad absoluta para ir alternando proyectos el anterior era una adaptación de de las cartas de amor de Barthes con tamén con Juliette Binoche y con este el de Asterix resistiendo olvidado el hombre es Depardieu

Voz 0544 24:03 también Gérard Depardieu hiciera y la verdad es que no

Voz 1463 24:05 película interesante ahora hace está que algunos críticos en San Sebastián decían obra maestra yo con Elio me carga un poquito al final pero reconozco que es interesante el planteamiento y es interesante la reflexión sobre bueno se puede hacer cualquier cosa con estos ex convictos luego lo veremos en uno de no

Voz 5 24:21 prisión permanente

Voz 1463 24:24 veremos este tipo de experimentos con uno de los documentales e posteriores pero bueno hablábamos de la arena a Escocia decíamos que se había descolgado de la carrera es también la pasado eso a White Boy Rick es una película protagonizada por Matthew Mc Conaughey y esa historia real de la adolescente Richard Myers Jr conocido como Why Rich Ike se convirtió en la década de los ochenta sólo con tan sólo con catorce años en el informante infiltrado del FBI más joven de la historia dirige la película el francés Jean de más que es director afincado en Londres que fue uno de los nombres incluso que se barajaron como nuevo director de la saga

Voz 8 24:58 es guión porque sigues aquí papá

Voz 1084 25:02 un león no abandona el serán Getty además presiente

Voz 18 25:05 va a ser nuestra

Voz 19 25:10 brusco

Voz 1084 25:12 bueno José qué te ha parecido o poco telefilme es pero también es verdad que yo creo que la perjudicado que hay películas similares no no yo tengo la sensación cuando la veo que ya lo he visto antes sí que hay partes de la película que que me gustan y bueno incluso Matthew Mc Conaughey el aspecto que tiene con el bigote muy delgado no tan delgado como en Dallas vaya pero sí que es de ese de ese rollo no con con esa estética también con esa pátina indie que parece que si metes temas sociales un poquito de indie ya te van a empujaron a la carrera de premios Ig no es así tienes que contar una historia me gusta el retrato social de de la conjunción americana de desigualdad armas y droga la decadencia de Detroit yo creo que tiene eso que ha sido rodada pan te en Cleveland pero hay unos pasajes de Detroit que que ves las fábricas pues Detroit e totalmente arruinada post industrial que luego acabó en bancarrota hace cinco seis años eh con la con la crisis diese retrato si me gusta igual que el retrato negro de que un negro rico no le vale con ser negro rico y fardar delante de los negros sino que tiene que enfrentar son poco al blanco no que lo dejen ser como el blanco rico para él sentirse totalmente un rico aceptado entonces hay partes que de ese tráfico de drogas de la venta de armas que tiene un pasaje muy bueno la película que decirle a los que la venta de armas es constitucional está recogida en la Constitución la la la droga no para de para defender un poco el mercadeo tiene partes interesantes pero es verdad que la película es es algo ya visto que se queda a medias pero de todo lo que quiere contar y no deja de ser una historia real llevada al cine de una moneda totalmente clásica ah y sin mucho meterse mucho en sin sacar nada de punta a esa historia clásica es

Voz 0544 26:55 en una historia real llevada al cine como tal

Voz 1463 26:57 Jürgen pasa bastante desapercibido incluso máxima en conejita tampoco está especialmente vivo por eso vamos a hablar ahora de un documental que nos ha sorprendido muchísimo Se titula tres idénticos desconocidos ganó el Premio Especial del Jurado en Sundance justo el año pasado está nominado al BAFTA a mejor documental no a los Oscar es una historia apasionante como decíamos porque Reus digamos que reúne a tres extraños que de repente descubren que son trillizos esto ocurrió en Nueva York en el año mil novecientos ochenta el reencuentro hizo que descubrieran también los motivos de esta separación eh pues que fue justo cuando nacieron es que el resultado es que formaban parte de un experimento

Voz 20 27:33 lo que decía gemelos reunidos después de diecinueve años

Voz 0544 27:37 los fotos de dos chicos

Voz 20 27:39 a me dije bueno me llamo David Quel nació el doce de julio de mil novecientos sesenta y uno y estaba leyendo el periódico básicamente he visto a mis dos hombres creo que soy el tercero

Voz 4 27:57 bueno pues Bobby uno de los hermanos eh hablaba

Voz 1463 28:01 así cómo vamos a escuchar de una de las peores vivencias que pasaron sus familias cuando eran niños

Voz 0544 28:08 una de las cosas más notables que hicieron fue que cuando teníamos rabietas con teníamos la respiración hasta que no mañana vamos a nos golpea vamos la cabeza contra la pared ellos atribuyeron esto a todos los posibles fallos por parte de nuestros padres adoptivos sin decirles en ningún momento que realidad estábamos sufriendo de ansiedad por separación ni haciendo nada para ayudarnos y a ellos les decían que podía haber cualquier razón posible menos esa

Voz 21 28:34 y por supuesto

Voz 5 28:38 pues no sé cuántos hermanos gemelos podrías tener vamos tengo hermanos yo tengo más que otras en que otras emisoras conciertos

Voz 4 28:51 bueno está dirigido por leer hoy como decíamos nominado a los Bafta y para mí lo más interesante es el uso del género y del suspense para contarnos historia que es efectivamente muy muy sorprendente no

Voz 1084 29:04 sí a mí me a mí me gusta principalmente cómo conjuga esa narración de de los protagonistas no de nuestros hermanos cuando se encuentran con con esas imágenes de recurso que han grabado para que tú te vayas haciendo en en la cabeza esa idea porque es una historia profunda gente periodística y luego utilizan mucho el cine de suspense para ir dosificando muy bien la información que salvo que los documentales muchas veces pecan de ser muy lineales y aquí no aquí te atrapa y yo creo que es uno de las recomendación de la semana porque sorprendente la historias que vale la pena es mejor que cualquier historia yo creo que se pueda

Voz 8 29:36 además es que te pone como al nivel de de los hermanos a medida que descubrían ellos la historia estás al principio como muy ingenuo con todo descubres con mucha simpatía con mucha sorpresa el reencuentro y luego va saliendo de una forma como muy suave la parte oscura de todo y es alucinante también es muy interesante el hecho de que lo cuenten desde varios desde varios puntos de vista porque a pesar de que no consiguieron entrevistar a los peces gordos de la investigación sigue dieron con algunas personas que participaron en el experimento plantean pues este debate de los límites de lo ético porque en esa época tampoco estaba muy mal visto parece reggae no se plantea este debate de cómo las características de la

Voz 1463 30:12 pocas son las que construyen los límites de de lo ético y luego que es vedad que es significativo porque a todos decimos jo qué barbaridad no hacer este experimento simplemente para para comprobar que es lo biológicamente qué comportamientos son biológicamente heredados y que comportamiento son culturalmente aprendidos pero una vez hecho del experimento tú lo que quieres hacerlo resulta

Voz 5 30:33 que no están en animada declara

Voz 1463 30:35 es es es curioso porque a ti como público te hace odiar al gobierno americano o a la institución americana que ya ha permitido una cosa así pensar cuántas cosas no habrán permitido en otros países los mismos Estados Unidos pero a la vez quiere saber los resultados de comida que se ha hecho no que que que será o que no será y luego es muy curioso las imágenes de archivo son fascinantes claro cuando estos tres gemelos Allen pues en los Ana Rosa si las Usama rizos se hicieron las Boston con con estos tres hermanos de además vestían igual tal era la verdad que que es un documental muy recomendable que ganó en Cannes en campeón en Sundance y que se estrena esta semana en los cines y hay otro documental que se estrena también en cines estricta Lou mes de Diana tu cedo más bien es un relato entre el documental y la ficción que transcurre en una aldea gallega puesto de donde la vida no que habla de la vida de la muerte de la ficción de la realidad vamos a escuchar el tráiler

Voz 22 31:31 la ida

Voz 0544 31:34 exacto

Voz 5 31:35 a Elio a mí me ha gustado la verdad

Voz 0544 31:39 haces que se estos documentales que son un poquito son muy pausado son muy bonito este recrea te lleva a una aldea pues profunda la Galicia profunda te plantea eso con mezclando un poquito de ficción la vida de la gente la relación de todos con la naturaleza todo visto a través de los ojos de una niña no que se pregunta eso las gentes que vivieron allí siguen presentes entre nosotros de alguna manera así ir a una casa abandonada Event fotografías antiguas en fin que yo creo que es muy muy delicado y no te da tiempo casi a que se haga pesado o no esto que es un poco el riesgo de este tipo de comentarios porque dura ochenta minutos no está construida eso la ficción muy bien construido a través del montaje ellas montador ha trabajado como montador en otras películas domina muy bien los tempos el montaje y luego se ven cosas un poco insólitas muy cuestionadas en el mundo hace que hoy en día como son las matanzas que se hacen en los pueblos cosa que puede escandalizar a muchos pero claro es la vida de de los pueblos de toda la vida no entonces yo creo que es una es una película muy muy muy interesante ya digo que muy delicada muy bonita de ver

Voz 5 32:42 mejor o peor que GFAJ1 muchísimo mejor con Jennifer López

Voz 0544 32:49 qué tendrá infinitamente más público que brinda Lumbreras Lumet pero pero bueno eso Nacho Rodilla no pero van a ver a Jennifer López puestos los fans y luego tiene una cosa eso sí interesante que se plantea en la película que como una persona en este caso una mujer con mucha experiencia laboral no pueda acceder a determinó dos puestos por qué si esos son absorbidos por las élites que

Voz 21 33:10 para eso Masters su cursor se osos universidades en Harvard no entonces lo único interesante que ya en la película

Voz 5 33:16 es como un Armas de mujer la meritocracia de Yale como los más pero si la película es como pues eso un armas de mujer de una mujer

Voz 0544 33:24 que que se hace pasar por una ejecutiva sin tener una formación porque les falsifican el currículo chorrada

Voz 4 33:30 pues muchas gracias gracias por haberte visto está esta disparidad de películas mientras es buena y Laura último programa te vea a última hora más agradecido de haber bueno que me gustaría darles las gracias es decir es que ha sido un grandísimo no puede trabajar con vosotros desde el primer

Voz 5 33:50 tren que nada que que agradece

Voz 8 33:53 pero es que confiáis en mí desde el primer minuto porque me habéis permitido aprender de todos y cada uno de vosotros cada día así que gracias de corazón regalado uno de los mejores años de mi vida y me habéis hecho crecer en lo profesional y en lo personal y ahora puedo decir con gran orgullo que fui la última en La Script la primera define en la ACB

Voz 5 34:13 todas las aunque dura una semana pero ahí está Bello en la primera

Voz 4 34:19 ese esa suerte que muchísimas gracias por todos estos años no te dejado comentábamos estos años trató antes de llegar de dos dejado comentar Sofía pero muy recomendable curado una directora marroquí sobre dará luz fuera del matrimonio Marruecos bueno pues vamos con la televisión

Voz 6 34:44 eh eh no eh

Voz 24 35:06 cómo vas a ir

Voz 25 35:15 Maite madre mía han metido pero samba

Voz 1463 35:32 saludamos ahora decía que vamos con la televisión todavía no nos vamos a Berlín a la vamos a Carmen Viñas la corresponsal de la cadena SER que entre Merkel y crisis venezolana idiomas pues esta semana va a sacar un hueco para el cine ha dicho hoy es que este jueves comienza la Berlinale Un festival que marca siempre pues las películas de autor de la temporada Carmen hola

Voz 0391 35:51 qué tal hola Pepa

Voz 4 35:53 cómo estás preparada bien

Voz 0391 35:56 lista ya estoy esta mañana ya hemos recogido en las habitaciones y bueno pues mañana tenemos la primera película en el pase de prensa por la mañana que luego se podrá ver por la noche en la inauguración oficial

Voz 4 36:07 Ike como se espera un poco el festival este año que tiene así

Voz 1463 36:12 poco que es lo que más te apetece o cómo lo ves tú

Voz 0391 36:16 bueno haber pues empezamos mañana como como te había comentado con Caine Sofres sueñas que es de la danesa Lone la amabilidad de los extraños más o menos podríamos traducir la esta es la realizadora de Italiano para principiantes que nos gustó mucho la película An Education nos trae un cuento sobre la esperanza sobre el perdón el amor bueno veremos a ver qué da de sí está protagonizada por su hija Andrea Arris Burt entre otros autores bueno Kazán da vida aclara una madre con un marido policía Andrea es Alice una enfermera de Urgencias que dirige un grupo de de terapia y luego el viernes nos llega uno de los pesos pesados del cine europeo que François Ozon con gracias a Dios que va a abordar una historia real de pedofilia contra jóvenes scout en Lyon cuya acusados el padre llegó a Berlín esta película precedida de una gran polémica porque el juicio está sacerdote va a tener lugar a finales de este año sus abogados acusan a la película de violar la presunción de inocencia no todos han exigido un aplazamiento de su estreno también vamos a poder ver el viernes la nueva One uno de los guionistas directores chinos más relevantes la película se titula Rondón en idioma mongol que en español otro diríamos como huevo y arranca como un thriller un joven policía es enviado a investigar el asesinato de una mujer que encuentran desnuda en la estepa Angola pero luego al parecer por lo que nos están contando la película va a pasar algo existe decía Alí y artístico y luego también es muy esperada la de Fatih Akin se juega en casa nostra eh vamos a ver el Globo de Oro iba a decir os perdono no Globo de Oro es lo que se llevó a Interior esta vez en la peli se llama el Guante de Oro el Guante de Oro que cuenta la historia de un psicópata un asesino en serie de mujeres en los años ochenta que bueno fue muy conocida su trayectoria en en Alemania y bueno creo que cambia cambia de registro completamente dicen que no es apta para estómagos delicados

Voz 1463 38:23 sí Fathi Akin podría ser el gran competidor de Isabel Coixet que viendo el jurado viendo la peli que es la temática pues tiene todas las papeletas es la única española en sección oficial en concurso tiene todas las papeletas para este año llevarse premio de la Berlinale con Elisa hay Marcela cómo lo ves tú o como usted cómo se percibe esta película

Voz 0391 38:43 ojalá ojalá sea así verdad porque la presencia española en la Berlinale siempre tan escasa pero

Voz 4 38:49 en casi todos los festivales eh

Voz 0391 38:52 sí y es una pena pero este año es un es un logro no tener la compitiendo sección oficial Isabel Coixet es una vieja amiga del festival ya son con esta nueve veces las veces que que ha venido aquí bueno la película La verdad es muy interesante nos reíamos mucho con el director de la Berlinale con tacos cuando le preguntamos por esta película porque nos decía que que bueno que iba a ser que iba a dar que hablar que iba a dar que hablar mucho tanto por la temática no todo el mundo sabía que son ratas sobre dos Leisure dos mujeres gallegas que en mil novecientos uno lograron casarse aunque el bueno decía que que la temática no iba a ser tanto la polémica porque este tipo de temas para la Berlinale es un desayuno un aperitivo un diríamos en español no es un aperitivo que se han tratado temas muy mucho

Voz 4 39:42 ahora que he estado aquí

Voz 0391 39:44 pero que iba a ser polémica porque es la primera vez que Berlinale acepta una película cuya distribución corre a cargo de Netflix

Voz 1463 39:53 todo esto cómo ha sido recibido porque claro venimos de Cannes donde hubo bueno ese enfrentamiento entre Netflix y el propio Festival de Cannes

Voz 4 40:02 desde son tienen una manera de

Voz 1463 40:04 tribulación como muy severa entonces ahí hubo problemas entre la distribución los exhibidores el festival no dejaron participar on competición no metieron películas de Netflix eso fue un agravio dejó pues si no me crees en competición me voy y aquí en la Berlinale cómo han solucionado el asunto porque dabas esta semana en la Cadena Ser una noticia que creo que es muy significativa para lo que va a ser un poco la convivencia pacífica entre festivales indies impelía plataformas de streaming casi lo digo

Voz 0391 40:32 claro bueno pues la Berlinale desde luego no es ajena a la polémica le tocaba le tocaba tomar partido ya entonces bueno pues lo que han decidido como criterio a seguir en las próximas ediciones que se iban a programar únicamente películas que tengan una una proyección cinematográfica en salas les da igual que si la distribución corre a cargo de Net de Amazon pero tienen que verse en salas de cine bueno y este año como programaba no habían elegido a la de Isabel Coixet cuyos derechos de distribución los tienen era pues han pedido garantías por escrito para que luego no haya problemas ni ni controversias no como nos decía Kosslick ha insistido insistió varias ocasiones además también en que en que la exhibición estaba garantizada lo que no se sabe aún es como porque

Voz 4 41:21 por lo visto todavía se está negociando sí

Voz 1463 41:23 no no nos en Alemania en el caso de la película en España no tiene todavía una distribuidora que haya firmado porque claro pues es verá que Netflix sí permite como en el caso de Roma en salas pero las distribuidoras españolas no están contentas con el tiempo que les deja ahora escucharemos a Annette es porque José Manuel Romero ha estado con los jefazos hispanos o latinos de estaban esta noticia que tú dabas en la SER

Voz 4 41:49 vamos a dejar eh porque bueno tienes mucho

Voz 1463 41:51 tienes una semana muy intensa de películas y supongo que la no sé lo que te dejará la actualidad política para que veas pero muchas gracias y si quieres posee la semana que viene nos cuenta saber que has podido ver cuáles son tus favoritas y cómo cómo ha sido recibida la Coixet en en la Berlinale

Voz 0391 42:08 la Coixet a la que llaman aquí Lakua Sat

Voz 4 42:10 en serio

Voz 0391 42:13 o como diríamos a francesa han ido de Isabel de hecho en alguna rueda de prensa cuando le preguntamos a a directo oro a responsables del certamen por ella no nos entienden Isabel

Voz 4 42:27 bueno pues ya verás qué tal muchas gracias caro Brando venga un abrazo adiós bueno pues efectivamente como decíamos José Manuel Romero ha ido a preguntaran

Voz 5 42:44 Blix Onetti sabido te decía

Voz 1084 42:48 dando con Paco Ramos que es uno de los vicepresidentes a cargo de contenidos originales no de distribución eso que quede claro y asegura que no sabe cómo será la exhibición en España de la película de Isabel Coixet o la casa Si hay algo ya cerrado pero nos decía esto peros

Voz 26 43:05 ha demostrado Roma ahí cuando hablamos la última vez en octubre te dije ramas Sebastián en fines Si sexto en Encinas osea nosotros no estamos enfadados con el cine lo que nos siempre pensamos es que las películas tienen mayor difusión

Voz 21 43:17 la la través Netflix saquen a estrenar en cines supongo que se porque Isabel Coixet dice que era una de las condiciones que puso a pues sabemos que yo te lo prometo

Voz 4 43:30 pues Isabel Coixet decía eso de la alfombra roja de los Goya la semana pasada y decía que bueno es que yo he firmado con la condición era estrenar en salas es evidente porque es una película que tiene todas las papeletas para ir a por el Goya del año que viene protagonizada por Natalia de Molina Greta Fernández iban hablando de Paco Ramos que claro en esta entrevista no sólo habéis hablado de Lakua es la caset sino que ha sido una semana de anuncios para Netflix de muchos proyectos en España eso siempre es bueno porque implica trabajo para la industria guionistas directores actuales técnicos todos los equipos de producción detrás de las cámaras eh pues van a estar ahí es que Netflix lanza a la adaptación de libros de éxito en España con cuatro nuevos proyectos son tres novelas muy diferentes y un cómic ir pues además una protagonista es una chica de veinte años que esconde su embarazo no me estoy

Voz 5 44:20 sobre el toda loca habiendo gente esto Mariano Rajoy

Voz 0544 44:29 ese peligro explotar embarazo en una serie bueno

Voz 4 44:33 María Guerra

Voz 0544 44:34 en una de como decías una

Voz 1084 44:37 es una miniserie con un reparto muy potente está por Freixas que está detrás de días de Navidad es la una serie de tres capítulos creada y dirigida por el autor de pulseras rojas o Sé quién eres Junta aclara se escribe esta historia de cuatro hermanas durante sus encuentros navideños en diferentes etapas de sus vidas y que cuenta y esto es el punto fuerte con un reparto bastante potente porque has Victoria Abril Verónica Forqué Ángela Molina Verónica Echegui y Elena Anaya entre otras porque llevan a hacer distintas etapas las únicas actrices desconocida serán las que interpreten la edad pequeñas

Voz 4 45:10 vamos desde al modo sólo Almodóvar es capaz de reunir un reparto femenino tan potente como éste que firma Kenneth Lewis ese anota que han sacado la chequera acaba de entrar al estudio o está entrando en el estudio Dani Garrán que como decíamos al principio iba hablarnos de seres coreanas pero vamos maletín

Voz 5 45:27 he escuchado series entonces esta es mi cometido Dani hola bienvenida qué tal muy buenas

Voz 4 45:34 no te vean hoy no vamos a hablar de ese coreanas lo vamos a dejar para la semana que viene si tenemos un para qué

Voz 1463 45:39 en los oyentes no se descuelgue M

Voz 4 45:42 este primer programa del cine en la SER pero sí que te invito a que entres en esta conversación sobre Netflix

Voz 1463 45:47 eh este primer reparto estas actrices

Voz 4 45:51 bueno interrumpe Nos cuando quieras perfecto no sé qué te parece todos estos anuncios que ha hecho Netflix

Voz 0544 45:56 bueno yo creo que a todos un poco de improviso no sabemos muy bien cómo yo al menos no me lo esperaba yo pensaba que me iba iba a seguir una estrategia como la que está siguiendo hasta ahora pero vamos me estoy dando cuenta de que ya apuesta fuerte Se va a muchas otras estilos y muchos otros géneros entonces lo que me pregunta es si ahora el resto de de de plataformas estoy pensando pues pues el Movistar au o en Atresmedia deberían seguir con eso de una serie

Voz 1084 46:26 por por mes a una serie por trimestre creo que les están

Voz 0544 46:29 plantando ICOM bastante carrerilla

Voz 5 46:31 me preocupa tu saludarla de José ahora ya me va a hacer más zona

Voz 1084 46:36 la acción de Netflix porque la churrería cuidado bueno hemos estado charlando como hemos escuchado con Paco Ramos uno de los jefazos vicepresidente de contenidos originales internacionales de Netflix el gigante de la busca construir sobretodo a parte de esta miniserie ficciones con garantía sobre seguro garantía de éxito una sólida base de fans pues son los de los libros así que ahora pues van a por esas novelas y adaptar tres novelas y los me encantan porque son tres nueve

Voz 26 47:03 de las primeras otras novelas de éxito entonces de alguna manera hay una forma de unir al espectador con algo tangible y algo palpable que siempre al espectador le encanta relacionarse con con series o películas basadas en novelas porque de alguna manera hay una conocimientos personajes una mirada distinta sobre la misma historia hay entonces leen a mí me encanta is evidentemente espectador le gusta y lo creo que además son entre sí las novelas muy distintas y luego en las propuestas audiovisuales que vamos a hacer también muy distintas

Voz 1084 47:34 bueno vamos por partes con estos proyectos tan distintos que nos venden primero a por el público adolescente ya esa comunidad de fans del anime adaptarán la trilogía de Laura Gallego memoria de Hidum Memorias de Hidum que yo no sabía que tenía esa barba

Voz 4 47:47 hoy día del anuncio

Voz 1084 47:49 toda la mañana son tres novelas de fantasía aventuras y romances con una legión de seguidores en la saga ha vendido más de un millón de libros y la autora ha sido muchas veces tentada para llevar al cine o la televisión su obra no estaba convencida de que la adaptación audiovisual pues respetara el espíritu de sus libros pero finalmente pues ha cedido no sabemos el montante pero lo harán en Netflix y con la productora Zeppelin que aquí está la gran novedad convertirá estas aventuras en una serie de anime Pilar Blasco es su productora

Voz 27 48:17 saben cómo está creciendo el anime en todos los en todos los países fuera de Asia sobre todo lógicamente en Estados Unidos pero en Europa muchísimo en los países de habla hispana también Méjico es uno de los países donde más crece España y luego Brasil no dentro de lo que es Latinoamérica entonces es es la oportunidad de de dar al público además sabes que Memorias de una comunidad de fans impresionante entonces un poco como darles el caramelo que estaban esperando no una serie por sus personajes en movimiento y con una estética anime que te facilita mucho contar una historia con espectacularidad

Voz 1084 48:50 bueno aquí vemos que el Big Data funciona de Netflix y además según nos ha contado la propia Laura Gallego está a cargo del guión junto Andrés Carrión que es un experto en animación y que se encargó del guión adaptado del primer volumen de la trilogía para el cómic total control del proceso creativo para un proyecto que el año pasado se llegó a publicar tenía cerrado

Voz 4 49:09 quién sepas

Voz 8 49:10 ya