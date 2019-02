Contigo dentro: las uñas de rosalía, sexo con la regla, masturbación y El Mundo Today

Voz 1 00:00 sí sí

Voz 0401 00:57 en el año dos mil trece con Mariano Rajoy en el Gobierno y el Partido Popular con ciento ochenta y seis escaños en el Parlamento se decidió que la argumentación ultraderechista Hazte Oír se declarara de interés público esto significó que el propio Estado financia vaya apoyaba el trabajo de la organización con beneficios fiscales magnífica subvenciones gracias a eso fletar un autobús del odio negaron la existencia de vulnerabilidad de las persona las transexuales con mensajes denigrantes sobre la transexualidad actitudes de mierda sobre sus tratamientos médicos y propagación de un mensaje de odio que afortunadamente el Ministerio de Interior ha zanjado de raíz como retirando les esa magnífica financiación que les buscó el Partido Popular el Gobierno actual considera que esta exaltación de la heterosexualidad del patriarcado machista que exhiben los ultraconservadores no es de interés público en realidad atenta contra determinadas personas colectivos y entidades incompatibles con cualquier reconocimiento público ahora que Hazte Oír no recibe ninguna subvención espero que conozcamos con nombres y apellidos a todos los que tienen interés en que ese mensaje de odio prospere quiere saber quiénes son quiere saber qué empresas rechazan la diversidad sexual quiénes son los que sólo respetan a los heterosexuales y aquellos que hayan nacido con el sexo que les corresponde quiero saber quiénes son mis enemigos para que sepamos quiénes son los que tratan de estigmatizar a tanta población que está al margen de sus propias normas saben por qué porque yo soy de las que piensa que al enemigo ni agua contigodentro en Twitter

Voz 5 03:08 buenísimas noches Elia Fernández buenas noches qué guapa estás esta noche te de un secreto

Voz 0542 03:15 no es que me echaba todo entrenador luso Pepa Blanes de las que dicho tú has ido algún sitio que estás morena digo pues mira no

Voz 6 03:22 o lo hace un Putín que te echas en la cara estás Precious

Voz 0542 03:27 pues nada ya diré ya te daré deferencia es bueno

Voz 7 03:29 sí todos me tiene que enseñar apuntarme lo porque yo es que me has dado una cosa de esas terminada que parecía vamos a seguir contando

Voz 0542 03:36 te digo yo que paralelamente a este programa me tenía que hacer yo algo de belleza así

Voz 8 03:40 mono pero bueno eso es otro tema bueno pues deja lo dicho aquí porque esto es una emisora de radio y a lo mejor algo te está escuchando cualquiera de esos jefazos que a las cuatro de la madrugada del viernes al sábado no se escuchan jefazos tengo alma

Voz 0542 03:54 influencer tienes alma tengo voz de influencer lo que tengo es mucho pudor entonces no sé yo si eso bien pero bueno ya te lo quito yo te digo que además estoy contenta porque hoy tengo buenas noticias por todas partes por un lado seguimos alegrándonos de que la voz de Cristina falleras siga siendo escuchada porque esta vez la periodista ha llevado hasta el Parlamento Europeo su iniciativa cuéntalo estuvo hablando aquí hace unas semanas para anunciar iniciativas usual aquella iniciativa dibujo

Voz 8 04:24 basta cuenta lo que movilizó a

Voz 0401 04:27 ante este más mujeres de todo el mundo que contaron sus casos de abusos sexuales

Voz 6 04:32 hay con aquellos datos se puede sacar y elaborar la rivalidad del acoso sexual así que cualquiera

Voz 8 04:40 ese acá a Cristina falleras enarbolan

Voz 6 04:43 todo su bandera de proteger

Voz 8 04:45 eh cuidado de las mujeres no solamente la diremos sino que además la acompañaremos donde haga falta

Voz 0542 04:50 siempre seguimos con buenas noticias que van en pro de las mujeres de que alcen la voz en este caso porque una investigadora mexicana que se llama Eva Ramón gallegos han logrado eliminar el virus del papiloma humano al cien por cien en veintinueve mujeres que lo tenían localizado en el cero eso es maravilloso fueron tratados además con una terapia que se llama terapia fue foto dinámica que tiene una técnica no invasiva que es muy importante porque hasta ahora los tratamientos que tenían el virus del papiloma implicaban retirar parte del tejido añade yemas llevados década las estudiando los efectos de esta terapia en diferentes tipos de tumores como el cáncer de mama o el melanoma además del de del de Theroux como te decía Icon dicha terapia fueron tratadas esas treinta mujeres infectadas CL aplicó el doble de concentración de este hace durante cuarenta y ocho horas se hizo un seguimiento y se consiguió eso el cien por cien de las pacientes que eran portadoras del virus estarán de tener lesiones estas noticias me encantan es verdad que es una grandísima noticia

Voz 0401 05:55 sí sobre todo nos reafirmamos siempre en nuestro discurso la única manera la única manera para que podamos salvarnos de la cantidad de enfermedades que no planean es la investigación así que señores políticos señores votantes hagamos de verdad de Ciudadanos Si votemos a aquellas personas que dedican mucho dinero a la investigación porque eso salvavidas pues

Voz 0542 06:24 sí ya para determinar de de cerrar este ciclo de buenas noticias en lo hago con un descubrimiento de estos que tengo yo casuales por las redes sociales

Voz 8 06:33 esto que no con los había si te has encontrado pero así

Voz 0542 06:36 tal cual estaba yo en Twitter no y de repente veo un tuit de nuestra compañera Henar Álvarez que dice cansarse de salir con nombres porque no saben masturbarse T que la primera novias que la primera no hubiera que te lleve las uñas de Rosalía nacida para el drama

Voz 7 06:53 entonces no Goya claro que era que era que era ficción que microrrelato nada al de que Henar Álvarez ha dado no porque por lo visto el empezaron a preguntar por el padre en su ir que acaba de ser madre adherido

Voz 0542 07:06 sí claro yo después vi la actuación de Rosalía los Goya verdad es que como siempre nos planteamos como hace vida esta mujer como hace vida en este caso como hace vida sexual pues no contentos con eso Twitter como siempre da la respuesta en serio si resulta que una tal me me dice yo prendía masturbarse con los nudillos entonces claro yo he tenido que perseguirla para que me explique en qué consiste eso técnicas

Voz 0401 07:37 la masturbación con los nudillos

Voz 0542 07:39 durante buenas noches me M

Voz 9 07:42 hola cómo es esto que decías

Voz 0542 07:45 por Twitter de masturbarse con los nudillos

Voz 9 07:48 lo primero que hubo un fallo yo dije nudillos pero me refería excesivos hizo de cómo se llama a los es diez la segunda falange sabe es como la uña no

Voz 0542 08:01 vale como sido hablará más los dedos para dentro

Voz 9 08:04 sí ahí está que has y seguramente tiene más sentido pues entonces si tiramos el B2 digamos sobre cinismo con el balance de circuitos perfecto salvo que Dios

Voz 0542 08:19 claro y tiene más rigidez que otras claro

Voz 9 08:23 esa es la clave de hecho yo creo que yo me masturbación te dejarme las uñas largas

Voz 0542 08:28 claro esta es la esa es un poco el matiz no que ante las uñas largas es una moda pero todo el mundo se pregunta cómo se hace vida con ellas y en nuestro caso se programa es sexo nos preguntamos cómo hace vida sexual Se puede tú constata es que se puede

Voz 9 08:42 pues pues hay que tener cuidado porque alguna vez a clave Benahavís más pero pero lo demás

Voz 0542 08:48 lo que quería preguntarte porque dices aprendía masturbarse no sé si te referías Asturgar te tú o masturbaba otras personas

Voz 9 08:56 ambas dos cosas en plan se dice Suárez sabe de hecho lo estaba preguntando porque claro no sé si alguien ha visto como se ha dado cuenta de que la estábamos tocando con los nudillos porque claro a mí nunca nadie me ha dicho nada al respecto no se nos gustas de preguntarle a nadie para comprobarlo pero ese alguien que me está haciendo esa que me está dando los nudillos

Voz 0542 09:25 qué decías que hay otras técnicas incluso si

Voz 9 09:28 sí también es mi favorita es la de Leo plegada sin circuitos la verdad pero con dos dedos sabes hace y haciendo con movimientos de haber viendo cómo Cristo y como un breve pulsar en saber con dos de dos en el nudillos la idea del mundillo es me vino porque yo tenía un vibrador duros super rígido sabe de puede utilizar el vibrador ese era como que lo la yema de los dedos no me transmitían débil e irme no se me ocurrió el sábado

Voz 0542 10:05 el falso no dio pues nada esperamos ansiosas tutorial iría y a cualquiera que no se escucharía ya probado la técnica de los falsos nudillos por favor que no los escriba menos comparta su experiencia por último la última de de último última de nuestras vidas nos deja un dato cuanto menos comenzó bien te intimidan se llama es una firma de productos de salud íntima para las mujeres ha hecho un estudio que concluye que un cuarenta y seis por ciento de las mujeres asegura no mantener nunca relaciones sexuales con la eh

Voz 0401 10:46 casi la mitad casi la mitad

Voz 0542 10:49 es mucho así que esta noche le he pedido a Carolina Armero nuestra querida sex coach que nos acompañe para explicarnos por qué pasa eso pero Landero buenas buenísimas noches buenas voces

Voz 7 11:01 K

Voz 0542 11:03 casi la mitad de las mujeres no mantiene relación

Voz 8 11:05 sexuales cuando tienen periodo tiene en cuenta que duro tenemos el periodo a lo largo de treinta y siete años de nuestra vida no quedamos muchas veces sin sexo

Voz 10 11:14 hay todavía muchas limitaciones yo creo que es un poco e social y cultural no pues el tema de la suciedad no frenan mucho o unas veces es por nosotras otras veces por la pareja pero sí que es verdad que siguen incomodando aunque queramos hay mucha gente que dice no lo cuando hablas con ellos en privado vuelve a reconocer que no tiene relaciones cuando están con él

Voz 0401 11:34 pero sobre todo hay una cosa que me llamó muchísimo la atención porque no de hijas de no pierdes las ganas de sexo porque la menstruación

Voz 8 11:44 puedes estar más caliente que la faltó de Georgia estar cómodo con el mismísimo rosario de la aurora también

Voz 10 11:50 hay alteraciones hormonales e que a cada persona como hemos hablado aquí varias veces les afecta de una forma distinta haya gente que sí que le puede eh bueno no quitar las ganas sino bajar un poquito de esa libido y a otras personas sin embargo se aceleran es decir están están mucho más es citadas por una serie inflamaciones que ocurren dentro de los órganos genitales tienen mucha más apetencia entonces si esas personas dan con parejas que no quieren tener relaciones al final es un comunicado se complica todo claro

Voz 0401 12:22 vamos a partir de la base de que nosotros nosotras y nuestras parejas queremos tener relaciones sexuales o por lo menos nosotras sí que queremos tener relaciones sexuales se pueden tener relaciones sexuales con la menstruación se pueden tener relaciones sexuales

Voz 10 12:36 la menstruación siempre entendiendo que es un falso mito es que no te puedes quedar embarazada al tener el periodo muy bueno ahora la gente que nos está escuchando que habrá tenido algún susto de ese tipo entonces siempre teniendo eh precauciones y luego hay un montón de cosas que nos pueden ayudar pues bueno bien ducharnos antes que al final pues estamos bastante limpito luego hay unos tampones que que lo que hacen es que es introducen a la entrada la vagina no muy profundos Se pueden tener relaciones con ellos de tal manera que no marchamos la absolutamente nada para quitarnos

Voz 8 13:11 ese estas ganas no que que tenemos sin hubiese ese miedo que se suele

Voz 10 13:16 tener la ahí que no se note que

Voz 8 13:19 no se note que no se sepa que no se sepa vez además hablando con gente

Voz 10 13:22 el verano aunque te IFE porque bueno en parejas estables yo creo que al final acabas hablando con con tu pareja no hoy acabas pero en la gente que no tiene pareja estable a consulta médica mucha gente es que siempre haya quedado bueno un chico siempre me en la Neue es la la frase digo no no pasa nada inviables de uno

Voz 8 13:40 tan de unos pero tienen la misma formado un tampón son exactamente iguales

Voz 10 13:44 en el nada de celulosa por lo que no dañan nada el tejido es un tejido esponjoso tienen bueno una forma está como Cónica en la que se introduce en la vagina siempre con lubricante es muy importante ponerte en los con lubricante porque luego no nos lo podemos sacar tan fácilmente vale y una vez que lo volvemos con lubricantes los dejamos a la entrada de la vagina a la entrada si más o menos una falange del alero empujando un poquito la puntilla de Ledo es suficiente porque luego con la penetración

Voz 8 14:12 es que eso te iba Bram dejar Si el que bien armado viene con poca armadura fenomenal pero imagínate pues yo que sé pues que esta noche

Voz 0401 14:22 he ganado yo

Voz 7 14:25 pero los frenos como estamos es con la metáfora Dios mío

Voz 0401 14:29 sabes lo que pasa que como como me escucho me di cuenta de que ya llegado a unos niveles de confianza con mis oyentes que es

Voz 7 14:36 claro es que es fruto de la verdad pero no es verdad imagínate que me viene jugando muy bien

Voz 10 14:44 bueno tenemos que saber que esto creo que no sé si lo explicaba Naw en alguna ocasión que la cerviz mide aproximadamente unos trece centímetros en doce sí que es verdad que se dilata pero que el tamaño importa importa el grosor mucho pero el el que se has tres estoy Lara bueno no que al final eso no lo de Gavà efectivamente porque los tejidos están a alrededor de la entrada de la vagina que sucede tenemos ya te digo esta capacidad por mucho que nos lo empujara Nos empujará en hasta ese punto

Voz 0401 15:14 no ese ese del que me hablas daría lo mismo que se que si subiese un poquito más allá precisamente

Voz 10 15:19 porque el pene lo golpea eso es varía igual entonces siempre dejarlo un poquito a la entrada para que con el golpeo del pene no se queden muy digamos muy pequeñito porque la verdad como esa esponja cabe la posibilidad de que nos cueste sacarlo pero a ver

Voz 0401 15:34 se sacan con facilidad porque a mí porque tú me acuerdo me acordaré toda la vida del día que dijiste aquí que cualquier cosa que nos metiese hemos mejor que tuviese era indispensable sobretodo en el ano cualquier cosa que nos metiese hemos en el ano tenía que tener harán de la para poder saca

Voz 10 15:51 Carlo es esa es la diferencia entre la vagina y el ano no el esfínteres comunica directamente con el intestino por lo que son metros y metros sino hubiéramos Jona eso es posible tuviéramos ese ese tapón al final estas estos vídeos que nos cuenta que parece un poco cómicos son reales así que puede pasar sin embargo en la vagina tenemos un tope que no sucede a las chicas normalmente que cuando vamos a coger algo ya puede ser un Tampax pues hacer esto aparece la palabra urgencias en nuestra frente corriendo no hay Nos vamos todos al hospital a que a intentar sacarlo cuando por su propio peso cae eso es a ser esponja en un caso extremo hoy esto lo voy a recalcar bastante en un caso extremo nuestros oyentes siempre se puede mojar un poco María por lo que caerían va a Obama ligamentos donde

Voz 0542 16:37 Nos meternos agua ese es el por eso te digo que sí

Voz 10 16:39 es un caso extremo cuando estamos porque no es bueno echarnos agua dentro de la vagina porque retiraría hemos toda la flora pero si vemos que cáncer

Voz 7 16:47 es tu problema ante un problema justo

Voz 10 16:49 qué haríamos un poquito de agua con la ducha y entonces al tener el tejido esponjoso en lo que hace hinchar se caería

Voz 0401 16:56 dónde me puedo comprar estos fantásticos

Voz 11 16:59 tampones o tope es Connors de esponja

Voz 10 17:03 bueno pues que te has yo que te voy a decir yo en el paraíso secreto mundo como uno que es es nuestra página pregonan los pueden encontrar en en diversidades

Voz 8 17:11 sitio o sea que es fácil no es si no es no es el maravilloso mi todo de los

Voz 10 17:16 tampones para tener sexo eso es es fácil encontrar pero volvemos a lo mismo tiene tamaños tiene tallas tienen que asesorar como con todo siempre yo insisto mucho en eso porque compramos muchas veces sin saber si es para nosotros y cogemos un tiempo muy chiquitito sí que se nos puede quedar dentro y al final pues que sea más difícil sacarlo etc vamos a seguir hemos hablado ya esto es tampones

Voz 8 17:39 no tenían idea de ni siquiera de que existían que me viene fenomenal que existan

Voz 0401 17:45 yo tengo una duda si puede tener sexo con las copas menstrual es un

Voz 7 17:50 Amiga mía una pregunta de IU no no no no ya sabes tú que yo estilo

Voz 0401 17:54 lo de amigas tiró por primera vez

Voz 7 17:58 yo sí

Voz 0401 17:59 tengo sexo con mi copa menstrual

Voz 8 18:02 es verdad que me copa menstrual no es de una silicona determinada no es de esta silicona es más duras no tiene la forma tan

Voz 0401 18:10 redonda como otras sino que es como más

Voz 8 18:12 eso más ovalada es más yo

Voz 0401 18:15 si puedo tener sexo con esas copas mensuales tuvimos tuvimos una llamada de de una mujer que nos dijo que efectivamente había tenido sexo con una copa menstrual que

Voz 7 18:25 ella apartaba el rabito apartaban rabito

Voz 0401 18:30 se pueden sexo con las copas neutrales

Voz 10 18:32 vamos a puntualizar alejarlo vale como siempre haber ahí determinados yo siempre recomiendo que las copas sean de silicona médica porque es muy adaptable etcétera que sucede hay copas que vienen con ese rabito que aquella mujer nunca apartaba ahí luego unas copas que no tienen rabito son como muy parecido al al diafragma digo vale lo que pasa es que tienen esa película Un poquito más flexible con esas copas no recomiendan que sí que podemos tener en relaciones yo personalmente no las recomiendo por qué porque es muy difícil aunque tú con la Copa se suele ajustar a la cérvix En cualquier movimiento cuando la gente que use copas sabe que en alguna ocasión ha tenido una pequeña pérdida en la ropa interior etc entonces ahí queda ese pequeño Elin agujerito en un agujerito por el que el saber

Voz 7 19:20 es que hay una pérdida

Voz 10 19:22 ayuda de entrada por supuesto entonces es importante que sepamos que a ver cómo poder Podemos pero tenemos que saber el riesgo que vale con ello conlleva

Voz 0401 19:31 si es con un preservativo

Voz 10 19:33 la podrías tener siempre cuando en este caso por comodidad no tengan en sean de las que no tienen rarito Hinault Cortés nunca el rabito de la Copa eso siempre lo digo porque en las propias Instrucciones de las copas mensuales te dicen que puedes cortar el rabito sin molesta el corte nunca es limpio entonces qué sucede que se puede úlcera te puedes hacer una pequeña úlcera vaginal y luego pues conlleva a tener muchas más molestias en las relaciones sexuales etcétera

Voz 0542 20:00 se me ocurre que un uso que sí podemos darles para que entren a problema con fluidos como decías antes que en por ejemplo le apetezca hacer sexo oral sin querer sin evita

Voz 8 20:11 no mancharse sería una con la Copa pueda eh pero sí

Voz 10 20:13 sigue perfecto con la copando los sexo oral

Voz 8 20:16 con copa fantástico además hay

Voz 12 20:18 algunos bueno la gente no está muy acostumbrada mira

Voz 10 20:21 de los podía haber traído también hay unas películas que se ponen encima de la vagina que son más para el sexo oral cuando no tenemos una pareja estable porque no olvidemos que se pueden transmitir enfermedades a través del sexo oral muy poquita gente muy poquita gente las conoce funcionan fenomenal el sabores supero buenos a que no es que

Voz 0542 20:43 desconfíen transparente es como

Voz 10 20:45 vamos a hablar como un preservativo pero sí que se queda Un poquito adherido de tal manera que cuando a ti te están estimulando el clítoris tú sientes perfectamente y lo ahí de varios de varios sabores saque eso también eh lo podríamos usar sin riesgo a manchar nos por ejemplo en el en el sexo oral

Voz 11 21:02 sí puede tener sexo manchando sí poniéndose de sangre hasta donde Rafael por supuesto

Voz 10 21:09 sería súper natural es que las dos personas estén de acuerdo siempre y cuando pues que no haya una incomodidad porque al final lo que yo creo que es un poco el corta arroyos es que cuando hay personas que no están convencidas de hacerlo teniendo el periodo que no lo hagan porque van a estar más tiempo pensando en si voy a manchar Si voy a manchar las sábanas que no van a disfrutar de él del encuentro no entonces que busquen otras posibilidades

Voz 8 21:35 alguna otra si recomendación para antes que queremos tener sexo

Voz 10 21:40 bueno en realidad lo más siempre lo mejor es lo más natural las cosas como son no yo creo que es una generación esa que ya de hace años que que el tema de la de la pureza de la higiene pero antiguamente no se tenían estos miramientos detenía sexo libremente con con el periodo con con sus parejas y no había ningún tipo de problema ya te digo que yo el hombre que más recomiendo siempre que a alguien no haya explicado cómo usarlos son los tampones que no tienen celulosa vuelvo a decirlo para evitar el manchado

Voz 0401 22:16 muy bien muy bien pues oye de todas formas como crees tú que podríamos gestionar nosotras con ellos el hecho de tener sexo con con la menstruación porque es verdad que hay un grupo de hombres que suelen ser los más jóvenes que ya les plantea la posibilidad espantan los señores de montaña no tiene ningún problema pero los chavales de veintitantos cuando les hablas de sexo con la menstruación si realizan es entonces una cuestión de educación

Voz 10 22:51 yo creo que es un bueno al final también en gente de mi edad que qué les sucede sea sí que es verdad que cuantos más jóvenes somos es como que más tiquismiquis vamos a decirlo así también nos Nos hemos sabemos menos notará vemos menos mira creo que en la adolescencia que además es un grupo con el que yo a veces trabajo si se tuvieran relaciones sexuales con el periodo sería porque ellos piensan que la chica no puede quedar embarazada

Voz 0401 23:16 ya que lo que sea que realmente cuando tiene

Voz 8 23:18 el sexo con la menstruación verdes porque consideran que se ahorran el preservativo y demás eso es no tengo error y sin embargo es si no

Voz 10 23:28 están escuchando o o les llega la información creo que no lo tendrían simplemente porque para qué lo voy a tener si dentro de tres días vas a terminar un cuatro cinco días al al mes y no tengo por qué porque las relaciones entonces bueno creo que es un poco de educación y un poquito de social es que al final creo que es un tema social

Voz 0542 23:47 oye y así el síndrome al que lo dejamos un poco de lado con la conversación las estadísticas de las que hablábamos antes dicen que siete de cada diez mujeres se sienten hinchada y un quince por ciento dice perder deseo sexual se me ocurre que también el dolor durante la regla puede afectarnos en ese sentido no

Voz 10 24:07 efectivamente el dolor y el malestar nos pueden afectar pues porque no te apetece pero igual que no te apetece e ir muchas veces a nada ni nada no pero tenemos que saber que cuando llegamos al orgasmo eh lo que se produce liberar esa oxitocina que hay en el cuerpo la oxitocina es un relajante muscular en alguna ocasión hemos hablado que la excusa del dolor de cabeza era absurdo no porque al llegar al al orgasmo se quitaría ese dolor pues pasaría exactamente igual que yo al revés les recomendaría esas mujeres que sienten dolor que sí que a nivel masturbación si no les gusta tener relaciones no pero que sí que consigan llegar al orgasmo para reducir esas

Voz 0542 24:43 Dolor osea más orgasmos en menos ibuprofeno

Voz 10 24:45 eso es eso es pues en Armero

Voz 0401 24:48 qué gustazo hablar de sexo siempre con

Voz 0542 24:50 digo incluso cuando estamos mostrando incluso e incluso más más que estaban más vacío

Voz 7 24:55 muchísimas gracias por pasar por Contigo Dentro

Voz 0542 24:58 a veces a vosotras

Voz 13 25:10 eh

Voz 14 25:16 mangas y bueno no ha en moda bueno que

Voz 0401 25:38 vamos ahora con una consulta que no ha llegado ponerme yo de irse correo electrónico de Contigo Dentro arroba Cadena Ser punto com y que dice así es posible que algunos hombres sólo sean capaces de ya con la masturbación hombres masturbación eyaculación buenas noches doctor Eduardo García Cruz urólogo especializado en sexualidad

Voz 15 26:01 hola buenas noches qué tal es posible

Voz 0401 26:03 algunos hombres sólo sean capaces de con la masturbación

Voz 15 26:07 sí sí sí hay tanto hombres como mujeres que para llegar al orgasmo pues son más promiscua desde el punto de vista de la práctica es decir pues puedo llegar al orgasmo de diferentes maneras hay gente que menos pulsión le y hay gente que incluso pues se llama fijación por el método no cuando hay sólo una manera a a través de la cual consiguió llegar al orgasmo

Voz 0401 26:33 qué pasa cuando tienes un método tan exacto para ella ocular es bueno no mantenerlo es bueno cambiarlo es bueno improvisar

Voz 15 26:44 yo creo que probablemente depende de cada persona en el sentido de si no te da problemas yo no vamos probablemente no es no es nada malo a algunas parejas no algunos hombres de una consulta hay y lo que te dicen es pues que su pareja pues me parece raro o que no les gusta que siempre tenga que termina masturbándose porque él es un que que no les atrae que no les gusta etcétera entonces el el problema suele venir suele venir por ahí pero en general pero en sí no es nada mal

Voz 0401 27:17 esta consulta no ha hecho una oyente una mujer ella está muy empeñada en intentar entrar en esa participación sexual de su pareja dice yo le he preguntado si lo hago bien si prefiere que haga otra cosa como les gusta más pero básicamente es que prefiere masturbarse él pero a mí me crea la duda de si soy yo la que no lo hace bien sin mi vagina no aprieta lo suficiente

Voz 0542 27:41 puede

Voz 0401 27:42 es que algunos hombres se acostumbren tanto a sus propias sensaciones que sólo sean capaces de correrse así

Voz 15 27:51 sí sí es es no te que algo súper común pero por ejemplo en algunas enfermedades como la diabetes seis múltiple cuando los nervios no funcionan correctamente ir en las que es muy difícil llegar a acuerdos muchos pacientes te dicen eso que al principio notaron que el tiempo de coito aumentaba no que no conseguían que era muy difícil llegar al orgasmo hasta el extremo de que no podían llegar al orgasmo con su pareja y tenían que masturbarse y eso es algo que te Tonino tengo un ejemplo de dos enfermedades pero eso es algo que hay gente que tiene un tiempo de contó muy largo les es muy difícil llegar al orgasmo y la única manera de llegar es digamos tocarlo me yo porque yo sé lo que me gusta

Voz 0401 28:33 en este caso les daría alguna recomendación esta mujer que

Voz 8 28:36 parece sentirse un poco mal precisamente porque es esta

Voz 0401 28:40 dejan nunca la con ella

Voz 15 28:45 mi consejo mi consejo sería hablarlo hablarlo con con su pareja en el sentido de que tal vez es una preferencia no digamos yo creo que hay que diferenciar si es una preferencia a personal y a mí me gusta más esto que lo otro o si es porqué a su pareja echa de menos algo quiere algo diferente ahí los hombres y las mujeres funcionamos en genera un poquito diferente en el sentido de los hombres somos más herméticos más cuesta más hablar de esas cosas pero pero mi consejo se intentará hablarlo con él para que le diga no sé si es que así hay algo que está funcionando malo he sido un simplemente algo que es que lo prefiere así

Voz 8 29:29 seguimos con las dudas de mujeres respetaban Mahrez dice esta otra

Voz 0401 29:34 uno de los chicos con lo que he estado me ha comentado que es habitual en él no ser capaz de correrse dentro de la mujer es más piensa que se masturbaba demasiadas veces a lo largo del día y que por eso es incapaz no sé si tiene relación o no pero me gustaría saberlo es muy frecuente que alguien que va demasiado lejos todo el día después cuando tenga relaciones sexuales no consiga Llacuna

Voz 15 29:58 claro porque era lo que ocurre es que vivimos el deseo uno de los tratamientos los de las estrategias más funcionan mejor en una persona que tiene una acumulación retardada es prohibirle la masturbación porque ahí lo que conseguimos es que cuando llegas a la relación sexual con tu pareja llegas con más ganas y si yo lo yo también otras relaciones sexuales muy perdón sino actuar tres veces la ahora voy a hacer una rueda censuró con mi mujer pues seguramente tendré menos deseo por lo tanto me amnesia además difícil llegar al orgasmo claro ahí el el Consejo sería muy fáciles que es que no se ve tantas veces al día o que cuando llegue ese si quedamos tuyo por la noche pues ya a partir de cierta hora de la mañana pues ya no no que no haya masturbación para que en el momento del encuentro exista más deseo

Voz 0401 30:57 claro claro eso muy común no es nada

Voz 15 30:59 la la explicación me encaja muy bien

Voz 0401 31:03 y luego dice dice también dice también una de las cosas que me han ocurrido con mucha frecuencia es que hay hombres con los que no tengo apenas relación los acabo de conocer se niegan a usar condón uno de sus grandes una de sus grandes excusas es que no sienten lo mismo y que así no consiguen llegar hasta el final usted en alguna ocasión nos ha dicho que usar condones puede estar muy bien en en situaciones en las que haya curación precoz pero tan pésimo retardan el placer los preservativos porque esta mujer está muy preocupada porque no saben qué decirle a sus parejas esporádicas

Voz 15 31:43 sí es cierto que sobre todo un hombre que tenga un bien poquito más o menos largo con un preservativo algunos preservativos y además llevan además crema retar productos retardar antes en coches eso puede añadir a un poquito más pero si tengo un coito en general largo si me pongo preservativo es posible que no llegue posible que me cueste mucho es el punto yo creo que el otro día observo en Twitter no cuando no Party tiene con la que no no eres no es tu pareja inglés sexo esporádico vamos yo pienso que el preservativo no es negociable en ningún caso

Voz 0401 32:19 claro bueno también estaba pensando conforme al estaba escuchando doctor también es bueno que nos planteamos en las farmacias en las tiene más de productos eróticos nos sentemos y empecemos a buscar el mejor preservativo que necesitamos dependen

Voz 8 32:34 lo de para que lo vayamos a usar

Voz 15 32:36 completamente igual que hay preservativos a los en son preservativo sin crema retardar ante eh perdón con un preservativo más grueso va a conseguir muy probablemente que tengamos menos sensibilidad tardemos más ocular y eso es muy buena idea para para una persona podía curación precoz lo contrario puedan preservativo más Ximo utilizando una crema de estas con efecto calor o algo así pues va a ser una muy buena opción si tu pareja no estoy pareja estable porque al final pasarlo muy bien está muy bien pero la seguridad está mejor

Voz 0542 33:12 sí eso es muy divertido y el sexo seguro a divertirse

Voz 15 33:15 aún mejor que entonces y esto es una un comentario que varias amigas mías me han hecho no le mucho los hombres son cosas para dejar de origen eso que que el preservativo no tal yo pienso que viéndola Sotés es que a ver cómo los datos de tés unión sexual es negociable

Voz 16 33:36 no Condon no parte un aparte muchísimas no Martín no parece si aún cuando me aparte

Voz 0401 33:46 sí ojalá vayamos con esa frase tatuada anhelando cuando nos vayamos a meter en una cama mucho

Voz 8 33:51 sí sí más gracias doctor Eduard Garcia Cruz

Voz 0401 33:54 la atendernos como siempre un abrazo

Voz 16 33:56 buenas noches un beso

Voz 17 33:59 sí

Voz 18 34:23 yo

Voz 7 34:25 no

Voz 0542 34:29 pues Tele en mi repaso a la rabiosa actualidad sexual a las redes sociales me encontré con una información que me ha hecho pensar hasta nostálgica serie Cuéntame pues mira El Mundo Today cumple diez años éxito mayor eso pensé yo lo primero primero y segundo que teniendo en cuenta que veo su web seis de cada siete días aproximadamente podríamos hacer un cálculo estimado de cuánto tiempo pasado viendo El Mundo Today no trabajando

Voz 8 34:56 eso es muy interesante a nivel estadístico porque lo necesitas para

Voz 0542 35:00 nada no lo necesitó para para para para muchas cosas me da mucho juego me grupos de whatsapp me gusta compartir en fin no voy porque luego sales pero tú de grupos de grupis siempre ha tenido un día voy a contar

Voz 0401 35:15 lo gripe que has llegado a ser que tú con dieciséis años escapase de tu casa para ir a un concierto Barcelona así fue

Voz 0542 35:23 pero no diremos de quién el tema es que vamos a hablar hoy de El Mundo Today porque por fin gracias a este tengo una excusa para invitarles al programa que ya era hora que ya era así que nada está con nosotros sus fundadores que son Xavi Puig y Kike García hola qué tal hola

Voz 1981 35:39 ya sí quiero saber de quién era ese concierto ahora no es dejado no sé si podré hablar de nada más que no sea eso pero bueno

Voz 7 35:44 confiesa el nombre de Alejandro Sanz pues no está justificado por es fiebre está justificado bueno yo creo que sí porque realmente esto también estabas no sí claro me llegaron mis padres

Voz 8 35:59 no yo me escape ella se escapó de casa y se presentó en van

Voz 0542 36:03 pero nada imaginábamos aquí aquí hay que escapa por cosas más lo mio ahora otro tipo de mainstream

Voz 8 36:11 desquite García está desde Radio Barcelona yo estemos de Radio Barcelona bueno saluda a mis compañeros de Radio Barcelona los que amo

Voz 0542 36:17 profundamente por favor bueno esto está a estas horas no hay nada

Voz 19 36:20 sí pero vale les dejó una nota muchas

Voz 0542 36:23 de amor

Voz 20 36:25 así a mí me gustaría saber Si

Voz 8 36:27 podríamos acusaron de intrusismo porque hasta tenía una pestaña en vuestra web para las noticias relacionadas con el sexo tanto o da esto del sexo pues siempre

Voz 19 36:38 si aplicamos muy poquito sobre sobre sexo lo que pasa es que cuando lo hacemos publicar una cosa sobre sexo

Voz 5 36:45 suele tener mucho éxito porque claramente es un tema

Voz 19 36:49 el actor digamos de tráficos suele dispararse

Voz 8 36:51 vale que en cuanto ya ponéis algo ya sabéis que aquello se va a disparar sí sí la verdad es que sí

Voz 1981 36:57 sea bueno el chiste es verdad hay que admitirlo que es un tema que trae visitas desde luego

Voz 19 37:03 sí sí para las visitas que trae digamos publicamos muy poquito pues

Voz 7 37:07 a explotarlo al tenis que respetarlo muchísimo

Voz 8 37:10 que bueno a contar intimidades

Voz 1981 37:12 tarde lo que uno no sabe pues tratamos el tema desde la periferia hemos oído hablar

Voz 7 37:19 desde el Mundo Today no fue ya es no a es que lo de trabajar en casa quiera es que no aparte que hemos estudió filosofía es decir que esta semana estaban tampoco masturbarse si se dice él dice la leyenda que Cannes

Voz 19 37:34 se masturbaba los jueves y sólo los jueves pero cada jueves de alguna manera es poco según se mire pero bueno que

Voz 8 37:41 pero esta misma guía a mi me parece que el tener ha sido un día para las cosas está muy bien yo por ejemplo no se salgo todos los miércoles por la noche que era una broma

Voz 1981 37:50 sí es verdad tiene razón los filósofos desde Durban los diarios secretos de luz

Voz 8 37:55 Ludwig Wittgenstein

Voz 1981 37:57 mucho de masturbación de hecho el apunta es un diario personal dice día tal hoy me me masturbaba a sí sí sí sí sí y fíjate que es que los votos no no pensaría bueno porque es como muy tiene lógico filosóficos es una persona con una filosofía muy conceptual muy fría digamos básicamente transmite mucha frialdad y quizás esos son los peores también a decir verdad

Voz 7 38:23 día te tú si un frío de eso sí

Voz 1981 38:26 sí quisiera decir precisamente que oímos

Voz 0542 38:28 vamos en algunos de vuestros titulares con por ejemplo el setenta por ciento de los varones españoles hacen la More a cambio de sexo el otro treinta por ciento lo está negociando o hacer el amor ya es la principal fantasía sexual de los españoles pienso en esto que que dice dice del humor de que hay un porcentaje las bromas que es verdad que Nos escondemos tras ese humor para decir esas verdades que no queremos reconocer tres cuánto cuánto hay de esto en lo que acabamos de Agné

Voz 19 38:57 bueno en ese caso en en ambos son chistes parecidos porque son son juegos de José en juegos de palabras lo bonito de el sexo es que es más divertido hacer chistes conforme más pudorosa estuvo audiencias del españoles yo creo que no son especialmente pudorosa pero bueno a nosotros como a cualquier humorista lo que nos gusta sobre todo es el humor guarro

Voz 7 39:21 que es el mejor tipo

Voz 19 39:23 en que hay lo que hacemos sátiras y al final pues nos toca hace sobre todo sátira política

Voz 1981 39:28 de hecho me acuerdo de Toni Martínez en cuando estábamos en Hoy por hoy y les dijo lleváis unas semanas haciendo chistes de de hecho ocho sí de que Arabia porque para día porque además eso parece cosa después de de acuerdo con los Especialistas secundarios que también iba en una temporada no se nos dio por ahí

Voz 7 39:45 era primavera sería también el teatro todo lo demás

Voz 19 39:50 estas cosas que a nosotros no nos gusta lo que nos gusta más en él no en la radio sino en la vida es pues la sonrisa de Francino es un poco a que motivaba visto el trabajo pero sabemos que a Francisco Francino y ese de fracciones catalán ya los catalanes nos gustan mucho los chistes guarros de chistes guarros de caca pedo pis bueno en general

Voz 4 40:11 muy guarro humor marrón morir

Voz 19 40:13 de eso sólo eso es lo que a nosotros nos tira sobre todo

Voz 8 40:16 a Xabi tu relación con el sexo y cuando ya no estás trabajando porque Hacienda cauto trabajas haciendo humor

Voz 7 40:22 sí esa media hora bueno pues jamás no meter en tanto tiempo invierten los demás en su trabajo

Voz 8 40:28 no pero en tu en tu vida sexual personal también eres de muchas bromas

Voz 1981 40:34 no yo creo que el sexo humor están reñidos siempre que lo he intentado ha sido un fracaso no intentaba veces porque me entraba la risa no porque lo llevar planeado eh pero es la es un corta rollo dice la pena a veces se merece la pena pero cuando tú ya has decidido que no quiere seguir vale vamos a parar aquí porque lo que viene ahora es mucho más gracioso que excitante pero aún así merece la pena vale

Voz 7 40:59 vale la otra persona no sólo suele tomar bien

Voz 1981 41:02 quería seguir sale que

Voz 7 41:05 Sala dejando a medias al personal a cambio de unas carcajadas

Voz 19 41:09 ha ocurrido en mi casa ha ocurrido claro yo yo suele tener una pareja sexual que mi actual pareja y que llevamos muchos años juntos ya están hechos todos los chistes

Voz 7 41:21 vosotros tenéis perdonadme pero hemos

Voz 8 41:23 es hacerte más

Voz 7 41:24 este programa bien cuidarte

Voz 8 41:27 terminó con los dos con vosotros dos aquí hablando de qué hacemos cuando llevamos tantos años en pareja porque a mí nos salimos

Voz 19 41:35 sí yo lo que me pregunto es que no hay o sea el té

Voz 8 41:38 bueno da para tanto que no se hace una hora semanal

Voz 7 41:42 si no ahora porque es que no hay son dos

Voz 1981 41:47 sí sí un poco de igual te pueden descubrir cosas que no

Voz 7 41:50 bueno pues no sé

Voz 8 41:52 yo lo que sí que puedo decir es que me he metido en alguna cama solo única y exclusivamente porque la persona que era propietario propietaria de esa cama lo que había conseguido era que yo me divirtió muchísimo

Voz 1981 42:04 bueno claro claro pero es que a veces estás en la cama no quieres que te siga divirtiendo es otra cosa entiendo yo voy yo bueno no sé claro eso es muy personal

Voz 0542 42:13 es un debate un debate yo con mis amigos lo tengo recurrentemente si el momento en que entra la risa o el sexo de

Voz 21 42:20 aparece sobre todo es es que claro que se muere

Voz 7 42:26 Harris risa hablando de cosas pero pero te estás perdiendo o invicto

Voz 19 42:31 esa parte no no no no no pero está riendo a lo que tú dices cualquier frase en el en el momento previo al coito o durante es graciosa siempre

Voz 7 42:41 a día estábamos trabajando

Voz 1981 42:44 estamos trabajando en en caso de Kike en la casa que tienes entonces que tenía El escritor y detrás estaba la cama si me acuerdo que se hizo tarde llegó tu pareja y estoy hablando de manera informal ya habíamos terminado de trabajar y tú te te con base en la cama empezaste a pusiste el piloto automático

Voz 8 43:04 por qué García seductor empezaste a decir unas cosas graciosas y simas como la que estamos

Voz 1981 43:10 soldadito del amor no sé qué peso

Voz 7 43:13 empezó a hacer cosas muy arriba muy muy ridículas barra

Voz 8 43:18 las Crosas barra graciosas su novia quería matar yo me estaba cojo Nando fíjate que era muy divertido es muy claro eso es muy divertido pero tú dices te da igual qué tema es cojas digamos es un una vía dice es como los ibas

Voz 21 43:35 sale esto

Voz 19 43:37 si tú estás en el como como él en los prolegómenos empieza a decir que bueno vamos a ir ajustando las cuentas vamos a cuadrar los balances déjame Un momento que llame al gestor ya está ya has has sale

Voz 7 43:51 la la liquidación

Voz 19 43:56 es verdad ya has perdí digamos has perdido una noche de sexo pero es muy

Voz 7 44:00 pero has hecho la trimestral tenemos la has estado ya has estado una semana chats

Voz 19 44:10 todo por Tinder o no lo puedes echar a perder por un chiste pero claro esto esa es también

Voz 8 44:19 esa es es decir que sea verdad es así es porque conoce exactamente cómo se sentía

Voz 0542 44:23 Der no lleva ni muchísimo menos os ha dicho que son filósofos son filosofía verdad sí es verdad es verdad

Voz 19 44:31 en el vamos yo puedo estar días sin salir de casa yo no chateo más que con Xavi el resto reactores de Mundo Today con mi pareja y esa es la situación ideal no van a nadie más

Voz 1981 44:42 mira el otro día llamó al telefonillo un chico entonces yo estaba trabajando era por la mañana dice a quién es dice abre pero quién eres abre yo a ver pero quién eres de soy el de Greenberg sí me has dado tu dirección y me quedé flipando veía no nunca nunca utilizado ninguna de esas nunca nunca es descubierto ya que vecinos del polvo y tengo mi sospechas pídele perdón pídele perdón perdón porque entiendo que he probado tras no la Izquierda hombre sí tenía ganas

Voz 8 45:17 no os atrevéis incluso con los socorridos decálogos eso es muy de Internet eso es super lenta los diez errores más frecuentes durante el sexo preguntar cuando terminaba el plazo para hacerlo

Voz 7 45:29 la renta fiscal pongas lo que pongas

Voz 8 45:35 de Quique es decir pene llama

Voz 7 45:39 claro claro esto ese chiste de Penella banda eso es verdad que este porque este hicimos

Voz 19 45:49 no hay esto boca que de chistes

Voz 7 45:51 sí hay chistes que lo sabemos por Whats venga

Voz 19 45:54 ahí todo el mundo dice Il ponemos todos a Guerrero

Voz 8 45:56 pezón tirarlo hasta sintonizar el fútbol sin bueno eso hay gente que lo haces una queja común confundir el Kamasutra con las instrucciones para montar una librería espera el momento puede ocurrir

Voz 7 46:10 quitar toma bebé otro otro

Voz 8 46:14 está está tengo que reconocer que a lo mejor no ha sido exactamente esa frase pero sí

Voz 7 46:20 me he encontrado con gente que cuando estaba a correr era capaz de darte alguna barbaridad no era muy niño lo de si eres capaz de salir de ahí lo llamamos Mc Gyver que chiste de hace veinticinco años por lo menos queda cuando terminaba más hacía un nudo al preservativo eso de si es capaz de estabilidad aquí lo llaman Mc Gyver castellano lo había habido nunca si es que yo no yo no yo qué edad que tienes que

Voz 19 46:51 no hay siete

Voz 7 46:54 tú XXXVIII claro que para eso tendría que haber nacido en los setenta claro claro claro extraños ahí pues que ese país que esa era una de las gracias de cuando yo pues debía tener yo de cuando chiquitito

Voz 1981 47:06 desde Mc Gyver claro la de poca Mac Gyver

Voz 7 47:09 no morder el pene para comprobar si es de oro posan mordido mucho para comprobar si es de lo que te

Voz 8 47:17 es entre las piernas yo no yo ya claro yo ya digo

Voz 19 47:19 que sólo me relaciono con arena

Voz 1981 47:22 yo traigo certificado como las joyerías que te viene a la garantía a todos las especificaciones ya lo traigo antes no hay que hemos lo

Voz 8 47:28 pese a todo Clavijo y que por curiosidad cuanto llevas con tu chica a quince dieciséis años llevamos prácticamente lo mismo y a mí me han hecho grado

Voz 7 47:38 muchas de estas osea que no tendrás tu que protestar muchos años te va a salir gracias

Voz 1981 47:43 los chistes levanta morder es pero claro

Voz 7 47:46 sí colgarse desnudo de la lámpara del techo mientras ves el tutorial latín

Voz 8 47:52 sino de Youtube sobre cómo hacer el salto del tigre nos hemos creído mucho lo de todos esta esto mismo sitúa estas exageraciones sin enough creemos que existe en cosas así como el salto del tigre sabe esto es muy duro

Voz 1981 48:11 lo dice Le Mon pero claro yo crecí con con esa idea de que existía claro nos salvaba muchísimo

Voz 19 48:18 exacto el Tigre era como un lugar común no al menos

Voz 0542 48:21 muchos años cuando llega un momento que te lo planteas dices no pero no no es decir no tiene ningún sentido noches

Voz 19 48:28 existe

Voz 0542 48:30 no y además los techos ahora mismo son muy bajos no cada eso

Voz 7 48:32 claro que los armarios de que sido objeto

Voz 0542 48:36 es es verdad

Voz 19 48:37 no he sentido ningún compara caídas pero sí es verdad que ya habían oído chistes del saltó el Tigre cuando era niño sí

Voz 7 48:44 es que Ibáñez hizo los pero vamos a ver cómo puede saltar

Voz 19 48:47 el armario a la cama no tiene es malo para todo el mundo

Voz 7 48:51 es más malo parado sale perdió estamos intentando decir con esto

Voz 8 48:57 sí pues Xavi Puig y Kike García las personas los cerebros que han conseguido que el Mundo Today sea lo que es que nos confundamos tantas veces a veces es verdad yo tengo que leer dos veces es decir con dosis de es de estos chicos pero muchísimas gracias por llenar no nos el estudio de de sexo sentido del humor porque no siempre lo conseguimos

Voz 1981 49:23 muchas gracias a vosotros vosotras

Voz 8 49:25 bueno ya sabes que que eh

Voz 19 49:28 era pendiente que comenzase a tu pareja para que venda a contarme cómo se mantiene la llama después de tantos años ya no me ha hecho gracia al comentario porque mi novio tiene una tienda que se llama la y de repente me ha sacado del elemento

Voz 7 49:43 sacado de tu cara de comprender cómo se mantiene la

Voz 19 49:46 llama ellos pues pues duras

Voz 7 49:48 pues ha sido un verdadero placer de verdad mezclar

Voz 8 49:51 prisas y mezclar sexo porque no siempre tenemos esa suerte hay otros diez años no Mundo Today o así rápido bueno que que podamos que podamos reunirnos dentro de otros diez años ahora mismo

Voz 7 50:05 a ver

Voz 24 50:28 sí

Voz 4 50:32 no sé Youtube riqueza

Voz 0401 50:46 elegir es uno de los verbos más bonitos del diccionario indispensable cuando hablamos de sexo suponen la participación directa de cada uno en lo que suceda en su propia cama al menos a priori pensemos que no habrá problemas elegir suponía admitir nuestra responsabilidad porque fuimos nosotros los que escogimos a los personajes iremos vio a la aventura no elegir a ninguno de los que hecho liaron pero alguno le di pábulo creyendo que mejoraría conmigo al lado elegí que no podía quedarme prendada de ninguna belleza que no fuera a la que se aprecia sin que se vea no elegí que nadie ese fuera de mi lado teniendo la sensación de que no habíamos tenido mucho en común intente transmitirle a cada uno de mis amantes las razones por las que elegí estar a su lado

Voz 4 51:44 otro

Voz 0401 51:47 no elegí hacer daño tampoco que me lo hicieran a mí elegía alejarme antes de que las relaciones se pudieran por si aquello no nos dejaban bonito recuerdo la vez que elegimos aprendemos algo también de nosotros mismos se tendemos a los amantes que no folla maravillosamente desaparecen quizás deberíamos preguntarnos si queremos algo más que un romance del que farda si por el contrario nos quedamos junto al que es nuestro amante desde hace tantos años quiere decir que elegimos compartir algo más que la cama en la que fue hayamos

Voz 4 52:28 es poco

Voz 0401 52:29 hable que tu amante de hace veinte años se presente de improviso en tu ciudad argumentando que quiere cambiar subirá contigo pero si así fuera no quedará otra que elegir elegir escoger o preferir a alguien o algo para un fin no creo en la suerte que sólo compensa mediocres creo más en los éxitos el verdadero triunfo de mi cama es que ya aprendía elegir quién quería que se quedara en Hilla