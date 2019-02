Vayas Donde Vayas | Adriana: cómo es vivir en la frenética y fría ciudad de Chicago

Voz 0268 00:00 cinco hoy veintiuno cuatro y veintiuno en Canarias

Voz 0098 00:19 las series hoy Adriana tengo veintidós años vivió toda mi vida Madrid pero actualmente vive en Chicago desde septiembre a día de hoy soy estudiante hice es cierto que el inglés siempre fue un tema que a mí me había preocupado mucho y que además a día de hoy muchas empresas piden fue en ese momento cuando empecé a buscarme cosas a estar incluso becas injustamente me llamaron de una fue cuando me propusieron irme honestamente me pilló completamente por sorpresa porque no me lo esperaba IFO como madre mía es que hago ahora yo por entonces estaba bastante enganchada a una serie que se llama Shane les que había sido grabada en Chicago muy buenos pues elegí Chicago

Voz 1491 00:58 bueno pues tiene voz de no estar pasando mucho frío alberga Adriana nuestra protagonista de hoy de vayas donde vayas que ya lo escuchábamos nos lleva hasta Chicago Marina García buenos días

Voz 0268 01:09 buenos días sigue como estaba tal bien pues actualidad nos ha llevado a Chicago todas estos días si estaba en las noticias yo quería saber si había algún español viviendo allí estaba sobreviviendo a las viejas pero ya estaba vivo es la ciudad del noroeste de Estados Unidos tiene casi diez millones de habitantes y una de ellas es Adriana lleva unos meses viviendo allí y esto es lo que más le ha impactado en su llegada yo creo que cuando llegue lo que más me impactó

Voz 0268 01:41 te fue son mar estuviese en una playa porque es que

Voz 4 01:44 tan grande

Voz 0268 01:45 la verdad es que esa fue una de las cosas que más me gustaron al principio no que en Chicago tienes esa combinación de rascar

Voz 4 01:51 en los coches metros que iban incluso por raíles por encima de las carreteras en definitiva estrés yo creo que en general cuando vives en América lo que haces es aprender a vivir demasiado rápido no ir y apenas te das cuenta de cómo pasa el tiempo me explico porque aquí lo que haces es levantarte y la gente apenas desayunan sus casas muchos lo que hacen es coger directamente el transporte público o incluso el Uber hice van pues puede ser un tópico pero es que es la hace buena al estar Bucks o alguna cafetería de cogerse el café con el termo de uno de Dunkin Donald luego a partir de las cinco de la tarde y además todo el mundo se recoge ya las ocho las calles están prácticamente desiertas y además para que os imagináis yo vivo con varios estudiantes de varios países y con nuestra Hoffman ella por ejemplo no saben lo que es estar más de dos o tres horas en la cocina haciendo un guiso porque para que va a gastar ese tiempo si puede comprarlo no

Voz 5 02:48 esto tiene un tema él lo de aprender a vivir demasiado rápido lo notamos sobre todo pues por ejemplo aquí en España en las grandes ciudades pero es que ya en ciudades enormes como en Estados Unidos y además su estilo de vida se tiene que notar a saco

Voz 0268 03:01 así no nos hace falta Chicago a mí lo del guiso y me ha padecido una observación fundamental y además con la que me siento muy identificada para mí ya es casi impensable pues invertir un par de horas tres de mi tiempo en la cocina sí sí totalmente y además imagínate si es un trabajo de adaptación muy grande para ella que viene de vivir en Madrid toda la vida no me imagino cómo será para una persona que viene de un pueblito pequeño o de otra zona pero bueno al mismo tiempo es muy estimulante no este tipo de ciudades pues sí

Voz 4 03:31 bueno redoble de tambores

Voz 0268 03:34 no sé hay que hacerlo ahí hay que hacerlo pero pero no sé cómo aún no me habéis preguntado

Voz 4 03:41 lo más esperado el frío frío creo que una de las peores cosas que se puede vivir aquí en Chicago sin duda es el frío sobre todo en los meses de diciembre y especialmente enero que es cuando más fuerte pega al invierno hay que decir que estos días atrás hemos sufrido sin duda uno de los peores días llegando a tener el cuarto día más frío en la historia de Chicago que para que encima

Voz 6 04:01 Inés llegamos a alcanzar menos de cinco grados con una sensación térmica de menos cuarenta y seis así que bueno se ha podido ver la ciudad desolada el hago completamente congelado en mi caso yo intenté salir para ir a comprar al supermercado de al lado de casa porque la verdad es que no quería que llegase para tanto

Voz 7 04:20 sinceramente no ante más de dos minutos porque literalmente sentía como que se me quemaba la cara

Voz 9 04:32 las imágenes ya eran impresionantes ahora también escucharlo un testimonio de alguien es limito a decir el el dolor no el dolor de Río

Voz 0268 04:41 menos cuarenta y seis grados de sensación térmica ya es mala suerte también de beber a Chicago y que te toque el cuarto día más frío de la historia de una ciudad con esa zamarra ser helador por otro lado es que esa expresión vórtice polar ya ya dice mucho eh realmente Spears temas me recuerda mira lindo que que tiene un libro en el que explica su último invierno mayor que el frío es totalmente recurrente en sus relatos del día a día es como una parte más sabes un un una parte más de subida que está siempre hay una parte más de la ciudad y cómo se tiene que adaptar como convive con eso pero Adriana todo bien Adrián todavía en esta vida hay además es ahora hay como dos o tres grados en en Chicago en este momento así que estarán vamos disfruta bueno no es así en en biquini tomando el sol supongo que el sol será una de las cosas que echa de menos para brama

Voz 4 05:28 As I más hay más atención creo que lo que más echo de menos aparte de por supuesto a mi familia de mis amigos iba a sonar raro pero es la forma de conducir de los españoles porque quién American muchas veces los semáforos y las señales están como médico a la acción y la gente conduce como auténticos locos de verdad que no exagero por supuesto también lo que echo mucho de menos es comer bien es muy complicado llevar más de ETA mucho más complicado aún cocinar te gastar tu tiempo en eso porque es como que aprendes puedes vivir rápido no el pescado las frutas las verduras son muy caras aquí por ejemplo en mi caso sí es cierto que los primeros meses me cocinaba pero al final es como que empieces hacer balance acabas como viviendo así por el ritmo de vida que se lleva aquí así que si la cuestión sin duda es tener mucha fuerza de voluntad

Voz 5 06:19 lo de la comida es que es verdad o sea al final estas como

Voz 10 06:22 en una en una en una

Voz 5 06:25 mundo en el que todo está envasado nata y al final pues te te ves arrastrado es que yo entiendo hasta que tiene que ser difícil ya no sólo el ponerte a cocinar sino encontrar todo esto sin envasar

Voz 0268 06:36 es sobre todo tener tiempo para ir a buscarlo en una ciudad tan tan inmensa bueno para cuando llegue el deshielo a Chicago a qué lugar nos recomienda que vayamos vamos a esa ciudad apunta porque en lista larga

Voz 4 06:49 se puede encontrar una diversidad de cosas que hacer aquí desde acercaron el lago Michigan montarte en un embargo que recorre todo el río para ver todos los rascacielos que desde mi punto de vista está muy bien eso sí cuando no esté congelado el lago hasta patinar sobre hielo en pleno Park que ahora es muy típico en invierno a la verdad la Hancock Tower que te ofrece desde mi punto de vista las mejores vistas al skyline de la ciudad y del lago Michigan la casa en la que vivía Obama antes de su presidencia que está situada en Hyde Park disfrutar si podéis seguir a ver un partido de los Chicago Bulls en el United Center porque la verdad es que es un auténtico espectáculo verles aunque ahora mismo no esté muy buena temporada además Ximenis a Chicago en unos puede faltar por supuesto probar la famosa pizza de aquí en el restaurante Giordano qué se puede decir que es como un pastel de pizza con un grosor de más o menos diez centímetros de capas de queso masa tomates por encima puro pero está muy buena

