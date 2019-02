Flash deportes SER de las 14:30 horas (07/02/2019)

Voz 1509

esta noche volvemos a tener una cita con la Copa del Rey en esta ocasión será la otra semifinal donde se medirán el Betis y el Valencia a partir de las nueve de la noche en el Benito Villamarín que tras vencer al Atlético de Madrid buscará el pase para la final soñada saliendo desde el principio con el once de gala por su parte el equipo de Marcelino llega al encuentro tras empatar a uno en el Camp Nou y también saldrá con los jugadores más importantes con el objetivo de hacer un buen resultado en el partido de ida no tener que remontar una vez más en Mestalla con quién no contará el técnico del Valencia es con Guedes que esperar al próximo partido de Liga para volver con el equipo el encuentro comenzará a las nueve de la noche lo arbitrará Del Cerro Grande sobre el césped Estrada Fernández en el bar recordemos que ayer el Barcelona y el Real Madrid empataron empataron a uno con goles de Lucas Vázquez mal con lo que deja todo abierto para el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu el próximo veintisiete de febrero a las nueve de la noche además esta mañana se ha confirmado la lesión de Marcos Llorente el jugador blanco sufre una lesión muscular de grado II en el adductor mediano de la pierna izquierda ahí estará de baja entre dos y tres semanas ir dejando de lado la Copa del Rey mañana vuelve la Liga con el partido entre el Valladolid y el Villarreal a las nueve de la noche en el estadio José Zorrilla y a la misma hora también habrá partido en segunda división entre el Sporting de Gijón y el Osasuna además de esto Yago Aspas ha recibido el alta médica y estará disponible para el partido contra el Getafe centrándonos ahora en el ámbito polideportivo en baloncesto tenemos dos partidos de Euroliga a partir de las seis y media de la tarde en al lado es recibiera el Gran Canaria y el Barcelona se medirá al Zalgiris a partir de las nueve de la noche