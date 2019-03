Huelga de futbolistas

no es cosa de viejos mientras dos porterías alegría no queda obsoleto desde la vendiendo abrasivo con sus porteros que algunos llaman arte

Voz 1626

01:22

las huelgas de futbolistas no entienden porque todo el mundo piensa que con lo que cobran que se aguante pero a veces los árboles como Messi Guti o Ronaldo no dejan ver un bosque repleto de futbolistas más modestos tampoco es que los figurines de ahora serán como los de hace cuarenta años eh antes algunos tenían más neuronas que estatus en aquel lejano mil novecientos setenta y nueve los futbolistas no tenían convenio carecían de seguridad social a los más modestos se les debían muchos atrasos les ponía el límite de edad para jugar hasta en Tercera División no podían cambiar de equipo si al presidente de su club no le apetecía el conocido como derecho de retención algún jugador se quejó de que sólo las prostitutas tenían menos derechos que los futbolistas para el que dijo esto retiro lo de las neuronas los futbolistas de Primera y Segunda División se mantuvieron firmes no jugaron ni un partido de aquel fin de semana todos los equipos viajaron todos entrenaron los estadios se llenaron pero nadie saltó al césped