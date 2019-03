Muere Stalin

han visto la película la muerte de Stalin es para verla e tiene momentos tan trágico cómicos que parece que los guionistas se han inventado las horas tan locas que siguieron a la muerte del tirano soviético pero no fue tal cual el cinco de marzo de mil novecientos cincuenta y tres murió oficialmente Stalin en su casa de campo a las afueras de Moscú según unos fue envenenado que es muy probable otros dicen que casco de un ataque al corazón imposible no tenía y de más allá mantienen que fue una hemorragia cerebral osea que el explotó la cabeza de tanta maldad

hace trece años sedes clasificaron varios documentos que permitieron revisar un poco cómo se produjo la muerte de Stalin pero la cosa sigue sin aclararse no se sabe si aquel cinco de marzo llevaba tres días muerto si lo dejaron morir sin darle asistencia médica os y cuando le vieron con el Parra que aprovecharon para rematarlo los testigos se llevaron a la tumba lo que de verdad ocurrió la madrugada de el día uno de marzo Stalin disolvió una reunión con cuatro de sus altos cargos con los que había estado poniéndose ciego a vodka en su habitación se desploma porque lo encontraron tirado en el suelo dieciocho horas después raro que nadie lo hubiera echado de menos antes el caso es que comenzaron las idas de unos las venidas de otros se ordenó silencio absoluto comenzaron a organizarse para la sucesión llegaba un ministro venía otro llevaron a varios médicos allí había medio Gobierno medio Comité Central del PCUS pero nadie decidía qué hacer con Stalin ni siquiera los médicos decidían ninguno quería acabar en Siberia por no poder salvar a Stalin en este plan estuvieron cuatro días antes de comunicar que la muerte se había producido el cinco de marzo a las veintiuno a cincuenta horas por insuficiencia cardiorrespiratoria tamén tira si no han visto la peli la muerte de Stalin intenten lo si la prohibieron en Rusia hay que verla aunque satirizar en algunas situaciones les doy un detalle para que vean que se acerca mucho a lo ocurrido en la peli aparece el famoso mariscal Zhukov con su casaca repleta de medallas decenas de medallas bueno pues el auténtico llevaba todavía más pero el director decidió suprimir muchas para que no pareciera poco creíble