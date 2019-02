La opinión de Carles Francino: Niños sobresalientes

Voz 0313

00:09

hola buenas tardes está tan apurado por no decir tan jodido el mundo de los adultos últimamente hay tanto ruido y tanto mal rollo que hoy mire hoy hemos decidido buscar refugio en los niños el universo infantil qué aprende o que sabe ya un niño o una niña a los once años por ejemplo pues un montón de cosas en el plano intelectual ya son capaces de generar ideas propias se interna en el terreno del pensamiento abstracto en el plano emocional dado que son ya preadolescentes pues buscan su equilibrio lo cual no siempre resulta fácil de seguir como seguro que saben los padres y las madres que estén escuchando la radio hasta ahora pero entre los niños de once años como en cualquier otra franja de edad también aparecen los genios ellos los que sobresalen los que destacan por algo concreto están más rápido el más fuerte el más chistoso es más toca pelotas también pero hoy quiero hablarles de otras categorías con dos historias fantásticas un niño de once años de Jerez de los Caballeros en Extremadura que acaba de ganar el premio al mejor lector internacional el mejor del mundo once años los recogió ayer en Bruselas y otro niño de once años también en este caso de Villanubla en Valladolid que ya ha programado atención eh ha programado más de cien videojuegos hoy vamos a hablar con los dos himnos que pretende sacar ninguna gran conclusión alguna moraleja con pero es un gustazo saber que en los próximos minutos los vamos a dedicar a descubrir algo tan hermoso y tan importante como el talento precoz porque yo sinceramente prefiero la inteligencia infantil a la estupidez adulta de eso últimamente ya vamos sobrados bienvenidos a La Ventana