GOYA 2019 | MATINAL SER

Voz 2 00:46 este es el momento de Coque Malla se llevó el Goya a Mejor Canción original para la banda sonora de la mejor película del año a juicio de los miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas España enviada especial de la Cadena Ser al Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital hispalense las CRIT María Guerra

Voz 1457 01:05 los Goya premiaron anoche a la España más luminosa la de Campeones con mejor película canción Jesús Vidal uno de sus protagonistas me viene mal acabe

Voz 1457 01:21 no se olvidaron de la oscura la de la corrupción de hoy en el thriller frenético el Reino que consiguió siete premios incluyendo dirección guión y mejor actor Antonio de la Torre que quiso compartirlo con aquellos que sí que creen en el servicio

Voz 5 01:35 público con los políticos que se levanta cada mañana deseando cambiar el mundo soñando con cambiar el mundo

Voz 1457 01:40 el discurso más combativo fue el de Arantxa Echevarría Moya la ópera prima por Carmen y la historia de amor de lesbianas gitanas que dedicó a los intolerantes

Voz 6 01:49 me querría dedicarle esta película que les damos aquellos que no permitan a más diferente no son capaces de ponerse en la piel de los zapatos de la minoría del distinto aquellos que no creen que haya sea necesaria una ley de violencia de genero

Voz 1457 02:05 la de anoche fue una gala correcta en la que Andreu Buenafuente Sílvia Abril no vendieron a nadie porque cerraron especialmente de sí mismos

Voz 2 02:13 bueno pues sí acabaron en paños menores en ropa interior para entregar el Goya al Mejor Vestuario no sin antes algunos asuntos que estaban colgados de la actualidad

Voz 7 02:22 más películas así de comprometidas

Voz 4 02:24 sí sí sí porque puede idea hacerlo no te giras por ejemplo una peli sobre la homosexualidad en el fútbol fútbol femenino bueno bueno sobre el hetero patriarcado o sobre los claroscuros de la Iglesia bueno bueno sobre el rescate bancario os sobre el auge de la ultraderecha sobre los golpes de Estado pero lo bueno

Voz 5 02:41 en Cataluña Venezuela llamamos nos tomamos Vega bueno no no

Voz 1024 02:45 de momento del monólogo inicial con espacio para la crítica política morada

Voz 7 02:50 otro peliculón que aspira a ocho Goyas es todos lo saben una película que junta en la misma casa a Penélope Cruz

Voz 8 02:59 Javier Bardem a Bárbara Lennie a Ricardo Darín a Eduard Fernández Elvira Mínguez

Voz 4 03:03 me cuesta bueno bueno bueno bueno bueno y la película todos desconfían de todos y cuerdas no es como un montón de gente encerrada creyendo que el malo es el otro parece un congreso de Podemos no la bienvenida a señor Echenique que Nos dicen que está en quinientos nosotros verdad si un político muy cinematográfica si se subidas a Belén

Voz 1024 03:32 bueno eso fue lo más destacado una gala en la que no faltaron emociones y también agradecimientos queremos

Voz 8 03:39 acabé mi allí a Mariano Barroso un presidente que fue elegido en el mes de junio

Voz 4 03:43 sí que ese junio te acuerdas dijimos Un Mariano que entra por proto que sale no solamente quedaron con el presidente saliente al final del monólogo también se acordaron de un presidente ausente una cosa de que sea larga es que a lo mejor les da tiempo a llegar al presidente del Gobierno español que no han podido venir argumentando que tenía un mitin en Zaragoza periódico que hasta ahora ya el mitin que también es para convencidos pues joder no festín además tiene un avión puede ir con su perro todo son ventajas e pero este haremos

Voz 2 04:16 lo que te espera hay tiempo también también hubo tiempo para un abrazo presas de de la noche en los Goya la reaparición del ex ministro de Cultura Maxine Huerta

Voz 9 04:25 no se preocupen no se preocupen que ya saben que yo soy breve viva el honor viva la ironía viva la cultura viva el cine español bueno fue una broma que nadie esperaba

Voz 2 04:41 recordemos que Maxime Huerta fue ministro de Cultura durante una semana hubo tiempo y fueron tres horas largas de Ghana tiene más información de todo en nuestra página web en Cadena Ser punto com hay tan

Voz 1024 04:51 en podrán encontrar el vídeo con la actuación que dejó impactado al aforo de los premios Goya lo están escuchando de fondo a mis palabras arropada por el coro joven del Orfeón Catalán Rosalía reinventó un clásico de Los Chunguitos con arreglos de su productor y compositor de cabecera Pablo Díaz Reixa el Guincho así sonó me quedo contigo

