El Fénix de los Ingenios

Voz 1274

01:41

esta pero lo es a la vez es sin pausa como si el tiempo transcurriera para él de una manera diferente a la del resto de los humanos imposible seguir el rastro de su obra de sus amantes o de sus disputas Vila más frenética de sus comedias de enredo se aproxima a uno solo de sus años jóvenes raptos huidas duelos amores arrepentimientos Se suceden en la literatura y en su vida sin interrupción sobrevive a intentos de asesinato a las consecuencias de sus celos no se guarda nada para así en realidad no sabríamos gran cosa de él nos parecería tan interesantes y no se empeñara en contárnoslo en un extraño remedo de la sociedad del espectáculo contemporánea narra sus amoríos en coplas y el nivel los que le cuestan a veces muy caros el despecho que sintió cuando Elena Osorio se casó con noble descrito con todo detalle en velar do furioso después en la Dorotea fue castigado con el destierro de Madrid Phillies es sustituida por Isabel Lisa Porcel Celia por Lis mientras Sama arde cuando deja de amar abandona el viejo Lope ha buscado alivio a esa constante inquietud en la acción en el amor y por último en la religión y nada de ellos elevada el incesante torrente de palabras y de aventuras que bulle en su cabeza no le da tregua la fama el dinero la satisfacción de ser el primer autor que logra reivindicar sus derechos y frenar las ediciones piratas Duran tampoco como las más nobles emociones no parece dormir no se le ve nunca ni descansar Mi cansado borda en la comedia de capa y espada que bajo sus plumas a la ligera e ingeniosa entiende como pocos los conflictos de honor frente a los abusos de los poderosos describe con inesperada profundidad psicológica tanto al chulesco Comendador de Fuente Obejuna Covain melancólico Caballero de Olmedo asediado por los presagios carecerá de la profundidad de Calderón porque su percepción de la vida no le permite ese reposo o de la visión de una sociedad en quiebra que ofrece Cervantes porque su referente vital será siempre el mismo os su ingenio según está como personaje se postula como eh venta sin cesar otra otra