Talentos precoces

Voz 0313 00:00 hoy tenemos la suerte y el honor de poder saludar aquí en La Ventana al mejor lector internacional en la franja de nueve a once años de edad se llama Sergio José Sánchez es natural de Jerez de los Caballeros en Extremadura y ayer recibió el premio en Bruselas en la sede del Parlamento Europeo este premio al mejor lector internacional participan mono millones de lectores en un total cargos son cuarenta países a través de las plataformas digitales que desarrolla la empresa o dilo por tanto quedar el primero es un mérito enorme Sergio buenas tardes buenas tardes cómo estás amigo felicidades enhorabuena eh ayer debió ser un día muy muy feliz para Ci hoy que han pasado ya unas horas qué tal estás qué tal lo has digerido todo

Voz 1 00:45 te han felicitado mucho sí sí

Voz 0313 00:49 oye ayer tuviste que que hacer algún tipo de discurso o un Parlamento para agradecer o algo en inglés Iquique dijiste más o menos así como concepto ah dilo Ahram español españoles no no por Francino pues mi

Voz 2 01:12 gracias a Ovidio ya el Parlamento ya dificultó las cuencas Extremadura porque da la de los libros en inglés

Voz 0313 01:21 a tu tutora Susana Susana es quién te te puso el gusanillo y las ganas de leer

Voz 2 01:28 su madre a partir de

Voz 0313 01:31 a partir de cuántos años empezaste a leer Sergio recuerdas lo primero que leíste

Voz 1 01:35 pues no no ni idea no

Voz 0313 01:39 no te suena y ahora cuáles son tus tus lecturas cuáles son tus libros preferidos

Voz 2 01:45 pues mire ha salido dama Eric bóveda crímenes en en blanco pues vas de un niño que va de viaje a Edimburgo dijo el padre que no podía que se había equivocado en los billetes avión entonces el padre tengo que hoy el padre hijo que con él

Voz 3 02:10 tuvo que ser Sergio a a todos los niños os martirizado con esto de qué quieres ser de mayor que no te deben preguntar qué escritor quiere ser de mayor quiere ser escritor de mayor

Voz 1 02:22 no no

Voz 0313 02:24 porque además de leer que te gusta Sergio

Voz 1 02:27 me gusta el patinaje no

Voz 2 02:29 bailes regionales el teatro bailar cantar y tocar la guitarra

Voz 0313 02:34 como ahora no son lo son pocas cosas pero pero todas relacionadas de una forma u otra con la cultura hoy este premio valora aspectos como la la constancia en la lectura la mejora en la compresión lectora tú cuando les cuanto

Voz 2 02:48 yo no sé es un Dios

Voz 1 02:52 Media hora

Voz 0313 02:54 siempre con libro físico o tienes también utiliza SER audio libro pero pero tú tienes móvil con once años au todavía no

Voz 2 03:05 no yo utilizaba el móviles encuadres

Voz 0313 03:07 se mira

Voz 2 03:10 ahora Ovidio las una tarde Anna Lindh

Voz 0313 03:15 eso está bien oye de estudios qué tal vas de notas y eso

Voz 1 03:19 sí

Voz 0313 03:19 bien bien en todo incluso en matemáticas que es lo contrario de las letras si ibas bien oye no tendría salga mano para leernos Sergio

Voz 2 03:27 sí sí sí

Voz 0313 03:29 el mejor actor del mundo que menos que presumir un poco de lectura a esta hora de la tarde venga que no vas a leer

Voz 2 03:35 os voy voy a título uno de Edipo

Voz 0313 03:39 de Eric Butler venga va

Voz 2 03:41 él es volver no podía sospechar lo que digo acogida que ya se había pasado varias horas para mí su equipaje o no son calcetines de lana virgen por color las chaquetas según el grosor varios pantalones teniendo cuentos cuenta

Voz 0313 03:59 ya te paras ya ya está ya está usted lo sabias casi de memoria se oye Sergio qué prefieres

Voz 4 04:06 leer en la Tablet o leer un libro de papel

Voz 1 04:10 el latando tus padres leen si mi madre tu madre mucho y tu madre que dices que es la que te metió el gusanillo te leía de pequeño cuando dormía si se lo pedía tú sí

Voz 3 04:30 escuchándote Sergio está claro tal como aclamas porque él es perfectamente claro que la lectura transforma la gente tú entras en un mundo diferente cuando leyes es como si estuvieras en otro sitio si ya sabes y estar más a gusto que en el mundo que en este mundo te gusta donde donde entrar

Voz 1 04:48 sí yo nunca da muy bien

Voz 0313 04:51 oye Sergio gracias a asomar de La Ventana te gustan los videojuegos por cierto

Voz 1 04:56 sí sí sí

Voz 0313 04:58 lo Rato le ratos videojuego lo digo porque el el el invitado que viene a continuación creo que tiene cosas interesantes para di oye lo he dicho a lo que felicidades y gracias por asomarse a la ventana eh

Voz 2 05:08 muchas gracias muy bien

Voz 0313 05:11 Antonio García Vicente vive en Villanubla un pueblo de Valladolid con sólo seis años entró en el cómo era esto el club de jóvenes programadores de la Universidad de allí ahora que tiene once con once añitos ha programado ni más ni menos que un centenar de videojuegos más no sé cuántos Antonio buenas tardes hola hola buenas tardes he dicho bien su anciano son más de cien ya sí bueno más más si deciden hoy le preguntaba antes a Sergio sí recordaba su primer y me decía no me acuerdo tú recuerdas el primer juego que crea esté cuál fue

Voz 5 05:40 sí fue un videojuego que hice para estudiar en clase los huesos del cuerpo humano si tenía siete años recién cumplidos y estaba muy donde se tema en conocimiento del medio decidí hacer un juego para que sea muy fácil estudiarlos

Voz 0313 05:55 le resultó más fácil te lo agradecieron los compañeros

Voz 5 05:58 sí luego a partir de ahí algunos compañeros me empezaron a decir que el resultado hay que como ellos

Voz 0313 06:04 ya oye de los juegos que has programado más de cien insisto cuál o cuáles te te gustan más tienes así en la cabeza que

Voz 5 06:12 bueno tengo algunos juegos hay uno que dice pues varios para clase es uno de los sectores económicos no del Camino de Santiago ahí no que dice como una especie de versión del bueno

Voz 0313 06:26 poco Q3 es que para hacerla otra mucha gente trabajando y muy mayor bueno pero hay jugadores que juegan otra otros eso sí no todo Ikea otros que otros juegos

Voz 5 06:38 bueno dice este avión este juego iba con este aplacar no hay tenías que con ello controlar para que el avión aterrizó el avión deteniendo el nivel que dijesen tenía un grado de turbulencias pues más sujetaba menos entretenidas que con que conseguir que cuando yo hacia abajo

Voz 0313 07:04 he puesto mal no no no cargarse el piloto de mayor por un casual bueno

Voz 4 07:09 no lo pilote momento rescatador de Avilés caídos podría sí

Voz 0313 07:13 dos formas Antonio por lo que vas contando o sea si has diseñado programado videojuegos juegos de jugar pero algunos otros son de en fin esos que comentabas de clase no que son didácticos son para aprender que son para estudiar mejor cómo cómo te llega esta afición

Voz 5 07:29 pues bueno yo creo que cuando empecé a descubrir el la programación me di cuenta de que como con ella se podía hacer lo que quisiese si entender cómo funcionan las cosas pues pensé que a lo mejor sí lo aplicasen plazos se podría ser más fácil para acompañar si para mí aprender a los conceptos pues es que estemos tratando y a partir de ahí antes a desarrollar los Juegos mis compañeros me decían que les gustaba mucho y luego los profesores a veces me ICD me podrías esto para luego estudiar llega al diputado entero

Voz 3 08:08 minerales es que te hacía Antonio no te preguntan qué pasa a ser de mayor porque ya lo eres de ni claro has llegado lo que es en el futuro te ves de empresario con un montón de gente diseñando para ti juego situando las órdenes como un Steve Jobs es así

Voz 5 08:23 no bueno yo de mayor quiero ser inventor sin que para ello me voy a mover Ingeniería Informática Química pero

Voz 0313 08:35 estoy bien oye le preguntaba antes a Sergio lector si le gustaban los videojuegos a ti programador de videojuegos te gusta leer

Voz 5 08:42 sí yo leo muchas no gusta mucho les dio de hecho Leo con el libro electrónico todas las noches con hubiera la cama

Voz 0313 08:54 pero que estás leyendo ahora por ejemplo

Voz 5 08:56 ahora pues Steely Harry Potter

Voz 4 08:59 muy bien muy bien cuál es el peor libro que has leído te voy a preguntar por los buenos

Voz 0313 09:04 eso sí vaya trullo de libro

Voz 5 09:08 mira se un libro que empezamos en clase que de hecho lo dejamos porque nada más leer el semana en mediadora incluso si bueno pues esa media hora decidimos dejar el libro porque da una Berria que era un poco lo viviendo su título pero que estaban haciendo todo el rato diálogos absurdos

Voz 0313 09:29 a lo recuerdas el título que pena

Voz 4 09:32 oye Antoni porque te hiciste un videojuego del libro para para enterarnos mejor de los diálogos absurdos

Voz 5 09:40 no no era porque no se entendiese bien sino porque era muy sí huy

Voz 4 09:47 poco creíble un bodrio bueno has descrito muy bien voy Antonio los que no tenemos amigos como tú tenemos que comprarnos los videojuegos tú le vende los videojuegos a tus compañeros de clase

Voz 5 09:59 o me dieron dinero no veo no sabes de los vendo que les digo que si les gusta pueden aprender con ellos pueden utilizarlo pero sino que también les animo a aquellos también lo intente porque yo creo que es una cosa que puede hacer cualquiera

Voz 4 10:19 muy bien bueno pero pero pero quién te has dicho que cuando descubriste cuando empezaste a a descubrir la programación pero quién te enseñó fue un profesor fue tu padre tu madre

Voz 5 10:30 bueno pues yo empecé un poco porque unos amigos dijeron que había un evento en Valladolid que era lo que para aprender puso un ejemplo para los niños les apuntamos a y toda la Familia mi hermano también mi madre mi padre me tienen un tutorial para aprender qué era eso de la programación para niños y ello nos fuimos a unos talleres que había de iniciación y a mí me encantó decidí seguir aprendiendo más y como has dicho antes en el tuve jóvenes programadores de sea Valladolid y a partir de ahí seguido aprendiendo

Voz 0313 11:07 hoy Antonio eres un experto en el en el mundo virtual de los de los videojuegos fuera de eso qué aficiones tiene ese el de deporte fútbol el tenis el cine que hay que es lo que qué es lo que te mola

Voz 5 11:20 sí bueno a parte de leer y programar me gusta mucho los deportes yo juego al fútbol

Voz 0313 11:26 qué juegas

Voz 5 11:28 que al fútbol lo perdone quiere que de portero

Voz 0313 11:31 mira qué bien muy bien quién es tu ídolo cuál es tu portero de referencia Casillas ellas está muy bien programado casi yo ya lo creo ya lo creo

Voz 5 11:42 sí pero si juega un equipo que hay en un ca de fútbol siete Hay chico me tienes tiempo para tu si es que programar tampoco es eso el día en la habitación con ordenador también un ladrón es que puedes tener una vida normal no es que esté todo el día

Voz 3 12:07 dónde dónde preferidas triunfar Antonio en el fútbol lo programando

Voz 4 12:11 programando

Voz 3 12:13 como preferirías triunfar ser el mejor en el fútbol o programando como portero un nuevo Casillas soplo como programador

Voz 5 12:20 es en cualquiera de las dos porque programar es una cosa que me gusta mucho pero también es que soy encuentro se encuentra

Voz 4 12:27 claro además ella hasta los treinta triunfando como portero de un gran club y después ya dedicarte en exclusiva al otro te digo una cosa si te falla el fútbol la programación y la invención también te podrías dedicar a la radio Antonio