Flash deportes SER de las 18:30 horas (07/02/2019)

Voz 1

00:00

en apenas unas horas arranca en el Benito Villamarín el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey entre el Betis y el Valencia el equipo de Quique Setién saldrá con su once de gala con el objetivo de cerrar la eliminatoria en el partido de ida para conseguir así un billete para la final que se celebra el veinticinco de mayo en su estadio por su parte el conjunto de Marcelino saldrá con jugadores importantes en el once para no tener que remontar una vez más en Mestalla el encuentro comenzará a las nueve de la noche lo arbitrará Del Cerro Grande sobre el césped y Estrada Fernández en el bar dejando de lado la Copa del Rey mañana vuelve la Liga con el partido entre Valladolid y Villarreal a las nueve de la noche en el estadio José Zorrilla y a la misma hora también habrá partido de Segunda división entre el Sporting de Gijón el Osasuna además de esto la Liga hecho público un comunicado en el que se muestra en contra del actual texto del Anteproyecto de Ley del Deporte y comunica que presentará un documento de alegaciones con el deseo de hacer reflexionar a los responsables del Ministerio de Cultura y Deporte con el objetivo de mejorar el anteproyecto en el ámbito polideportivo en tenis Fernando Verdasco ha vencido en octavos de final de la ATP Sofía de Bulgaria a Coppi se medirá en cuartos de final Albertini también en cuartos de final se encuentra Roberto Bautista en baloncesto ahora mismo tenemos en juego el partido de la Euroliga ante el Anadolu Efes y Gran Canaria y a partir de las nueve de la noche arranca el Barcelona Zalguiris es todo por el momento más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo en todas las emisoras de la Cadena SER