Ser Consumidor: Fraudes en los seguros (10/02/2019)

a estas horas de la película cuando llueve sobre mojado volvemos saber a víctimas de clínicas dentales teniendo que pagar créditos cuando tienen las bocas destrozadas algo falla en los derechos del consumidor ha tenido lo que ser un juez quién ha dicho basta los bancos no pueden seguir cobrando esos créditos vinculados plagados a veces de mentiras por eso me habrán oído decir tantas veces eso de que en teoría estamos muy protegidos pero a la hora de la verdad seguimos profundamente indefensos mucha ley mucha norma muchos acuerdos pero pasa exactamente lo mismo que hace veinte años una vergüenza

buenos días bienvenidos a todos que nos cuesta salir de la ratonera no nos lo ponen fácil yo es como hace frío no tanto como días anteriores un programa calentito porque está plagado de fraudes fraudes Porto todos lados en la producción Sonia Faura los mandos técnicos Juan Carlos Ingelmo Julio López nos pone ya sobre la pista de todo o casi todo lo que hemos preparado para hoy

Voz 8 02:06 la banca gana cada vez más pero los usuarios pagamos cada vez más comisiones más caras tenemos las hipotecas más altas de Europa qué

Voz 9 02:16 porque estamos en un mercado donde los bancos son pocos pueden subir el precio y los consumidores tenemos que aprender finanzas personales para negociar

Voz 8 02:24 hablaremos de fraude en los seguros de coches salud hogar cuáles son los más habituales te ayudaremos a evitarlos

Voz 10 02:31 el seguro de su un producto financiero complejo y en algunos casos o bien es malinterpretado por parte del consumidor que lo adquiere o bien pretende abusar del pacto que se ha alcanzado con el asegurador Juan Revenga no

Voz 8 02:46 hablará hoy de frutos secos saludables engordan hay que incluirlos en la dieta

Voz 1234 02:52 aquellas poblaciones que más consumo de frutos secos realiza tienen menor riesgo de sobrepeso sufre menores incrementos de peso que aquella población que los incorpora el menor cante

Voz 11 03:02 mira el fraude de

Voz 8 03:03 los ataúdes es un caso aislado además como siempre las denuncias y consultas de los oyentes

Voz 12 03:09 hace año casi cuatro aproximadamente Vodafone empezó arreglarme una mensualidad de de telefonía móvil cuando yo nunca ha sido abonado a ello y han seguido reclamando me con el paso del tiempo algo hablamos

bueno no sé si el mejor relator del país podría contar bien qué pasó con el nombramiento del presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios en el que están las asociaciones más representativas del país por el que pasan muchas políticas de consumo que nos afectan a todos el caso es que la ministra de Sanidad Consumo y Bienestar Social nombró la tarde del martes a Carlos Lasarte presidente del VI Consejo de Consumidores y Usuarios licenciado en Derecho por la Universidad Sevilla doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia pero este catedrático en Derecho Civil empezaba muy torcido había ocultado que había fichado también por el despacho de abogados Martínez Echevarría hizo que el mismo martes anunciaría su fichaje atentos e como director del Área de Protección de los Consumidores ni más ni menos más conflicto de intereses imposible donde tenía la cabeza este hombre para pensar que puede ser responsable por ejemplo de los usuarios de tecnologías de El Corte Inglés y a la vez de San sur o ser jurídico del Barça y a la vez del Madrid o defender a los taxis y a la vez a los WC la chapuza el gorda e ir por supuesto del Ministerio que tampoco tiene desperdicio

Voz 16 05:45 camarero camarero los duros fritos dos revuelto otros pasados por agua no se impartía quitan los huevos duros iban viendo mundo duro a el lugar de dos con tres si vistes no crudo otro es otro más hecho y otros quemado también dos juegos expandiendo los duros

que también dos huevos duros bueno es otra historia otra chapuza continuada la luz ha subido en los últimos quince años un setenta y ocho por ciento según Facua el doble exactamente que los sueldos eh y otra porque vamos a hablar de otro asunto importante también de esta semana el juez de la Mata suspendía las reclamaciones de cantidad de los bancos que seguían reclamando a los afectados de ídem tal

Voz 0927 06:40 Isabel Palomino muy buenos días hola

Voz 11 06:42 buenos días abogada de la Plataforma de Afectados por las

Voz 0927 06:44 técnicas y dental bueno supongo contentos por esta decisión de de la Mata de suspender las reclamaciones de cantidad de los bancos no que estaban reclamando además a los clientes

Voz 11 06:55 estamos celebrando esa decisión yo creo que es una decisión acertada que era algo que faltaba era plasmar en derecho lo que el sentir general teníamos dos Se podía estar doblemente perjudicando a los afectados por un lado estaban siendo víctimas de un tratamiento que no se les había realiza todo tipo de otro de las financieras todavía se les está presionando a pesar de haber interpuesto la denuncia o la reclamación correspondiente se está presionando para que eh siguieran pagando ese tratamiento inacabado infructuoso intruso con lesiones por lo tanto al ser un crédito vinculado eh eh ha sido una decisión acertada el auto de que tengan que suspender paralizar el pago de esos de esos créditos

Voz 0927 07:40 Isabel ahora las personas afectadas que puedan seguir recibiendo llamadas presiones de de las de los bancos que tienen que hacer que les recomiendas

Voz 11 07:49 pues la recomendación como hemos hecho la nos a todos nuestros afectados que que han pasado por aquí era que no pagaran porque la reclamación ya estaba hecha y ya ahora con mucho más sentido es que no paguen es decir que ellos sigan con su reclamación adelante P en la plataforma en nace CADE hay llegó tía seguimos trabajando para que ellos cobren o por lo menos esos tratamientos que no se ha realizado esos daños que se les ha producido pero por supuesto mucho más ahora la la decisión estábamos ya aconsejando a nuestro los pacientes era la suspensión de ese pago eh y que no que no siguieran pagando algo que no estaban recibiendo puesto que el crédito que les habían dado estaba vinculado a un servicio que ellos no han recibido

Voz 0927 08:37 que parece mentira que después de tantos años sigamos hablando de esto porque ya ha pasado con las academias ya ha pasado con muchas más clínicas dentales parece que no se ataje esto verdad

Voz 11 08:46 claro y la situación además era doblemente perjudicial para los afectados puesto que aparte del play la presión dice él pagando ese crédito Felipe estaba incluyendo un registro de morosos más de que no pudieran recuperar ningún otro crédito o recibir otro crédito de los bancos por lo tanto estaban siendo doblemente afectados víctima izados por la situación que están viviendo que está amagando un tratamiento que está inacabado no pudiéndose arreglar su boca otro problema de salud puesto que ese dinero lo están destinando a ese tratamiento que estaba inacabado de esa manera además están metidos en de morosidad es que la situación claro la situación ha sido muy beneficiosa el trabajo que estamos haciendo con letras yo creo que sí que se está está saliendo a la luz aunque va a ser una situación larga un plazo largo pero evidentemente cuando estamos hablando de de cantidades ingentes de afectados la situación hay que organizar mucho más

Voz 0927 09:41 para terminar Isabel las administraciones los colegios de de odontólogos el consumo de las de los comunidades autónomas han ayudado están ayudando de alguna manera o como casi siempre se han lavado las manos

Voz 11 09:54 en Castilla y León hemos tenido en otras comunidades sí que hemos tenido colaboración sobre todo a efectos de intentar recuperar todos los historiales que era fundamental para los afectados en eso sí que tenemos que agradecer la colaboración aunque dejamos la puerta abierta para ver si hay algún tipo de responsabilidad de las administraciones a efectos de ver si te están cumpliendo todas las clínicas dentales la la situación tanto administrativa como de apertura de licencias que etcétera etcétera si tenían seguros y seguros y tenían con lados todos los responsables de de la clínica pues para poder depurar responsabilidades porque yo creo que es una situación de salud que no puede ser tomada e igual de igual manera que si estamos hablando de consumo de un de un producto de un vehículo o de otra cosa que no afecte directa las

Voz 0927 10:49 muy bien Isabel Palomino abogada de la Plataforma Afectados por las clínicas dentales y seguiremos hablando muchísimas gracias

Voz 18 10:55 muchas gracias a vosotros

Voz 0927 11:02 bueno es que esto pasaba más o menos igual hace muchos años solucionado pues ya vemos que no bueno cómo algunos están metidos en todas las salsas seguimos nos cobran más comisiones las hipotecas son más cara los bancos ganan más cada día a las entidades bancarias les gusta sin duda estar en el ojo del huracán podemos protegernos de esta avalancha lo hablamos con nuestro economista de cabecera

Voz 18 11:25 las cuentas claro muy buenos días

Voz 1690 11:29 qué tal

Voz 0927 11:29 a haber los bancos cada día ganan más fíjate pensábamos que estaban a punto de la quiebra cuando todo el lío de los gastos hipotecarios se han ganado más que nunca dieciséis mil millones más de un veintidós por ciento y qué hacemos con esto porque sin embargo los consumidores cada vez vamos peor tunos avisaba hace poquito de el tema de las hipotecas que cuidado no cómo lo ves esto

Voz 1690 11:50 bueno es que ya estamos acostumbrados a que los bancos nos enseñan unos unos beneficios con tal

Voz 19 11:55 es espectacular después tienen problemas no nos

Voz 1690 11:58 hemos que que tampoco que cegar con que estén presentando buenos números porque después está el tema de la solvencia

Voz 18 12:04 que no está mal pero claro lo pagamos todos nosotros no

Voz 1690 12:07 claro el tema es cómo ganan esos números hay un importante aumento de las comisiones que son estos gastos que antes no cobraba ni ahora cobran hay un aumento de los intereses por tanto bueno es una es una buena noticia que los bancos españoles ganen dinero otra cosa es que no lo ganan de la manera que que tendrían que ganar claro

Voz 0927 12:27 porque por ejemplo la nuevas hipotecas en España son de las más caras de la eurozona datos que han ido saliendo en estos últimos días

Voz 1690 12:34 pues sí aparte estamos viendo movimientos que encareciendo

Voz 20 12:38 todos los diferenciales de las hipotecas a tipo variable

Voz 1690 12:40 Le pero también las de tipo fijo están siendo un poquitín más caras en la ley está que está está en tramitación el proyecto de Ley de crédito inmobiliario parece ser que lo que están preparando los bancos eso un nuevo aumento de tipos de interés además las hipoteca no sólo son los intereses también son las comisiones también son los productos vinculados que no sé que tan no estamos ante un un negocio transparente no estamos ante un negocio donde haya una competencia suficiente y al final el consumidor sigue estando bastante desamparado

Voz 18 13:13 más comida

Voz 0927 13:14 Hoeness Imaz máscaras Adicae decía hace unos días los bancos pagan prácticamente todos sus gastos con las comisiones que pagamos los Clio

Voz 18 13:21 antes

Voz 1690 13:22 claro es que encima tenemos un tenemos un tipo de de una forma un mecanismo de reclamación que está hecho a propósito para que los bancos se salgan con la suya las comisiones como suelen ser poco importe pues no casi nunca sale a cuenta ir a un abogado y demandará al banco y el el la vía del Banco de España es optativa para el banco con lo cual estas comisiones hasta que no reformen hemos tanto la legislación como el propio mecanismo de supervisión es un un campo donde los bancos pueden meter muchos goles sin que haya Árbitro

Voz 0927 13:55 podemos defendernos es decir podemos hacer algo cambiar de banco habitualmente ser más estrictos en exactamente lo que nos están cobrando con las hipotecas con las comisiones etcétera o cómo cómo ves tú que podamos nos decías en el inicio en el sumario buenos que tenemos que te una cultura una cierta formación y te a tenerlos un poquito más atados no

Voz 1690 14:15 pero es hay que estar atento porque muchas veces por desgracia por lo que he comentado del mecanismo tan tan malo que tenemos para supervisar los muchas veces intentan colarnos comisiones sino X nada pues esta comisión se cobra así que hay que estar atentos hay que reclamar todo lo que podamos después también hay que ser más duros con los bancos si cuando un banco empieza a hacer cosas que a nosotros no nos gustan mirar la competencia porque hay algunos van con muy pocos pero hay algunos bancos donde las comisiones no sólo la regla sino la exención hay que comparar mucho tenemos que ser muy exigentes con el banco porque el banco sí puede no escuela comisiones

Voz 0927 14:55 ah bueno por ahí que tengan cuidado que vienen nuevos productos en el mercado eh

Voz 18 15:01 bueno no clientes gira a través de Internet fin T muchas cosas no que pueden bueno claro pero es que hasta ahora no son bancos Si ya empiezan con el tema del velo

Voz 1690 15:09 fíjate ya tenemos ahora mismo tenemos operadores que que es lo que llama Moneo bancos que sí que son bancos tipo n veintiséis luego otro o muchos otros que que también tenemos que tener cuidado con el consumidor porque ahora podemos contratar una cuenta con una simple tarjeta en Alemanía y utilizar el dinero en España y resulta que para el supervisor tenemos que el alemán en lugar del español en las veinte hay mucha competencia pero tenemos que tener cuidado tenemos que ser iguales y gentes tanto los profesionales como los consumidores con el mundo veinte que con el mundo de la banca porque no queremos que se repitan estos estos malos están mal funcionamiento que tiene la relación banca cliente colas

Voz 18 15:48 exacto Prou Montserrat nuestro con usted cabecera muchísimas gracias por abrirnos los ojos en un tema tan complejo como es el de los los dineros nuestros dineros eh un abrazo

Voz 19 15:56 a vosotros gracias

Voz 22 16:14 no la de Zaragoza

Voz 0927 16:24 hablamos de bancos de problemas con los bancos pero tampoco se andan a la zaga los seguros algunos precisamente ligados también a la banca

Voz 2 16:31 has sentido alguna vez algunas veces engañados defraudados molestos con su seguro hoy queremos analizar las trampas en un sector que hay que tener muy muy en cuenta porque el que más y el que menos tienen

Voz 18 16:43 por lo menos uno dos euros sí bueno y es que cada año el sector asegurador dice

Voz 0927 16:53 te dan los datos de un estudio en el que habla de los fraudes de los consumidores a la seguros que evidentemente los hay pero también me habrán escuchado aquí más de una vez decir que habría que hablar también al revés es decir de los fraudes del seguro a sus clientes pues toca hoy Carlos Lluc buenos días

Voz 23 17:11 hola buenos días titulado en seguros

Voz 0927 17:14 hay productos financieros miembro de la Asociación Española de gerencia de riesgos y seguros seguros públicos que muchas más cosas no mucho en las redes divulgador sobre estos temas sobre todo eh

Voz 23 17:25 bueno la verdad es que me preocupa el el las relaciones del consumidor con el seguro Sí bueno como corredor pues representa al cliente que esa es una función que tenemos que tener muy clara

Voz 18 17:36 hoy en esta profesión

Voz 0927 17:37 Carlos en en todo esto de los de los seguros también tiene algo que ver el lenguaje supongo que muchas veces intencionado para que los consumidores en no pocas ocasiones no sabemos exactamente lo que estamos contratando

Voz 18 17:48 efectivamente el lenguaje de seguros al igual

Voz 23 17:50 el de banca es un lenguaje complicadas un lenguaje diríamos que críptico o esotérico es decir lo entienden los iniciados lo entienden aquellos pues que que llevan mucho tiempo en esto iré que algunos no todos valen estado en lo que están diciendo saben lo que significa lo que dicen en los podemos encontrar en diferentes contratos pues que su Creed tan las mismas palabras para definir conceptos distintos también el seguros además hay que tener en cuenta otra cosa es que hay algo que pesa mucho aún que no se ve que son los silencios es decir aquello que no nos dicen que simplemente pues por qué no lo vemos no nos damos cuenta de que puede faltar puede tener un impacto muy grave sobre nuestro patrimonio sí sí eso que no está ese manifiesta

Voz 0927 18:37 claro por ejemplo hace un momentito un compañero me contaba precisamente cuando sabía que íbamos a hablar contigo me dice mira yo por ejemplo tenía un seguro con The King llevo un seguro quince años con la misma compañía quince años tuvo una algo en las paredes una humedad o algo así pero no le di importancia ahora ido a dar parte ir resulta que yo con ingenuidad el mundo les digo no no si no hay prisa si la si la mancha lleva ahí no sé cuánto te echo a pues ya caducado dice quince años ni un solo parte y ahora me niegan esto seguramente ningún sitio pone que hay que dar el parte tres meses esos seis meses antes no lo sé si si es decir

Voz 23 19:12 de contrato en la ley de contrato es seguro establece con toda claridad que tenemos que dar parte dentro de los primeros siete días desde que lo conocemos

Voz 18 19:21 vale

Voz 23 19:22 lo que pasa es que a partir de esa fecha lo que ocurrirá es que la compañía Seguros unos podrá descontar que el perjuicio que pudiera haber causado esa ese esa comunicación tendría pero si no hay perjuicio evidentemente no unos podrá desconcertada y en todo caso por ejemplo de los seguros de daños por ejemplo en una casa el de el de todo un coche y tal pues estos prescriben caducan a los dos años

Voz 18 19:50 sí sí es vamos a uno de personas a los cinco

Voz 23 19:52 no años Isaías de responsabilidad civil al cabo de doble

Voz 0927 19:55 ya sea que también muchas veces el falta de información pero lo que está claro es que hay fraude en más o menos en todos los seguros engaño letra pequeña cosas que que no entendemos porque recuerdo que hace no mucho estábamos unas jornadas contigo nos contabas algunos casos no por ejemplo o en una casa un incendio está la casa asegurada sin embargo cuando vamos a la indemnización la indemnización es cero no

Voz 23 20:17 es cero por ejemplo el contrato de Línea directa o el de nuevo lo que nos están diciendo es que no es para indemnizar el contenido de la casa es decir los colchones las cortinas los muebles la ropa los zapatos nuestros libros nuestra no sé todo lo que

Voz 18 20:34 todo todo lo que tenemos dentro de hasta el paro

Voz 23 20:36 lo de la escoba si y solo si perdemos al menos el ochenta y cinco por ciento del capital que tenemos declarado por ejemplo un un un mileurista pues que tenga diez mil euros de contenido pues o de al menos ocho mil quinientos o no le pagaban ese contenido

Voz 18 20:53 aún no había otro caso por ejemplo que era creo que

Voz 0927 20:56 muy seguro de hogar lo mismo no garantizado en caso de siniestro

Voz 18 20:59 trescientos mil euros eso es lo que nos creemos los usuarios a la hora de la verdad la realidad son tres

Voz 0927 21:04 en Tamil por el continente treinta mil en contenido no que no

Voz 18 21:06 Indiana quede como usted cien por ejemplo

Voz 23 21:09 son contrato de de Caixabank en el cual pues con Segur Caixa entonces el el caso es simplemente pues que aparecen en la en la portada pues que tenemos trescientos mil euros de cobertura de seguro de responsabilidad civil es decir el daño que a otros imaginemos que tenemos un incendio en casa pues vamos a chicharrero a lo mejor a nuestros vecinos a la comunidad vamos a causar daños en la fachada por humo hoy por agua de los bomberos y tal bueno pues cuando nos vamos a la letra pequeña resulta pues que esos trescientos se han convertido en treinta mil

Voz 0927 21:41 madre mía me comentabas uno muy llamativo no indemnización en el caso de pues problemas de pedrisco nieve viento etc pero curiosamente no está incluida la lluvia que lo más habitual sí

Voz 23 21:55 no esto en Baleares tuvimos hace muy poquito unos temporales entonces con una situación en la que nos encontramos pues con una familia que había tenido no daños a través de la calle es decir no le había llegado el agua a nivel de calle que sólo cubre el Consorcio sino lo que lo que había ocurrido es que se había acumulado agua en una cubierta se había colapsado

Voz 20 22:17 con es obvio los claro también el uso

Voz 23 22:19 vuelo de la primera planta es decir se había quedado con dos plantas e completamente expuestas a a la incline a las inclemencias la Casa prácticamente está para la demolición bueno pues imagínate la sorpresa cuando resulta que eso que siempre ha sido así en seguros de viento lluvia pedrisco y nieve pues resulta que la lluvia en ese contrato no esta ahí ahí por ejemplo tenemos uno de esos silencios de los que hablaba simplemente como no te mienta ni una palabra de de lluvia pues no te das cuenta puedes contratar lo pensando pues que es como todos los demás eso no es así seguros además eso de que de que todos son iguales y además esto garantizo que no lo es

Voz 18 23:02 sí sí quiero quiero decirte que el lenguaje

Voz 23 23:04 interno en la yo soy corredor porque representa cliente lo que lo primero que tengo que hacer es filtrar todo eso que que yo lo compraría que ya no compraría ella ayudar a de ese problema basta creer clientes encuentran el mejor seguro de médico a veinticuatro euros que eso no es cierto que profesional que profesional de la medicina está dispuesto a trabajar por seis euros una consulta si nuestra salud cola de nuestros hijos depende de la calidad de la formación de calidad ese profesional pues ahí se puede producir en una situación

Voz 0927 23:41 como es observable desafortunado Carlos dos cosas muy cortitas hay hay abusos en todo tipo de contratos hoy algún tipo de contratos que se prestan más a los abusos a la picaresca los engaños

Voz 23 23:53 bueno hay dos situaciones que podríamos separa claramente una es los productos que están fuertemente paquete Estados que se parecen bueno son exactamente iguales de un contrato otro cuando las realidades son tozudas y resulta que son distintas es decir si tú vives o yo vivo en un piso mi contenido no tiene nada que ver con el de vecino de arriba o del vecino de abajo y entonces por qué nos tienen que empaquetar

Voz 18 24:18 el mismo pero solución exactamente igual

Voz 23 24:21 sí eso simplemente va a dar problemas seguro doce es el tema de que apostemos por productos digamos que vienen empaquetados de venta masiva esa ya es una primera situación de riesgo la otra es ir a precio a olvidarse por completo pues de qué es lo que realmente tenemos dentro de la caja porque lo que tu decías antes en quince años no hecho nada y el día que lo necesitas cuántas veces he oído yo eso de es que los seguros muy bien a la hora de cobrar pero ya que lo tal pues muy muchas veces es porque no se prestó atención a qué es lo que se esperaba compran vale ahora no puedes dar una

Voz 0927 24:59 claves para la hora de contratar un seguro que debemos fijarnos así cuatro pinceladas

Voz 20 25:03 bueno

Voz 23 25:04 yo diría que lo último es el precio vale el pensemos que la calidad es lo que queda cuando hemos olvidado el precio vale la segunda cuestiones pensemos en las solvencia vale pero pensemos por ejemplo en eso si tuviéramos que cruza el desierto qué hacemos nos compramos el Land Rover a unos compramos bien cuando las cosas salen mal en materia patrimonial vale la pena tener a alguien que tenga buen personal que tenga buenos peritos que tenga una capacidad financiera importante que tenga un contrato redactado de una forma clara y de una forma correcta adecuada los riesgos que tenemos que tener y luego otra cosa muy importante es que habitualmente la gente que no conoce los riesgos que tiene piensa hasta ahora no me ha pasado nunca nada pues no lo pasas de esto los que nos dedicamos a esto profesionalmente sabemos que no te al que le toca le toca acudir a un profesional que nos pueda ayudar

Voz 0927 26:04 no Lluc titulado en seguros y pro productos financiero miembro de la Sociedad Española de gerencia de riesgos y seguros y seguiremos hablando de porque es toda para para mucho para mucho era mucho lo seguro

Voz 24 26:13 muy bien muchas gracias aquí a tu soy en bueno gracias un abrazo hasta la cocina Carlos adiós

Voz 2 26:18 te han engañado te han robado

Voz 0927 26:56 es una duda habitual es bueno y saludable comer frutos secos engordan mucho todos son iguales en un estudio recientes se hablaba de que habría que incluirlos definitivamente nuestra dieta hablamos de ello con Juan Revenga comer bien venga muy buenos días muy buenos días dietista nutricionista ya le conocen ustedes está aquí habitualmente uno de nuestros dietistas de cabecera junto a Julio Basulto antes de hablar del tema de los frutos secos que es para lo que te llamábamos hoy hoy es el día de las legumbres Día Mundial de las legumbres comemos muy pocas verdad

Voz 1234 27:30 comemos muy poquitas para el tesoro nutricional que encierran estas legumbres de las cuales en el año dos mil dieciséis fue el Año Internacional de las legumbres y la verdad es que tampoco ha cambiado demasiado comemos como bien dices pocas

Voz 24 27:42 para los beneficios que tienen sabes lo que te digo

Voz 18 27:44 aprendí una fabada hay dejadez la morcilla chorizo y eso pero me pero la legumbres si eh

Voz 1234 27:49 ya pero un grano no hace granero para ayuda al Molinero lo que no solamente el domingo sino también tres entre dos a cuatro días a la semana comer legumbres estaríamos

Voz 0927 27:58 a mí y a mí eso no me lo tienes que jugar que Yola legumbre vamos todas además se no hay ninguna que

Voz 24 28:02 que se me resista eh

Voz 0927 28:05 en otras cosa no pero en eso bueno frutos secos haber cuéntanos qué pasa con los frutos secos hace no mucho hablábamos contigo había escrito un artículo precisamente hablando los frutos secos son buenos son malos deberíamos comer los mucho más de los que lo comemos cuéntanos

Voz 1234 28:23 pues los unos datos que tenemos en la mano así lo apuntan pese a que lo que la opinión popular piensan ellos o la idea que tiene de ellos pues dice lo contrario y están equivocados se la opinión popular todo hay que hacerlo

Voz 0927 28:34 por es que es lo rechazamos que lo rechaza mucha gente sobre todos porque engordan porque les entregó fruto se oponía cuánto engordan no

Voz 1234 28:42 hay dos realidades que que hacen que lleguemos a esa a esa forma de pensar de la primera que los frutos secos evidentemente es un hecho objetivo tienen mucha grasa también es un hecho objetivo que precisamente en gran medida a gracias a esa cantidad de grasa y su poca cantidad de agua pues aportan muchas calorías es decir en el paradigma anti grasa que vimos algo que tendrá mucho grasa lo vamos a criminalizar en el paradigma anti calorías que vivimos todo lo que tenga muchas calorías lo vamos a tratar de evitar sin embargo cuando consultamos los estudios científicos tanto ser nacionales es decir los que estudian la evolución el estatus ponderar de una población a lo largo del tiempo el consumo que hace de distintos grupos de alimentos se observa que aquellas poblaciones que menos en consumo de frutos secos y que más perdón quemar consumo de frutos secos realiza a lo largo de su vida general pues tienen menor riesgo de sobrepeso is sufre menores incrementos de peso que aquella población que los incorpora en menor cantidad

Voz 18 29:40 saludables en contra de lo que pensamos

Voz 1234 29:43 sí bueno esto yo diría que no ayudan a engordar como la gente crece sino todo lo contrario y esto lo tenemos refrendado como digo a través de estudios observación al es que es pueden tener el germen de la duda de que correlación no es igual la causalidad pero también lo tenemos en estudios ensayos clínicos controlados y aleatorio izados en los que se coge una población ese divide entre dos y a uno se les da una determinada dieta llegará otra también pero aún además se sustituye un aparte con frutos secos y resulta que a lo largo del tiempo los crearon incluido los frutos secos pues han tenido un menor incremento de peso que los que no lo hagan

Voz 0927 30:16 bueno tampoco Juan es que ahora nos pongamos locos a comer almendras nueces avellanas cardos pistachos piñones etcétera hagamos un boli nos lo comamos un estamos hablando de una ingesta más o menos normal no yo por ejemplo toda la mañana lo primero que hago cuando me levanto es comerme

Voz 18 30:32 un Pardo tres de nueces está bien

Voz 1234 30:35 este halago el gusto oí está bien pero ojalá empezaremos a comer esas cantidades tomando lo que tú has dicho ingentes de frutos secos

Voz 24 30:44 así también en sustitución de todo

Voz 1234 30:46 aquello que comemos que es menos menos sano que que que las legumbre

Voz 0927 30:50 por ejemplo una una una merienda tenemos en vez de comernos un cualquier cosa embutido un bollo todo eso es mucho más sano que comamos una cantidad más o menos importante de frutos secos

Voz 1234 31:02 efectivamente es falsa y además una de las cosas que explica el paradigma de que entre comillas en no me gusta hablar así pero lo voy a hacer de que no engorde no que no que no ayuden al incremento del peso radica precisamente en su alto poder sacia ante es decir esas grasas ayudan a nuestra esa ciudad además de la ciudad que contienen ya sé que con poca cantidad es conforme hemos hay una cosa importante estamos hablando siempre de frutos secos naturales no estamos hablando de frutos secos garra apiñados ni salados ni citados ni de snacks salados incluyan frutos secos Nogales naturales eso es eh almendras avellanas nueces pues eso con su cáscara con su tal o ya que vienen sin cáscara pero que bueno que cogemos podemos hacer la prueba si nosotros merendamos a nosotros desayunamos o en cualquier momento incluso en la comida incluso le ponemos un puñado de de este tipo de alimentos de frutos secos dejamos pasar media hora veremos que el nivel de saciedad pues ese ese prolonga bastante tiempo además al muy ricos y además los podemos

Voz 0927 32:00 incorporar también no sólo con dos así a pelo sino por ejemplo incorporando los en en las ensaladas incluso en los yogures yo por ejemplo o también dañado frutos secos a los a los yogures troceado es un poquito machacados

Voz 24 32:11 no los que me eso está bien también no no el problema

Voz 0927 32:15 Juan de todas formas y hasta en guías en muchas guías tradicionalmente se ha visto que eran poco recomendados que eso es lo que ha llevado mucho la confusión de los usuarios no de los coches

Voz 1234 32:27 si en aquellas guías que llamo es vilipendiado alguna vez porque merecían ser vilipendiada que están obsoletas y que son anacrónicas sin embargo en las Viar más actualizadas lejos de poner o de sembrar el germen de la duda sobre su bidón Erazo de observarlos un poco así como de reojo todo lo contrario los ponen en valor e invitan a que estén presentes de forma cotidiana nuestra alimentación frutos secos naturales

Voz 0927 32:51 bueno tú decías en el en este artículo decías pero son sanos que es lo que hablábamos al principio y lo relacionaba sobre un algunas enfermedades diabetes tipo dos cardio enfermedades cardiovasculares sobre el cáncer como los relacionadas con claro es que lo primero de

Voz 1234 33:08 hemos hablado era simplemente del peso pero no hablábamos del impacto que pueda tener su uso en determinadas situaciones de arriesgó con respecto a estas enfermedades que has mencionado cuando sean contra el Estado también estudios que observan concreta de forma concreta en la relación que hay o la incidencia que tiene el uso de frutos secos en la diabetes en el cáncer una enfermedad cardiovascular pues es qué quieres que te diga vuelven a salir triunfantes que si es una muy buena opción y deberíamos de como digo el sistema es el siguiente apartar otras cosas imponer estas en su lugar no consiste en además de todo lo que ya comemos

Voz 24 33:42 es medirlo no tienen efecto talismán es decir no tienen efecto escudo decirle

Voz 1234 33:47 tenemos que quitar lo malo imponer esto ya ya ya

Voz 0927 33:50 oye los cacahuetes por cierto una duda habitual y eso que lo comemos tanto cuando hay fútbol y cuenta con las cervecitas y esas cosas los cacahuetes esto esto son frutos secos no son son también sanos si son fritos lo que decías antes ya no tan sanos

Voz 1234 34:03 el cacahuetes lo que tenemos que son normalmente son de los que solemos consumir hay muchos tipos pero habitualmente los que más se consumen son fruto salados y tendríamos que tender más hacia el consumo vamos a llamarlo natural si acaso con una pizca de sal porque hay que reconocer lo que son un poquito poquito sosos pero apartarlos precisamente de ese consumo compulsivo que se suele hacer normalmente delante de la televisión en un va lo cual si se pueden incorporar perfecto sumamente como almendras avellanas pistachos etcétera y como un ingrediente saludable en una merienda en el desayuno de esa forma

Voz 0927 34:35 muy bien pues voy a por mí frutos secos nueces Juan Revenga dietista nutricionista como siempre un fuerte abrazo

Voz 24 34:41 muchas gracias a vosotros legumbres

Voz 0927 34:43 seguro que dice adiós

Voz 24 34:47 adiós

Voz 26 34:49 venga detrás tengo Bi Di

Voz 0927 35:08 vamos ya con el otro de los ataúdes los clientes pagaban una calidad pero ellos utilizaban una funeraria unos servicios de bastante inferior precio dinero sin escrúpulos estamos hablando de un caso generalizado sólo de un caso aislado

Voz 27 35:27 la denuncia Prudencio Prieto muy buen

Voz 0927 35:33 los días el presidente de la Unión de Consumidores de Castilla León bueno la que se ha organizado con el fraude de los ataúdes que por contarlo brevemente cobraban a los usuarios por unos ataúdes en muchos casos lujosos que podían llegar a los cuatro mil euros y luego realmente lo que utilizaban eran unos mucho más baratos a beneficios todos los del mundo que os parece a vosotros que estáis siguiendo muy de cerca esta denuncia

Voz 20 35:56 pues no yo de Bush comentó hemos salido de lo macabro peso carente de todo tipo ético además consideramos que es un hecho criminal pues es algo que nunca debiera desistir pero que está ahí por lo tanto lo que venimos diciendo desde el jueves cuando saltó Estados

Voz 11 36:11 pues edificado

Voz 20 36:14 presenta reclamación pero más pero sin esperar un minuto más nosotros pues se desde entonces estamos siempre al Gobierno porque todo apunta ya ha empezado pero pero no sabemos cuándo va a terminar ni en cuanto a los nueve mil kilos que han incautado de documentación ordenadores vídeos es decir Comisario Jefe decir tenemos se ya es decir eso pues pues no sabe hasta cuándo va a llegar pero ha sido algo que se verdad es ver cuando lo demás por otra parte nosotros pues el próximo lunes tenemos ya sabes si tenemos tiempo papeles culparse unos por lo penal por lo civil ella

Voz 0927 37:03 porque claro a prudencia quise quema todo y a lo mejor en las pruebas y esos son más documentales que otra cosa porque los usuarios además creo que que incluso se sospecha que presuntamente ellos veían en un vídeo como se estaba haciendo toda la operación pero que no era de su familiar sino que eran cosas grabadas no

Voz 20 37:22 nosotros prueba la imaginación para podamos sacar adelante se puede quedarse con la versión de cincuenta mil niños pequeños y sospechas el mantón nosotros tenemos esa algo más concreto que tengamos que es la relación de comisaría con nosotros y ellos estás están estudiando no no dudan que que incautado de documentación ya dos pruebas fehacientes para pasarlo alguno pues no diciendo hemos hecho un documento Tito muy base para cumplir los pactos personales de reclamación finado y que por eso no que es otra ya tienen daños una vez esté de comisarías nos confirme les confirme personalmente al damnificado que sí que hay indicio racional de causa rápidamente a la asesoría jurídica ya a los tribunales es lo que vamos a trabajar ya así estamos haciendo

Voz 0927 38:18 pues pues ya lo saben los posibles afectados que tengan algún la sospecha que se pongan en contacto con la Unión de Consumidores de Castilla y León que son la asociación que está pilotando un poco esto es lo que se ha descubierto en Valladolid pero a través de ello seguramente podrán y sobre todo ver los pasos que que tienen que dar así que Prudencio Prieto presidente que que seguimos en contacto eh lamentablemente hablando de estas cosas que no nos gustan para nada

Voz 20 38:43 lamentablemente muestran un abrazo

Voz 0927 38:46 gracias un abrazo adiós Francisco Henríquez muy buenos días

Voz 11 38:50 usted es vocal de la sostiene

Voz 0927 38:51 Servicios Funerarios para ser ya escuchaba Prudencio Prieto presidente de Consumidores de Castilla León bastante indignado con esto que está pasando en Valladolid este tema que ustedes conocen perfectamente ustedes creen que es un caso aislado es algo hay mucha gente asustada con este asunto

Voz 11 39:08 yo le diría que absolutamente es un caso aislado bueno la asociación de empresas funerarias de España quisiera mostrar mi quiero mensajero absoluta tranquilidad que que bueno que esto no ocurra en Mingus óyeme no bebe como ocurre en ningún otro sitio de España al menos que nosotros tenemos tengamos constancia

Voz 0927 39:30 porque si ustedes de de una cosa así una practica si querían inmediatamente denunciarlo no sé si ustedes tienen un código ético que evidentemente los de esta compañía presuntamente no han tenido para nada en cuenta

Voz 11 39:40 efectivamente bueno lo primero que me gustaría hacer es decir que que esta empresa pues no no es una empresa asociada Apanas es van a ser efectivamente tenemos un estricto código ético en el que todas las empresas que que haya pertenecemos que representan el setenta por ciento de los servicios funerarios que que se realizan en España nos comprometemos así absoluto cumplimiento nosotros somos los primeros interesados de que si alguna cosa adicta ocurre puede son pero digo interesado en denunciar porque al final al final afecta a la imagen de todo un sector y lo puedo garantizar que que en este sector hay empresas sobre todo profesionales concretamente un señor que trabaja muy seriamente muy duro en su trabajo y que y que realmente creemos que hacen una una labor impagable para la sociedad

Voz 0927 40:32 a ustedes les ha sorprendido también completamente esto

Voz 11 40:35 muchísimo muchísimo no tiene sentido y además es una cosa rarísima en la que la que parques

Voz 20 40:41 haya podido ocurrir pues ha tenido que

Voz 11 40:43 estar implicada una cantidad de gente que que hoy en día hacía impensable que cubrirán originar práctica arquetipos de luz

Voz 0927 40:51 muy bien pues espero que no tengamos que hablar que se aclare esto rápidamente que la Guardia Civil los jueces determinen un poco las responsabilidades Si que esto sea efectivamente algo que ha sido puntual Francisco Enrique vocal de servicios funerarios para ser muchísimas gracias

Voz 18 41:07 de nada gracias para ir

Voz 0927 41:46 Sonia comentarios en las redes hola buenos días

Voz 28 41:48 Jesús respecto al conflicto de los taxis TC Rosario Díaz dijo en Montevideo capital de Uruguay con sólo un millón y medio de habitantes conviven perfectamente ambos Transport

Voz 1463 41:58 pues os dimos las claves de Lista Robinson y Nacho González corroboró su eficacia yo estoy hace años y sin ningún problema las llamadas comerciales que recibo son escasísimas en cambio Juanma Abidal ha tenido problemas sigo recibiendo llamadas incluso en inglés preguntando por mi madre

Voz 0927 42:21 dos Is Paco dice a los consumidores les cuesta la implantación de medidas de eficiencia energética si suponen cambios en su estilo de vida hay que insistir Beatriz Robles hora de hacer limpieza de salsas que no que no puedes tenerlas abiertas permanentemente la encuesta que hemos planteado esta semana

Voz 1463 42:38 hoy preguntamos con que seguro te has sentido engañado alguna vez automóvil Salut hogar o decesos

Voz 0927 42:44 los resultados de la encuesta que colgamos la semana pasada en nuestra web

Voz 1463 42:48 planteamos quién crees que tiene razón los taxistas o las Huguet este y el resultado ha sido un resultado muy ajustado donde ha ganado con un treinta y tres por ciento El ninguno Illes siguen con un dos por ciento menos de diferencia que tienen razón las V TC los taxis han sacado un veintitrés por ciento de los votos

Voz 2 43:06 muy bien la gente más a favor de los de los taxis

Voz 0927 43:36 Juan Carlos eh eh bueno vamos ya con los oye

Voz 2 44:23 con Jesús Soria Marta Blanco muy buenos días

Voz 18 44:26 sí

Voz 24 44:27 hola muy buenos días a todos te gusta la nueva cabecera de la sección me ha encantado siempre ha escuchado y te has escrito

Voz 0927 44:33 la verdad también de bueno para eso era una de las asesoras de de Ser Consumidor supervisora jurídica de OCU indignación entre los viajeros de un vuelo la semana pasada de Ryanair porque han pasado muchas horas en el avión Ny como casi siempre sin explicaciones vamos a escucharles

Voz 8 44:48 si esta semana ha sido movidita para los usuarios de un vuelo para Madrid con Ryanair escuchamos

Voz 33 44:55 lo que nos quejamos los doscientos pasajeros del trato que nos dieron independientemente de que tuviéramos que esperar cinco horas en el aeropuerto de otras seis horas y media en un avión que al final se puede llegar hasta entender debido a una situación de nieve que no fue el caso porque todos los demás aviones salieron lo que nos ocurrió a nosotros tiene que servir para que ninguna compañía pueda tener siete horas a personas dentro de un avión sin darles explicaciones tratando les mal las leyes tienen que cambiar tienen que multar les desde luego cualquier compañía que haga eso a sus clientes debe de indemnizar les

Voz 0927 45:30 Marta que legislación lo que ocurre es que algunas compañías y especialmente algunas y esta es una de ellas Jenner sólo suelen saltar mucho a la torera no

Voz 19 45:38 pues me haya es que Jesús compacto cien por cien la reflexión de este oyente los medios de comunicación y en particular asunto programas como éste buenas acciones de consumidores realizamos todos una labor muy importante en defensa de los consumidores pues difundiendo estos pole además informando sobre los derechos presentando las correspondientes denuncias pero no tenemos potestad técnico Street iba ni sancionadora existen leyes y existe un reglamento europeo donde se prevén este tipo de de situaciones entonces yo creo que es lo que comparto con este oyente que que se exige tenemos que exigir entre todos una mayor tutela y efectividad por parte de las administraciones imponiendo a esas sanciones evitando situaciones hacen eso sí en este caso en concreto yo les recomiendo estos pasajeros que denuncien esta falta de insistencia y además que que reclaman los paros cientos euros de compensación porque todavía no está claro si fue debido a causas meteorológicas o no nieve había pero otros vuelos salieron parece ser entonces yo sí que les recomiendo que reclamen si no les hace caso a la compañía que supongo que no les hará caso porque lamentablemente suele ocurrir que acudan a la Agencia de Seguridad Aérea en este caso en concreto que sirve además de enlace con con con el organismo correspondiente en la República Checa entraba Barack por la reclamación más que nada porque ha habido esa posible falta de circunstancia extraordinaria ideas lo van a corroborar

Voz 8 47:05 de este oyente una deuda sospechosa de telefonía

Voz 12 47:09 detrás de año o casi cuatro aproximadamente Vodafone empezar reclame una mensualidad de de telefonía móvil cuando yo nunca ha sido abonado a ello ya han seguido reclamando me con el paso del tiempo hasta que hace casi un mes me mandaron unos mensajes de una corporación legal que dice que que lo representa ellos van mil y pico de euros no sé por dónde tira las

Voz 0927 47:32 hechas sobre los caza deudas sospechosas no

Voz 19 47:35 pues mira esto está claro que son dado de alta pues no lo tiene que pagar no una obligación de pago puesto que no existe un contrato lo que pasa aquellos y que recomiendo a la gente que no lo dejé pasar como parece que ha sucedido en este paso en este caso sí hace cuatro años empezó todo no vamos a dejar que llega a los tres mil como ha sucedido ahora que todo es más complicado yo le recomendaría de momento que vaya a comisaría presentó una denuncia una suplantación de identidad por lo menos a que la policía lo investigue en segundo lugar dado el importe que le reclaman que estamos hablando de tres mil euros yo les recomiendo que se pongan en contacto cómoda alfombra desde un burofax con acuse recibe con certificado de Texas adjuntando además copia de la denuncia creyendo que de alta con ustedes que no les adeuda esta cantidad de dinero que presenta la correspondiente denuncia en comisaría íbamos a ver cómo evolucionan porque yo espero que con eso que de solucionado la verdad

Voz 8 48:26 Nos cuenta su problema dice que puso una denuncia en consumo de su ciudad Alcalá de Henares por los daños sufridos en el coche al repostar en la gasolinera auto servicio de Alcampo se queja de que se han limitado a tramitar su denuncia haya aceptar la respuesta de al campo al pie de la letra dice sin considerar las circunstancias reflejadas en mi reclamación Nos pregunta que puede hacer ahora

Voz 0927 48:50 lo que pueda

Voz 19 48:51 pues aquí vino un poco el desconocimiento de la gente los consumos son muy válidos lo que pasa que tiene unas competencias limitadas lo que han llevado a cabo una mediación un intento de conciliar la postura de las partes no entra naval lograr si jurídicamente una tiene razón no no vale en este caso en concreto le quedan dos vías o solicitar un arbitraje de consumo o acudir a la vía judicial el arbitraje de consumo pues es una vía muy recomendable si la empresa está adherida a este sistema puesto que tiene la obligación de someterse al mismo no se puede escaquearse pero una me la expresión

Voz 23 49:23 el es más rápida económica que la

Voz 19 49:25 judicial puesto que la Junta va a dictar un laudo yo creo que ya lo hemos comentado alguna vez que es vinculante que es de obligado cumplimiento para las partes y que de hecho tiene los efectos una sentencia judicial el mayor inconveniente el arbitraje sometido ahora es voluntario

Voz 18 49:41 ya ese es el problema Ramón

Voz 8 49:44 Jones nos cuenta su problema con la batería de un ordenador

Voz 34 49:47 compre a través de la web de dura Cell según el buscador de la propia web es una batería compatibles la verdad es que encaja sin problemas pero al encender el ordenador no se entiende como si no hubiera batería pues al intentar devolver el producto me he puesto en contacto con atención al cliente hicieron un primera respuesta y única en la que me decían que que es lo que pasaba con el producto pero ya no han vuelto a contactar conmigo en la página web indica cómo devolver los productos y hay que devolverlo a Londres de donde viene el producto problema que tengo es que al poner mi número de factura me dice que éste no existe y por lo tanto tampoco puedo devolverlo

Voz 18 50:29 huy problemilla eh más en este género

Voz 19 50:32 sí un problema más de garantía esta vez con la circunstancia de que parece ser que es en el en el Reino Unido en el extranjero a fecha de hoy el Reino Unido sigue perteneciendo a la Unión Europea con lo cual no me ha quedado muy claro si ha hecho constar tengo nuevo problema puesto que dice que se ha puesto varias veces en contacto con la atención al cliente pero no sabemos si ha hecho constar un problema de oye que me habéis dado la forma de devolverlo pero tengo este problema de una forma u otra es recomendable un escrito primero a la compañía y antes de de hace otra cosa pues si permanece una asociación de consumidores que intente una mediación y ahora viene la novedad como es un tema europeo yo les recomiendo que acuda al Centro Europeo del Consumidor reclamar pro además entre consumidores y empresas dentro de la Unión Europea además de Noruega Islandia el hincha

Voz 11 51:22 Spain

Voz 0927 51:23 muy bien importante recomendación ya lo sabe nuestro oyente Ramón Pons Marta Blanco supervisora jurídica de OCU no tenemos tiempo para más hasta la próxima