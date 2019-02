Mil motivos para la huelga feminista del 8 de marzo

bueno pasa que estás en un bar Isi en las noticias hoy es siete veces la palabra feminismo era Teleno entonces esto no ocurría hace un año

sí es más que la brecha salarial seguimos pendientes de cristal seguimos siendo nosotras las que cuidamos en nuestro cotidiano en el día a día no ha cambiado real

Voz 2

00:41

lo siguen asesinando porque hay mujeres que no tenemos una pensión por qué no seáis no hay una cotización exacta para las mujeres porque los trabajos que tenemos son trabajos temporales